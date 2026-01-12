Darea în funcțiune a noului penitenciar în Moldova amânată pentru 2029 – Ce spune ministerul Justiției
Politik, 12 ianuarie 2026 22:30
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția va fi dată în exploatare în 2029, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari Ministrul a precizat că proiectul reprezintă un obiectiv strategic pentru modernizarea sistemului penitenciar, conform standardelor europene: ”Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic ... Darea în funcțiune a noului penitenciar în Moldova amânată pentru 2029 – Ce spune ministerul Justiției The post Darea în funcțiune a noului penitenciar în Moldova amânată pentru 2029 – Ce spune ministerul Justiției appeared first on Politik.
Acum 30 minute
22:30
22:30
Vom avea sau nu un deficit de carne de pasăre după cazul cu metronidazolul – Răspunsul ANSA # Politik
În contextul celor 110.000 de păsări sacrificate în Republica Moldova și a situației legate de metronidazol, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat că nu se identifică un „efect de creștere a prețurilor” la carnea de pasăre. Precizările au fost făcute pe 12 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful ... Vom avea sau nu un deficit de carne de pasăre după cazul cu metronidazolul – Răspunsul ANSA The post Vom avea sau nu un deficit de carne de pasăre după cazul cu metronidazolul – Răspunsul ANSA appeared first on Politik.
22:30
Adunarea Populară de la Comrat a aprobat bugetul pentru alegerile regionale în ședința de 12 ianuarie, și întreținerea autorității electorale a autonomiei, scrie gagauzinfo.md. Pentru primul tur al scrutinului programat pe 22 martie au fost alocați 4,3 milioane de lei, iar pentru funcționarea Consiliului Electoral al Găgăuziei în 2026 – 1,7 milioane de lei. Decizia ... Adunarea Populară de la Comrat a aprobat bugetul pentru alegerile regionale The post Adunarea Populară de la Comrat a aprobat bugetul pentru alegerile regionale appeared first on Politik.
22:30
Linia Vulcănești–Chișinău, promisă pentru 2025, finalizată în martie 2026 – Care este cauza # Politik
Deși urma să fie funcțională până la finalul anului trecut, darea în exploatare a liniei Vulcănești–Chișinău întârzie. Noul termen estimat de ministerul Energiei este luna martie 2026, iar întârzierea se explică prin necesitatea îmbunătățirii condițiilor meteo. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în ediția de 5 decembrie a emisiunii „La 360 de ... Linia Vulcănești–Chișinău, promisă pentru 2025, finalizată în martie 2026 – Care este cauza The post Linia Vulcănești–Chișinău, promisă pentru 2025, finalizată în martie 2026 – Care este cauza appeared first on Politik.
22:30
Președintele Sandu: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru – Reacția liderului PSRM # Politik
Președintele Maia Sandu a declarat că, în cazul în care ar fi organizat un referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România. Ea a mai spus că, în prezent, nu există o majoritate de cetățeni moldoveni care să susțină acest deziderat, iar autoritățile de la Chișinău urmăresc mai degrabă aderarea Republicii Moldova la UE, ... Președintele Sandu: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru – Reacția liderului PSRM The post Președintele Sandu: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru – Reacția liderului PSRM appeared first on Politik.
22:30
ANSA dă asigurări – Ouăle în care a fost detectat metronidazol retrase de pe piață, iar produsele disponibile în prezent sunt sigure pentru consumatori # Politik
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a oferit noi detalii privind depistarea substanței interzise metronidazol în ouăle provenite de la ferme autohtone. Autoritatea precizează că ouăle afectate au fost imediat retrase de pe piață, iar produsele disponibile în prezent în magazine nu prezintă risc pentru consumatori. Potrivit directorului general al ANSA, Radu Musteața, primele semnale ... ANSA dă asigurări – Ouăle în care a fost detectat metronidazol retrase de pe piață, iar produsele disponibile în prezent sunt sigure pentru consumatori The post ANSA dă asigurări – Ouăle în care a fost detectat metronidazol retrase de pe piață, iar produsele disponibile în prezent sunt sigure pentru consumatori appeared first on Politik.
