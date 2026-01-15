„Eu plec…” Cristina Scarlevschi surprinde pe toată lumea: bloggerița anunță sfârșitul activității sale în Moldova
15 ianuarie 2026
Dansatoarea de pole dance și bloggerița Cristina Scarlevschi a surprins fanii cu un anunț neașteptat pe rețelele sociale: ea a decis să părăsească definitiv Republica Moldova. După mai multe experiențe care i-au modelat parcursul personal și profesional, Cristina spune că simte nevoia unui nou început. „Nu am vrut să am emoții, dar uite că emoțiile […]
„Eu plec…" Cristina Scarlevschi surprinde pe toată lumea: bloggerița anunță sfârșitul activității sale în Moldova
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei citate, printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. […]
Statul pune mâna pe coletele mici: TVA și taxă minimă de 20 de lei pentru pachetele sub 150 de euro
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi" că autoritățile pregătesc noi reguli pentru cumpărăturile online din străinătate. Potrivit acestuia, coletele cu valoare sub 150 de euro ar urma să fie supuse TVA-ului și unei taxe fixe de cel puțin 20 de lei, măsura având drept scop asigurarea echității fiscale și […]
„Ei au ieșit zâmbind, noi cu lacrimi în ochi": Familia lui Alexandru Babaleu, ucis la Drochia, acuză judecătoarea de „favoruri pentru criminali"
O mamă sfâșiată de durere și o soră care a luptat patru ani prin tribunale pe cont propriu au ajuns la capătul puterilor. După un proces marcat de amânări și acuzații de corupție, familia lui Alexandru Babaleu, tânărul de 36 de ani ucis în bătaie la Pelinia, se confruntă cu o realitate dură: din cinci […]
PLDM reacționează la declarația Maiei Sandu privind Unirea: „O recunoaștere publică a eșecului guvernării PAS"
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cataloghează declarația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota „da" la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, drept „o poziție ambiguă, fără consecințe politice concrete". „Ne surprinde insistența cu care președinta transmite mesaje alarmiste despre pretinsa nefuncționalitate a statului. De-a lungul timpului, Maia Sandu […]
Secrete din trecutul lui Anatolie Melnic: logodnica l-a părăsit înainte de nuntă din cauza salariului mic
Showman-ul Anatolie Melnic duce acum un stil de viață luxoasă și îi răsfață toate mofturile soției sale pasionale, Tatiana Melnic. Însă lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Melnic a povestit că, înainte să o întâlnească pe actuala soție, a fost logodit și aproape să se căsătorească, însă viitoarea mireasă l-a părăsit înainte de nuntă, considerându-l… […]
Alianța pentru Unirea Românilor a salutat declarația președintelui Maiei Sandu privind disponibilitatea sa de a susține unirea cu România. Partidul politic a declarat că actualul guvern de la Chișinău are toate instrumentele necesare pentru a organiza un referendum sau un vot parlamentar, relatează Digi24.Partidul a mai declarat că până în prezent, „poziția președintelui Maiei Sandu […]
O bijuterie imobiliară în Odesa: apartament „complet aurit", la vânzare pentru 900.000 de dolari
Un apartament „poleit cu aur" din Odesa se vinde pentru 900.000 de dolari. Un agent imobiliar a prezentat proprietatea într-un video pe TikTok, începând clipul cu expresia: „când nu sunt necesare cuvinte". Apartamentul este în două niveluri. Suprafața totală este de aproximativ 540 de metri pătrați și are nouă camere: trei dormitoare, un birou, […]
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită de lucru la Băcioi, unde a inspectat construcția noii unități militare, proiect care vizează modernizarea condițiilor de cazare și instruire pentru militarii moldoveni. Șefa statului a remarcat că, timp de mulți ani, militarii au fost nevoiți să activeze în condiții dificile, atât din punct de […]
Scandal la Glodeni: un șef din Procuratură, surprins beat la volan și refuză testarea alcoolscopică
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, este vizat într-un dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc în noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe […]
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare" din Republica Moldova, este așteptată pe 16 ianuarie la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, unde va fi audiată în urma unei solicitări înaintate de Serviciul Român de Informații privind retragerea cetățeniei române. Demersul SRI a fost inițiat în baza prevederilor legale ce vizează amenințările la adresa […]
Primarul Iașului, Mihai Chirica, salută mesajul Maiei Sandu despre Unire și îl atacă pe Dodon: „Tema este folosită distructiv, cu mesaje proruse". Într-o postare pe rețelele sociale, Mihai Chirica a declarat că se simte „obligat moral" să reacționeze la un subiect pe care îl consideră „foarte sensibil și mereu actual". Primarul a făcut trimitere la […]
