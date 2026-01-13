Moldova suspendă importurile de furaje din Ucraina după scandalul de siguranță alimentară

22:30

Președintele Maia Sandu a declarat că, în cazul în care ar fi organizat un referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România. Ea a mai spus că, în prezent, nu există o majoritate de cetățeni moldoveni care să susțină acest deziderat, iar autoritățile de la Chișinău urmăresc mai degrabă aderarea Republicii Moldova la UE, ... Președintele Sandu: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru – Reacția liderului PSRM