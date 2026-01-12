Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică
#diez, 12 ianuarie 2026 13:00
Din 12 ianuarie 2026, maib lansează a noua emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Până la 2 februarie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,57 %, formată din rata de referință (5,57 %) plus marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %).
13:00

În unele instituții de învățământ din stânga Nistrului, astăzi, 12 ianuarie, programul de studii a fost redus cu 30 de minute. Măsura a fost luată din cauza întreruperii încălzirii în unele încăperi ale instituțiilor. Școlile au putut decide dacă vor avea ore prescurtate sau nu.
13:00
Antreprenorii sunt invitați la Cahul Business Summit pentru a înțelege cum AI poate accelera productivitatea # #diez
Cel mai mare eveniment dedicat antreprenorilor și inovării din regiunea de sud a țării revine cu cea de-a cincea ediție. Pe 7 februarie 2026, Cahul Business Summit va conecta antreprenori, start-upuri, investitori, consultanți și actori-cheie din ecosistemul de dezvoltare economică și inovație din sudul Republicii Moldova. Ediția din acest an va pune în centrul atenției integrarea inteligenței artificiale în sectoarele strategice ale regiunii.
12:00
În fiecare an de studiu sunt organizate olimpiade republicane. Participarea la acestea nu doar îți permite să îți verifici cunoștințele la o anumită materie, ci și îți oferă câteva facilități la examenele de clasa a IX-a și la examenele de bacalaureat. Totuși, pentru a putea participa la o olimpiadă republicană, trebuie mai întâi să teci de etapa locală, de etapa de sector și de etapa raională sau municipală.
11:00
Vrei să înveți să-ți creezi un buget personal și să-ți planifici cheltuielile? Participă la un training gratuit de educație financiară # #diez
Dacă vrei să înveți să-ți gestionezi banii, poți merge la un training gratuit de educație financiară. Evenimentul este organizat de Clubul de educație financiară a Centrului Municipal de Tineret care promite un workshop practic și interactiv.
11:00
Descoperă gratuit Polonia timp de 11 zile. Programul Study Tours to Poland a dat start înregistrărilor # #diez
Fundațiile Leaders of Change și Borussia anunță despre deschiderea înscrierilor pentru programul de vizite de studiu în Polonia. Oportunitatea este destinată tinerilor motivați și activi din Republica Moldova și Ucraina.
11:00
(video) Pregătește popcornul! Trei filme pe care le poți vedea în premieră la cinematograful Cineplex pe 15 și 22 ianuarie # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 15 și 22 ianuarie 2026.
17:45
Finala Națională Eurovision sau o seară de muzică metal. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare # #diez
Ți-ai făcut planuri pentru săptămâna viitoare? Noi am selectat pentru tine cinci evenimente care te-ar putea ajuta să trăiești emoții noi și să petreci plăcut timpul. Fie că ești pasionat(ă) de muzică, teatru sau vrei pur și simplu să ieși din rutină, aici vei găsi cel puțin un eveniment care ar putea fi potrivit și pentru tine.
17:45
Elevii din 563 de școli din Republica Moldova au început vineri, 9 ianuarie, al doilea semestru. Ceilalți, care învață în 604 instituții, vor reveni la ore de luni, 12 ianuarie 2026.
16:45
Peste 1.000 de blocuri din Kiev rămân a treia zi fără căldură din cauza Kremlinului. Se așteaptă temperaturi de −20 °C # #diez
Peste 1.000 de blocuri de locuit din Kiev nu au căldură de vineri, 9 ianuarie, în timp ce temperatura de afară atinge −16 și −18 °C. Sistemul de încălzire a fost stopat de atacurile Kremlinului, care inițial au afectat 6.000 de blocuri.
14:45
Câștigă 7.500 EUR și vizitează Parlamentul European, aplicând la Premiului European pentru Tineret „Carol cel Mare” # #diez
Dacă ai între 16 și 30 de ani, ești cetățean al UE și lucrezi la un proiect care contribuie la dezvoltarea Europei, poți candida la Premiului European pentru Tineret „Carol cel Mare". Oportunitatea este valabilă și pentru tinerii din țări terțe, cel puțin dacă aceștia locuiesc legal pe teritoriul UE la momentul depunerii cererii, scrie ru.diez.
14:45
Tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani sunt invitați să participe la concursul național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea". Competiția este organizată de AO „Institutum Virtutes Civilis" (IVC), în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, și își propune să implice tinerii în promovarea patrimoniului cultural, a tradițiilor și a atracțiilor turistice locale.
13:45
De mai multe zile, în Iran au loc proteste antiguvernamentale de amploare. Mulți observatori le descriu drept începutul unei posibile revoluții. Pentru a limita extinderea lor, autoritățile de la Teheran au întrerupt accesul la internet și au avertizat că participanții la proteste vor fi executați. Statele Unite au amenințat regimul islamist cu o intervenție militară. Organizațiile și sursele din regiune raportează deja zeci de persoane ucise și mii de protestatari reținuți, scrie The Guardian și alte surse internaționale.