Acum 8 ore
15:50
Dosarul lui Nicanor Ciochină ajunge la Curtea Constituțională – Dezbaterile judiciare se suspendă # Politik
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, poate sesiza Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă, notează zdg.md Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. ... Dosarul lui Nicanor Ciochină ajunge la Curtea Constituțională – Dezbaterile judiciare se suspendă The post Dosarul lui Nicanor Ciochină ajunge la Curtea Constituțională – Dezbaterile judiciare se suspendă appeared first on Politik.
15:50
Deputatul Vasile Costiuc, în vizorul ANI – Ar fi omis să indice în declarația de avere și alte activități # Politik
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va efectua un control referitor la eventuale încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților de către deputatul Vasile Costiuc. O sesizare în acest sens a fost înregistrată în data de 12 decembrie 2025. Potrivit ANI, documentul arată că Vasile Costiuc ar fi omis să declare în declarațiile de avere și interese ... Deputatul Vasile Costiuc, în vizorul ANI – Ar fi omis să indice în declarația de avere și alte activități The post Deputatul Vasile Costiuc, în vizorul ANI – Ar fi omis să indice în declarația de avere și alte activități appeared first on Politik.
15:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat pe 9 ianuarie licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, până la strada Bucovina. Primarul capitalei, Ion Ceban, a precizat că proiectul prevede două carosabile cu sens unic, câte trei benzi fiecare, separate de zone verzi și alee pietonală, inclusiv pistă ... Start extinderii bulevardului Mircea cel Bătrân – Licitație lansată de Primăria Chișinău The post Start extinderii bulevardului Mircea cel Bătrân – Licitație lansată de Primăria Chișinău appeared first on Politik.
15:00
CSJ zguduie dosarul „Kuliok” – Plahotniuc și mai mulți foști și actuali demnitari, citați ca martori # Politik
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM Igor Dodon. Decizia a fost pronunțată pe 12 ianuarie de Curtea Supremă de Justiție, notează TV8. Potrivit sursei citate, deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, ... CSJ zguduie dosarul „Kuliok” – Plahotniuc și mai mulți foști și actuali demnitari, citați ca martori The post CSJ zguduie dosarul „Kuliok” – Plahotniuc și mai mulți foști și actuali demnitari, citați ca martori appeared first on Politik.
15:00
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Autoritățile raionale au decis instituirea carantinei pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile în mai multe localități, în scopul limitării răspândirii virusului. Măsura se aplică pe teritoriul municipiului Ungheni, precum și în localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești ... Pestă porcină la Ungheni – Autoritățile confirmă focare în mai multe sate The post Pestă porcină la Ungheni – Autoritățile confirmă focare în mai multe sate appeared first on Politik.
14:50
Bulgaria, lovită de scumpiri după aderarea la euro – Prețurile la alimente și serviciile au explodat # Politik
Primele zile după trecerea Bulgariei la euro au venit cu un șoc pentru populație. În doar 48 de ore, prețurile la produse de bază și servicii au crescut vizibil. Un exemplu este pâinea: un produs care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva pe 2 ianuarie, adică aproximativ 0,61 euro, ceea ... Bulgaria, lovită de scumpiri după aderarea la euro – Prețurile la alimente și serviciile au explodat The post Bulgaria, lovită de scumpiri după aderarea la euro – Prețurile la alimente și serviciile au explodat appeared first on Politik.
Acum 12 ore
12:20
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut la 618 339, în care locuiesc aproximativ 1 240 000 de persoane, comparativ cu 605 538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, începând cu 9 ianuarie, au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură pentru luna ... Peste 618 000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie The post Peste 618 000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie appeared first on Politik.
12:20
Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentele de călătorie, plasând Republica Moldova la Nivelul 2 de risc, ceea ce presupune recomandarea de vigilență sporită pentru turiști. Potrivit oficialilor americani, aprecierea a fost făcută din cauza conflictului înghețat din regiunea transnistreană, dar și din cauza efectelor războiului din Ucraina, deși Moldova nu e o țintă ... Departamentul de Stat al SUA – Moldova, printre țările cu siguranță redusă pentru turiști The post Departamentul de Stat al SUA – Moldova, printre țările cu siguranță redusă pentru turiști appeared first on Politik.
