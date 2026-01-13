Moldova va concura în prima semifinală Eurovision 2026
#diez, 13 ianuarie 2026 12:30
Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026 va evolua în prima semifinală a concursului. Decizia a fost anunțată după tragerea la sorți desfășurată în seara de 12 ianuarie. Сообщение Moldova va concura în prima semifinală Eurovision 2026 появились сначала на #diez.
Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026 va evolua în prima semifinală a concursului. Decizia a fost anunțată după tragerea la sorți desfășurată în seara de 12 ianuarie. Сообщение Moldova va concura în prima semifinală Eurovision 2026 появились сначала на #diez.
Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 # #diez
Maib este partenerul general care susține participarea Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, continuând astfel tradiția de a sprijini artiștii care reprezintă țara pe marea scenă europeană a muzicii și eforturile organizatorului în acest proiect. Сообщение Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 появились сначала на #diez.
Croația a decis să reintroducă serviciul militar obligatoriu după aproape 20 de ani de la suspendarea acestuia. Primele convocări au fost trimise la începutul anului 2026, iar aproximativ 1.200 de tineri vor urma un stagiu de instruire militară de două luni, scrie Agora cu referire la Deutsche Welle. Сообщение Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Care este motivul появились сначала на #diez.
România ar putea legaliza și reglementa activitățile sexuale contra cost, după ce deputatul PNL Gorj Ion Iordache a depus un proiect de lege în acest sens în Parlament. Inițiatorul susține că scopul demersului este protejarea sănătății și demnității persoanelor implicate, combaterea traficului de persoane și aducerea acestei activități sub control legal. Сообщение România ar putea legaliza activitățile sexuale contra cost появились сначала на #diez.
„Oaia aia e a ei.” Ce le spune colegilor despre țara noastră un tânăr profesor moldovean angajat în Cehia # #diez
Pe lângă faptul că studiază programul de masterat „Filologie engleză” la Universitatea din Ostrava, Cehia, Andrei Serepitco este profesor de limba engleză la două școli – una publică și una privată. Una dintre instituții organizează anual o competiție de limba engleză pentru elevii din diferite școli. Andrei a fost invitat să facă o prezentare despre Republica Moldova pentru coordonatorii și profesorii participanților. Despre cum a fost pentru el experiența povestim într-un nou material din cadrul proiectului Universitatea #diez. Сообщение „Oaia aia e a ei.” Ce le spune colegilor despre țara noastră un tânăr profesor moldovean angajat în Cehia появились сначала на #diez.
Cum începi o carieră în domeniul ingineriei mecanice dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova # #diez
Interesul tinerilor moldoveni pentru ingineria aerospațială influențează tot mai des decizia de a urma studii în afara țării. Deși în Republica Moldova încă nu există companii specializate în construcția rachetelor sau a avioanelor, avem însă alte ramuri ale ingineriei aflate în continuă ascensiune, dornice să primească în echipe specialiști înalt calificați. Una dintre acestea este ingineria mecanică. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază în afara țării să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul ingineriei mecanice și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în domeniul ingineriei mecanice dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova появились сначала на #diez.
Confortul care se simte în fiecare detaliu: lenjerie intimă și termică, șosete, dresuri, pijamale călduroase pentru adulți și copii, acum la prețuri speciale pe Contigo.md # #diez
În sezonul rece, confortul nu mai este un moft, ci o necesitate. Hainele purtate zilnic, cele care stau cel mai aproape de piele, influențează direct starea de bine, libertatea de mișcare și chiar nivelul de energie. Din acest motiv, tot mai multe familii acordă atenție sporită articolelor de bază – lenjeriei, șosetelor și pijamalelor –, alegând produse de calitate, bine lucrate și adaptate nevoilor fiecărei vârste. Сообщение Confortul care se simte în fiecare detaliu: lenjerie intimă și termică, șosete, dresuri, pijamale călduroase pentru adulți și copii, acum la prețuri speciale pe Contigo.md появились сначала на #diez.
