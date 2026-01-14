Scandal de corupție la Kiev – Iulia Timoșenko, vizată de o anchetă a Biroului Național Anticorupție – Reacția fostului premier
Politik, 14 ianuarie 2026 16:40
Sediile partidului politic al fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko au fost percheziționate în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit unei surse citate de Kyiv Independent. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat" liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor ...
• • •
Acum 15 minute
16:40
Ministerul Apărării construiește o nouă baza militară la Băcioi – Care este valoarea investiției # Politik
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că până în prezent din bugetul de stat au fost alocate 500 de milioane de lei pentru construcția bazei militare de la Băcioi. Potrivit oficialului, circa 50% din lucrări au fost deja executate, iar pentru finalizarea proiectului mai sunt necesare aproximativ 290 de milioane de lei. Baza ar putea ...
16:40
Ministerul Finanțelor a lansat consultările publice pentru actualizarea metodologiei de percepere a taxelor locale, o reformă mult așteptată de autoritățile publice locale, care ar urma să le ofere primăriilor mai mult control asupra modului în care sunt stabilite și încasate impozitele pe terenuri și bunuri imobiliare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat că inițiativa nu ...
16:40
Scandal de corupție la Kiev – Iulia Timoșenko, vizată de o anchetă a Biroului Național Anticorupție – Reacția fostului premier # Politik
Acum 8 ore
09:10
Parlamentul ar putea modifica Codul Educației pentru a-i permite rectorului UTM, Viorel Bostan să aspire la un al treilea mandat # Politik
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările ...
09:00
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile. De această zi sunt legate mai multe tradiţii şi obiceiuri populare. În timpurile grele pentru biserică, Sfântul Vasile a fost un apărător înflăcărat al credinţei ortodoxe. Prin post şi rugăciune neîncetată, el a dobândit harul clarviziunii şi puterea de a face minuni şi de ...
09:00
Guvernul anunță majorarea pragului salarial la 6300 de lei și publică lista instituțiilor vizate # Politik
Guvernul urmează să aprobe în ședința de miercuri un proiect de hotărâre care prevede majorarea pragului minim al salariilor pentru angajații din unitățile cu autonomie financiară, de la 5.500 lei la 6.300 lei, începând cu luna ianuarie 2026. Măsura vizează în special categoria IV – personal de deservire tehnică (funcționar administrativ), pentru care pragul minim ...
Acum 12 ore
08:40
SUA ar putea oferi Moldovei un sprijin la proiectul de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș – Ministrul Junghietu pleacă la Washington # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua, în perioada 15–16 ianuarie, o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, unde va avea o serie de întrevederi dedicate consolidării cooperării moldo-americane în domeniul energetic și identificării unor noi oportunități de colaborare, în special în sectorul producerii energiei electrice. Potrivit agendei, ministrul va discuta cu ...
08:40
Contrabandă fără frâne – Moldova alimentează un sfert din piața ilegală de țigări din România # Politik
Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de ...
08:40
Piața asigurărilor în vizorul autorităților – BNM vrea controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului # Politik
Modificarea legislației privind activitatea concertată în sectorul asigurărilor a fost discutată în cadrul unor consultări organizate de Ministerul Finanțelor, împreună cu Banca Națională a Moldovei (BNM), cu participarea reprezentanților societăților de asigurare și ai asociațiilor de profil. Inițiativa, elaborată de BNM și promovată de Ministerul Finanțelor, vizează consolidarea mecanismelor de supraveghere, clarificarea regulilor privind structura ...
08:40
ANRE oferă explicații despre factura la gaz, după ce mai mulți consumatori au primit plăți „umflate” # Politik
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din Republica Moldova nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci o sumă de componente stabilite conform legii și metodologiilor de reglementare, precizează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în contextul polemicilor din spațiul public privind „suprataxarea" populației. Potrivit Agenției, costul de achiziție inclus în ...
