Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe președintele Albaniei, Bajram Begaj
Moldova1, 16 ianuarie 2026 20:30
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
• • •
Acum 15 minute
20:30
Acum o oră
20:10
Schema „banii în pericol” lovește din nou: doi cetățeni străini, reținuți după tentative eșuate de escrocherie # Moldova1
Poliția Națională a Republicii Moldova anunță reținerea a două persoane – un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini – implicați într-o schemă de escrocherie care vizează în special persoanele în etate. Potrivit autorităților, astăzi au mai fost documentate alte două tentative similare, însă acestea au eșuat datorită vigilenței cetățenilor, care nu au dat curs solicitărilor și au alertat poliția.
20:00
„Este posibil să introduc taxe vamale împotriva țărilor care nu mă vor susține în chestiunea Groenlandei”, a declarat președintele american la Casa Albă, în fața jurnaliștilor, reiterând că Statele Unite au nevoie de insula arctică aflată în posesia Danemarcei „din motive de securitate națională”, transmite DW.
Acum 2 ore
19:40
De la SMURD 2 la ATI digitalizate! Emil Ceban: „România este un partener de încredere, iar sprijinul său a fost vital pentru funcționarea sistemului nostru de sănătate” # Moldova1
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea strategică în domeniul sănătății, cu accent pe digitalizare, medicină de urgență, industrie farmaceutică și formarea resursei umane. Angajamentele au fost reafirmate în cadrul unui briefing de presă comun susținut la Chișinău de ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, și omologul său din România, Alexandru-Florin Rogobete, aflat într-o vizită oficială.
19:40
Cum au fost finanțate partidele politice în 2025: cine a cheltuit cel mai mult și cine a strâns rezerve # Moldova1
Rapoartele financiare ale partidelor politice pentru anul 2025 relevă disparități majore în ceea ce privește resursele și capacitatea financiară. În timp ce unele formațiuni au gestionat bugete de ordinul zecilor de milioane de lei, finanțate preponderent din alocații bugetare, altele au funcționat cu resurse limitate sau aproape inexistente. Diferă semnificativ și structura cheltuielilor. Unele partide au investit cel mai mult în personal și infrastructură, altele - în promovarea politică.
19:00
Ucraina confirmă lovirea unei fabrici de drone din Rusia și a unui depozit de muniții din teritoriul ocupat al regiunii Zaporojie # Moldova1
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat pagubele provocate întreprinderii „Atlant Aero” și a anunțat lovirea unui depozit de muniții în partea ocupată a regiunii Zaporojie, relatează publicația Astra.
19:00
Aglomerație la frontiera de vest: trafic intens la Costești, pe sensul de ieșire din țară # Moldova1
Traficul transfrontalier este aglomerat la punctul de trecere Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră și autoritățile vamale. Potrivit informațiilor oficiale, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, iar echipele de control lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza circulația.
19:00
Dacia Buiucani Chișinău a început pregătirile pentru a doua parte a sezonului competițional cu noul antrenor! Primele declarații ale lui Igor Negrescu # Moldova1
Igor Negrescu deja a intrat, cum se spune „în pâine”., efectuând câteva antrenamente cu fotbaliștii din lot, și a făcut și primele declarații în funcția de antrenor principal al clubului din capitală. În vârstă de 46 de ani, tehnicianul Igor Negrescu, l-a înlocuit pe Viorel Frunză, care a plecat de la echipa din capitală la finalul anului trecut.
18:50
Finala Eurovision Moldova, sold out la Arena Chișinău. Roman Burlaca: „Ne dorim un precedent ca Eurovision să redevină relevant pentru artiști” # Moldova1
Republica Moldova își desemnează sâmbătă, 17 ianuarie, reprezentantul la concursul Eurovision Song Contest, în cadrul finalei naționale organizate, în premieră, la Arena Chișinău. Show-ul începe la ora 19:00, este sold out și va fi transmis în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
Acum 4 ore
18:20
Fiecare elev din Republica Moldova trebuie să aibă minimum două note pe semestru și nu poate fi lăsat repetent. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a ajustat Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, eliminând complet situațiile în care un elev nu este promovat în clasa următoare.
18:10
Corespondență Sabina Fati | CCR, pensiile magistraților și miza sistemului juridic din România # Moldova1
Judecătorii Curții Constituționale din România (CCR) au amânat, pe 16 ianuarie, pentru a patra oară pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților. Următorul termen este 11 februarie.