(video) Medicii de familie din Moldova au învățat despre depresie, anxietate și demență în cadrul unor instruiri despre sănătatea mintală # #diez
Peste 1.200 de medici de familie și asistenți medicali de familie din toate raioanele Moldovei au participat la un program de instruire în sănătatea mintală. Instruirile au avut loc în perioada noiembrie-decembrie 2025 și au fost organizate de în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA. Сообщение (video) Medicii de familie din Moldova au învățat despre depresie, anxietate și demență în cadrul unor instruiri despre sănătatea mintală появились сначала на #diez.
În vânzări, prima impresie joacă un rol decisiv. Modul în care este prezentată echipa influențează în mod direct percepția clienților, nivelul de încredere și profesionalismul asociat brandului. Tot mai multe companii aleg să investească în îmbrăcăminte personalizată pentru echipele lor de vânzări, iar această strategie se dovedește eficientă atât din punct de vedere vizual, cât și din perspectiva coeziunii interne. Hanoracele personalizate și vestele personalizate nu mai sunt simple articole vestimentare, ci instrumente clare de branding și diferențiere. Iar dacă sunt și stilate, în armonie cu spațiul de lucru, este un plus greu de ignorat. Сообщение Hanorace și veste personalizate pentru echipa de vânzări: investiția care se vede появились сначала на #diez.
Din acest an, șoferii mașinilor electrice din Moldova trebuie să achite o taxă anuală de drum # #diez
De la 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova, taxele anuale de drum se aplică și pentru șoferii mașinilor electrice. Potrivit, Serviciului Fiscal de Stat, suma se calculează în funcție de greutatea totală a autovehiculului, cum este menționat în certificatul de înmatriculare. Сообщение Din acest an, șoferii mașinilor electrice din Moldova trebuie să achite o taxă anuală de drum появились сначала на #diez.
Șase soluții dezvoltate pentru educație, sănătate, wellbeing și viitorul muncii în programul Design Thinking al Orange Digital Center # #diez
La Orange Digital Center, o nouă generație de inovatori a absolvit cea de-a doua ediție a programului Design Thinking din acest an. 70 de participanți, selectați din peste 250 de aplicări, au învățat timp de două luni cum să privească lumea prin ochii utilizatorilor și să transforme ideile în soluții reale, care răspund nevoilor comunității. Сообщение Șase soluții dezvoltate pentru educație, sănătate, wellbeing și viitorul muncii în programul Design Thinking al Orange Digital Center появились сначала на #diez.
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică # #diez
Din 12 ianuarie 2026, maib lansează a noua emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Până la 2 februarie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,57 %, formată din rata de referință (5,57 %) plus marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %). Сообщение Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică появились сначала на #diez.
În unele instituții de învățământ din stânga Nistrului, astăzi, 12 ianuarie, programul de studii a fost redus cu 30 de minute. Măsura a fost luată din cauza întreruperii încălzirii în unele încăperi ale instituțiilor. Școlile au putut decide dacă vor avea ore prescurtate sau nu. Сообщение Unele școli din Stânga Nistrului au prescurtat orele pentru ziua de astăzi, 12 ianuarie появились сначала на #diez.
Antreprenorii sunt invitați la Cahul Business Summit pentru a înțelege cum AI poate accelera productivitatea # #diez
Cel mai mare eveniment dedicat antreprenorilor și inovării din regiunea de sud a țării revine cu cea de-a cincea ediție. Pe 7 februarie 2026, Cahul Business Summit va conecta antreprenori, start-upuri, investitori, consultanți și actori-cheie din ecosistemul de dezvoltare economică și inovație din sudul Republicii Moldova. Ediția din acest an va pune în centrul atenției integrarea inteligenței artificiale în sectoarele strategice ale regiunii. Сообщение Antreprenorii sunt invitați la Cahul Business Summit pentru a înțelege cum AI poate accelera productivitatea появились сначала на #diez.
