Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026
Provincial, 16 ianuarie 2026 07:40
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale”, aprobat prin Ordinul nr. 13 din 19.01.2024 și elaborat în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 656/2022. Cuantumul total […] Post-ul Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 30 minute
07:40
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026 # Provincial
Acum 24 ore
17:30
Astăzi, 15 ianuarie 2026, la Gimnaziul din satul Vîșcăuți, raionul Orhei, a avut loc dezvelirea plăcii comemorative în memoria eroului Valeriu Bejan, voluntar în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială a Republicii Moldova din anul 1992. La eveniment au participat Președintele Raionului Orhei, Vasile Adașan, Șefa interimară a Direcției Generale Educație din cadrul Consiliului Raional […] Post-ul La Vîșcăuți, dezvelită placa comemorativă în memoria eroului Valeriu Bejan apare prima dată în Provincial.
17:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026, document strategic care reflectă prioritățile instituției în exercitarea mandatului său constituțional de Instituție Supremă de Audit. Prin acest Program, Curtea de Conturi își reafirmă angajamentul de a oferi Parlamentului și societății asigurare independentă privind modul de formare, administrare și utilizare […] Post-ul Curtea de Conturi și-a stabilit prioritățile de audit pentru anul 2026 apare prima dată în Provincial.
16:50
Astăzi, 15 ianuarie 2026, Președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a convocat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. În cadrul întrunirii a fost examinat demersul înaintat de primarul comunei Sărata Galbenă, referitor la finanțarea postului de pompieri din localitate, în vederea asigurării capacității de intervenție în situații de urgență. Totodată, membrii Comisiei au examinat situația intervențiilor desfășurate […] Post-ul Comisia pentru Situații Excepționale din Hîncești s-a întrunit în ședință apare prima dată în Provincial.
16:50
Rezultatele Comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de USMF „Nicolae Testemițanu” # Provincial
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova informează despre finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită prin Ordinul rectorului nr. 360-A din 04.11.2025 și al cărei termen de activitate a fost prelungit prin Ordinul nr. 412-A din 03.12.2025. Comisia a avut ca obiectiv examinarea informațiilor apărute în spațiul public […] Post-ul Rezultatele Comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de USMF „Nicolae Testemițanu” apare prima dată în Provincial.
16:50
Astăzi, în raionul Rîșcani, a avut loc evenimentul dedicat Zilei Naționale a Culturii, prilej de apreciere a oamenilor care contribuie zi de zi la păstrarea, valorificarea și promovarea valorilor culturale și spirituale. La manifestare a participat Președintele raionului Rîșcani, dl Vladimir Mizdrenco, care a adresat cuvinte de felicitare lucrătorilor din domeniul culturii, subliniind rolul esențial […] Post-ul Lucrătorii din domeniul culturii, apreciați la Rîșcani apare prima dată în Provincial.
16:40
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și […] Post-ul CUC s-a întrunit la Bender: subiecte privind accesul și libera circulație apare prima dată în Provincial.
16:40
(VIDEO) Unicul centru de găzduire pentru persoanele fără adăpost din țară, activ în sezonul rece. Ceban: în prezent, la Centru se adăpostesc 89 de persoane # Provincial
Unicul Centru de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din țară este situat pe str. Haltei, nr. 2, mun. Chișinău, și se află în gestiunea Primăriei Chișinău. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, Centrul este unicul adăpost pentru multe persoane, mai ales în această perioadă a anului, unde primesc toată îngrijirea și suportul necesar. […] Post-ul (VIDEO) Unicul centru de găzduire pentru persoanele fără adăpost din țară, activ în sezonul rece. Ceban: în prezent, la Centru se adăpostesc 89 de persoane apare prima dată în Provincial.
16:30
În scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înhumarea unei persoane decedate, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce a constatat decesul. Rudele persoanei decedate vor putea obține şi un extras de pe actul de deces prin adresare la oricare subdiviziune de stare […] Post-ul Procedura de înhumare, simplificată: este suficient avizul medical de deces apare prima dată în Provincial.
16:20
ANSA: Protejăm împreună animalele prin pași simpli dar vitali pentru a ține Pesta Porcină Africană la distanță # Provincial
Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul muncii fiecărui gospodar. Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice. În contextul provocărilor cauzate de Pesta Porcină Africană (PPA) în ultimii ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu un mesaj de susținere și recomandări practice pentru toți […] Post-ul ANSA: Protejăm împreună animalele prin pași simpli dar vitali pentru a ține Pesta Porcină Africană la distanță apare prima dată în Provincial.