13:45
Iarna se simte ca acasă. Săptămâna viitoare, în nordul Republicii Moldova, mercurul va scădea până la −15 °C, iar în sud minimele vor ajunge la −10 °C. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor urca ușor, dar nu vom avea maxime pozitive.
11:45
Cineaștii moldoveni au ocazia să participe la un festival de film din Marsilia, Franța. Cum pot fi înscrise lucrările # #diez
Ai un film care merită recunoaștere internațională? Participă la cea de-a 37-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Marsilia (FIDMarseille)! Pentru filmele produse în 2025, înscrierile sunt deschise până pe 31 ianuarie 2026, iar pentru cele produse la începutul anului 2026 – până pe 15 martie. Sunt eligibile toate producțiile realizate după 1 ianuarie 2025.
09:45
BAC 2026: ce-ar trebui să știi despre hazardurile antropice și tehnologice pentru proba de bac la geografie # #diez
Îți spuneam anterior că, anual, peste jumătate dintre tinerii care susțin examenele de bacalaureat alege geografia pentru proba la solicitare. Printre cei 15 itemi de la test, unul este despre hazarduri. De aceea, pentru a-l rezolva, ar trebui să știi cum se formează, ce consecințe apar în urma declanșării acestora, dar și care sunt măsurile de prevenire.
17:30
Tinerii care visează să studieze peste hotare, dar nu știu de unde să înceapă, sunt invitați la o sesiune informativă despre studiile în Uniunea Europeană, organizată la Europe Café. Evenimentul își propune să ofere informații clare și practice despre oportunitățile de studii în țările UE.
15:30
Ești pasionat(ă) de dezbateri, politică și relații internaționale? Participă la o simulare ONU chiar în Parlament # #diez
Tinerii din Chișinău pasionați de dezbateri, politică și relații internaționale pot participa la Model United Nations (MUN) – un eveniment educativ organizat de Interact Chișinău, ajuns în acest an la cea de-a treia ediție. Proiectul își propune să-i familiarizeze pe participanți cu modul de funcționare al Organizației Națiunilor Unite, să le dezvolte gândirea critică și abilitățile de comunicare, dar și să le ofere o mai bună înțelegere a problemelor globale actuale prin simulări diplomatice realiste.
13:30
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat pe 9 ianuarie 2026 legea care reglementează pregătirea militară voluntară de bază. Actul normativ le oferă tinerilor posibilitatea de a urma un stagiu de până la patru luni în armată, în schimbul unei indemnizații totale care depășește 6.000 de euro. Programul este disponibil și pentru tinerii din Moldova care au dublă cetățenie.
13:30
Serialul „Plaha" se află astăzi pe locul 3 în clasamentul „TV Shows Today" pe Netflix România, conform informațiilor afișate pe pagina principală a platformei de streaming.
11:30
Autoritățile au început achitarea compensațiilor pentru încălzire aferente lunii decembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat peste 464 de milioane de lei către gospodăriile eligibile, sub formă de suport financiar destinat acoperirii cheltuielilor pentru energie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că sprijinul ajunge la aproximativ 618 mii de gospodării din întreaga țară.
10:15
Începând cu 8 ianuarie 2026, fiecare elev și preșcolar din România inclus în Programul național „Masă sănătoasă" va beneficia de o masă oferită la școală. Anul curent, MEC a stabilit prețul mesei zilnice la 16,5 RONI, cu 1,5 RONI mai mult față de anul 2025.
10:15
Schimbările în Legea cetățeniei Republicii Moldova au dus la o creștere semnificativă a numărului de solicitări depuse de locuitorii regiunii transnistrene. Datele Agenției Servicii Publice, consultate de Zona de Securitate, ar
9 ianuarie 2026
18:00
Adulții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă investesc în propria educație sau perfecționare profesională # #diez
Din 2026, nu doar adulții care plătesc studiile copiilor vor putea achita un impozit pe venit mai mic, ci și cei care investesc în propria educație sau perfecționare profesională. Despre acest lucru a menționat deputata Victoria Belous, făcând referire la o modificare în Codul fiscal. Сообщение Adulții pot achita un impozit pe venit mai mic dacă investesc în propria educație sau perfecționare profesională появились сначала на #diez.
17:00
Ce sporturi noi sunt, cum arată medaliile și cât costă biletele. Tot ce trebuie să știi despre Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # #diez
Au rămas zile numărate până la a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Aceasta se va desfășura în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia și va reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice. Astfel, în continuare vă povestim tot ce trebuie să cunoașteți despre olimpiadă, inclusiv cât costă biletele. Сообщение Ce sporturi noi sunt, cum arată medaliile și cât costă biletele. Tot ce trebuie să știi despre Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 появились сначала на #diez.
