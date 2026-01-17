VIDEO | „Viva, Moldova!”: Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Republica Moldova la Viena
Radio Moldova, 17 ianuarie 2026 23:20
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva Moldova!” Interpretul a obținut punctajul maxim din partea juriului și al publicului în Finala Națională Eurovision 2026, organizată de Compania „Teleradio-Moldova”. Satoshi a mulțumit pentru „încredere și suport” și a promis că va reprezenta cu demnitate, la Viena, „colțișorul nostru de pământ”.
• • •
Acum 30 minute
00:20
Gerul puternic din ultimele zile pune la încercare comercianții din piețe. Temperaturile extrem de scăzute îi obligă să găsească diverse soluții pentru a se proteja și pentru a-și păstra marfa. Dacă peștele rezistă mai ușor la frig, fructele și legumele îngheață rapid, așa că vânzătorii le acoperă cu pături. În aceste condiții, ceaiul fierbinte și hainele groase devin indispensabile pe parcursul unei zile de muncă în aer liber.
Acum 2 ore
23:20
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva Moldova!” Interpretul a obținut punctajul maxim din partea juriului și al publicului în Finala Națională Eurovision 2026, organizată de Compania „Teleradio-Moldova”. Satoshi a mulțumit pentru „încredere și suport” și a promis că va reprezenta cu demnitate, la Viena, „colțișorul nostru de pământ”.
23:10
Satoshi este câștigătorul Finalei Naționale Eurovision 2026 și va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva Moldova!” După votul juriului și al publicului, Satoshi a obținut cel mai mare punctaj total și merge la Viena, ducând mesajul Moldovei pe scena europeană.
Acum 4 ore
22:30
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
22:10
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
22:00
Moldsilva: Stocuri suficiente de lemn de foc în R. Moldova. Sfaturi pentru o iarnă caldă # Radio Moldova
Autoritățile moldovene asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026, iar specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.
21:40
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Totul a început când un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut fisuri. Locatarii au depus nenumărate sesizări, dar nici autoritățile, nici compania care a construit mansarda, nu le-au răspuns. Jurnaliștii Moldova 1 au încercat să obțină un comentariu, dar fără succes.
21:00
Un bebeluș gigant a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
Acum 6 ore
20:40
Iranul a reluat serviciul intern de SMS, blocat timp de nouă zile. Se întâmplă după ce autoritățile au întrerupt internetul global și apelurile internaționale în contextul protestelor violente care au făcut mii de victime. Deși calmul a revenit, poliția rămâne prezentă pe străzi. Între timp, liderul suprem al Iranului continuă să acuze SUA pentru protestele sângeroase.
20:00
Școala regională de șah din Comrat se confruntă cu lipsa spațiilor necesare pentru cursuri și turnee la nivel regional, național și internațional. Antrenorii și părinții cer sprijin autorităților. Direcția pentru tineret și sport a autonomiei găgăuze recunoaște că, momentan, nu există posibilitatea de a oferi spații suplimentare, dar depune eforturi pentru a asigura școala cu condițiile necesare.
20:00
Manchester United a obținut prima victorie din 2026! Cu noul antrenor Michel Carrick pe banca tehnică, „diavolii roșii" au învins pe teren propriu marea rivală din oraș Manchester City. În derby-ul etapei a 22-a a Premier League, gazdele s-au impus cu scorul de 2-0.
19:20
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
19:10
„Nimeni nu va atinge acest petic de pământ”: Trump escaladează disputa privind Groenlanda # Radio Moldova
Donald Trump a anunțat planuri de a impune, începând cu 1 februarie, taxe vamale suplimentare Marii Britanii, Danemarcei și altor țări europene, pe fondul disputelor legate de Groenlanda. Președintele SUA a declarat că aceste taxe vor rămâne în vigoare până când „va fi atins un acord privind achiziționarea completă și absolută a Groenlandei” de către Statele Unite, relatează BBC News.
19:00
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
18:50
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
18:50
Manifestații de amploare au izbucnit în Danemarca după noile declarații ale președintelui Statelor Unite privind intenția de a stabili controlul asupra Groenlandei. Cea mai mare demonstrație are loc la Copenhaga, unde mii de persoane au ieșit în stradă cu steaguri ale insulei și pancarte cu mesajul „Mâinile jos de pe Groenlanda!”, transmite publicația Astra.
