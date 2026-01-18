(video) „Am greșit, îmi cer scuze.” Paula Seling, mesaj pentru moldovenii indignați de „maladeț, Moldova”: Nu am vrut să jignesc pe nimeni

Interpreta Paula Seling exprimă scuze publice, după ce fraza „maladeț, Moldova”, pe care a folosit-o în finala Eurovision Moldova a provocat furia unei părți a societății moldovenești. „Da, am greșit, nu m-am gândit o secundă la conotațiile pe care le poate avea această expresie, îmi asum acest lucru. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică. Intenția mea nu a fost să jignesc pe nimeni, nu cunoșteam foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal, pentru că învârtindu-mă în mai multe cercuri în ultima perioadă în R. Moldova, lucrând cu mulți muzicieni, am auzit acest cuvânt atunci când se mulțumea și l-am preluat”, a spus artista, într-un video pe rețele.

