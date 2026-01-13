România ar putea legaliza activitățile sexuale contra cost

17:15

Interesul tinerilor moldoveni pentru ingineria aerospațială influențează tot mai des decizia de a urma studii în afara țării. Deși în Republica Moldova încă nu există companii specializate în construcția rachetelor sau a avioanelor, avem însă alte ramuri ale ingineriei aflate în continuă ascensiune, dornice să primească în echipe specialiști înalt calificați. Una dintre acestea este ingineria mecanică. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază în afara țării să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul ingineriei mecanice și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine.