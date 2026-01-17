O nouă dronă rusească depistată pe teritoriul Republicii Moldova – Reacția MAE de la Chișinău

21:30

În primele cinci zile ale perioadei de subscriere a valorilor mobiliare de stat, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, investițiile realizate prin platforma eVMS.md au atins un volum total de 90,5 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, în acest interval au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, evoluție care confirmă interesul constant ...