08:40
Procurorul General, interimar audiat suplimentar la Comisia vetting – Ce a declarat Alexandru Machidon # Politik
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, este încrezut că va trece evaluarea integritășii financiare și etice. Acesta a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. Comisia de Verificare a Procurorilor a organizat o a doua audiere în ședință cu ușile închise cu procurorul general interimar Alexandru Machidon. Unul ...
08:40
Dosarul de trădare de patrie al fostului vicedirector SIS ajunge la magistrații români în februarie # Politik
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de ...
08:40
Alexandru Machidon despre dosarul contrabandei cu armament – Urmărirea penală durează – Avem o comunicare cu DIICOT-ul din România # Politik
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon spune că urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament va dura, iar partea moldovenească are o conlucrare cu DIICOT-ul din România „Pe această cauză penală, se lucrează intens, este constituit un grup de urmărire penală, este o comunicare foarte bună cu DIICOT-ul din România pe această cauză, pentru că este ...
Ieri
15:00
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar ...
15:00
ANRE aprobă investiții de peste 37 de milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Cricova și Vulcănești # Politik
Investițiile în infrastructura de apă și canalizare din Cricova au fost majorate cu 769,9 mii lei în 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat suplimentarea Planului de investiții al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova". Decizia a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al ANRE din 13 ianuarie 2026, iar valoarea ...
15:00
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului ar putea prelungi din nou regimul de urgență în economie. Pe 15 ianuarie, așa-numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene va convoca o ședință extraordinară, în cadrul căreia va fi examinat decretul liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Ședința este programată pentru ora 9:50, iar informația a fost ...
15:00
Discuții – Mecanismul se subvenționare în agricultură a generat datorii de 4 miliarde de lei și urmează să fie schimbat # Politik
Un schimb dur de replici a avut loc în direct la Radio Moldova între deputații Sergiu Stefanco și Alex Trubca, pe tema creșterii datoriilor statului față de fermieri pentru subvențiile neplătite. Stefanco l-a întrebat pe Trubca cum se explică faptul că, din 2021 până în prezent, datoria față de agricultori a crescut de la circa ...
09:20
Scandalul de siguranță alimentară declanșat în Republica Moldova are o dimensiune internațională, investigațiile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) indicând drept sursă a contaminării cu Metronidazol furajele combinate importate din Ucraina. Ca răspuns, autoritățile de la Chișinău au luat măsuri drastice, culminând cu suspendarea temporară a tuturor importurilor de furaje din țara vecină. Conform directorului ...
09:10
Majorarea primei de asigurare medicală pentru avocați, va genera plecări din sistem și va afecta accesul cetățenilor la servicii juridice # Politik
Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei în 2026, riscă să provoace abandonarea profesiei și să afecteze accesul cetățenilor la servicii juridice, care s-ar putea scumpi cu 25%, avertizează Uniunea Avocaților din Moldova. Decizia a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la sfârșitul lunii decembrie ...
12 ianuarie 2026
22:30
Darea în funcțiune a noului penitenciar în Moldova amânată pentru 2029 – Ce spune ministerul Justiției # Politik
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția va fi dată în exploatare în 2029, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari Ministrul a precizat că proiectul reprezintă un obiectiv strategic pentru modernizarea sistemului penitenciar, conform standardelor europene: "Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic ...
22:30
Vom avea sau nu un deficit de carne de pasăre după cazul cu metronidazolul – Răspunsul ANSA # Politik
În contextul celor 110.000 de păsări sacrificate în Republica Moldova și a situației legate de metronidazol, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat că nu se identifică un „efect de creștere a prețurilor" la carnea de pasăre. Precizările au fost făcute pe 12 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful ...
22:30
Adunarea Populară de la Comrat a aprobat bugetul pentru alegerile regionale în ședința de 12 ianuarie, și întreținerea autorității electorale a autonomiei, scrie gagauzinfo.md. Pentru primul tur al scrutinului programat pe 22 martie au fost alocați 4,3 milioane de lei, iar pentru funcționarea Consiliului Electoral al Găgăuziei în 2026 – 1,7 milioane de lei. Decizia ...