Rodica Ciorănică, șocată: reacția ei după ce a descoperit că Natalia Morari a mințit în interviu
Acum patru ani, jurnalista Natalia Morari, mamă a unui fiu cu Veaceslav Platon, a încercat să ascundă acest lucru de Rodica Ciorănică, care o intervievase atunci. Morari a mințit, susținând că a recurs la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată. Peste ani, Rodica Ciorănică a povestit, într-un interviu cu Dorin Galben, care a […]
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni din UE și europenii care vizitează Republica Moldova pot folosi roamingul fără taxe suplimentare, însă operatorii anunță că unele abonamente vor suferi ajustări de preț. În acest context, unimedia.info a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu oficial. Reprezentanții Orange Moldova au […]
Mama milionarului moldovean care visează la președinție câștigă 10€/oră: „Este esențial pentru ea"
Mama lui Arte Popușoi, milionarul moldovean stabilit în Italia și cu ambiții prezidențiale, continuă să muncească pentru 10 euro pe oră. Într-un interviu cu Dorin Galben, tânărul a explicat de ce aceasta alege să lucreze, chiar dacă el îi poate oferi un viitor lipsit de griji. „Ai menționat un lucru tare curios – faptul […]
Într-un interviu cu Dorin Galben, jurnalista Rodica Ciorănică a vorbit despre întâlnirile și colaborările sale cu politicieni moldoveni, printre care Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat, dezvăluind cum i-a cunoscut și cum s-au desfășurat relațiile profesionale dintre ei. Ciorănică a declarat că nu se aștepta ca Vladimir Plahotniuc să revină în spațiul public și a […]
Autoritatea Națională de Integritate a decis să nu inițieze controlul averii și intereselor personale în cazul judecătoarei Ana Cucerescu, de la Judecătoria Chișinău. La ANI a fost înregistrată o sesizare, potrivit căreia „pe canalele de Telegram a apărut un material cu denumirea «Exclusiv/Foto și detalii despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a […]
Polițiștii din Ștefan Vodă au fost alertați în noaptea aceasta, în jurul orei 03:30, despre un accident între Răscăieții Noi și Viișoara. La fața locului, s-a constatat că o Toyota condusă de un tânăr de 25 de ani a derapat și a lovit un copac. Verificările au arătat că șoferul nu deținea permis și avea […]
Lansarea unei afaceri presupune mai mult decât o idee bună sau un produs competitiv. Primele interacțiuni cu potențialii clienți sunt decisive, iar modul în care un brand se prezintă vizual poate influența semnificativ percepția și nivelul de încredere. Din acest motiv, materialele de marketing bine alese și realizate profesionist sunt esențiale pentru orice business aflat […]
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat situația cu presupusa invazie de gândaci dintr-un cămin al Universității Tehnice din Moldova (UTM). „Dacă există probleme, ele vor fi rezolvate în timp", a spus el după ședința de astăzi a Guvernului. Perciun a adăugat că a primit asigurări de la instituție privind dezinsecțiile deja programate. […]
„Cineva
Interpretul Patric Hanganu a anunțat că a fost convocat la Serviciul Fiscal de Stat, după ce a fost depusă o plângere pe numele său. „Nu mor caii când vor câinii”, a scris el pe Instagram, transmite UNIMEDIA. „Cineva a scris plângere pe mine la FISC, mare brânză”, a menționat interpretul, într-un story pe Instagram. Ulterior, […] Articolul „Cineva nu mai suportă banii mei!” – Patric Hanganu, convocat la FISC după o plângere pe numele său apare prima dată în ea.md.
Fratele criminalului care a ucis o tânără însărcinată, Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare # EA.md
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului găsit vinovat de uciderea unei tinere însărcinate, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă: el a omorât un copil de 10 luni în februarie 2010, în raionul Telenești. „Cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a justiției penale din Republica Moldova, fiind redeschis în […] Articolul Fratele criminalului care a ucis o tânără însărcinată, Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
Neculai Stanciu, stilist și consilier vestimentar, unul dintre cei mai cunoscuți personal shopperi din România, a criticat dur mai multe trenduri vestimentare, inclusiv purtarea colanților în ținutele de zi cu zi. Trendul, extrem de popular la Chișinău, a fost impulsionat de Jenică Guțu, care a făcut senzație pe TikTok promovând colanții JJ. Stanciu a […] Articolul Un stilist celebru lovește în afacerea Jănicăi Guțu: „Ar trebui interziși prin lege!” apare prima dată în ea.md.