16:20
Ziua Națională a Culturii, celebrată la Cahul printr-un eveniment dedicat valorilor identitare # Provincial
Astăzi, în incinta Teatrului „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, a fost celebrată Ziua Națională a Culturii la Cahul, printr-un eveniment festiv, cu participarea reprezentanților administrației publice raionale și a lucrătorilor din domeniul culturii. În cadrul evenimentului, vicepreședinții raionului Cahul – Tatiana Seredenco, Nicon Pîslari și Elena Cebotari – au adresat mesaje de felicitare, evidențiind importanța culturii în […] Post-ul Ziua Națională a Culturii, celebrată la Cahul printr-un eveniment dedicat valorilor identitare apare prima dată în Provincial.
16:20
Alexandru Munteanu, întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat, astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate despre starea lucrurilor în raion și prioritățile pentru perioada următoare, astfel încât viața oamenilor să se îmbunătățească, iar regiunea să se dezvolte în continuare. ,,Cooperarea cu administrația publică locală pentru modernizarea localităților noastre este esențială. Să vedem prioritățile, cum și […] Post-ul Alexandru Munteanu, întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, 15 ianuarie, am marcat Ziua Națională a Culturii, celebrând totodată 176 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, oameni de cultură, elevi și membri ai comunității, într-un spirit de respect și apreciere față de valorile culturale românești. În cadrul manifestării au fost acordate nominalizări primarilor […] Post-ul (FOTO) Ziua Națională a Culturii – marcată la Telenești apare prima dată în Provincial.
15:40
La Oficiul Medicului de Familie Cucoara din raionul Cahul a fost finalizată reparația acoperișului. Proiectul, în valoare de 434 de mii de lei, a fost finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au constat în demontarea elementelor vechi de acoperiș, […] Post-ul Acoperișul OMF Cucoara, reparat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
15:20
Primarii Partidului Nostru au organizat ceremonii și activități culturale pentru a celebra Ziua Națională a Culturii, omagiind viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. La Bălți, Drochia, Glodeni, Fălești și Rîșcani, autoritățile locale au depus flori la monumente și busturi ale poetului, au susținut evenimente educative și au transmis mesaje de apreciere pentru cei care […] Post-ul Mihai Eminescu omagiat în mai multe orașe de primarii Partidului Nostru apare prima dată în Provincial.
15:20
Astăzi, la Casa de Cultură din comuna Zîrnești, a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Grant în cadrul proiectului „Mă implic”, implementat cu sprijinul Guvernului Elveției, prin SKAT – Swiss Resource Centre and Consultancies for Development. La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Parteneriatul nr. 14: Zîrnești, Cucoara, Doina, Larga […] Post-ul Acord de Grant semnat pentru proiectul „Mă implic” în raionul Cahul apare prima dată în Provincial.
14:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026. „Măsurile au drept scop creșterea calității conținutului manualelor, sporirea accesibilității și atractivității acestora, precum și reducerea greutății ghiozdanelor elevilor”, a anunțat ministrul Educației și […] Post-ul MEC lansează o reformă ce vizează manualele școlare apare prima dată în Provincial.
14:20
Accidentul de pe bd.Decebal din capitală, soldat cu deces – conducătorul troleibuzului, trimis în judecată # Provincial
În contextul solicitărilor recepționate, ținând cont de interesul public, venim cu actualizarea informațiilor privind cazul accidentului rutier, soldat cu decesul unui pieton, care a avut loc în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal a anunțat finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a conducătorului […] Post-ul Accidentul de pe bd.Decebal din capitală, soldat cu deces – conducătorul troleibuzului, trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
14:20
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au intervenit prompt după ce au fost sesizați de cetățeni despre o căprioară rănită, care nu se putea deplasa. Datorită implicării oamenilor cu suflet mare, animalul a beneficiat de ajutor rapid. La fața locului, inspectorii au constatat că femela de căprioară prezenta traume evidente și a solicitat sprijinul specialiștilor […] Post-ul Căprioară rănită – salvată în Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
14:10
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. Contractele de antrepriză pentru realizarea celor două proiecte au fost semnate, astăzi, de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările, în prezența viceprim-ministrului Bolea Vladimir. Stația de pompare a apelor uzate va […] Post-ul Cimișlia va avea stație modernă de pompare a apelor uzate și Casă de Cultură renovată apare prima dată în Provincial.
13:40
Astăzi, 15 ianuarie 2026, municipiul Bălți s-a alăturat întregii țări în marcarea Zilei Naționale a Culturii și a 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, simbol al identității spirituale și culturale. Evenimentele dedicate acestei zile au reunit conducerea și reprezentanții administrației publice locale, consilieri municipali, cadre didactice, oameni de cultură, elevi și cetățeni […] Post-ul Bălți a adus un omagiu culturii naționale și lui Mihai Eminescu apare prima dată în Provincial.
13:40
MAN acuză PAS și PSRM că blochează aprobarea bugetului Chișinăului 2026: renunțați la ambițiile politice și la populism și veniți la ședință # Provincial
Consilierii municipali ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în care au acuzat consilierii PAS și PSRM de boicotarea deliberată a aprobării bugetului municipal și a taxelor locale pentru anul 2026, prin absența repetată de la ședințele Consiliului Municipal Chișinău. Consilierul municipal MAN, Corneliu Pîntea, a declarat că proiectul bugetului […] Post-ul MAN acuză PAS și PSRM că blochează aprobarea bugetului Chișinăului 2026: renunțați la ambițiile politice și la populism și veniți la ședință apare prima dată în Provincial.
13:30
Primăria Chișinău: drumarii și utilajele municipale acționează pentru prevenirea ghețușului # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar transportul public circulă conform programului corespunzător. Pe parcursul nopții, începând cu orele 24:00, Regia „Exdrupo” a intervenit la împrăștierea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe străzile capitalei și în suburbii, fiind antrenate 30 de autospeciale. Drumarii […] Post-ul Primăria Chișinău: drumarii și utilajele municipale acționează pentru prevenirea ghețușului apare prima dată în Provincial.
13:20
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Soroca la grădinița „Alunelul” din satul Rublenița, informează PROVINCIAL. „Am salutat copiii – curioși, creativi și cu planuri mărețe de viitor. Mi-au povestit că le plac poveștile și m-am bucurat să le pot dărui o cutie de cărți, colectate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, […] Post-ul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru la grădinița „Alunelul” din Rublenița apare prima dată în Provincial.
13:20
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cauzei. Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului construit, spațiul public și încrederea societății în instituțiile statului […] Post-ul Construcție ilegală într-o zonă istorică: reacția Ministerului Culturii apare prima dată în Provincial.
13:20
Vladimir Bolea, în raionul Cimișlia: drumarii sunt în teren și intervin permanent pentru siguranța participanților la trafic # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, se află astăzi în raionul Cimișlia, unde a efectuat vizite inopinate la S.A. „Drumuri” Cimișlia și S.A. „Drumuri” Hâncești, pentru a discuta cu reprezentanții întreprinderilor locale despre modul de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă în localitățile din regiune. În timpul vizitelor, ministrul a vrut să […] Post-ul Vladimir Bolea, în raionul Cimișlia: drumarii sunt în teren și intervin permanent pentru siguranța participanților la trafic apare prima dată în Provincial.
13:10
FMF lansează procesul de înscriere pentru Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin WU-12, ediția 2026 (primăvara) # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal anunță demararea procesului de confirmare a participării în Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin, categoria de vârstă WU-12, ediția 2026 (primăvara). La competiție pot participa cluburi de fotbal și formațiuni fotbalistice afiliate la Federația Moldovenească de Fotbal, Liga Feminină de Fotbal, Asociațiile Regionale, Teritoriale, Raionale sau Municipale de Fotbal, precum și școli sportive. Campionatul […] Post-ul FMF lansează procesul de înscriere pentru Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin WU-12, ediția 2026 (primăvara) apare prima dată în Provincial.
12:10
Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui ”service auto” din capitală. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 61 de ani, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, din care 2 ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar […] Post-ul Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui ”service auto” din capitală. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
12:00
Cristian Jardan: De Ziua Națională a Culturii, felicit toată lumea pentru profesionalism, perseverență și pentru munca făcută # Provincial
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a adresat felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din Republica Moldova, dar și celor care iubesc cultura. „Vorbim despre un sector care reunește peste 17.000 de angajați și care funcționează printr-o rețea amplă de instituții de nivel național, local, raional. Avem 39 de instituții culturale la care Ministerul Culturii […] Post-ul Cristian Jardan: De Ziua Națională a Culturii, felicit toată lumea pentru profesionalism, perseverență și pentru munca făcută apare prima dată în Provincial.
