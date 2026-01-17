„România sub comunism: Paradox și degenerare”: Securitatea de la București, condusă timp de cinci ani de Timofei Bodnarenko de la Tiraspol

14:00

Fermierii au început anul fără niște reguli clare privind sprijinul financiar, ceea ce generează incertitudine și amânarea investițiilor. Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar a transmis o scrisoare prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care a avertizat asupra riscurilor pentru agricultură, cauzate de lipsa cadrului legal de reglementar a subvențiilor și a dialogului cu mediul de afaceri. În același timp, Ministerul Agriculturii a anunțat că Programul Strategic de Politici Agricole este în proces de definitivare, sprijinul urmând să fie oferit treptat, în funcție de buget și aprobări legale.