Mark Tkaciuk s-a întrebat ce reprezintă opoziția moldovenească: „Martori și victime ale unui ospăț al prădătorilor înnebuniți sau oameni capabili să înțeleagă cu adevărat sensul cuvintelor Constituție, Suveranitate și Independență?” Întrebarea a fost pusă în contextul declarațiilor președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru unirea cu România, dacă ar avea loc […] Articolul Tkaciuk: Guvernarea nu pleacă, ci trage țara și poporul la fund apare prima dată în ea.md.
Cele mai mari două fabrici de lactate din Moldova, „JLC” S.A. și „Incomlac” S.A., au scăzut în decembrie prețul de achiziție al laptelui crud cu 10%. Cu toate acestea, nu toate întreprinderile de prelucrare a laptelui din țară au sprijinit până acum inițiativa liderilor din industrie, transmite logos-press.md. Asociația Producătorilor, Procesatorilor și Livratorilor de […] Articolul Veste bună pentru buzunar: Lactatele ar putea să se ieftinească în Moldova și Ucraina apare prima dată în ea.md.
Liderul PSRM, Igor Dodon, a reacționat la declarația Maiei Sandu, care a recunoscut pentru prima dată că ar vota „pentru” unirea Moldovei cu România, dacă s-ar organiza un referendum. Dodon a scris pe rețelele de socializare că Maia Sandu ar vota într-adevăr pentru unirea cu România „din cel puțin două motive”, relatează unimedia.info. În […] Articolul Dodon: Sandu visează să conducă „noua țară românească” apare prima dată în ea.md.
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentul mortal în care și-a pierdut viața Mihai Beșliu, 14 ani, vorbește pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că […] Articolul Ciochină: Mama băiatului mort în accident știe că eu nu am nicio vină apare prima dată în ea.md.
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global, scrie ZdGust. Numbeo oferă o serie de indici ai costului vieții care compară […] Articolul Cât te costă viața în Chișinău în 2026 : Indicele cheltuielilor pe orașe apare prima dată în ea.md.
Această zi încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian, informează MOLDPRES. În dimineața zilei de 14 ianuarie, copiii merg cu Semănatul sau Sorcova, aruncând cu boabe de grâu, grăunțe de păpușoi, ovăz și binecuvântează familia. Semințele care cad în ogradă sau locuință simbolizează credința într-un an mai prosper și […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi celebrează Sfântul Vasile cel Mare apare prima dată în ea.md.
Deficitul de medici, în special al medicilor de familie, afectează grav accesul populației la servicii medicale, mai ales în mediul rural. În autonomia găgăuză sunt vacante 78 de posturi de medici, dintre care 27 în asistența medicală primară, iar în raionul Soroca doar 14 medici de familie asigură îngrijirea pentru aproximativ 50.000 de locuitori din […] Articolul Criză de medici la sate: sistemul medical rural, în pragul colapsului apare prima dată în ea.md.
Facturile la energia electrică sunt mai mari de la începutul anului nu din cauza scumpirii tarifelor, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este reflectat direct în factură. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a anunțat totodată că, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică, este prevăzută o ajustare de […] Articolul Facturi mai mari la lumină în 2026! Ce explică ministrul Energiei despre scumpiri apare prima dată în ea.md.
Polițiștii de frontieră ucraineni au dejucat o tentativă de ieșire ilegală din țară a șapte bărbați, care se ascundeau într-un camion încărcat cu alcool. Potrivit Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, cazul a fost înregistrat luni, 12 ianuarie, la Punctul de trecere a frontierei „Mămăliga”, la granița cu Republica Moldova. Bărbații au fost descoperiți […] Articolul Șapte ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion cu alcool la PTF Mămăliga–Criva apare prima dată în ea.md.
„Ziua judecății, amânată în ziua morții fiului”. Mama lui Mihăiță, devastată după suspendarea procesului ex-primarului din Boldurești # EA.md
Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, ucis la intrarea în satul Boldurești, și-a exprimat durerea pe rețelele sociale după ce instanța a suspendat procesul fostului primar Nicanor Ciochină și a fixat următoarea ședință tocmai în ziua comemorării fiului său, scrie UNIMEDIA. „Am o întrebare fără răspuns: judecătoarea s-a gândit bine când a ales data […] Articolul „Ziua judecății, amânată în ziua morții fiului”. Mama lui Mihăiță, devastată după suspendarea procesului ex-primarului din Boldurești apare prima dată în ea.md.