17:50
Patru universități din R. Moldova au cadre didactice instruite pentru a preda disciplinele în limba engleză # Moldova1
Un număr de 240 de profesori universitari din Republica Moldova au finalizat cursuri de limbă engleză, obținând competențele necesare pentru a preda studenților străini. Instruirile au fost realizate cu sprijinul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.
17:40
Biatlonista Alina Stremous a obținut un nou rezultat notabil în acest sezon competițional! Sportiva s-a clasat în Top-20 în cursa de sprint de la Ruhpolding # Moldova1
În cadrul etapei Cupei Mondiale de biatlon desfășurate în stațiunea germană Ruhpolding, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20 în proba de sprin pe distanța de 7,5 kilometri.
17:20
MAE, după avertismentul diplomației de la Moscova: R. Moldova este sigură pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cei ruși # Moldova1
Republica Moldova nu prezintă riscuri de securitate pentru cetățenii străini care intenționează să o viziteze, afirmă Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, după ce diplomația a emis, pe 16 ianuarie, o alertă de călătorie pentru cetățenii ruși.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că țara noastră nu prezintă riscuri de securitate pentru cetățenii străini care intenționează să o viziteze, după ce Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis recent o alertă pentru cetățenii ruși.
17:10
Comitetul Nobel: Medalia Premiului Nobel pentru Pace poate avea alți proprietari, dar titlul rămâne definitiv # Moldova1
Deși medalia care însoțește Premiului Nobel pentru Pace poate ajunge în posesia altor persoane, titlul de laureat nu poate fi niciodată transferat. Precizările au cost făcute, pe 16 ianuarie, de Comitetul Nobel norvegian, care a reamintit, într-o postare explicativă, regulile stricte care guvernează statutul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
17:00
17:00
Urgențe: Moldovenii aflați în România au apelat de 2.938 de ori Serviciul 112 din R. Moldova # Moldova1
Merg peste Prut, dar când se confruntă cu situații de riscă, telefonează acasă. Un număr de 2.938 de cetățeni ai R. Moldova au apelat după ajutor la Serviciul 112 de la Chișinău în timp de ce aflau pe teritoriul României. Cifra vizează perioada anilor 2018 - 2025, de la lansarea acestui serviciu unic pentru apelurile de urgență în R. Moldova.
17:00
Compania Lukoil-Moldova, amendată cu până la 5 milioane de lei pentru nerespectarea deciziei privind complexul petrolier de la Aeroport # Moldova1
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii anterioare privind revenirea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău în proprietatea statului, oferind totodată un termen suplimentar de cinci zile pentru conformare.
17:00
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare, precum și prețul de tranzacționare urmează să fie aprobate de Adunarea Generală a acționarilor companiei din România, programată pentru data de 11 februarie.
Acum 6 ore
16:40
16:30
Ministrul Perciun: Studenții care au semnalat condițiile insalubre din căminele UTM nu vor fi sancționați # Moldova1
Studenții care au făcut publice condițiile insalubre din căminele Universității Tehnice din Moldova (UTM) nu vor fi pedepsiți de conducerea instituției, declarat, pe 16 ianuarie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a subliniat că va monitoriza personal cazul și că rectorul UTM i-a dat asigurări că studenții nu vor fi supuși niciunei penalizări pentru că și-au exprimat nemulțumirile în mod public.
16:30
Interes ridicat pentru obligațiunile de stat: investiții de peste 90 de milioane de lei în cinci zile # Moldova1
Peste 90,5 milioane de lei au fost investiți de populație, în primele cinci zile ale perioadei de subscriere din ianuarie 2026, în valori mobiliare de stat emise prin platforma eVMS.md, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.
15:50
Numărul cazurilor de rabie, creștere de 2.5 ori în 2025: ANSA solicită măsuri împotriva animalelor fără stăpân # Moldova1
Numărul cazurilor de rabie înregistrat pe parcursul anului 2025 o creștere de 2.5 ori în comparație cu 2024 - 46 versus 18. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSA) susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul la adresa oamenilor.
