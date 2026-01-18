(video) Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”. Ce i-a descoperit medicul la operație: „Habar nu aveam”
UNIMEDIA, 18 ianuarie 2026
Dorian Popa a bifat o nouă operație estetică la nas, după rinoplastia din trecut, dar veștile primite l-au lăsat fără cuvinte. Artistul a vrut să mai schimbe câte ceva la imaginea lui și a început cu această parte a feței. Cu oceastă ocazie, medicul la care a mers pentru intervenție a făcut o descoperire importantă, care a complicat totul, scrie Can Can. „Am o coastă în nas cum s-ar spune”, a dezvăluit artistul.
• • •
Din Parlament pleacă la CMC: Cine va fi noua consilieră municipală PAS, după ce Daniel Rotaru și-a depus mandatul # UNIMEDIA
PAS a anunțat cine va prelua mandatul de consilier în CMC al fracțiunii, după ce Daniel Rotaru și-a deps mandatul, fiind numit secretar de stat al Guvernului, din data de 23 decembrie 2025.
„Este o perioadă înfricoșătoare”. UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat # UNIMEDIA
Ratificarea acordului comercial UE-SUA va fi sistată în Parlamentul European, după ce Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Blocul comunitar discută următoarele măsuri, iar unele voci vorbesc despre utilizarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka comercială” a UE, scriu Politico și Bloomberg, citate de HotNews.ro.
Cum vezi mesajele pe WhatsApp și Facebook Messenger fără să apari online și fără confirmarea de citire: Trucul despre care nu știai # UNIMEDIA
De multe ori, mesajele care vin pe WhatsApp sau Facebook Messenger nu sunt genul la care vrei să răspunzi pe loc. Uneori doar vrei să vezi ce scrie, fără să apari „online” și fără să trimiți confirmarea de citire. În jurul acestui subiect s-au adunat o mulțime de „trucuri”, iar unele ajung să te împingă spre aplicații dubioase sau setări care îți complică viața, scrie playtech.ro.
MAE, noi detalii despre moldovenii răniți în România, după ce microbuzul cu care se îndreptau spre Germania s-a răsturnat: În ce stare sunt victimele # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a prezentat, la solicitarea UNIMEDIA, informații actualizate despre persoanele rănite în accidentul din Suceava, România, după ce un microbuz cu 11 pasageri, care se deplasa din R. Moldova spre Germania, s-a răsturnat, ieri noapte.
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump: Dezvăluiri din anturajul lui Macron. Ce vrea să facă președintele francez # UNIMEDIA
Ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc duminică de urgență după ce președintele american Donald Trump a anunțat că îi va lovi cu taxe vamale tot mai mari aliații europeni până când Statele Unite vor putea să cumpere Groenlanda, potrivit AFP și Reuters, citate de HotNews.ro.
(foto) Un șofer cu mașina blocată în nămeți, ajutat de oamenii legii, la Edineț: „Polițistul a luat lopata și ne-a sărit în ajutor, fără să stea pe gânduri” # UNIMEDIA
Doi polițiști de la Edineț au venit în ajutorul unui șofer care s-a împotmolit cu mașina în zăpadă! Oamenii legii au ajutat bărbatul să iasă cu automobilul din nămeți, iar prietenii, care au mers și ei să-l ajute, au scris un mesaj de mulțumire pentru inspectori.
(video) Fata minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port # UNIMEDIA
Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după ce a câștigat sâmbătă turneul Adelaide Open, scrie HotNews.ro citând Reuters.
