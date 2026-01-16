MAE, după avertismentul diplomației de la Moscova: R. Moldova este sigură pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cei ruși
Moldova1, 16 ianuarie 2026 17:20
Republica Moldova nu prezintă riscuri de securitate pentru cetățenii străini care intenționează să o viziteze, afirmă Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, după ce diplomația a emis, pe 16 ianuarie, o alertă de călătorie pentru cetățenii ruși.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că țara noastră nu prezintă riscuri de securitate pentru cetățenii străini care intenționează să o viziteze, după ce Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis recent o alertă pentru cetățenii ruși.
Comitetul Nobel: Medalia Premiului Nobel pentru Pace poate avea alți proprietari, dar titlul rămâne definitiv # Moldova1
Deși medalia care însoțește Premiului Nobel pentru Pace poate ajunge în posesia altor persoane, titlul de laureat nu poate fi niciodată transferat. Precizările au cost făcute, pe 16 ianuarie, de Comitetul Nobel norvegian, care a reamintit, într-o postare explicativă, regulile stricte care guvernează statutul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis, pe 16 ianuarie, un avertisment oficial pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Republica Moldova, atrăgând atenția asupra unor „riscuri și probleme” întâmpinate la frontiera moldovenească. Instituția de la Moscova susține că au fost semnalate „numeroase cazuri de discriminare, tratamente nejustificate și comportamente nepotrivite față de cetățenii ruși”, care intră pe teritoriul Republicii Moldova, din partea reprezentanților autorităților moldovene.
Urgențe: Moldovenii aflați în România au apelat de 2.938 de ori Serviciul 112 din R. Moldova # Moldova1
Merg peste Prut, dar când se confruntă cu situații de riscă, telefonează acasă. Un număr de 2.938 de cetățeni ai R. Moldova au apelat după ajutor la Serviciul 112 de la Chișinău în timp de ce aflau pe teritoriul României. Cifra vizează perioada anilor 2018 - 2025, de la lansarea acestui serviciu unic pentru apelurile de urgență în R. Moldova.
Compania Lukoil-Moldova, amendată cu până la 5 milioane de lei pentru nerespectarea deciziei privind complexul petrolier de la Aeroport # Moldova1
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii anterioare privind revenirea complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău în proprietatea statului, oferind totodată un termen suplimentar de cinci zile pentru conformare.
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare, precum și prețul de tranzacționare urmează să fie aprobate de Adunarea Generală a acționarilor companiei din România, programată pentru data de 11 februarie.
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei (MID) a emis un avertisment oficial pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Republica Moldova, atrăgând atenția asupra unor „riscuri și probleme” întâmpinate la frontiera moldovenească. Instituția de la Moscova susține că au fost semnalate „numeroase cazuri de discriminare, tratamente nejustificate și comportamente nepotrivite față de cetățenii ruși” care intră pe teritoriul Republicii Moldova, din partea reprezentanților autorităților moldovene.
Ministrul Perciun: Studenții care au semnalat condițiile insalubre din căminele UTM nu vor fi sancționați # Moldova1
Studenții care au făcut publice condițiile insalubre din căminele Universității Tehnice din Moldova (UTM) nu vor fi pedepsiți de conducerea instituției, declarat, pe 16 ianuarie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a subliniat că va monitoriza personal cazul și că rectorul UTM i-a dat asigurări că studenții nu vor fi supuși niciunei penalizări pentru că și-au exprimat nemulțumirile în mod public.
Interes ridicat pentru obligațiunile de stat: investiții de peste 90 de milioane de lei în cinci zile # Moldova1
Peste 90,5 milioane de lei au fost investiți de populație, în primele cinci zile ale perioadei de subscriere din ianuarie 2026, în valori mobiliare de stat emise prin platforma eVMS.md, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.