Acum 8 ore
18:30
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real. Evenimentul promite un show modern, cu producție amplă și emoții pe măsură, într-o seară decisivă pentru muzica moldovenească.
18:00
Ger, pene masive de curent și școli închise: Kievul se confruntă cu cea mai gravă criză de la începutul războiului # Radio Moldova
Școlile din Kiev și întreaga regiune vor fi închise până pe 1 februarie din cauza crizei energetice. Zeci de mii de oameni rămân, în continuare, fără electricitate și încălzire, în condițiile gerului de minus 20 de grade. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice continuă, ceea ce complică lucrările de restabilire.
18:00
Mira Andreeva este într-o formă mare înaintea primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open! Tenismena care evoluează sub drapel neutru pe arena internațională a câștigat competiția WTA de la Adelaide.
17:20
De la căldări în sălile de consultații la condiții sigure pentru pacienți: investiție vitală la Rogojeni # Radio Moldova
O investiție relativ mică, dar cu un impact mare asupra vieții de zi cu zi a unei comunități. Oficiul de Sănătate din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, are astăzi condiții sigure și decente pentru pacienți și personalul medical, după ce acoperișul clădirii a fost reparat capital, cu sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
17:10
Asigurările de viață, sănătate și locuință, avantaj dublu pentru contribuabili: protecție financiară și impozite mai mici # Radio Moldova
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începând cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei. Facilitatea se aplică mai multor tipuri de asigurări și are drept scop încurajarea protecției financiare a cetățenilor, concomitent cu reducerea poverii fiscale.
17:00
FC Argeș Pitești, echipă la care este legitimat fotbalistul moldovean Vadim Rață, a obținut o victorie mare, în primul meci oficial din 2026 # Radio Moldova
Formația argeșeană a învins campioana en-titre, FCSB București cu scorul de 1-0. Partida s-a jucat la Mioveni și a contat pentru etapa a 22-a Superligii românești de fotbal. FC Argeș a marcat golul care s-a dovedit a fi decisiv încă în prima repriză. A înscris puștiul de 18 ani, Ianis Pîrvu, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut bine plasat la colțul lung.
Acum 12 ore
16:20
Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur, și-a confirmat statului de cel mai bun fotbalist din lume în anul trecut. Francezul a înscris un gol de generic pentru echipa sa de club, Paris Saint-Germain, în partida cu Olympique Lille din cadrul etapei a 18-a a primei divizii franceze de fotbal, Ligue 1.
16:10
SINTEZA SĂPTĂMÂNII // Declarația Maiei Sandu despre reunire reaprinde dezbaterile, pe fondul mizelor europene și al presiunilor rusești # Radio Moldova
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”. Această declarație oarecum surprinzător de directă a liderei statului independent Republica Moldova, Maia Sandu, a reluat dezbaterea unei teme sensibile cu multiple implicații. Deși a fost o opinie personală, contextualizată și nuanțată, declarația a stârnit reacții divergente pe ambele maluri ale Prutului și în presa internațională.
16:00
Controale vamale: 3.29 milioane de lei obligații suplimentare stabilite pentru bugetul de stat # Radio Moldova
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare desfășurate și finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, au fost stabilite obligații vamale suplimentare de 3.29 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat.
15:50
MAE: Republica Moldova condamnă încălcarea spațiului său aerian și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova avertizează că identificarea pe teritoriul țării a unei drone de origine rusă reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale, subliniind că asemenea incidente constituie încălcări ale suveranității și integrității teritoriale a statului.
15:20
Condiții moderne de studiu pentru elevii din Tabani, după reabilitarea liceului prin Programul „Satul European” # Radio Moldova
Liceul Teoretic Tabani din raionul Briceni a fost modernizat prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, beneficiind de investiții de peste 1,5 milioane de lei din bugetul de stat, care au îmbunătățit semnificativ condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii. De infrastructura reabilitată beneficiază peste 200 de elevi, cadrele didactice și întreaga comunitate locală, informează Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
14:50
Profesori în uniforme și dialog deschis! Peste 43000 de elevi din țară, implicați în lecții de prevenire a consumului de droguri # Radio Moldova
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova au organizat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor, implicând peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal.