În fiecare an de studiu sunt organizate olimpiade republicane. Participarea la acestea nu doar îți permite să îți verifici cunoștințele la o anumită materie, ci și îți oferă câteva facilități la examenele de clasa a IX-a și la examenele de bacalaureat. Totuși, pentru a putea participa la o olimpiadă republicană, trebuie mai întâi să teci de etapa locală, de etapa de sector și de etapa raională sau municipală. Сообщение Când vor avea loc olimpiadele de sector în municipiul Chișinău появились сначала на #diez.
Vrei să înveți să-ți creezi un buget personal și să-ți planifici cheltuielile? Participă la un training gratuit de educație financiară # #diez
Dacă vrei să înveți să-ți gestionezi banii, poți merge la un training gratuit de educație financiară. Evenimentul este organizat de Clubul de educație financiară a Centrului Municipal de Tineret care promite un workshop practic și interactiv. Сообщение Vrei să înveți să-ți creezi un buget personal și să-ți planifici cheltuielile? Participă la un training gratuit de educație financiară появились сначала на #diez.
Descoperă gratuit Polonia timp de 11 zile. Programul Study Tours to Poland a dat start înregistrărilor # #diez
Fundațiile Leaders of Change și Borussia anunță despre deschiderea înscrierilor pentru programul de vizite de studiu în Polonia. Oportunitatea este destinată tinerilor motivați și activi din Republica Moldova și Ucraina. Сообщение Descoperă gratuit Polonia timp de 11 zile. Programul Study Tours to Poland a dat start înregistrărilor появились сначала на #diez.
(video) Pregătește popcornul! Trei filme pe care le poți vedea în premieră la cinematograful Cineplex pe 15 și 22 ianuarie # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 15 și 22 ianuarie 2026. Сообщение (video) Pregătește popcornul! Trei filme pe care le poți vedea în premieră la cinematograful Cineplex pe 15 și 22 ianuarie появились сначала на #diez.
Finala Națională Eurovision sau o seară de muzică metal. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare # #diez
Ți-ai făcut planuri pentru săptămâna viitoare? Noi am selectat pentru tine cinci evenimente care te-ar putea ajuta să trăiești emoții noi și să petreci plăcut timpul. Fie că ești pasionat(ă) de muzică, teatru sau vrei pur și simplu să ieși din rutină, aici vei găsi cel puțin un eveniment care ar putea fi potrivit și pentru tine. Сообщение Finala Națională Eurovision sau o seară de muzică metal. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
Elevii din 563 de școli din Republica Moldova au început vineri, 9 ianuarie, al doilea semestru. Ceilalți, care învață în 604 instituții, vor reveni la ore de luni, 12 ianuarie 2026. Сообщение Când vor recupera lecțiile elevii care nu au fost vineri la școală появились сначала на #diez.
Peste 1.000 de blocuri din Kiev rămân a treia zi fără căldură din cauza Kremlinului. Se așteaptă temperaturi de −20 °C # #diez
Peste 1.000 de blocuri de locuit din Kiev nu au căldură de vineri, 9 ianuarie, în timp ce temperatura de afară atinge −16 și −18 °C. Sistemul de încălzire a fost stopat de atacurile Kremlinului, care inițial au afectat 6.000 de blocuri. Сообщение Peste 1.000 de blocuri din Kiev rămân a treia zi fără căldură din cauza Kremlinului. Se așteaptă temperaturi de −20 °C появились сначала на #diez.
Câștigă 7.500 EUR și vizitează Parlamentul European, aplicând la Premiului European pentru Tineret „Carol cel Mare” # #diez
Dacă ai între 16 și 30 de ani, ești cetățean al UE și lucrezi la un proiect care contribuie la dezvoltarea Europei, poți candida la Premiului European pentru Tineret „Carol cel Mare”. Oportunitatea este valabilă și pentru tinerii din țări terțe, cel puțin dacă aceștia locuiesc legal pe teritoriul UE la momentul depunerii cererii, scrie ru.diez. Сообщение Câștigă 7.500 EUR și vizitează Parlamentul European, aplicând la Premiului European pentru Tineret „Carol cel Mare” появились сначала на #diez.
Tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani sunt invitați să participe la concursul național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”. Competiția este organizată de AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC), în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, și își propune să implice tinerii în promovarea patrimoniului cultural, a tradițiilor și a atracțiilor turistice locale. Сообщение Creează un video despre localitatea ta și câștigă 1.600 de lei. Vor fi oferite 35 de premii появились сначала на #diez.
De mai multe zile, în Iran au loc proteste antiguvernamentale de amploare. Mulți observatori le descriu drept începutul unei posibile revoluții. Pentru a limita extinderea lor, autoritățile de la Teheran au întrerupt accesul la internet și au avertizat că participanții la proteste vor fi executați. Statele Unite au amenințat regimul islamist cu o intervenție militară. Organizațiile și sursele din regiune raportează deja zeci de persoane ucise și mii de protestatari reținuți, scrie The Guardian și alte surse internaționale. Сообщение Ce se întâmplă în Iran, țara aflată offline de peste 60 de ore появились сначала на #diez.
Iarna se simte ca acasă. Săptămâna viitoare, în nordul Republicii Moldova, mercurul va scădea până la −15 °C, iar în sud minimele vor ajunge la −10 °C. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor urca ușor, dar nu vom avea maxime pozitive. Сообщение Temperaturi de până la −15 grade. Cum va fi vremea din Moldova în următoarea săptămână появились сначала на #diez.
Cineaștii moldoveni au ocazia să participe la un festival de film din Marsilia, Franța. Cum pot fi înscrise lucrările # #diez
Ai un film care merită recunoaștere internațională? Participă la cea de-a 37-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Marsilia (FIDMarseille)! Pentru filmele produse în 2025, înscrierile sunt deschise până pe 31 ianuarie 2026, iar pentru cele produse la începutul anului 2026 – până pe 15 martie. Sunt eligibile toate producțiile realizate după 1 ianuarie 2025. Сообщение Cineaștii moldoveni au ocazia să participe la un festival de film din Marsilia, Franța. Cum pot fi înscrise lucrările появились сначала на #diez.
BAC 2026: ce-ar trebui să știi despre hazardurile antropice și tehnologice pentru proba de bac la geografie # #diez
Îți spuneam anterior că, anual, peste jumătate dintre tinerii care susțin examenele de bacalaureat alege geografia pentru proba la solicitare. Printre cei 15 itemi de la test, unul este despre hazarduri. De aceea, pentru a-l rezolva, ar trebui să știi cum se formează, ce consecințe apar în urma declanșării acestora, dar și care sunt măsurile de prevenire. Сообщение BAC 2026: ce-ar trebui să știi despre hazardurile antropice și tehnologice pentru proba de bac la geografie появились сначала на #diez.
Tinerii care visează să studieze peste hotare, dar nu știu de unde să înceapă, sunt invitați la o sesiune informativă despre studiile în Uniunea Europeană, organizată la Europe Café. Evenimentul își propune să ofere informații clare și practice despre oportunitățile de studii în țările UE. Сообщение Cum poți deveni student(ă) în UE: sesiune informativă pentru tineri la Europe Café появились сначала на #diez.
Ești pasionat(ă) de dezbateri, politică și relații internaționale? Participă la o simulare ONU chiar în Parlament # #diez
Tinerii din Chișinău pasionați de dezbateri, politică și relații internaționale pot participa la Model United Nations (MUN) – un eveniment educativ organizat de Interact Chișinău, ajuns în acest an la cea de-a treia ediție. Proiectul își propune să-i familiarizeze pe participanți cu modul de funcționare al Organizației Națiunilor Unite, să le dezvolte gândirea critică și abilitățile de comunicare, dar și să le ofere o mai bună înțelegere a problemelor globale actuale prin simulări diplomatice realiste. Сообщение Ești pasionat(ă) de dezbateri, politică și relații internaționale? Participă la o simulare ONU chiar în Parlament появились сначала на #diez.