15:40
Avertisment al autorităților: Scăldatul în Prut și Nistru, interzis inclusiv de Bobotează, cu excepția locurilor autorizate # Moldova1
Scăldatul în râul Prut și fluviul Nistru este strict interzis, inclusiv pe 19 ianuarie, de Bobotează, când unii creștini obișnuiesc să se scalde în ape reci. Avertismentul a fost emis de Poliția de Frontieră, care face referire la Hotărârea de Guvern cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
15:20
Elveția sprijină un mediu de afaceri mai transparent: 80 de milioane de lei pentru IMM-urile din R. Moldova # Moldova1
Elveția va acorda Republicii Moldova 3.92 milioane de franci elvețieni, echivalentul a peste 80 de milioane de lei, pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agriculturii și construcțiilor. Acordul a fost semnat pe 16 ianuarie de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
14:50
Agricultorii cer claritate privind sprijinul financiar de care vor putea beneficia în 2026: Programul va fi finalizat până la sfârșitul lui martie # Moldova1
Fermierii au început anul fără niște reguli clare privind sprijinul financiar, ceea ce generează incertitudine și amânarea investițiilor. Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar a transmis o scrisoare prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care a avertizat asupra riscurilor pentru agricultură, cauzate de lipsa cadrului legal de reglementare a subvențiilor și a dialogului cu mediul de afaceri.
14:50
Vicepremierul britanic David Lammy se află la Kiev: Londra promite sprijin pe termen lung pentru securitatea, economia și energia Ucrainei # Moldova1
Viceprim-ministrul Marii Britanii, David Lammy, a sosit pe 16 ianuarie la Kiev, într-o vizită care reconfirmă sprijinul ferm al Londrei pentru Ucraina, în plin război cu Federația Rusă. Despre vizită a anunțat ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zaluzhnîi, care a precizat că, în cadrul deplasării, va avea loc Forumul Parteneriatului Secular, dedicat cooperării strategice dintre cele două state.
Acum 8 ore
14:40
Pretindea că este „apostolul Mihail” și abuza sexual toți membrii unei familii cu doi copii. „Mesia”, condamnat la închisoare pe viață # Moldova1
O familie din R. Moldova în care creșteau două fetițe a ajuns complet sub controlul unui bărbat de 68 de ani, care i-a indus ideea că ar fi „Mesia” sau „apostolul Mihail”. Sub această influență, membrii familiei au ajuns să creadă că trebuie să i se supună și să i se închine, fiind tratați de acesta ca niște „sclavi”, comunică Procuratura Generală.
14:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat ranguri diplomatice mai multor diplomați și oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Decretul a fost semnat pe 16 ianuarie, iar printre titulari se numără și emisarul special pentru afaceri europene, Nicu Popescu.
14:30
Agricultorii nu știu de ce sprijin financiar vor putea beneficia în 2026: Programul va fi finalizat până la sfârșitul lui martie, anunță autoritățile # Moldova1
14:30
VIDEO | Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu automobile: peste 100 de vehicule ridicate # Moldova1
O schemă de contrabandă cu mijloace de transport, care ar fi funcționat cu implicarea unor cetățeni din Republica Moldova și România, este investigată de autorități, după percheziții desfășurate la Chișinău.
14:30
Bărbat de 24 de ani, reținut la Chișinău pentru șantaj și amenințare cu moartea: victimele ar fi plătit aproape 7.000 de euro # Moldova1
Un bărbat de 24 de ani, căutat din 2023 de Inspectoratul de Poliție Glodeni și anterior condamnat pentru mai multe infracțiuni, a fost reținut la Chișinău de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, fiind bănuit de comiterea unui șantaj în urma căruia o femeie și apropiații acesteia ar fi fost constrânși să achite aproape 7.000 de euro.
14:20
Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, încă 60 de zile sub control judiciar: Următoarea ședință – pe 19 ianuarie # Moldova1
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.
14:20
Soluția experților pentru ca R. Moldova să-și diminueze deficitul balanței comerciale: Să exporte produse finite în loc de materie primă # Moldova1
R. Moldova ar trebui să devină exportator de produse finite, dacă vrea să-și redreseze structura și calitatea exporturilor. Statul nostru exportă floarea-soarelui și rapiță, dar pierde milioane de dolari pentru că nu procesează materia primă, fapt ce i-ar permite să vândă mai mult ulei peste hotare, afirmă experții.
14:00
Ministerul Agriculturii promite claritate: Programul Strategic va fi finalizat până la sfârșitul lui martie # Moldova1
Fermierii au început anul fără niște reguli clare privind sprijinul financiar, ceea ce generează incertitudine și amânarea investițiilor. Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar a transmis o scrisoare prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care a avertizat asupra riscurilor pentru agricultură, cauzate de lipsa cadrului legal de reglementar a subvențiilor și a dialogului cu mediul de afaceri. În același timp, Ministerul Agriculturii a anunțat că Programul Strategic de Politici Agricole este în proces de definitivare, sprijinul urmând să fie oferit treptat, în funcție de buget și aprobări legale.
