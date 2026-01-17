Lemn de foc pentru iarnă: prețuri, cantități și recomandări pentru consumatori
Moldova1, 17 ianuarie 2026 22:00
Autoritățile moldovene asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026, iar specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
22:30
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Publicul și juriul votează favoritul Finalei Naționale # Moldova1
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
22:10
Nou-născut „gigant”, născut la Chișinău: 62 de centimetri lungime și greutate de 5.2 kilograme # Moldova1
Un bebeluș „gigant” a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
22:10
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
Acum 2 ore
22:00
Autoritățile moldovene asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026, iar specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.
21:40
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Totul a început când un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut fisuri. Locatarii au depus nenumărate sesizări, dar nici autoritățile, nici compania care a construit mansarda, nu le-au răspuns. Jurnaliștii Moldova 1 au încercat să obțină un comentariu, dar fără succes.
Acum 4 ore
21:00
Un nou-născut care a impresionat medicii: 62 centimetri lungime și peste 5 kilograme greutate # Moldova1
Un bebeluș gigant a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
20:40
Iranul a reluat serviciul intern de SMS, blocat timp de nouă zile. Se întâmplă după ce autoritățile au întrerupt internetul global și apelurile internaționale în contextul protestelor violente care au făcut mii de victime. Deși calmul a revenit, poliția rămâne prezentă pe străzi. Între timp, liderul suprem al Iranului continuă să acuze SUA pentru protestele sângeroase.
20:00
Școala regională de șah din Comrat se confruntă cu lipsa spațiilor necesare pentru cursuri și turnee la nivel regional, național și internațional. Antrenorii și părinții cer sprijin autorităților. Direcția pentru tineret și sport a autonomiei găgăuze recunoaște că, momentan, nu există posibilitatea de a oferi spații suplimentare, dar depune eforturi pentru a asigura școala cu condițiile necesare.
20:00
Manchester United a obținut prima victorie din 2026! Cu noul antrenor Michel Carrick pe banca tehnică, „diavolii roșii" au învins pe teren propriu marea rivală din oraș Manchester City. În derby-ul etapei a 22-a a Premier League, gazdele s-au impus cu scorul de 2-0.
19:20
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical # Moldova1
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
19:10
Donald Trump a anunțat planuri de a impune, începând cu 1 februarie, taxe vamale suplimentare Marii Britanii, Danemarcei și altor țări europene, pe fondul disputelor legate de Groenlanda. Președintele SUA a declarat că aceste taxe vor rămâne în vigoare până când „va fi atins un acord privind achiziționarea completă și absolută a Groenlandei” de către Statele Unite, relatează BBC News.
Acum 6 ore
19:00
Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
18:50
Finala Națională LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
18:50
„Make America Go Away”. În Danemarca, mii de oameni au ieșit la demonstrații împotriva lui Trump și în sprijinul Groenlandei # Moldova1
Manifestații de amploare au izbucnit în Danemarca după noile declarații ale președintelui Statelor Unite privind intenția de a stabili controlul asupra Groenlandei. Cea mai mare demonstrație are loc la Copenhaga, unde mii de persoane au ieșit în stradă cu steaguri ale insulei și pancarte cu mesajul „Mâinile jos de pe Groenlanda!”, transmite publicația Astra.
18:30
Finala Națională LIVE în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real. Evenimentul promite un show modern, cu producție amplă și emoții pe măsură, într-o seară decisivă pentru muzica moldovenească.
18:00
Criza energetică paralizează Kievul: zeci de mii de familii în continuare stau în întuneric și frig # Moldova1
Școlile din Kiev și întreaga regiune vor fi închise până pe 1 februarie din cauza crizei energetice. Zeci de mii de oameni rămân, în continuare, fără electricitate și încălzire, în condițiile gerului de minus 20 de grade. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice continuă, ceea ce complică lucrările de restabilire.
18:00
Mira Andreeva este într-o formă mare înaintea primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open! Tenismena care evoluează sub drapel neutru pe arena internațională a câștigat competiția WTA de la Adelaide.
17:20
Un acoperiș nou, o grijă în minus: Oficiul de Sănătate din Rogojeni, salvat de ploi și umezeală # Moldova1
O investiție relativ mică, dar cu un impact mare asupra vieții de zi cu zi a unei comunități. Oficiul de Sănătate din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, are astăzi condiții sigure și decente pentru pacienți și personalul medical, după ce acoperișul clădirii a fost reparat capital, cu sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
17:10
Deduceri fiscale pentru polițele de asigurare: cetățenii pot reduce venitul impozabil cu până la 17.400 de lei # Moldova1
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începând cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei. Facilitatea se aplică mai multor tipuri de asigurări și are drept scop încurajarea protecției financiare a cetățenilor, concomitent cu reducerea poverii fiscale.
Acum 8 ore
17:00
FC Argeș Pitești, echipă la care este legitimat fotbalistul moldovean Vadim Rață, a obținut o victorie mare, în primul meci oficial din 2026 # Moldova1
Formația argeșeană a învins campioana en-titre, FCSB București cu scorul de 1-0. Partida s-a jucat la Mioveni și a contat pentru etapa a 22-a Superligii românești de fotbal. FC Argeș a marcat golul care s-a dovedit a fi decisiv încă în prima repriză. A înscris puștiul de 18 ani, Ianis Pîrvu, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut bine plasat la colțul lung.
16:20
Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur, și-a confirmat statului de cel mai bun fotbalist din lume în anul trecut. Francezul a înscris un gol de generic pentru echipa sa de club, Paris Saint-Germain, în partida cu Olympique Lille din cadrul etapei a 18-a a primei divizii franceze de fotbal, Ligue 1.
16:10
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | Reluarea dezbaterii despre Reunificare, fragilitatea regimului de la Tiraspol și dosarele de trădare de patrie # Moldova1
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”. Această declarație oarecum surprinzător de directă a liderei statului independent Republica Moldova, Maia Sandu, a reluat dezbaterea unei teme sensibile cu multiple implicații. Deși a fost o opinie personală, contextualizată și nuanțată, declarația a stârnit reacții divergente pe ambele maluri ale Prutului și în presa internațională.
16:00
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare desfășurate și finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, au fost stabilite obligații vamale suplimentare de 3.29 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat.
15:50
MAE: Drona de origine rusă identificată în R. Moldova reprezintă o amenințare la adresa securității naționale # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova avertizează că identificarea pe teritoriul țării a unei drone de origine rusă reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale, subliniind că asemenea incidente constituie încălcări ale suveranității și integrității teritoriale a statului.
15:20
Liceul Teoretic Tabani, modernizat cu peste 1,5 milioane de lei prin Programul „Satul European” # Moldova1
Liceul Teoretic Tabani din raionul Briceni a fost modernizat prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, beneficiind de investiții de peste 1,5 milioane de lei din bugetul de stat, care au îmbunătățit semnificativ condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii. De infrastructura reabilitată beneficiază peste 200 de elevi, cadrele didactice și întreaga comunitate locală, informează Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Acum 12 ore
14:50
Profesori în uniforme, lecții de viață în școli: cum îi învață pe elevi să spună „nu” drogurilor # Moldova1
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova au organizat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor, implicând peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal.
14:30
Eugeniu Osmochescu: Programul de debirocratizare ar putea aduce economii de circa 5 miliarde de lei pentru mediul de afaceri # Moldova1
Republica Moldova se pregătește să lanseze, începând cu anul 2026, cel mai amplu program de debirocratizare, dereglementare și digitalizare de până acum, reformă care ar urma să reducă semnificativ povara administrativă asupra mediului de afaceri și să genereze economii estimate la aproximativ 5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
14:10
Poliția anunță rezultatele expertizei la care a fost supusă drona depistată în preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. „Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni”, se arată în comunicatul difuzat de oamenii legii.
13:40
O delegație a Ucrainei a sosit sâmbătă, 17 ianuarie, în Statele Unite pentru un nouă tură de negocieri cu mediatorii americani privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Din delegație fac parte șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, precum și liderul fracțiunii parlamentare a partidului „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, relatează DW.