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat pe 9 ianuarie 2026 legea care reglementează pregătirea militară voluntară de bază. Actul normativ le oferă tinerilor posibilitatea de a urma un stagiu de până la patru luni în armată, în schimbul unei indemnizații totale care depășește 6.000 de euro. Programul este disponibil și pentru tinerii din Moldova care au dublă cetățenie. Сообщение Indemnizație de peste 6.000 de euro: cum poți face pregătirea militară voluntară în România появились сначала на #diez.
Serialul „Plaha” se află astăzi pe locul 3 în clasamentul „TV Shows Today” pe Netflix România, conform informațiilor afișate pe pagina principală a platformei de streaming. Сообщение Serialul „Plaha” a ajuns pe locul 3 în topul Netflix România появились сначала на #diez.
Autoritățile au început achitarea compensațiilor pentru încălzire aferente lunii decembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat peste 464 de milioane de lei către gospodăriile eligibile, sub formă de suport financiar destinat acoperirii cheltuielilor pentru energie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că sprijinul ajunge la aproximativ 618 mii de gospodării din întreaga țară. Сообщение Când vor putea fi ridicate compensațiile pentru căldură aferente lunii decembrie появились сначала на #diez.
Începând cu 8 ianuarie 2026, fiecare elev și preșcolar din România inclus în Programul național „Masă sănătoasă” va beneficia de o masă oferită la școală. Anul curent, MEC a stabilit prețul mesei zilnice la 16,5 RONI, cu 1,5 RONI mai mult față de anul 2025. Сообщение Câți bani alocă România pentru masa elevilor în noul an появились сначала на #diez.
Schimbările în Legea cetățeniei Republicii Moldova au dus la o creștere semnificativă a numărului de solicitări depuse de locuitorii regiunii transnistrene. Datele Agenției Servicii Publice, consultate de Zona de Securitate, arată că sute de persoane au ales să depună actele înainte ca noile prevederi să intre în vigoare, întrucât procedura a devenit mai complicată. Legea modificată a fost promulgată de președinta Maia Sandu și publicată în septembrie 2025, urmând să se aplice începând cu 24 decembrie. Сообщение Tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene solicită cetățenia Republicii Moldova появились сначала на #diez.
Adulții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă investesc în propria educație sau perfecționare profesională # #diez
Din 2026, nu doar adulții care plătesc studiile copiilor vor putea achita un impozit pe venit mai mic, ci și cei care investesc în propria educație sau perfecționare profesională. Despre acest lucru a menționat deputata Victoria Belous, făcând referire la o modificare în Codul fiscal. Сообщение Adulții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă investesc în propria educație sau perfecționare profesională появились сначала на #diez.
Ce sporturi noi sunt, cum arată medaliile și cât costă biletele. Tot ce trebuie să știi despre Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # #diez
Au rămas zile numărate până la a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Aceasta se va desfășura în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia și va reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice. Astfel, în continuare vă povestim tot ce trebuie să cunoașteți despre olimpiadă, inclusiv cât costă biletele. Сообщение Ce sporturi noi sunt, cum arată medaliile și cât costă biletele. Tot ce trebuie să știi despre Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 появились сначала на #diez.
Ce știi despre Uranus? UTM organizează o lecție gratuită de astronomie pentru toți doritorii # #diez
Dacă te pasionează corpurile cerești, acest eveniment este pentru tine. Fizicianul-astronom Serghei Luca va susține o lecție gratuită de astronomie la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În cadrul acesteia, va povesti despre planeta Uranus – gigantul de gheață cu o axă de rotație extrem de înclinată, anotimpuri neobișnuite și un sistem complex de inele și sateliți. Сообщение Ce știi despre Uranus? UTM organizează o lecție gratuită de astronomie pentru toți doritorii появились сначала на #diez.
Hai să marcăm trei ani de Club de carte! Organizăm o întâlnire specială, unde vom discuta despre lecturile care ne-au marcat # #diez
35 de întâlniri și tot atâtea cărți. Romane și proze scurte. Scriitori autohtoni și internaționali. Oameni noi și cei care revin. Timp de trei ani, ne-am dat întâlnire o dată în lună la Librăria din Centru să punem literatura la cale. Am discutat despre cărți, am adresat întrebări autorilor, am vorbit cu eroi de romane, am povestit despre viețile noastre, am râs și am plâns împreună. Am devenit o comunitate. Această comunitate vrem să o sărbătorim. Сообщение Hai să marcăm trei ani de Club de carte! Organizăm o întâlnire specială, unde vom discuta despre lecturile care ne-au marcat появились сначала на #diez.
O tânără din Moldova a fost premiată la Gala Tinerilor Scriitori din România. Despre ce este lucrarea cu care s-a înscris # #diez
Scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu a ridicat Premiul Special al Juriului Galei Tinerilor Scriitori din România pentru volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”. Lucrarea reprezintă un roman istoric și social sub forma unei docuficțiuni. Сообщение O tânără din Moldova a fost premiată la Gala Tinerilor Scriitori din România. Despre ce este lucrarea cu care s-a înscris появились сначала на #diez.
Școlile din Moldova pot câștiga 500.000 de dolari într-un concurs global. Care este termenul-limită pentru aplicare # #diez
Instituțiile de învățământ publice și private din întreaga lume, care predau elevilor cu vârsta de până la 18 ani, sunt invitate să participe la competiția pentru Premiul Global Schools. Concursul urmărește să evidențieze școlile care au un impact real în comunitate, prin inovație, incluziune, rezultate academice sau inițiative sociale și de mediu. Сообщение Școlile din Moldova pot câștiga 500.000 de dolari într-un concurs global. Care este termenul-limită pentru aplicare появились сначала на #diez.
Start-upuri în agricultură, LegalTech și soluții SaaS: descoperă rezultatele preacceleratorului Dreamable # #diez
Pe 12-14 decembrie a avut loc Starship Bootcamp, evenimentul de trei zile care marchează finalul programului Dreamable, un preaccelerator dedicat tinerilor care își doresc să facă primii pași în lumea start-upurilor tech. În acest an, au aplicat 284 de tineri și tinere din Moldova, iar cei selectați au avut ocazia să le dezvolte într-un mediu intensiv de mentorat și lecții aplicate. Сообщение Start-upuri în agricultură, LegalTech și soluții SaaS: descoperă rezultatele preacceleratorului Dreamable появились сначала на #diez.
Securitatea plăților online: cum a ajuns KeyIVR lider în procesarea a miliarde de lire sterline anual și să se extindă pe piața din Moldova # #diez
Într-o lume în care plățile prin telefon se desfășoară în fiecare secundă, KeyIVR s-a impus ca partener de încredere pentru companiile care gestionează fluxuri uriașe de plăți la nivel global. Deși compania este privată și își are rădăcinile în Marea Britanie, fintech-ul a ales să deschidă un sediu la Chișinău pentru a accelera creșterea, a stimula inovația și a apropia soluțiile sale de clienți. „Inima tehnologică a soluțiilor noastre globale bate acum și la Chișinău,” afirmă Darren Wodding, CEO-ul KeyIVR, subliniind ambiția de a combina expertiza internațională cu talentul local. Сообщение Securitatea plăților online: cum a ajuns KeyIVR lider în procesarea a miliarde de lire sterline anual și să se extindă pe piața din Moldova появились сначала на #diez.
În anul de studii 2025/2026, la programele de masterat ale universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 5.800 de persoane. Datele de la Biroul Național de Statistică arată că numărul a crescut cu 13 % față de 2024. Peste 40 % dintre studenții înmatriculați în anul I la masterat au ales să studieze business, administrare și drept. Сообщение Care sunt cele mai populare domenii de studii printre studenții de la masterat появились сначала на #diez.
