Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru Ursula von der Leyen și Kaja Kallas: „Nu-l provoca pe Tăticu”/„Mai bine nu bea înainte să postezi”
UNIMEDIA, 18 ianuarie 2026 09:40
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, srie HotNews.ro.