11:40
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga – zonă istorică a municipiului. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică […] Post-ul Construcție ilegală într-o zonă istorică a Chișinăului. CNA desfășoară percheziții apare prima dată în Provincial.
11:40
Ziua Națională a Culturii 2026: programul evenimentelor organizate de Ministerul Culturii # Provincial
De Ziua Națională a Culturii, marcată la data de 15 ianuarie, Ministerul Culturii invită publicul la o serie de evenimente culturale dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național. Manifestările sunt organizate de instituțiile din subordinea ministerului, precum și în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții […] Post-ul Ziua Națională a Culturii 2026: programul evenimentelor organizate de Ministerul Culturii apare prima dată în Provincial.
11:40
Ziua Națională a Culturii, marcată la Orhei prin depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu # Provincial
Astăzi, 15 ianuarie, la Orhei a fost marcată Ziua Națională a Culturii, prilejuită de împlinirea a 176 de ani de la nașterea „Luceafărului” poeziei noastre, Mihai Eminescu, prin depunere de flori la monumentul marelui poet. Mihai Eminescu rămâne cea mai importantă personalitate a literaturii noastre, un simbol al limbii, identității și culturii naționale. Opera sa, […] Post-ul Ziua Națională a Culturii, marcată la Orhei prin depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu apare prima dată în Provincial.
11:20
Primarul capitalei: Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie să fie recunoscuți, apreciați, promovați și iubiți la noi acasă # Provincial
În fiecare an, la data de 15 ianuarie este comemorat și cinstit marele poet Mihai Eminescu. Astăzi, în mod tradițional, Primarul General, Ion Ceban, a participat la depunerea de flori la monumentul poetului din Scuarul care îi poartă numele. „De-a lungul anilor, lucrările lui Mihai Eminescu rămân actuale pentru generații întregi, care ne inspiră și […] Post-ul Primarul capitalei: Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie să fie recunoscuți, apreciați, promovați și iubiți la noi acasă apare prima dată în Provincial.
11:00
În Chișinău continuă să ningă deja de câteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate și Preturilor este mobilizată în teren. Echipele acționează continuu pentru a asigura fluența traficului și siguranța pietonilor. Locuitorii orașului sunt rugați să circule cu atenție sporită atât în trafic, cât și pe trotuare, să evite deplasările neesențiale în condiții de […] Post-ul Chișinău: serviciile municipale acționează în teren pentru siguranța circulației apare prima dată în Provincial.
11:00
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă. Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Națională recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în special depășirile; […] Post-ul Carosabil alunecos și vizibilitate redusă: conduceți cu prudență apare prima dată în Provincial.
11:00
Poetul Mihai Eminescu, comemorat în instituțiile de învățământ general din întreaga țară # Provincial
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu – 176 de ani de la naștere, personalitate emblematică a literaturii și identității naționale. Acțiunile au scopul de a promova patrimoniul cultural și a rolului educației în cultivarea valorilor spirituale autentice. […] Post-ul Poetul Mihai Eminescu, comemorat în instituțiile de învățământ general din întreaga țară apare prima dată în Provincial.
10:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între […] Post-ul Alexandru Munteanu se află într-o vizită de lucru în raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
10:50
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 # Provincial
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor în cadrul a patru proiecte desfăşurate anul trecut în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova. Proiectele au fost axate pe reducerea incidenței HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și […] Post-ul Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 apare prima dată în Provincial.
Ieri
17:30
ADR Sud și ONT își consolidează parteneriatul pentru dezvoltarea turismului în Regiunea Sud # Provincial
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) și Oficiul Național al Turismului (ONT) au avut o întrevedere de lucru în cadrul căreia au fost discutate direcțiile de colaborare și acțiunile comune planificate pentru anul 2026. Discuțiile s-au axat pe identificarea modalităților concrete de cooperare, tipurile de suport reciproc care vor fi oferite și obiectivele […] Post-ul ADR Sud și ONT își consolidează parteneriatul pentru dezvoltarea turismului în Regiunea Sud apare prima dată în Provincial.
17:00
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat ieri, 13 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Taraclia, în cadrul căreia a evaluat situația din sistemul medical local. În timpul vizitei, ministrul a mers la Spitalul Raional Taraclia și la centrul de sănătate, unde a discutat cu administrația instituțiilor și cu personalul medical despre condițiile de activitate, […] Post-ul Ministrul Sănătății a evaluat situația sistemului medical din Taraclia apare prima dată în Provincial.