12:20
Riscuri pentru agricultura moldovenească după ce România a decis prelungirea restricțiilor la importul produselor agroalimentare din Ucraina # Politik
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, trage un semnal de alarmă privind riscurile majore pentru agricultura Republicii Moldova, după ce România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare. Potrivit lui Slusari, această decizie creează un pericol direct ... Riscuri pentru agricultura moldovenească după ce România a decis prelungirea restricțiilor la importul produselor agroalimentare din Ucraina The post Riscuri pentru agricultura moldovenească după ce România a decis prelungirea restricțiilor la importul produselor agroalimentare din Ucraina appeared first on Politik.
12:20
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor începe să achite taxă de drum începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a automobilului, un criteriu care reflectă gradul de uzură produs infrastructurii rutiere. Conform grilei de taxare, ... Lovitură pentru deținătorii de mașini electrice – Statul introduce taxă de drum din 2026 The post Lovitură pentru deținătorii de mașini electrice – Statul introduce taxă de drum din 2026 appeared first on Politik.
12:20
Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA analizează ”opțiuni foarte puternice” împotriva Iranului, în contextul protestelor anti-guvernamentale care au intrat în a treia săptămână și au dus la moartea a sute de persoane. Potrivit agenției HRANA, aproape 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate și-au pierdut viața, iar BBC ... Peste 500 de morți în Iran – Trump transmite un avertisment Teheranului The post Peste 500 de morți în Iran – Trump transmite un avertisment Teheranului appeared first on Politik.
12:20
An negru pentru apicultorii moldoveni -Producția de miere, înjumătățită după înghețurile severe # Politik
Anul 2025 a fost cel mai dificil an pentru apicultura din Republica Moldova din ultimele decenii, marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere. Concluzia apare în analiza prezentată vineri, 9 ianuarie 2026, de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit expertului, ... An negru pentru apicultorii moldoveni -Producția de miere, înjumătățită după înghețurile severe The post An negru pentru apicultorii moldoveni -Producția de miere, înjumătățită după înghețurile severe appeared first on Politik.
12:20
Moldova pe locul 35 în clasamentul global al inflației – Avem cele mai rapide creșteri de prețuri din regiune # Politik
Republica Moldova s-a clasat în 2025 pe locul 35 din 191 de state ale lumii în ceea ce privește rata anuală a inflației, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional din raportul World Economic Outlook. Cu o inflație de 7,7%, Moldova se află în prima cincime a clasamentului global al țărilor cu cele mai rapide creșteri de ... Moldova pe locul 35 în clasamentul global al inflației – Avem cele mai rapide creșteri de prețuri din regiune The post Moldova pe locul 35 în clasamentul global al inflației – Avem cele mai rapide creșteri de prețuri din regiune appeared first on Politik.
12:20
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată ... Campioni la pahar – Moldova, în topul global al consumului de alcool The post Campioni la pahar – Moldova, în topul global al consumului de alcool appeared first on Politik.
12:20
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere economică de doar 2,5% în 2026, sub media globală estimată la 2,8% – anul trecut și 2,7% – pentru anul acesta, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU),transmite mold-street.com. Potrivit ONU, economia mondială se află într-o etapă de stabilitate fragilă, afectată de politici comerciale schimbătoare ... Prognoze sumbre pentru Moldova – Creșterea economică rămâne sub media globală în 2026 The post Prognoze sumbre pentru Moldova – Creșterea economică rămâne sub media globală în 2026 appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP # Politik
Numărul cererilor de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din regiunea transnistreană a crescut cu aproape 50% în perioada septembrie–decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, făcute publice de Zona de Securitate, în cele patru luni premergătoare intrării în vigoare a noii Legi a cetățeniei au ... Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP The post Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP appeared first on Politik.
21:40
Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie # Politik
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, urmează să fie audiat pentru a doua oară de Comisia de evaluare a procurorilor. Audierea va avea loc marţi, 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Național al Justiției, iar şedința se va desfăşura în regim închis. Machidon a fost audiat anterior pe 10 decembrie 2025, însă, în urma ... Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie The post Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie appeared first on Politik.
21:40
Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare # Politik
Președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, califică drept „absurde” informațiile prezentate de expertul în energetică Sergiu Tofilat privind presupusele cheltuieli nejustificate la Chișinău-Gaz legate de achiziționarea echipamentelor de măsurare, transmite IPN. Vadim Ceban a menționat că, în noiembrie 2024, Sergiu Tofilat, fiind membru al Consiliului de Supraveghere al Moldovagaz, a votat ... Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare The post Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare appeared first on Politik.