Numărul cazurilor de rabie, creștere de 2.5 ori în 2025: ANSA solicită măsuri împotriva animalelor fără stăpân # Moldova1
Numărul cazurilor de rabie înregistrat pe parcursul anului 2025 o creștere de 2.5 ori în comparație cu 2024 - 46 versus 18. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSA) susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul la adresa oamenilor.
Avertisment al autorităților: Scăldatul în Prut și Nistru, interzis inclusiv de Bobotează, cu excepția locurilor autorizate # Moldova1
Scăldatul în râul Prut și fluviul Nistru este strict interzis, inclusiv pe 19 ianuarie, de Bobotează, când unii creștini obișnuiesc să se scalde în ape reci. Avertismentul a fost emis de Poliția de Frontieră, care face referire la Hotărârea de Guvern cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
Elveția sprijină un mediu de afaceri mai transparent: 80 de milioane de lei pentru IMM-urile din R. Moldova # Moldova1
Elveția va acorda Republicii Moldova 3.92 milioane de franci elvețieni, echivalentul a peste 80 de milioane de lei, pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agriculturii și construcțiilor. Acordul a fost semnat pe 16 ianuarie de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Agricultorii cer claritate privind sprijinul financiar de care vor putea beneficia în 2026: Programul va fi finalizat până la sfârșitul lui martie # Moldova1
Fermierii au început anul fără niște reguli clare privind sprijinul financiar, ceea ce generează incertitudine și amânarea investițiilor. Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar a transmis o scrisoare prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care a avertizat asupra riscurilor pentru agricultură, cauzate de lipsa cadrului legal de reglementare a subvențiilor și a dialogului cu mediul de afaceri.
Vicepremierul britanic David Lammy se află la Kiev: Londra promite sprijin pe termen lung pentru securitatea, economia și energia Ucrainei # Moldova1
Viceprim-ministrul Marii Britanii, David Lammy, a sosit pe 16 ianuarie la Kiev, într-o vizită care reconfirmă sprijinul ferm al Londrei pentru Ucraina, în plin război cu Federația Rusă. Despre vizită a anunțat ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zaluzhnîi, care a precizat că, în cadrul deplasării, va avea loc Forumul Parteneriatului Secular, dedicat cooperării strategice dintre cele două state.
Pretindea că este „apostolul Mihail” și abuza sexual toți membrii unei familii cu doi copii. „Mesia”, condamnat la închisoare pe viață # Moldova1
O familie din R. Moldova în care creșteau două fetițe a ajuns complet sub controlul unui bărbat de 68 de ani, care i-a indus ideea că ar fi „Mesia” sau „apostolul Mihail”. Sub această influență, membrii familiei au ajuns să creadă că trebuie să i se supună și să i se închine, fiind tratați de acesta ca niște „sclavi”, comunică Procuratura Generală.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat ranguri diplomatice mai multor diplomați și oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Decretul a fost semnat pe 16 ianuarie, iar printre titulari se numără și emisarul special pentru afaceri europene, Nicu Popescu.
VIDEO | Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu automobile: peste 100 de vehicule ridicate # Moldova1
O schemă de contrabandă cu mijloace de transport, care ar fi funcționat cu implicarea unor cetățeni din Republica Moldova și România, este investigată de autorități, după percheziții desfășurate la Chișinău.
Bărbat de 24 de ani, reținut la Chișinău pentru șantaj și amenințare cu moartea: victimele ar fi plătit aproape 7.000 de euro # Moldova1
Un bărbat de 24 de ani, căutat din 2023 de Inspectoratul de Poliție Glodeni și anterior condamnat pentru mai multe infracțiuni, a fost reținut la Chișinău de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, fiind bănuit de comiterea unui șantaj în urma căruia o femeie și apropiații acesteia ar fi fost constrânși să achite aproape 7.000 de euro.
Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, încă 60 de zile sub control judiciar: Următoarea ședință – pe 19 ianuarie # Moldova1
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.
