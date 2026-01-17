(video) „Am ajuns să mă judec cu propriul copil din cauza soțului”: Coșmarul trăit de o femeie din Ștefan Vodă alături de un fecior care o bate

18:20

Declarațiile recente ale Maiei Sandu prin care acuză sistemul justiției de tergiversări în dosare de corupție de rezonanță și cere o revizuire a mecanismului de evaluare a judecătorilor din primele instanțe sunt dur criticate de Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și ex-membru al Comisiei de la Veneția. Fostul demnitar regretă că șefa statului a recurs la asemenea afirmație, pe care o califică drept „analfabetă juridic”, și precizează că o guvernare poate cere justiției să facă justiție, dar în niciun caz să dea indicații sistemului. Eșanu dă de pământ și cu afirmațiile guvernării potrivit cărora un dosar de rezonanță este un test al justiției. Juristul susține că asemenea declarații sunt inadmisibile și reprezintă deja o condamnare publică, nu un proces echitabil.