14:10
Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe în administrarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în urma auditului efectuat pentru anii 2023–2024. Potrivit raportului, în această perioadă au fost gestionate 3,36 miliarde de lei, însă mecanismele de alocare a subvențiilor au generat un dezechilibru structural major, cu impact direct asupra ... Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară The post Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară appeared first on Politik.
14:10
Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme # Politik
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 41,15 miliarde de lei la bugetul de stat, cu 2,87 miliarde de lei mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 7,5%, arată datele oficiale ale instituției. Structura încasărilor arată că TVA-ul la import rămâne principala sursă de venit, cu 66,6% din ... Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme The post Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme appeared first on Politik.
14:10
Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela # Politik
Senatul SUA a adoptat joi o rezoluție bipartidică pentru a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, după ce acesta a ordonat un raid pentru a-l captura pe președintele acestei țări, Nicolas Maduro, fără a informa în prealabil Congresul. Pentru a deveni lege, rezoluția ar trebui să treacă de Camera Reprezentanților ... Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela The post Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela appeared first on Politik.
14:10
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de ... Noul sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene aplicat PTF Lipcani–Rădăuți The post Noul sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene aplicat PTF Lipcani–Rădăuți appeared first on Politik.
13:00
Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik # Politik
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv asupra mai multor regiuni din Ucraina, folosind rachete și drone, inclusiv asupra capitalei Kiev. Potrivit presei ucrainene, forțele ruse ar fi utilizat și o rachetă de tip Oreșnik într-un atac asupra orașului Liov, situat la aproximativ 70 de kilometri de granița cu ... Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik The post Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik appeared first on Politik.
13:00
Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile # Politik
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, elevii din 604 școli vor reveni la ore începând cu 12 ianuarie, în timp ce 563 de instituții, din cele 834 anunțate anterior, au reluat activitatea ... Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile The post Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile appeared first on Politik.
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat depistarea metronidazolului în probe de ser prelevate de la păsări dintr-o fermă autohtonă, în cadrul programului de control al reziduurilor de produse de uz veterinar. În urma testărilor de laborator, instituția a inițiat o anchetă amplă, aflată în desfășurare. În cadrul investigațiilor au fost efectuate 17 controale oficiale ... ANSA a nimicit 110 de mii de păsări într-o fermă avicolă – Ce a fost depistat The post ANSA a nimicit 110 de mii de păsări într-o fermă avicolă – Ce a fost depistat appeared first on Politik.
13:00
Autoritățile municipale din Chișinău anunță reluarea completă a circulației transportului public # Politik
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu trafic pietonal intens, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de ... Autoritățile municipale din Chișinău anunță reluarea completă a circulației transportului public The post Autoritățile municipale din Chișinău anunță reluarea completă a circulației transportului public appeared first on Politik.
12:50
Ministrul Bolea împarte vina după haosul de pe drumuri -„Am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” # Politik
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a răspuns criticilor apărute în spațiul public privind gestionarea situației de pe drumurile naționale în timpul ninsorilor și viscolului. Oficialul a fost fustrat că a fost prezentat drept ”unicul responsabil pentru iarnă”, afirmând că traseele au fost menținute funcționale, în pofida condițiilor meteo dificile. Reacția vine după ce, ... Ministrul Bolea împarte vina după haosul de pe drumuri -„Am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” The post Ministrul Bolea împarte vina după haosul de pe drumuri -„Am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” appeared first on Politik.
8 ianuarie 2026
21:50
Peste 4000 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile # Politik
4210 consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din această după amiază, anunță ministerul Energiei Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” se află în teren pentru a remedia situația și a reduce riscurile și disconfortul cetățenilor legate de lipsa ... Peste 4000 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile The post Peste 4000 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile appeared first on Politik.
21:20
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza vremii nefavorabile – Anunțul ministerului Educației # Politik
În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, MEC solicită adoptarea unor măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor și personalului din instituțiile de învățământ. MEC va veni cu recomandări ulterioare în cazul în ... Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza vremii nefavorabile – Anunțul ministerului Educației The post Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza vremii nefavorabile – Anunțul ministerului Educației appeared first on Politik.