Soluția experților pentru ca R. Moldova să-și diminueze deficitul balanței comerciale: Să exporte produse finite în loc de materie primă # Moldova1
R. Moldova ar trebui să devină exportator de produse finite, dacă vrea să-și redreseze structura și calitatea exporturilor. Statul nostru exportă floarea-soarelui și rapiță, dar pierde milioane de dolari pentru că nu procesează materia primă, fapt ce i-ar permite să vândă mai mult ulei peste hotare, afirmă experții.
Pedepsiți pentru opinii: 19 cauze la CtEDO privind încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse 19 cauze ce vizează pretinse încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Fondul de investiții american Noble Capital RSD a cerut Moscovei să plătească 225 de miliarde de dolari pentru obligațiile de datorie ale Imperiului Rus. Procesul intentat împotriva Federației Ruse, Ministerului rus al Finanțelor, Băncii Centrale a Rusiei și Fondului Național de Bunăstare a fost depus la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, transmite publicația The Moscow Times, cu referire la RBC.
„Am terminat, practic, lactatele”: Locuitorii satelor din stânga Nistrului, parțial izolați din cauza sistării activității bacului # Moldova1
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza stratului gros de gheață de pe fluviul Nistru. Deși cetățenii pot traversa prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.
AUR cheamă Chișinăul la deschidere față de România: „Să te uiți la România ca la un bancomat este, cel puțin, nepoliticos” # Moldova1
Clasa politică de la Chișinău este chemată să manifeste „o deschidere mult mai largă și mai cuprinzătoare față de România și românitate”. Abordarea palierului economic, dincolo de cel identitar și de securitate, este, potrivit Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), lipsită de substanță, iar a privi România ca pe „un bancomat” reprezintă, cel puțin, un gest nepoliticos. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Chișinău pe 16 ianuarie.
Model în două etape: Bruxelles-ul caută soluții pentru integrarea rapidă a Ucrainei în UE # Moldova1
Bruxelles-ul elaborează propuneri privind renunțarea la sistemul de aderare la Uniunea Europeană, aplicat încă din perioada Războiului Rece, urmând să-l înlocuiască cu un model în două etape, care ar putea accelera intrarea Ucrainei în UE în cazul încheierii unui acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse, scrie cotidianul Financial Times, citat de BBC News.
Ministrul Sănătății de la București, vizită oficială la Chișinău: Discuții la USMF, instituție implicată în scandalul „diplomelor false” # Moldova1
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Florin Rogobete, efectuează vineri, 16 noiembrie, o vizită în R. Moldova, iar programul său include și o discuție la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, instituție vizată în scandalul „diplomelor false” eliberate pentru medici din România.
RB Racing și-a lansat „bestia"! Echipa constructorului austriac este prima care și-a prezentat monopostul pentru noul sezon # Moldova1
Red Bull Racing a prezentat oficial noul său bolid pentru sezonul 2026 în campionatul mondial de automobilism "Formula 1". Ceremonia a avut loc sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts, veche de peste un secol.
„Nu suntem o universitate în declin”: Studenții din Cahul cer stoparea procesului de comasare a instituției cu UTM # Moldova1
Studenții de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanți ai mai multor organizații studențești au cerut public stoparea procesului de comasare a instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), acuzând lipsa unor consultări reale și riscuri majore pentru autonomia universitară și dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova.
Patru persoane, inclusiv un minor, au fost reținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind bănuite de comiterea unei tâlhării asupra administratorului unei firme de export a cerealelor, faptă produsă în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi.
Premierul ceh și Andrej Babis și noul său Guvern au obținut, pe 15 ianuarie, un vot de încredere în Parlament, la o lună de la începerea mandatului. Parlamentarii au aprobat noul cabinet cu orientare de dreapta cu 108 voturi pentru și 91 împotrivă, relatează dpa.
Șase bărbați din Ucraina au fost descoperiți ascunși printre paleți de marfă, într-un camion care încerca să intre în Republica Moldova prin vama Palanca. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată în timpul controlului vamal, după ce șoferul a refuzat scanarea vehiculului, iar autoritățile au decis o verificare fizică detaliată.