14:30
Eugeniu Osmochescu: Guvernul pregătește cel mai amplu program de debirocratizare din istoria Republicii Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să lanseze, începând cu anul 2026, cel mai amplu program de debirocratizare, dereglementare și digitalizare de până acum, reformă care ar urma să reducă semnificativ povara administrativă asupra mediului de afaceri și să genereze economii estimate la aproximativ 5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
14:10
Poliția anunță rezultatele expertizei la care a fost supusă drona depistată în preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. „Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni”, se arată în comunicatul difuzat de oamenii legii.
13:00
În contextul unui scandal de corupție de amploare, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, își intensifică tot mai mult contactele cu potențiali rivali politici, pe fondul creșterii probabilității organizării alegerilor, scrie agenția Bloomberg, citată de BBC News.
12:20
Atelierul de înghețată al familiei Boaghe, ansat în 2020 cu doar cinci sortimente, produce astăzi peste 28 de tipuri de înghețată artizanală, de la rețete clasice până la combinații neobișnuite pentru gurmanzi, precum gorgonzola, trufie sau pâine Borodino, dar și linii speciale fără zahăr ori vegane. Producătorul Ivan Boaghe spune că accentul este pus pe ingrediente naturale și pe un proces de fabricație atent controlat, fără conservanți sau aditivi artificiali.
Acum 24 ore
11:40
De ce destui dintre liderii comuniști români proveneau din stânga Prutului? Cum revendica Ceaușescu printre rânduri Basarabia? Și de ce până la finele celui de-al Doilea Război Mondial liderii Partidului Comunist din România nu prea erau români?
11:10
O dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri a fost observată pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, iar zona a fost imediat izolată de forțele de ordine. Poliția a fost sesizată de un vânător, care a alertat autoritățile după ce a depistat obiectul suspect.
10:40
Ambasadoarea R. Moldova în Franța Corina Călugăru, desemnată „Diplomatul Anului 2025” pentru „Rezultate istorice la UNESCO și diplomație culturală” # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe a marcat Ziua Diplomatului, printr-o ceremonie oficială desfășurată la Chișinău, în prezența conducerii instituției, a diplomaților și funcționarilor publici din sistemul diplomatic al Republicii Moldova. Evenimentul a oferit prilejul unui amplu bilanț al activității externe din 2025, un an descris de autorități drept „fructuos”, dar marcat de provocări regionale și internaționale complexe.
10:30
Un nou potential mecanism de pace pentru Ucraina: „Consiliu al păcii” condus de Trump # Radio Moldova
Ziarul britanic Financial Times relatează că administrația președintelui SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea creării unui „Consiliu al păcii”, care ar putea monitoriza implementarea unui viitor acord de încetare a războiului din Ucraina.
10:20
Revista presei | Lukoil Moldova, sancționat de stat; Criză de aprovizionare în stânga Nistrului din cauza gerului # Radio Moldova
Dezideratul reunirii R. Moldova cu România reprezintă unul dintre cele mai comentate subiecte din spațiul mediatic al R. Moldova. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că Lukoil-Moldova a refuzat să transmită în proprietatea statului complexul petrolier de la Aeroport, și că localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub administrarea autorităților constituționale, au dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu produse de primă necesitate.
09:50
Manipulare informațională la scară industrială: rețele coordonate, IA și fraude online după alegerile din 2025 # Radio Moldova
Operațiunile de manipulare informațională împotriva Republicii Moldova au continuat și după alegerile din 2025, fiind caracterizate de rețele coordonate de conturi false, utilizarea inteligenței artificiale, migrarea rapidă a infrastructurilor digitale și combinarea dezinformării cu fraude financiare, arată raportul publicat în ianuarie 2026 de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.
09:10
Plan național pentru susținerea limbii găgăuze: la Comrat au fost organizate consultări publice # Radio Moldova
Autoritățile din domeniul educației din Republica Moldova lucrează la elaborarea unui Plan național pentru promovarea și susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada anilor 2026 - 2027. Documentul va include recomandările experților naționali și internaționali, cu scopul de a consolida predarea și utilizarea limbii găgăuze la toate nivelurile de educație.
08:00
Președinta Republicii Moldova va lua cuvântul în deschiderea sesiunii de iarnă a APCE # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului moldovean este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii.