21:20
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, va sta, încă, 30 de zile în arest – Acesta se află în detenție din 10 septembrie # Politik
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Bălan se află în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind ... Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, va sta, încă, 30 de zile în arest – Acesta se află în detenție din 10 septembrie The post Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, va sta, încă, 30 de zile în arest – Acesta se află în detenție din 10 septembrie appeared first on Politik.
21:20
ANRE se pregătește să aprobe noi tarife pentru gazele naturale, iar decizia este așteptată la sfârșitul lunii curente, a anunțat directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV. Potrivit lui Buzatu, ajustarea tarifelor are loc în plin sezon de încălzire, perioadă în care consumul de gaze naturale este, ... Ajustarea tarifelor la gaz, pe masa ANRE -Energocom așteaptă decizia Regulatorului The post Ajustarea tarifelor la gaz, pe masa ANRE -Energocom așteaptă decizia Regulatorului appeared first on Politik.
21:20
Paradox pe piața de telefonie -Scade numărul de SIM-uri, dar cresc încasările operatorilor mobili # Politik
În trimestrul III 2025, numărul de cartele SIM active a scăzut la 3,635 milioane (-3,1% față de Tr. III 2024), iar penetrarea a coborât cu 2,1 p.p. (la 152,7 SIM-uri/100 locuitori). Totuși, veniturile din rețele mobile au urcat la 936,2 mil. lei (+6,0%), iar ARPU a sărit la 78,5 lei/lună per SIM (+9,9%). Cu alte ... Paradox pe piața de telefonie -Scade numărul de SIM-uri, dar cresc încasările operatorilor mobili The post Paradox pe piața de telefonie -Scade numărul de SIM-uri, dar cresc încasările operatorilor mobili appeared first on Politik.
21:20
Tarifele la energia electrică nu vor fi reduse, a anunțat directorul interimar al Energocom, Eugenia Buzatu. În cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, Buzatu a precizat că, deocamdată, nu există premise pentru micșorarea prețului la curent. „-La energia electrică, toată lumea să-şi ia grija pentru că nu există premise pentru reducere. Acesta va fi tariful ... Fără ieftiniri la curent – Energocom nu vede premise pentru reducerea tarifelor The post Fără ieftiniri la curent – Energocom nu vede premise pentru reducerea tarifelor appeared first on Politik.
21:20
Circulația se desfășoară cu dificultate pe unele trasee din țară – Drumarii intervin pe drumurile naționale și în capitală # Politik
Drumarii au ieșit pe trasee, anunță Agenția de Stat a Drumurilor. După ninsorile abundente și formarea poleiului, drumarii intervin pe drumurile naționale din întreaga țară pentru a asigura circulația rutieră. Peste 200 de utilaje și sute de muncitori sunt mobilizați pe trasee, unde circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos și a vizibilității ... Circulația se desfășoară cu dificultate pe unele trasee din țară – Drumarii intervin pe drumurile naționale și în capitală The post Circulația se desfășoară cu dificultate pe unele trasee din țară – Drumarii intervin pe drumurile naționale și în capitală appeared first on Politik.
7 ianuarie 2026
10:40
Cipru a preluat președinția rotativă a UE -Maia Sandu participǎ la deschiderea oficială a șefiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Politik
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”, este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial. „Europa s-a confruntat anterior cu crize ... Cipru a preluat președinția rotativă a UE -Maia Sandu participǎ la deschiderea oficială a șefiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene The post Cipru a preluat președinția rotativă a UE -Maia Sandu participǎ la deschiderea oficială a șefiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene appeared first on Politik.
10:40
7 ianuarie, Crăciunul pe rit vechi – Este sărbătorit de peste 200 de milioane de creștini ortodocși, din lumea întreagă # Politik
Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit și în 2026 de milioane de creștini ortodocși din lumea întreagă inclusiv în Republica Moldova. Indiferent de data la care este sărbătorit, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine pentru că ea celebrează nașterea lui Iisus. Diferența dintre Crăciunul sărbătorit pe data de 25 decembrie și cel ... 7 ianuarie, Crăciunul pe rit vechi – Este sărbătorit de peste 200 de milioane de creștini ortodocși, din lumea întreagă The post 7 ianuarie, Crăciunul pe rit vechi – Este sărbătorit de peste 200 de milioane de creștini ortodocși, din lumea întreagă appeared first on Politik.