Câți doctori habilitați și câți profesori universitari activează în instituțiile de învățământ superior din Moldova # #diez
În universitățile din Republica Moldova activează 3.601 cadre didactice cu funție de bază. Comparând cu anul de studii 2024/2025, anul curent, instituțiile de învățământ superior din țară au cu 32 de profesori mai puțin. Potrivit Biroului Național de Statistică, 2.701 dintre cadrele didactice sunt femei. Сообщение Câți doctori habilitați și câți profesori universitari activează în instituțiile de învățământ superior din Moldova появились сначала на #diez.
Vrei să mergi la finala națională a concursului Eurovison? Cât costă un bilet și de unde îl poți cumpăra # #diez
Finala națională a concursului Eurovision va avea loc în data de 17 ianuarie la Arena Chișinău. 16 interpreți și interprete urmează să concureze pentru șansa de a reprezenta țara la Viena. Сообщение Vrei să mergi la finala națională a concursului Eurovison? Cât costă un bilet și de unde îl poți cumpăra появились сначала на #diez.
În anul de studii 2025/2026, la programele de licență a universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 17.800 de persoane. Datele de la Biroul Național de Statistică arată că numărul a crescut cu 11,1 % față de 2024. Aproape jumătate dintre studenții înmatriculați în anul I au ales să studieze business, administrare și drept. Сообщение Care sunt cele mai populare domenii de studii printre studenții de la licență появились сначала на #diez.
Personalizarea vizualizării și un asistent inteligent. Samsung a prezentat o gamă de dispozitive cu AI la o expoziție din Las Vegas # #diez
La expoziția The First Look din cadrul CES 2026 din Las Vegas, compania Samsung a prezentat dispozitive și tehnologii de nouă generație bazate pe inteligența artificială. Bazându-se pe o experiență de douăzeci de ani în industria televiziunii, Samsung a prezentat o gamă completă de televizoare cu inteligență artificială, oferind utilizatorilor o modalitate inovatoare de interacțiune cu ecranul. Сообщение Personalizarea vizualizării și un asistent inteligent. Samsung a prezentat o gamă de dispozitive cu AI la o expoziție din Las Vegas появились сначала на #diez.
26 de școli din 11 județe din România au suspendat orele sau le vor desfășura online din cauza ninsorii abundente # #diez
În prima zi de școală din modulul 3 din România – 8 ianuarie – în unele instituții au fost suspendate orele sau se desfășoară online din cauza ninsoeii abundente. Este vorba despre 26 de școli din 11 județe, scrie edupedu.ro. Сообщение 26 de școli din 11 județe din România au suspendat orele sau le vor desfășura online din cauza ninsorii abundente появились сначала на #diez.
Din 2027, tinerii specialiști din medicină care vor alege să lucreze în mediul rural vor primi o indemnizație de 250.000 de lei # #diez
Tinerii specialiști din domeniul medical care vor alege să activeze în mediul rural vor benefivia de o indemnizație în valoare de 250.000 de lei. Despre acest lucru a anunțat ministrul sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres. Сообщение Din 2027, tinerii specialiști din medicină care vor alege să lucreze în mediul rural vor primi o indemnizație de 250.000 de lei появились сначала на #diez.
Lista cadourilor de protocol primite de Maia Sandu în 2025: care este singurul dar păstrat de președintă # #diez
În 2025, președinta Maia Sandu a primit 62 de cadouri de protocol, printre care obiecte de artă, piese din porțelan și cristal, cărți și suveniruri simbolice, oferite în cadrul întâlnirilor oficiale. Majoritatea au rămas în proprietatea statului, iar unul singur a fost cumpărat legal de președintă. Сообщение Lista cadourilor de protocol primite de Maia Sandu în 2025: care este singurul dar păstrat de președintă появились сначала на #diez.