Ieri
21:40
Probleme pe rețeaua electrică din Ucraina: trenurile spre București ajung cu întârziere # Radio Moldova
Călătorii care se deplasează astăzi, 16 ianuarie 2026, spre București trebuie să țină cont de întârzieri semnificative pe calea ferată. Potrivit informațiilor furnizate de Calea Ferată din Moldova, trenul care circulă pe ruta Kiev–București înregistrează o întârziere de aproximativ cinci ore, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei.
21:00
În Rusia, violența manifestată de militari pe front pare să se transfere tot mai des și în spatele acestuia. Soldați dintr-o unitate militară din Ussuriisk, în Ținutul Primorsk, își acuză superiorii de abuzuri grave, inclusiv violență sexuală, bătăi și extorcare de bani. Un avocat a făcut publice imagini și declarații ale militarilor, care susțin că au fost maltratați și forțați să cedeze sumele primite pentru participarea la luptele din Ucraina. Majoritatea materialelor nu pot fi difuzate din motive etice.
21:00
Federația de Baschet din Republica Moldova planifică să organizeze noi competiții internaționale în viitorul apropiat # Radio Moldova
Președintele forului european de baschet, Jorge Garbajosa, a vizitat „Arena Chișinău” și sediul Federației de Baschet din Republica Moldova. Oficialul european a subliniat importanța dezvoltării acestui gen de sport în țara noastră și a apreciat șansele Republicii Moldova de a găzdui competiții internaționale în viitorul apropiat.
20:30
Vizită oficială la Chișinău: Președinții R. Moldova și Albaniei vor discută sprijinul pentru aderarea la UE # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
20:10
Schema „banii în pericol” continuă: Poliția avertizează persoanele în etate să nu predea economiile # Radio Moldova
Poliția Națională a Republicii Moldova anunță reținerea a două persoane – un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini – implicați într-o schemă de escrocherie care vizează în special persoanele în etate. Potrivit autorităților, astăzi au mai fost documentate alte două tentative similare, însă acestea au eșuat datorită vigilenței cetățenilor, care nu au dat curs solicitărilor și au alertat poliția.
20:00
„Este posibil să introduc taxe vamale împotriva țărilor care nu mă vor susține în chestiunea Groenlandei”, a declarat președintele american la Casa Albă, în fața jurnaliștilor, reiterând că Statele Unite au nevoie de insula arctică aflată în posesia Danemarcei „din motive de securitate națională”, transmite DW.
19:50
„Încrederea ne face bine”! Alexandru-Florin Rogobete susține că „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate este la fel de importantă ca investițiile și reformele” # Radio Moldova
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea strategică în domeniul sănătății, cu accent pe digitalizare, medicină de urgență, industrie farmaceutică și formarea resursei umane. Angajamentele au fost reafirmate în cadrul unui briefing de presă comun susținut la Chișinău de ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, și omologul său din România, Alexandru-Florin Rogobete, aflat într-o vizită oficială.
19:40
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea strategică în domeniul sănătății, cu accent pe digitalizare, medicină de urgență, industrie farmaceutică și formarea resursei umane. Angajamentele au fost reafirmate în cadrul unui briefing de presă comun susținut la Chișinău de ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, și omologul său din România, Alexandru-Florin Rogobete, aflat într-o vizită oficială.
19:40
Rapoartele financiare ale partidelor politice pentru anul 2025 relevă disparități majore în ceea ce privește resursele și capacitatea financiară. În timp ce unele formațiuni au gestionat bugete de ordinul zecilor de milioane de lei, finanțate preponderent din alocații bugetare, altele au funcționat cu resurse limitate sau aproape inexistente. Diferă semnificativ și structura cheltuielilor. Unele partide au investit cel mai mult în personal și infrastructură, altele - în promovarea politică.
19:00
Finala Eurovision Moldova 2026: competiție deschisă, vot transparent și nume noi pe scenă # Radio Moldova
Republica Moldova își desemnează sâmbătă, 17 ianuarie, reprezentantul la concursul Eurovision Song Contest, în cadrul finalei naționale organizate, în premieră, la Arena Chișinău. Show-ul începe la ora 19:00, este sold out și va fi transmis în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