22:30
Linia Vulcănești–Chișinău, promisă pentru 2025, finalizată în martie 2026 – Care este cauza # Politik
Deși urma să fie funcțională până la finalul anului trecut, darea în exploatare a liniei Vulcănești–Chișinău întârzie. Noul termen estimat de ministerul Energiei este luna martie 2026, iar întârzierea se explică prin necesitatea îmbunătățirii condițiilor meteo. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în ediția de 5 decembrie a emisiunii „La 360 de ...
22:30
Președintele Sandu: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru – Reacția liderului PSRM # Politik
Președintele Maia Sandu a declarat că, în cazul în care ar fi organizat un referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România. Ea a mai spus că, în prezent, nu există o majoritate de cetățeni moldoveni care să susțină acest deziderat, iar autoritățile de la Chișinău urmăresc mai degrabă aderarea Republicii Moldova la UE, ...
22:30
ANSA dă asigurări – Ouăle în care a fost detectat metronidazol retrase de pe piață, iar produsele disponibile în prezent sunt sigure pentru consumatori # Politik
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a oferit noi detalii privind depistarea substanței interzise metronidazol în ouăle provenite de la ferme autohtone. Autoritatea precizează că ouăle afectate au fost imediat retrase de pe piață, iar produsele disponibile în prezent în magazine nu prezintă risc pentru consumatori. Potrivit directorului general al ANSA, Radu Musteața, primele semnale ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Dosarul lui Nicanor Ciochină ajunge la Curtea Constituțională – Dezbaterile judiciare se suspendă # Politik
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, poate sesiza Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă, notează zdg.md Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. ...
15:50
Deputatul Vasile Costiuc, în vizorul ANI – Ar fi omis să indice în declarația de avere și alte activități # Politik
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va efectua un control referitor la eventuale încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților de către deputatul Vasile Costiuc. O sesizare în acest sens a fost înregistrată în data de 12 decembrie 2025. Potrivit ANI, documentul arată că Vasile Costiuc ar fi omis să declare în declarațiile de avere și interese ...
15:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat pe 9 ianuarie licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, până la strada Bucovina. Primarul capitalei, Ion Ceban, a precizat că proiectul prevede două carosabile cu sens unic, câte trei benzi fiecare, separate de zone verzi și alee pietonală, inclusiv pistă ...
15:00
CSJ zguduie dosarul „Kuliok” – Plahotniuc și mai mulți foști și actuali demnitari, citați ca martori # Politik
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM Igor Dodon. Decizia a fost pronunțată pe
15:00
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Autoritățile raionale au decis instituirea carantinei pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile în mai multe localități, în scopul limitării răspândirii virusului. Măsura se aplică pe teritoriul municipiului Ungheni, precum și în localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești ... Pestă porcină la Ungheni – Autoritățile confirmă focare în mai multe sate The post Pestă porcină la Ungheni – Autoritățile confirmă focare în mai multe sate appeared first on Politik.
14:50
Bulgaria, lovită de scumpiri după aderarea la euro – Prețurile la alimente și serviciile au explodat # Politik
Primele zile după trecerea Bulgariei la euro au venit cu un șoc pentru populație. În doar 48 de ore, prețurile la produse de bază și servicii au crescut vizibil. Un exemplu este pâinea: un produs care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva pe 2 ianuarie, adică aproximativ 0,61 euro, ceea ... Bulgaria, lovită de scumpiri după aderarea la euro – Prețurile la alimente și serviciile au explodat The post Bulgaria, lovită de scumpiri după aderarea la euro – Prețurile la alimente și serviciile au explodat appeared first on Politik.