13:40
Alte 60 de zile de control judiciar pentru Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie: următoarea ședință – pe 19 ianuarie # Moldova1
13:30
Pedepsiți pentru opinii: 19 cauze la CtEDO privind încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse 19 cauze ce vizează pretinse încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.
13:20
Fondul de investiții american Noble Capital RSD a cerut Moscovei să plătească 225 de miliarde de dolari pentru obligațiile de datorie ale Imperiului Rus. Procesul intentat împotriva Federației Ruse, Ministerului rus al Finanțelor, Băncii Centrale a Rusiei și Fondului Național de Bunăstare a fost depus la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, transmite publicația The Moscow Times, cu referire la RBC.
13:20
„Am terminat, practic, lactatele”: Locuitorii satelor din stânga Nistrului, parțial izolați din cauza sistării activității bacului # Moldova1
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza stratului gros de gheață de pe fluviul Nistru. Deși cetățenii pot traversa prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.
13:10
AUR cheamă Chișinăul la deschidere față de România: „Să te uiți la România ca la un bancomat este, cel puțin, nepoliticos” # Moldova1
Clasa politică de la Chișinău este chemată să manifeste „o deschidere mult mai largă și mai cuprinzătoare față de România și românitate”. Abordarea palierului economic, dincolo de cel identitar și de securitate, este, potrivit Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), lipsită de substanță, iar a privi România ca pe „un bancomat” reprezintă, cel puțin, un gest nepoliticos. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Chișinău pe 16 ianuarie.
13:00
Model în două etape: Bruxelles-ul caută soluții pentru integrarea rapidă a Ucrainei în UE # Moldova1
Bruxelles-ul elaborează propuneri privind renunțarea la sistemul de aderare la Uniunea Europeană, aplicat încă din perioada Războiului Rece, urmând să-l înlocuiască cu un model în două etape, care ar putea accelera intrarea Ucrainei în UE în cazul încheierii unui acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse, scrie cotidianul Financial Times, citat de BBC News.
13:00
Ministrul Sănătății de la București, vizită oficială la Chișinău: Discuții la USMF, instituție implicată în scandalul „diplomelor false” # Moldova1
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează vineri, 16 noiembrie, o vizită în R. Moldova, iar programul său include și o discuție la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, instituție vizată în scandalul „diplomelor false” eliberate pentru medici din România.
13:00
RB Racing și-a lansat „bestia"! Echipa constructorului austriac este prima care și-a prezentat monopostul pentru noul sezon # Moldova1
Red Bull Racing a prezentat oficial noul său bolid pentru sezonul 2026 în campionatul mondial de automobilism "Formula 1". Ceremonia a avut loc sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts, veche de peste un secol.
12:50
Polițistul prins băut la volan este șeful Serviciului Patrulare din Glodeni. Anatolie Muncă și șeful său, suspendați din funcții # Moldova1
Polițistul care ar fi fost prins băut noaptea trecută la volan ar fi șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, scrie Nordnews. Potrivit sursei citate, ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai Eminescu din orașul Glodeni, după care a urcat la volan.
Acum 12 ore
12:40
Polițistul din Glodeni prins băut la volan este șeful Serviciului Patrulare din oraș. Anatolie Muncă și șeful său, suspendați din funcții # Moldova1
12:30
„Nu suntem o universitate în declin”: Studenții din Cahul cer stoparea procesului de comasare a instituției cu UTM # Moldova1
Studenții de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanți ai mai multor organizații studențești au cerut public stoparea procesului de comasare a instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), acuzând lipsa unor consultări reale și riscuri majore pentru autonomia universitară și dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova.
12:30
Patru persoane, inclusiv un minor, au fost reținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind bănuite de comiterea unei tâlhării asupra administratorului unei firme de export a cerealelor, faptă produsă în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi.
12:00
Premierul ceh și Andrej Babis și noul său Guvern au obținut, pe 15 ianuarie, un vot de încredere în Parlament, la o lună de la începerea mandatului. Parlamentarii au aprobat noul cabinet cu orientare de dreapta cu 108 voturi pentru și 91 împotrivă, relatează dpa.
11:50
Șase bărbați din Ucraina au fost descoperiți ascunși printre paleți de marfă, într-un camion care încerca să intre în Republica Moldova prin vama Palanca. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată în timpul controlului vamal, după ce șoferul a refuzat scanarea vehiculului, iar autoritățile au decis o verificare fizică detaliată.
