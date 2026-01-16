Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026

12:10

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 61 de ani, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, din care 2 ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar […]