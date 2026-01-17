Criza energetică paralizează Kievul: zeci de mii de familii în continuare stau în întuneric și frig

17:00

Merg peste Prut, dar când se confruntă cu situații de riscă, telefonează acasă. Un număr de 2.938 de cetățeni ai R. Moldova au apelat după ajutor la Serviciul 112 de la Chișinău în timp de ce aflau pe teritoriul României. Cifra vizează perioada anilor 2018 - 2025, de la lansarea acestui serviciu unic pentru apelurile de urgență în R. Moldova.