„Va rămâne în amintirea noastră drept un exemplu.” Doliu în comunitatea medicală: Ex-directorul Spitalului Clinic Bălți, Grigore Chetrari, a decedat # UNIMEDIA
Ex-directorul Spitalul Clinic Bălți, Grigore Chetrari, a plecat la ceruri, anunță Spitalul Clinic Bălți, care exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor răposatului: „Va rămâne în amintirea tuturor un exemplu de profesionalism, responsabilitate, onestitate și devotament. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Igor Dodon: Maia Sandu încearcă să-și șantajeze susținătorii occidentali că, RM ar putea adera la UE și NATO prin unirea cu România. E un joc periculos # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, critică dur strategia guvernării Moldovei, care „încearcă să șantajeze protectorii occidentali cu ideea aderării la UE și NATO prin „scenariul german” – adică alipirea la România – pentru a obține noi credite financiare”. „Jocurile politice legate de „unificare” sunt periculoase nu doar pentru societatea moldovenească, două treimi din care nu susțin ideea, ci și pentru UE. Aceste jocuri ale Maiei Sandu amenință să se transforme într-o escaladare a tensiunilor, așa cum s-a întâmplat deja în 1992, când au izbucnit conflictele transnistrean și găgăuz”, a scris fostul șef de stat, într-o postare.
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult # UNIMEDIA
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite HotNews.ro citând Reuters.
(video) A transformat umorul într-o artă: Gheorghe Urschi, este omagiat astăzi. Cum arăta actorul în filmul „Cine arvonește, acela plătește” din 1989 # UNIMEDIA
Actorul, artistul, umortistul și regizorul Gherghe Urschi împlinește, astăzi, 18 ianuarie, 78 de ani. Supranumit „regele umorului moldovenesc”, actorul a jucat în sute de piese și a scris scenarii, dar și texte pentru cântece umoristice.
(video) Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din Peresecina: Recomandările Poliției pentru șoferi # UNIMEDIA
Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, informează Poliția Națională. În acest context, oamenii legii le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere instalate în zonă, să fie atenți la semnalizarea rutieră și să reducă viteza, dar și să acorde prioritate conform regulilor de circulație.
(foto) Un microbuz cu 11 moldoveni, care se îndrepta spre Germania, s-a răsturnat în România, ieri noapte: Mai multe ambulanțe, la fața locului # UNIMEDIA
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, vineri noapte, în jurul orei 23.30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa. Alarma a fost majoră, având în vedere că s-a anunțat că în microbuz se aflau 11 persoane. Dintre acestea, două au fost rănite, informează Monitorul de Suceava.
(video) Un bărbat a căzut de cinci ori din tavan în benzinăria pe care încerca să o jefuiască, în Anglia: Videoclipul a devenit viral # UNIMEDIA
Un hoț extrem de stângaci a devenit protagonistul unui videoclip viral publicat de poliția din Durham, în nordul Angliei, după ce a căzut de cinci ori din tavan în timp ce încerca să fugă din benzinăria pe care încerca să jefuiască, scrie Libertatea.
(video) Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, pentru prima dată în istorie pentru o marcă din România: Cine este pilotul # UNIMEDIA
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, o performanță istorică ce părea imposibil de realizat, scrie Promotor.ro. Victoria în cea mai dură competiție de rally-raid din lume a venit la prima participare în calitate de constructor. Legendarul pilot Nasser Al-Attiyah a reușit să obțină, cu această ocazie, ce-l de-al șaselea său titlu în Raliul Dakar.
(video) „Am greșit, îmi cer scuze.” Paula Seling, mesaj pentru moldovenii indignați de „maladeț, Moldova”: Nu am vrut să jignesc pe nimeni # UNIMEDIA
Interpreta Paula Seling exprimă scuze publice, după ce fraza „maladeț, Moldova”, pe care a folosit-o în finala Eurovision Moldova a provocat furia unei părți a societății moldovenești. „Da, am greșit, nu m-am gândit o secundă la conotațiile pe care le poate avea această expresie, îmi asum acest lucru. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică. Intenția mea nu a fost să jignesc pe nimeni, nu cunoșteam foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal, pentru că învârtindu-mă în mai multe cercuri în ultima perioadă în R. Moldova, lucrând cu mulți muzicieni, am auzit acest cuvânt atunci când se mulțumea și l-am preluat”, a spus artista, într-un video pe rețele.
(video) Nou val de drone rusești la granița cu România: Ministerul Apărării pregătise de decolare două F-16. Cum s-a văzut atacul de pe malul românesc # UNIMEDIA
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aflat la granița cu România, potrivit autorităților ucrainene. În România, apariția dronelor aproapte de frontieră aproape că a dus la ridicarea a două F-16 de la Baza Fetești, iar în județul Tulcea a fost emis un mesaj Ro-Alert, scrie HotNews.ro.
(video) „Am transportat sângele și urina lui Cristiano Ronaldo.” Moldoveanul milionar din Italia povestește cum a lucrat curier: Am dus și aer # UNIMEDIA
Milionarul moldovean stabilit în Italia, care la 34 de ani este milionar și se visează președinte al R. Moldova, a dezvăluit că înainte să-și pună pe picioare propria afacere, a lucrat în calitate de curier internațional. „Am mers în Rusia, la campionatul de fotbal. M-au invitat acolo să duc sângele și urina lui Cristiano Ronaldo din Rusia în Elveția, FIFA are oficii acolo și face testul antidoping”, a relatat bărbatul la un interviu cu Dorin Galben.
(foto/video) Zăpada a ajuns până la etajul 4 în Kamceatka: Doi oameni au murit și autoritățile sapă tuneluri în nămeții de 3 metri # UNIMEDIA
Regiunea Kamceatka din Rusia se confruntă cu condiții de iarnă extreme. O furtună de zăpadă prelungită a dus la acumularea unui strat de zăpadă care depășește 3 metri în unele zone, atingând chiar nivelul etajului patru al clădirilor. Autoritățile au declarat stare de urgență în regiune, relatează Libertatea.
Șoferul troleibuzului care era cât pe ce să calce un bărbat, pe o trecere de pietoni, retras de la traseu: Va trebui să depună și explicații la RTEC # UNIMEDIA
Șoferul troleibuzului care era cât pe ce să tamponeze un bărbat, pe o trecere de pietoni din Chișinău, a fost retras de la traseu, au comunicat, pentru UNIMEDIA, responsabili ai Regiei Transport Electric.
(video) „Maladeț, Moldova!” Paula Seling, criticată dur de unii internauți și apărată de alții, după ce a folosit un rusism: Bine că nu mai surprind „Kenţii” deputați # UNIMEDIA
Interpreta română Paula Seling a fost criticată dur de unii internauți, jurnaliști și chiar ex-funcționari publici, după ce a folosit un cuvânt în limba rusă într-un mesaj de felicitare, în finala națională Eurovision Song Contest de la Chișinău, la care a fost invitată în calitate de juriu internațional. Alți moldoveni, însă, i-au venit în apărare, amintind inclusiv de scandalul recent cu „kenții”.
Canada a întors spatele SUA și s-a îndreptat spre China: O schimbare globală spre „noua ordine mondială” # UNIMEDIA
Canada schimbă direcția în politica externă: premierul Mark Carney a semnat un acord istoric cu China, marcând o tranziție strategică semnificativă în relațiile comerciale, potrivit BBC, la care face referire Libertatea.
(galerie foto) Cum arată vila de un milion de euro în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță: Are piscină și o curte impresionantă # UNIMEDIA
Casa de lux în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță reflectă statutul pe care cei doi l-au construit în timp, prin ani de muncă constantă în industria divertismentului din România. Amplasată într-o zonă rezidențială exclusivistă, cunoscută pentru discreție și siguranță, proprietatea se află într-un cartier în care locuiesc și alte nume cunoscute din showbiz. Tocmai din acest motiv, familia a ales să păstreze, pe cât posibil, intimitatea vieții personale și să evite expunerea excesivă a locuinței, scrie CAN CAN .
(video) „L-a dezbrăcat cu pielea iarna, i-a legat picioarele și l-a târât la magazin”: Vecina suspectului din Beriozchi, istorii înfiorătoare despre cum și-ar fi maltratat acesta copiii # UNIMEDIA
Tot mai multe istorii înfiorătoare povestesc vecinii bărbatului din Anenii Noi, reținut după ce ar fi omorât cel puțin trei persoane, despre trecutul acestuia și modul în care se comporta cu familia sa și cu cei din jur. O femeie a relatat, într-un reportaj realizat de Life MD Documentary, că suspectul își maltrata copiii cu o cruzime fără limite, în special pe fiul care a fost reținut recent, de oamenii legii.
Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru Ursula von der Leyen și Kaja Kallas: „Nu-l provoca pe Tăticu”/„Mai bine nu bea înainte să postezi” # UNIMEDIA
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, srie HotNews.ro.
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi va reprezenta Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, cu piesa „Viva, Moldova!”. Artistul a acumulat cele mai multe voturi, în cadruș finalei naționale, care a avut loc ieri seară.
Pe 18 ianuarie, istoria a fost marcată de începutul Revoluției de la 1821 și de premiera comediei lui Vasile Alecsandri la Iași.
Scorpionii aduc pasiune în tot ce fac și se confruntă cu problemele: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Peștii ar trebui să aibă încredere în instinctele lor și să ignore ceea ce pot spune alții. Chiar dacă toți din jurul vostru nu sunt de acord și urmează un drum diferit, ar trebui să vă țineți de calea voastră. S-ar putea să fie o decizie dificilă de luat, dar în curând veți culege recompensele. Trebuie să vă țineți ochii și urechile deschise și să acționați rapid pentru a profita de oportunitățile care vă pot ieși în cale acum.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții relativ stabile, fără precipitații semnificative și cu cer predominant variabil pe parcursul întregii zile.
Fostul comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, nu-și va primi distincțiile de stat înapoi: Curtea Constituțională a respins sesizarea # UNIMEDIA
Curtea Constituțională a respins pe data de 15 ianuarie 2026 sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, care a contestat retragerea distincțiilor de stat.
(video) „Am ajuns să mă judec cu propriul copil din cauza soțului”: Coșmarul trăit de o femeie din Ștefan Vodă alături de un fecior care o bate # UNIMEDIA
O poveste cutremurătoare despre dragostea de mamă, iertare și disperare. Svetlana Boubătrîn, din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă, și-a deschis sufletul într-un interviu cu Adrian Prodan, și a povestit cum fiul său pe care l-a crescut cu sacrificii, a ajuns să o bată, scrie SHOK.md.
Ce are în comun milionarul pentru care se bat Iuliana Beregoi și Andreea Bostanica cu Alex Bodi: Au fost considerați rivali # UNIMEDIA
Iuliana Beregoi și Andreea Bostanica ar avea un prieten comun în Dubai, care a apărut pe fundalul imaginilor pe care acestea le-au postat pe internet. Ceea ce mulți nu știu este faptul că milionarul are ceva în comun și cu Alex Bodi, scrie spynews.ro.
Cele mai bune trei paşapoarte, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, sunt ale ţărilor asiatice: Singapore pe locul 1 şi Japonia şi Coreea de Sud la egalitate pe locul 2, scrie presa română. Cei care dețin pașaportul Republicii Moldova, care se află pe locul 44 în lume, pot călători fără viză în 120 de țări și teritorii.
Iuliana Beregoi a povestit calvarul pe care l-a trăit în timp ce era elevă: „Profesorii mă făceau să mă simt prost” # UNIMEDIA
Iuliana Beregoi a făcut mărturisiri impresionante. Artista a povestit prin ce a trecut pe vremea când era elevă la liceu. Declarațiil ei sunt de-a dreptul șocante și nimeni nu s-ar fi așteptat ca vedeta să treacă prin așa ceva, scrie spynews.ro.
Încă un caz de rabie, depistat într-un sat din Călărași: Localitatea, în carantină pentru încă 30 de zile # UNIMEDIA
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Călărași informează despre confirmarea unui nou caz de ,,Rabie” la o bovină, pe teritoriul satului Temeleuți.
(video) „Ține-mă minte”: The Motans a lansat o nouă piesă despre amintire, dor și o iubire care încă doare # UNIMEDIA
The Motans revine în atenția publicului cu o piesă profund emoționantă, intitulată „Ține-mă minte”, o declarație muzicală despre dor, amintiri și iubirile care nu se sting niciodată cu adevărat, scrie SHOK.md.