12:20
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut la 618 339, în care locuiesc aproximativ 1 240 000 de persoane, comparativ cu 605 538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, începând cu 9 ianuarie, au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură pentru luna ... Peste 618 000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie The post Peste 618 000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie appeared first on Politik.
12:20
Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentele de călătorie, plasând Republica Moldova la Nivelul 2 de risc, ceea ce presupune recomandarea de vigilență sporită pentru turiști. Potrivit oficialilor americani, aprecierea a fost făcută din cauza conflictului înghețat din regiunea transnistreană, dar și din cauza efectelor războiului din Ucraina, deși Moldova nu e o țintă ... Departamentul de Stat al SUA – Moldova, printre țările cu siguranță redusă pentru turiști The post Departamentul de Stat al SUA – Moldova, printre țările cu siguranță redusă pentru turiști appeared first on Politik.
12:20
Riscuri pentru agricultura moldovenească după ce România a decis prelungirea restricțiilor la importul produselor agroalimentare din Ucraina # Politik
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, trage un semnal de alarmă privind riscurile majore pentru agricultura Republicii Moldova, după ce România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare. Potrivit lui Slusari, această decizie creează un pericol direct ... Riscuri pentru agricultura moldovenească după ce România a decis prelungirea restricțiilor la importul produselor agroalimentare din Ucraina The post Riscuri pentru agricultura moldovenească după ce România a decis prelungirea restricțiilor la importul produselor agroalimentare din Ucraina appeared first on Politik.
12:20
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor începe să achite taxă de drum începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a automobilului, un criteriu care reflectă gradul de uzură produs infrastructurii rutiere. Conform grilei de taxare, ... Lovitură pentru deținătorii de mașini electrice – Statul introduce taxă de drum din 2026 The post Lovitură pentru deținătorii de mașini electrice – Statul introduce taxă de drum din 2026 appeared first on Politik.
12:20
Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA analizează ”opțiuni foarte puternice” împotriva Iranului, în contextul protestelor anti-guvernamentale care au intrat în a treia săptămână și au dus la moartea a sute de persoane. Potrivit agenției HRANA, aproape 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate și-au pierdut viața, iar BBC ... Peste 500 de morți în Iran – Trump transmite un avertisment Teheranului The post Peste 500 de morți în Iran – Trump transmite un avertisment Teheranului appeared first on Politik.
12:20
An negru pentru apicultorii moldoveni -Producția de miere, înjumătățită după înghețurile severe # Politik
Anul 2025 a fost cel mai dificil an pentru apicultura din Republica Moldova din ultimele decenii, marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere. Concluzia apare în analiza prezentată vineri, 9 ianuarie 2026, de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit expertului, ... An negru pentru apicultorii moldoveni -Producția de miere, înjumătățită după înghețurile severe The post An negru pentru apicultorii moldoveni -Producția de miere, înjumătățită după înghețurile severe appeared first on Politik.
12:20
Moldova pe locul 35 în clasamentul global al inflației – Avem cele mai rapide creșteri de prețuri din regiune # Politik
Republica Moldova s-a clasat în 2025 pe locul 35 din 191 de state ale lumii în ceea ce privește rata anuală a inflației, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional din raportul World Economic Outlook. Cu o inflație de 7,7%, Moldova se află în prima cincime a clasamentului global al țărilor cu cele mai rapide creșteri de ... Moldova pe locul 35 în clasamentul global al inflației – Avem cele mai rapide creșteri de prețuri din regiune The post Moldova pe locul 35 în clasamentul global al inflației – Avem cele mai rapide creșteri de prețuri din regiune appeared first on Politik.
12:20
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată ... Campioni la pahar – Moldova, în topul global al consumului de alcool The post Campioni la pahar – Moldova, în topul global al consumului de alcool appeared first on Politik.