13:00
Bloomberg: Zelenski își consolidează pozițiile înaintea unor posibile alegeri prezidențiale # Moldova1
În contextul unui scandal de corupție de amploare, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, își intensifică tot mai mult contactele cu potențiali rivali politici, pe fondul creșterii probabilității organizării alegerilor, scrie agenția Bloomberg, citată de BBC News.
12:20
Atelierul de înghețată al familiei Boaghe, ansat în 2020 cu doar cinci sortimente, produce astăzi peste 28 de tipuri de înghețată artizanală, de la rețete clasice până la combinații neobișnuite pentru gurmanzi, precum gorgonzola, trufie sau pâine Borodino, dar și linii speciale fără zahăr ori vegane. Producătorul Ivan Boaghe spune că accentul este pus pe ingrediente naturale și pe un proces de fabricație atent controlat, fără conservanți sau aditivi artificiali.
11:40
„România sub comunism: Paradox și degenerare”: Securitatea de la București, condusă timp de cinci ani de Timofei Bodnarenko de la Tiraspol # Moldova1
De ce destui dintre liderii comuniști români proveneau din stânga Prutului? Cum revendica Ceaușescu printre rânduri Basarabia? Și de ce până la finele celui de-al Doilea Război Mondial liderii Partidului Comunist din România nu prea erau români?
11:10
O dronă de mari dimensiuni, depistată la intrarea în satul Nucăreni. Zona a fost izolată de poliție # Moldova1
O dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri a fost observată pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, iar zona a fost imediat izolată de forțele de ordine. Poliția a fost sesizată de un vânător, care a alertat autoritățile după ce a depistat obiectul suspect.
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va ține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului moldovean este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii.
10:40
Ziua Diplomatului, marcată la MAE: Mihai Popșoi: „Diplomația este o vocație și o responsabilitate față de stat” # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe a marcat Ziua Diplomatului, printr-o ceremonie oficială desfășurată la Chișinău, în prezența conducerii instituției, a diplomaților și funcționarilor publici din sistemul diplomatic al Republicii Moldova. Evenimentul a oferit prilejul unui amplu bilanț al activității externe din 2025, un an descris de autorități drept „fructuos”, dar marcat de provocări regionale și internaționale complexe.
10:30
Plan de pace după modelul din Gaza: Trump ar putea conduce un „Consiliu al păcii” pentru Ucraina # Moldova1
Ziarul britanic Financial Times relatează că administrația președintelui SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea creării unui „Consiliu al păcii”, care ar putea monitoriza implementarea unui viitor acord de încetare a războiului din Ucraina.
Acum 24 ore
09:50
RAPORT | Zeci de milioane de vizualizări generate artificial și sute de infrastructuri digitale folosite pentru manipularea Moldovei # Moldova1
Operațiunile de manipulare informațională împotriva Republicii Moldova au continuat și după alegerile din 2025, fiind caracterizate de rețele coordonate de conturi false, utilizarea inteligenței artificiale, migrarea rapidă a infrastructurilor digitale și combinarea dezinformării cu fraude financiare, arată raportul publicat în ianuarie 2026 de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.
09:50
Medicii dintr-o altă regiune minieră a Rusiei rămân fără salarii din cauza unui „deficit monstruos” al bugetului # Moldova1
Cadrele medicale din Kuzbass, regiune care a devenit lider absolut în privința „găurii” din buget la nivel regional, pe fondul crizei din industria carboniferă, se plâng în masă de neplata și reducerea salariilor, scrie pe canalul de Telegram „Sibirskii Express”, citat de publicația The Moscow Times.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării pregătește un Plan național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie # Moldova1
Autoritățile din domeniul educației din Republica Moldova lucrează la elaborarea unui Plan național pentru promovarea și susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada anilor 2026 - 2027. Documentul va include recomandările experților naționali și internaționali, cu scopul de a consolida predarea și utilizarea limbii găgăuze la toate nivelurile de educație.
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului moldovean este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii.
Ieri
21:40
Întârziere de circa cinci ore pe ruta feroviară Kiev–București. Sunt afectați și pasagerii din Chișinău # Moldova1
Călătorii care se deplasează astăzi, 16 ianuarie 2026, spre București trebuie să țină cont de întârzieri semnificative pe calea ferată. Potrivit informațiilor furnizate de Calea Ferată din Moldova, trenul care circulă pe ruta Kiev–București înregistrează o întârziere de aproximativ cinci ore, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei.
21:00
În Rusia, violența manifestată de militari pe front pare să se transfere tot mai des și în spatele acestuia. Soldați dintr-o unitate militară din Ussuriisk, în Ținutul Primorsk, își acuză superiorii de abuzuri grave, inclusiv violență sexuală, bătăi și extorcare de bani. Un avocat a făcut publice imagini și declarații ale militarilor, care susțin că au fost maltratați și forțați să cedeze sumele primite pentru participarea la luptele din Ucraina. Majoritatea materialelor nu pot fi difuzate din motive etice.
21:00
Federația de Baschet din Republica Moldova planifică să organizeze noi competiții internaționale în viitorul apropiat # Moldova1
Președintele forului european de baschet, Jorge Garbajosa, a vizitat „Arena Chișinău” și sediul Federației de Baschet din Republica Moldova. Oficialul european a subliniat importanța dezvoltării acestui gen de sport în țara noastră și a apreciat șansele Republicii Moldova de a găzdui competiții internaționale în viitorul apropiat.
20:30
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
20:10
Schema „banii în pericol” lovește din nou: doi cetățeni străini, reținuți după tentative eșuate de escrocherie # Moldova1
Poliția Națională a Republicii Moldova anunță reținerea a două persoane – un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini – implicați într-o schemă de escrocherie care vizează în special persoanele în etate. Potrivit autorităților, astăzi au mai fost documentate alte două tentative similare, însă acestea au eșuat datorită vigilenței cetățenilor, care nu au dat curs solicitărilor și au alertat poliția.
20:00
„Este posibil să introduc taxe vamale împotriva țărilor care nu mă vor susține în chestiunea Groenlandei”, a declarat președintele american la Casa Albă, în fața jurnaliștilor, reiterând că Statele Unite au nevoie de insula arctică aflată în posesia Danemarcei „din motive de securitate națională”, transmite DW.
19:40
De la SMURD 2 la ATI digitalizate! Emil Ceban: „România este un partener de încredere, iar sprijinul său a fost vital pentru funcționarea sistemului nostru de sănătate” # Moldova1
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea strategică în domeniul sănătății, cu accent pe digitalizare, medicină de urgență, industrie farmaceutică și formarea resursei umane. Angajamentele au fost reafirmate în cadrul unui briefing de presă comun susținut la Chișinău de ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, și omologul său din România, Alexandru-Florin Rogobete, aflat într-o vizită oficială.
19:40
Cum au fost finanțate partidele politice în 2025: cine a cheltuit cel mai mult și cine a strâns rezerve # Moldova1
Rapoartele financiare ale partidelor politice pentru anul 2025 relevă disparități majore în ceea ce privește resursele și capacitatea financiară. În timp ce unele formațiuni au gestionat bugete de ordinul zecilor de milioane de lei, finanțate preponderent din alocații bugetare, altele au funcționat cu resurse limitate sau aproape inexistente. Diferă semnificativ și structura cheltuielilor. Unele partide au investit cel mai mult în personal și infrastructură, altele - în promovarea politică.
19:00
Ucraina confirmă lovirea unei fabrici de drone din Rusia și a unui depozit de muniții din teritoriul ocupat al regiunii Zaporojie # Moldova1
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat pagubele provocate întreprinderii „Atlant Aero” și a anunțat lovirea unui depozit de muniții în partea ocupată a regiunii Zaporojie, relatează publicația Astra.
19:00
Aglomerație la frontiera de vest: trafic intens la Costești, pe sensul de ieșire din țară # Moldova1
Traficul transfrontalier este aglomerat la punctul de trecere Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră și autoritățile vamale. Potrivit informațiilor oficiale, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, iar echipele de control lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza circulația.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.