(video) Brigitte Macron, adorabilă pe ringul de dans, în pantaloni mulați de piele. Clipul când dansează pe piesa „Forever Young” a devenit viral # UNIMEDIA
Recent, Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, care a acceptat rolul de DJ la un eveniment, a devenit virală, datorită unui clip video, în care dansează pe mixtape-ul „Forever Young”, scrie protv.ro.
Iarna aduce nu doar peisaje spectaculoase, ci și riscuri majore pentru siguranța oamenilor, mai ales atunci când condițiile meteo se schimbă brusc. În marile orașe europene, variațiile de temperatură, ploile și ninsorile pot transforma străzile în adevărate capcane, iar unul dintre cele mai periculoase fenomene care apare în acest context este așa-numita „gheață neagră”, scrie cancan.ro.
„Nu-l mai ține ascuns”: Moldoveanca Cristina Ich, care i-a furat soțul celei mai bune prietene, a publicat o fotografie rară cu milionarul care i-a pus pe deget un inel de 500.000 de euro # UNIMEDIA
Se află în centrul atenției de luni de zile, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora celebra influenceriță de la noi i-a furat soțul celei mai bune prietene. Cei doi s-au logodit la scurt timp, iar acum străbat lumea în lung și-n lat, în cele mai exclusiviste destinații. Creatoarea de conținut, Cristina Ich, a publicat o imagine rară cu milionarul cu care are o relație de mai bine de un an, scrie protv.ro.
(video/foto) Opt ani de la gafa amuzantă difuzată în direct la BBC: Cum arată copiii profesorului Robert Kelly, care i-au întrerupt atunci interviul # UNIMEDIA
Au trecut 8 ani de la unul dintre cel mai amuzant și comentat moment din televiziunea internațioanală, când copiii profesorului Robert Kelly, din Marea Britanie, au intrat în cameră în timpul unui interviu live acordat postului BBC.
Ministerul Afacerilor Externe o desemnează pe Corina Călugăru, ambasador al Republicii Moldova în Franța, Diplomatul Anului 2025, pentru contribuția remarcabilă la promovarea intereselor Republicii Moldova și consolidarea profilului său internațional.
Restricții pentru cei ce călătoresc în 2026: Obiectul care va fi strict interzis în avion. Mulți îl aveau asupra lor # UNIMEDIA
S-au schimbat regulile pentru cei care călătoresc cu avionul în 2026. Un obiect va fi strict interzis în aeronavă, iar multe persoane îl aveau asupra lor. Are legătură cu telefoanele mobile, scrie spynews.ro.
Câte kilograme și ce înălțime are moldoveanca Cristina Ich: Ce face influencerița de arată atât de bine # UNIMEDIA
Cristina Ich este una dintre cele mai urmărite influencerițe, iar fanii ei sunt mereu curioși despre cum reușește să arate atât de bine. Secretul ei nu stă doar în gene, ci și în disciplină: alimentație echilibrată, antrenamente regulate și multă motivație, scrie spynews.ro.
„O amenințare la adresa securității naționale”: MAE, după identificarea unei drone de tip Gerbera, pe malul unui iaz din Telenești # UNIMEDIA
În contextul identificării pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”.
Noi detalii despre accidentul în care a fost rănit fiul lui Ramzan Kadîrov: A pierdut controlul mașinii și a intrat într-un gard # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, se află în stare critică după un accident rutier grav în Groznîi. Tânărul se afla la volanul mașinii care deschidea coloana oficială și urmează să fie transferat la Moscova pentru îngrijiri medicale specializate, scrie adevărul.ro.
(video) A reușit să se salveze în ultima secundă: Un bărbat cât pe ce să fie călcat de un troleibuz pe o trecere de pietoni din Chișinău # UNIMEDIA
Un bărbat a fost cât pe ce să fie spulberat de un troleibuz, pe zebră, în timp ce traversa strada regulamentar. Reacția s-a din ultima secundă l-a salvat. Imaginile video au fost distribuite pe rețele.