12:20
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere economică de doar 2,5% în 2026, sub media globală estimată la 2,8% – anul trecut și 2,7% – pentru anul acesta, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU),transmite mold-street.com. Potrivit ONU, economia mondială se află într-o etapă de stabilitate fragilă, afectată de politici comerciale schimbătoare ... Prognoze sumbre pentru Moldova – Creșterea economică rămâne sub media globală în 2026 The post Prognoze sumbre pentru Moldova – Creșterea economică rămâne sub media globală în 2026 appeared first on Politik.
9 ianuarie 2026
21:40
Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP # Politik
Numărul cererilor de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din regiunea transnistreană a crescut cu aproape 50% în perioada septembrie–decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, făcute publice de Zona de Securitate, în cele patru luni premergătoare intrării în vigoare a noii Legi a cetățeniei au ... Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP The post Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP appeared first on Politik.
21:40
Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie # Politik
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, urmează să fie audiat pentru a doua oară de Comisia de evaluare a procurorilor. Audierea va avea loc marţi, 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Național al Justiției, iar şedința se va desfăşura în regim închis. Machidon a fost audiat anterior pe 10 decembrie 2025, însă, în urma ... Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie The post Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie appeared first on Politik.
21:40
Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare # Politik
Președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, califică drept „absurde” informațiile prezentate de expertul în energetică Sergiu Tofilat privind presupusele cheltuieli nejustificate la Chișinău-Gaz legate de achiziționarea echipamentelor de măsurare, transmite IPN. Vadim Ceban a menționat că, în noiembrie 2024, Sergiu Tofilat, fiind membru al Consiliului de Supraveghere al Moldovagaz, a votat ... Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare The post Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare appeared first on Politik.
14:10
Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe în administrarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în urma auditului efectuat pentru anii 2023–2024. Potrivit raportului, în această perioadă au fost gestionate 3,36 miliarde de lei, însă mecanismele de alocare a subvențiilor au generat un dezechilibru structural major, cu impact direct asupra ... Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară The post Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară appeared first on Politik.
14:10
Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme # Politik
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 41,15 miliarde de lei la bugetul de stat, cu 2,87 miliarde de lei mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 7,5%, arată datele oficiale ale instituției. Structura încasărilor arată că TVA-ul la import rămâne principala sursă de venit, cu 66,6% din ... Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme The post Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme appeared first on Politik.
14:10
Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela # Politik
Senatul SUA a adoptat joi o rezoluție bipartidică pentru a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, după ce acesta a ordonat un raid pentru a-l captura pe președintele acestei țări, Nicolas Maduro, fără a informa în prealabil Congresul. Pentru a deveni lege, rezoluția ar trebui să treacă de Camera Reprezentanților ... Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela The post Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela appeared first on Politik.
14:10
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de ... Noul sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene aplicat PTF Lipcani–Rădăuți The post Noul sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene aplicat PTF Lipcani–Rădăuți appeared first on Politik.
13:00
Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik # Politik
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv asupra mai multor regiuni din Ucraina, folosind rachete și drone, inclusiv asupra capitalei Kiev. Potrivit presei ucrainene, forțele ruse ar fi utilizat și o rachetă de tip Oreșnik într-un atac asupra orașului Liov, situat la aproximativ 70 de kilometri de granița cu ... Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik The post Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik appeared first on Politik.
13:00
Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile # Politik
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, elevii din 604 școli vor reveni la ore începând cu 12 ianuarie, în timp ce 563 de instituții, din cele 834 anunțate anterior, au reluat activitatea ... Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile The post Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile appeared first on Politik.
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat depistarea metronidazolului în probe de ser prelevate de la păsări dintr-o fermă autohtonă, în cadrul programului de control al reziduurilor de produse de uz veterinar. În urma testărilor de laborator, instituția a inițiat o anchetă amplă, aflată în desfășurare. În cadrul investigațiilor au fost efectuate 17 controale oficiale ... ANSA a nimicit 110 de mii de păsări într-o fermă avicolă – Ce a fost depistat The post ANSA a nimicit 110 de mii de păsări într-o fermă avicolă – Ce a fost depistat appeared first on Politik.