Băutura s-a transformat în tragedie: Doi bărbați, condamnați la câte 14 ani pentru uciderea prietenului lor într-o bătaie # EA.md
Doi bărbați, de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la închisoare după ce și-au ucis prietenul în urma unei beții. Conform informațiilor, incidentul a avut loc în martie 2025, într-un apartament din sectorul Botanica, Chișinău, unde agresorii și victima consumaseră împreună alcool și au avut un conflict. „În urma unui conflict spontan […] Articolul Băutura s-a transformat în tragedie: Doi bărbați, condamnați la câte 14 ani pentru uciderea prietenului lor într-o bătaie apare prima dată în ea.md.
„Cu Emilian pot face pace, dar pe Doina nu am iertat-o”. Rodica Ciorănică vorbește după ani despre scandalul „Omul secolului” și premierea lui Voronin # EA.md
În 2021, fostul președinte Vladimir Voronin a fost desemnat „Omul Secolului”, o distincție care a stârnit valuri de controverse. Atunci, mai mulți artiști și influenceri moldoveni și-au exprimat indignarea, iar unii dintre premiați au refuzat trofeele, criticând evenimentul și jurnalista Rodica Ciorănică. La câțiva ani distanță, Ciorănică spune că a depășit acel episod și este […] Articolul „Cu Emilian pot face pace, dar pe Doina nu am iertat-o”. Rodica Ciorănică vorbește după ani despre scandalul „Omul secolului” și premierea lui Voronin apare prima dată în ea.md.
Președintele Maia Sandu a discutat într-un interviu amplu cu doi jurnaliști britanici despre provocările Republicii Moldova în combaterea propagandei ruse și a interferențelor lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara noastră. Lidera de la Chișinău a vorbit pentru prima dată deschis despre faptul că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica […] Articolul Maia Sandu: Aș susține reunirea cu România, dacă moldovenii ar fi chemați la referendum apare prima dată în ea.md.
Facturile la energie, în creștere cu 5%! Motivul: costurile pentru noua linie Vulcănești–Chișinău # EA.md
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate în tariful la energie, însă acest lucru nu înseamnă automat scumpirea imediată a facturilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat în tarif. Vorbim despre o […] Articolul Facturile la energie, în creștere cu 5%! Motivul: costurile pentru noua linie Vulcănești–Chișinău apare prima dată în ea.md.
Mai mulți studenți cazați în Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), de pe strada Pușkin 39 din Chișinău, semnalează condiții insalubre și o invazie de gândaci în spațiile de locuit. Un student a semnalat problema pe rețelele sociale, menționând că insectele pot fi observate în camere, bucătării și pe holuri, iar […] Articolul Cămin UTM, luat cu asalt de gândaci! Studenții cer un lucru simplu: curățenie, nu lux apare prima dată în ea.md.
Un nou standard în augmentarea mamară: Medpark introduce metoda “Preservé”, în premieră națională # EA.md
O tehnică considerată la nivel internațional „următorul mare pas în augmentarea mamară”, Preservé reprezintă o abordare revoluționară a augmentării mamare: minim invazivă, atraumatică, fără anestezie generală, cu recuperare ultra-rapidă și un nivel de confort net superior pentru pacientă. Această metodă redefinește standardele clasice ale intervenției, punând accent pe protejarea structurilor anatomice, reducerea durerii postoperatorii și […] Articolul Un nou standard în augmentarea mamară: Medpark introduce metoda “Preservé”, în premieră națională apare prima dată în ea.md.
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, lansează un avertisment privind pericolele majore care amenință agricultura Republicii Moldova. El menționează că România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare, relatează bani.md. Potrivit lui Slusari, această decizie creează […] Articolul Slusari critică: Bucureștiul își apără grâul, Chișinăul își lasă fermierii la greu apare prima dată în ea.md.
Vasile Costiuc în vizorul ANI: Deputatul explică legătura cu o firmă din România și o asociație obștească # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc va fi verificat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru „posibila încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Potrivit unei sesizări, Costiuc a recunoscut într-o emisiune că nu a inclus în declarațiile de avere și interese funcția de administrator al Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, pe care a fondat-o în decembrie 2016 și […] Articolul Vasile Costiuc în vizorul ANI: Deputatul explică legătura cu o firmă din România și o asociație obștească apare prima dată în ea.md.