Oportunitate pentru profesorii din R. Moldova: Dezvoltare a competențelor pedagogice în Franța # Moldova1
Profesorii și doctoranzii din R. Moldova pot merge, pentru o lună, în Franța, pentru a participa la dezvoltarea unor instrumente pedagogice practice. Oportunitatea a fost anunțată de Ambasada Franței în Republica Moldova, iar cererile de participare pot fi depuse până pe 6 februarie.
Aproape 30 de oameni, inclusiv șase copii, evacuați dintr-un bloc din Chișinău în urma unui incendiu # Moldova1
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuințe din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Intervenția promptă a pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor.
Luptă încinsă pentru titlu în Serie A! AC Milan s-a apropiat din nou la 3 puncte de liderul clasamentului, Internazionale # Moldova1
AC Milan, echipa antrenată de Massimiliano Allegri a învins în deplasare formația Como-1907 cu 3-1 după ce a fost condusă cu 0-1, într-un meci-restanță din etapa a 16-a a primei divizii valorice a fotbalului italian.
Afaceri nedeclarate: 544 de persoane din R. Moldova, amendate cu aproape un milion de lei în 2025 # Moldova1
Un număr de 544 de persoane au fost prinse de inspectorii fiscali desfășurând, pe parcursul anului 2025, activitate de întreprinzător în mod ilegal. Amenzile aplicate în aceste cazuri s-au ridicat la 964 de mii de lei.
„Amenințarea este reală”, avertizează Macron: Franța accelerează reînarmarea și sprijinul pentru Ucraina # Moldova1
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment privind securitatea continentului, afirmând că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei. Declarațiile au fost făcute pe 15 ianuarie, la baza militară din Istres, într-un discurs axat pe provocările strategice majore ale anului 2026, relatează AP.
Bugetul pentru cercetare și inovare crește în 2026: peste jumătate de miliard de lei pentru 20 de instituții # Moldova1
Statul va investi peste jumătate de miliard de lei în finanțarea cercetării și inovării în anul 2026. Alocațiile bugetare vor crește cu aproximativ 47 de milioane de lei, ajungând la 558 de milioane de lei, bani care vor fi distribuiți către 20 de instituții publice din domeniu.
Digitalizarea devine motorul creșterii economice în R. Moldova: „Putem depăși prognoza de 4% și chiar atinge 8%” # Moldova1
Republica Moldova a atins, în anul 2025, un prag istoric, în momentul în care exportul de servicii l-a depășit pe cel de mărfuri. Această performanță urmează a fi valorificată, pentru a asigura o tranziție armonioasă de la o economie de consum la una creativă, afirmă Michelle Iliev, secretara de stat de la Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).
Ucraina convoacă un „Ramstein energetic” din cauza situației grave după bombardamentele rusești # Moldova1
Ucraina intenționează să atragă un sprijin sporit din partea partenerilor occidentali, în contextul situației dificile create de bombardamentele rusești asupra sectorului energetic al țării, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, citat de Meduza Live.
Formatul „5+2” trebuie modificat, afirmă ambasadorul Ucrainei: „Nu poți negocia cu un stat agresor rezolvarea pașnică a unei probleme” # Moldova1
Ucraina susține ideea revizuirii mecanismelor de soluționare a conflictului transnistrean, afirmă ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul pune sub semnul întrebării legitimitatea Rusiei în calitate de „mediator”, un „stat agresor” care a atacat „barbar” Ucraina.
ÎN CONTEXT | Alexandru Flenchea: Criza gazelor din stânga Nistrului este susținută de Federația Rusă # Moldova1
Prelungirea repetată a stării de urgență în regiunea transnistreană nu reprezintă o criză tehnică, ci o manevră politică a unui regim secesionist, care menține „în captivitate” peste 300.000 de cetățeni moldoveni. Rusia continuă să subvenționeze regiunea prin mecanisme financiare obscure, iar reintegrarea este singura soluție, a declarat fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