6 ianuarie 2026
20:50
Iurie Leancă la audierile în dosarul Plahotniuc – Responsabilitatea pentru criza bancară o poartă și guvernatorul de atunci al BNM, Dorin Drăguțanu # Politik
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul ... Iurie Leancă la audierile în dosarul Plahotniuc – Responsabilitatea pentru criza bancară o poartă și guvernatorul de atunci al BNM, Dorin Drăguțanu The post Iurie Leancă la audierile în dosarul Plahotniuc – Responsabilitatea pentru criza bancară o poartă și guvernatorul de atunci al BNM, Dorin Drăguțanu appeared first on Politik.
20:50
Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru 20 martie – Vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al CSP # Politik
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie în format online, delegații urmând sǎ voteze electronic. O decizie în acest sens a fost luată marți, 6 ianuarie 2026, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). La adunare vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al Consiliului Superior al Procurorilor, dar și ... Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru 20 martie – Vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al CSP The post Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru 20 martie – Vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al CSP appeared first on Politik.
20:50
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nisporeni, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final. Vineri, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile, transmite IPN. La ședința de marți, 6 ianuarie, Nicanor Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, fostul ... Dosarul Nicanor Ciochină intră în linie dreaptă – Urmează pledoariile finale The post Dosarul Nicanor Ciochină intră în linie dreaptă – Urmează pledoariile finale appeared first on Politik.
20:50
Chiar dacă expertiza tehnico-științifică în dosarul construcției drumului Leova–Bumbăta a fost anunțată încă din prima parte a anului 2024, aceasta nu a fost finalizată nici până în prezent. Ancheta este în desfășurare, iar în cauză există persoane cu statut de învinuit, însă continuarea urmăririi penale depinde de concluziile experților. Declarația a fost făcută de șeful ... Dosarul Leova–Bumbăta trenează – PA așteaptă rezultatele expertizei tehnico-științifice The post Dosarul Leova–Bumbăta trenează – PA așteaptă rezultatele expertizei tehnico-științifice appeared first on Politik.
12:00
Fermierii din raionul Telenești ies astăzi la protest pe traseul Chișinău–Soroca, în zona localității Negureni. Manifestația este planificată să înceapă la ora 11:00. Agricultorii spun că acțiunea este determinată de situația economică dificilă din sectorul agricol. Aceștia reclamă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la achitarea subvențiilor, costurile mari pentru motorină și problemele legate de valorificarea ... Fermierii din Telenești scot tractoarele pe șosea – Protest la Negureni The post Fermierii din Telenești scot tractoarele pe șosea – Protest la Negureni appeared first on Politik.
12:00
Nota de plată crește – Moldova încarcă datoria externă, încă, cu jumătate de miliard de dolari # Politik
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari, ... Nota de plată crește – Moldova încarcă datoria externă, încă, cu jumătate de miliard de dolari The post Nota de plată crește – Moldova încarcă datoria externă, încă, cu jumătate de miliard de dolari appeared first on Politik.
12:00
Compania Lukoil nu a contestat în instanță decizia Guvernului privind preluarea de către stat a terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și a depozitului de pe strada Muncești, active privatizate în anul 2004. Despre aceasta a declarat Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), care a precizat că procedura de predare a infrastructurii în ... Statul recuperează terminalul petrolier de la Aeroport – Lukoil nu a atacat decizia The post Statul recuperează terminalul petrolier de la Aeroport – Lukoil nu a atacat decizia appeared first on Politik.
12:00
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova anunță organizarea, în perioada 26–28 ianuarie 2026, a unei serii de licitații pentru comercializarea și darea în locațiune a mai multor active feroviare și bunuri neutilizate, notează bani.md Pe 26 ianuarie 2026, la ora 09:00, va avea loc o licitație „cu reducere” pentru vânzarea a 54 de locomotive, ... CFM își vinde trecutul – Zeci de locomotive și vagoane, scoase la licitație The post CFM își vinde trecutul – Zeci de locomotive și vagoane, scoase la licitație appeared first on Politik.