Secrete întunecate din căsnicie: Rodica Ciorănică vorbește despre crize, bătăi și finalul tragic al relației cu Sergiu Gavriliță # EA.md
Jurnalista Rodica Ciorănică a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu fostul său soț, povestind despre conflicte care au degenerat în violență, presiunea profesională și ultimele luni din viața lui, marcate de boală, dependențe și, în final, deces. „Am început să lucrăm împreună, la Mircea Snegur, la ziar. Acolo a început criza relației noastre”, a mărturisit […] Articolul Secrete întunecate din căsnicie: Rodica Ciorănică vorbește despre crize, bătăi și finalul tragic al relației cu Sergiu Gavriliță apare prima dată în ea.md.
După două căsnicii eșuate și cu reputația de fustangiu, producătorul general Jurnal TV și prezentatorul Gabi Marcu s-a căsătorit pentru a treia oară. Deși nu a făcut un anunț oficial, vestea a ieșit la iveală în timpul emisiunii „Sună un prieten” cu Mircea Marco. Gabi Marcu a primit o întrebare din domeniul muzicii clasice […] Articolul Gabi Marcu, gata de a treia căsătorie? Cum a scăpat vestea la iveală! apare prima dată în ea.md.
Angajații din sectorul public din Republica Moldova adună anual sute de mii de zile de concediu nefolosite, situație care pune o presiune semnificativă pe bugetele instituțiilor și, în unele cazuri, le afectează activitatea financiară. Autoritățile avertizează că, atunci când mai mulți angajați ies din sistem, instituțiile sunt nevoite să achite milioane de lei pentru concedii […] Articolul Concedii pe hârtie și muncă la stat: care bugetari se bucură de cele mai multe zile libere apare prima dată în ea.md.
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, este internat în spital, după ce ar fi suferit o insuficiență renală, potrivit RBC-Ucraina, care citează surse apropiate situației. „Lui Kadîrov i-au cedat rinichii, iar Kremlinul caută de urgență un nou lider pentru Cecenia”, susțin sursele citate de publicația ucraineană. Potrivit acestora, în prezent, la spital se află și membri […] Articolul Alertă la Kremlin: Kadîrov în stare gravă, iar Moscova caută un nou lider pentru Cecenia apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova se clasează printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume, conform World Population Review. Cu un consum mediu anual de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Moldova ocupă locul patru la nivel global, după România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată că România conduce topul mondial, cu […] Articolul R. Moldova, campioană mondială la „pahare ridicate” apare prima dată în ea.md.
O postare virală a scos în evidență discrepanța dintre imaginea de brand și realitatea unor produse prezentate ca fiind autohtone. O femeie a semnalat că un borcan de castraveți murați, vândut sub un brand moldovenesc cu tradiție, este de fapt fabricat în Turcia. Potrivit autoarei postării, ambalajul produsului sugerează clar o origine locală: denumire […] Articolul „Produs moldovenesc” din Turcia? O consumatoare revoltă rețelele apare prima dată în ea.md.
Doi români au vrut să profite de vreme și de ultimele zile de vacanță și au plecat la schi în Ucraina. Au rezervat o cameră în Bukovel, dar, ajungând la recepție, au dat peste… totul închis. Cum a decurs drumul celor doi români până în stațiunea de schi din Ucraina Cei doi soți au […] Articolul Vacanță ratată în Bukovel: doi români au dat de pârtii… închise apare prima dată în ea.md.
Incident la frontieră: Un Range Rover forțează trecerea în România, iar un polițist ajunge grav rănit # EA.md
Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene. Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul […] Articolul Incident la frontieră: Un Range Rover forțează trecerea în România, iar un polițist ajunge grav rănit apare prima dată în ea.md.
(Foto) Scandal sau coincidență? Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi, în aceeași poveste cu un milionar din Dubai. Cine este bărbatul surprins subtil în imagini? # EA.md
Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt două influencerițe de succes, care se învârt printre cercuri înalte, inclusiv în Dubai. Recent, un milionar celebru, extrem de bogat, a aparut subtil în imaginile amândurora, scrie spynews.ro. Internetul a fost inflamat de acuzații controversate despre viața amoroasă a Iulianei Beregoi, dar și a Andreei Bostanica. Cele două au […] Articolul (Foto) Scandal sau coincidență? Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi, în aceeași poveste cu un milionar din Dubai. Cine este bărbatul surprins subtil în imagini? apare prima dată în ea.md.