17:00
În urma unui accident rutier produs pe strada Albișoara 80, unde un automobil a lovit un pilon de iluminat, acesta a fost doborât, fiind afectată infrastructura din zonă. Despre aceasta a anunțat Direcția Generală Mobilitate Urbană din Chișinău. La fața locului intervin echipele IM REI „Lumteh”, pompierii, ambulanța și poliția. Din cauza intervențiilor autospecialelor, în […] Post-ul Pilon doborât de un automobil pe strada Albișoara, traficul deviat apare prima dată în Provincial.
17:00
Un teren de fotbal public a fost construit în orașul Vadul lui Vodă. Stadionul a fost amenajat, în anul 2025, cu fondurile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Vadul lui Vodă. Terenul de sport a devenit un spațiu accesibil pentru amatorii de fotbal de toate vârstele. Pe noul stadion public se pot antrena atât copii, […] Post-ul Orașul Vadul lui Vodă are un nou teren public de fotbal apare prima dată în Provincial.
16:50
Activitatea Bacului Molovata, suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru # Provincial
Activitatea Bacului Molovata a fost suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru. Autoritățile depun eforturi pentru asigurarea liberei circulații, în special pentru aprovizionare și necesități vitale, prin mecanismele existente de coordonare, inclusiv Comisia Unificată de Control și formatul „1+1”. Discuțiile au fost inițiate, iar măsurile continuă până la restabilirea circulației în […] Post-ul Activitatea Bacului Molovata, suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru apare prima dată în Provincial.
16:40
Ziua Națională a Culturii, marcată la Cimișlia prin inaugurarea Scuarului „Mihai Eminescu” # Provincial
Primăria orașului Cimișlia invită locuitorii orașului și oaspeții să participe mâine, 15 ianuarie, la ora 10:00, la evenimentul dedicat Zilei Naționale a Culturii și aniversării nașterii poetului național Mihai Eminescu. Cu acest prilej, în Scuarul „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia va avea loc inaugurarea oficială a scuarului revitalizat, urmată de Festivalul intergenerațional „Eminescu între generații”, […] Post-ul Ziua Națională a Culturii, marcată la Cimișlia prin inaugurarea Scuarului „Mihai Eminescu” apare prima dată în Provincial.
16:30
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră, de Primăria Chișinău. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, în sectorul Ciocana, municipalitatea dezvoltă două proiecte de amploare, și anume etapa a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”. „Șantierul – LOT II – Construcția stației de transfer cu o linie […] Post-ul Cel mai amplu proiect din domeniul deșeurilor, în plină desfășurare la Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:20
Trafic redirecționat! Podul din proximitatea localității Răuțel a intrat în reparație capitală # Provincial
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic despre redirecționarea circulației pe podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730, ca urmare a demarării lucrărilor de reparație capitală a podului. În urma finalizării procedurii de licitație, antreprenorul câștigător, a început lucrările de demolare a structurii existente a podului menționat. […] Post-ul Trafic redirecționat! Podul din proximitatea localității Răuțel a intrat în reparație capitală apare prima dată în Provincial.
15:40
Peste 74 mii de cetățeni ai R. Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Provincial
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană. Dintre aceștia, 61 851 de persoane erau asigurate de Guvern, inclusiv 36 252 de copii cu […] Post-ul Peste 74 mii de cetățeni ai R. Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Provincial.
15:10
Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Provincial
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici organizat în cadrul Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor, implementat de Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerul Educației și Cercetării. Elevii au împărtășit experiențele din comunitățile lor, prezentând inițiativele realizate în cadrul programului, provocările întâmpinate și soluțiile […] Post-ul Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor apare prima dată în Provincial.
15:10
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 la ora 04:33. Potrivit primelor informații un automobil a fost cuprins de flăcări. […] Post-ul Pompierii au lichidat un incendiu izbucnit la trei automobile în Capitală apare prima dată în Provincial.
14:40
Primăria Chișinău informează că, organizarea alimentației gratuite a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ din Capitală, în anul 2026, se realizează în strictă conformitate cu actele normative ale administrației publice centrale, aplicate la nivel local prin actele administrative ale autorității publice municipale. “Primăria Chișinău nu stabilește și nu majorează discreționar costurile alimentației. Ajustarea normelor […] Post-ul Alimentația gratuită pentru copii și elevi în Capitală: norme și costuri pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