15:00
Ce știi despre Uranus? UTM organizează o lecție gratuită de astronomie pentru toți doritorii # #diez
Dacă te pasionează corpurile cerești, acest eveniment este pentru tine. Fizicianul-astronom Serghei Luca va susține o lecție gratuită de astronomie la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În cadrul acesteia, va povesti despre planeta Uranus – gigantul de gheață cu o axă de rotație extrem de înclinată, anotimpuri neobișnuite și un sistem complex de inele și sateliți. Сообщение Ce știi despre Uranus? UTM organizează o lecție gratuită de astronomie pentru toți doritorii появились сначала на #diez.
15:00
Hai să marcăm trei ani de Club de carte! Organizăm o întâlnire specială, unde vom discuta despre lecturile care ne-au marcat # #diez
35 de întâlniri și tot atâtea cărți. Romane și proze scurte. Scriitori autohtoni și internaționali. Oameni noi și cei care revin. Timp de trei ani, ne-am dat întâlnire o dată în lună la Librăria din Centru să punem literatura la cale. Am discutat despre cărți, am adresat întrebări autorilor, am vorbit cu eroi de romane, am povestit despre viețile noastre, am râs și am plâns împreună. Am devenit o comunitate. Această comunitate vrem să o sărbătorim. Сообщение Hai să marcăm trei ani de Club de carte! Organizăm o întâlnire specială, unde vom discuta despre lecturile care ne-au marcat появились сначала на #diez.
14:00
O tânără din Moldova a fost premiată la Gala Tinerilor Scriitori din România. Despre ce este lucrarea cu care s-a înscris # #diez
Scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu a ridicat Premiul Special al Juriului Galei Tinerilor Scriitori din România pentru volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”. Lucrarea reprezintă un roman istoric și social sub forma unei docuficțiuni. Сообщение O tânără din Moldova a fost premiată la Gala Tinerilor Scriitori din România. Despre ce este lucrarea cu care s-a înscris появились сначала на #diez.
13:00
Școlile din Moldova pot câștiga 500.000 de dolari într-un concurs global. Care este termenul-limită pentru aplicare # #diez
Instituțiile de învățământ publice și private din întreaga lume, care predau elevilor cu vârsta de până la 18 ani, sunt invitate să participe la competiția pentru Premiul Global Schools. Concursul urmărește să evidențieze școlile care au un impact real în comunitate, prin inovație, incluziune, rezultate academice sau inițiative sociale și de mediu. Сообщение Școlile din Moldova pot câștiga 500.000 de dolari într-un concurs global. Care este termenul-limită pentru aplicare появились сначала на #diez.
12:00
Start-upuri în agricultură, LegalTech și soluții SaaS: descoperă rezultatele preacceleratorului Dreamable # #diez
Pe 12-14 decembrie a avut loc Starship Bootcamp, evenimentul de trei zile care marchează finalul programului Dreamable, un preaccelerator dedicat tinerilor care își doresc să facă primii pași în lumea start-upurilor tech. În acest an, au aplicat 284 de tineri și tinere din Moldova, iar cei selectați au avut ocazia să le dezvolte într-un mediu intensiv de mentorat și lecții aplicate. Сообщение Start-upuri în agricultură, LegalTech și soluții SaaS: descoperă rezultatele preacceleratorului Dreamable появились сначала на #diez.
8 ianuarie 2026
18:45
Securitatea plăților online: cum a ajuns KeyIVR lider în procesarea a miliarde de lire sterline anual și să se extindă pe piața din Moldova # #diez
Într-o lume în care plățile prin telefon se desfășoară în fiecare secundă, KeyIVR s-a impus ca partener de încredere pentru companiile care gestionează fluxuri uriașe de plăți la nivel global. Deși compania este privată și își are rădăcinile în Marea Britanie, fintech-ul a ales să deschidă un sediu la Chișinău pentru a accelera creșterea, a stimula inovația și a apropia soluțiile sale de clienți. „Inima tehnologică a soluțiilor noastre globale bate acum și la Chișinău,” afirmă Darren Wodding, CEO-ul KeyIVR, subliniind ambiția de a combina expertiza internațională cu talentul local. Сообщение Securitatea plăților online: cum a ajuns KeyIVR lider în procesarea a miliarde de lire sterline anual și să se extindă pe piața din Moldova появились сначала на #diez.
17:45
În anul de studii 2025/2026, la programele de masterat ale universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 5.800 de persoane. Datele de la Biroul Național de Statistică arată că numărul a crescut cu 13 % față de 2024. Peste 40 % dintre studenții înmatriculați în anul I la masterat au ales să studieze business, administrare și drept. Сообщение Care sunt cele mai populare domenii de studii printre studenții de la masterat появились сначала на #diez.
15:45
Câți doctori habilitați și câți profesori universitari activează în instituțiile de învățământ superior din Moldova # #diez
În universitățile din Republica Moldova activează 3.601 cadre didactice cu funție de bază. Comparând cu anul de studii 2024/2025, anul curent, instituțiile de învățământ superior din țară au cu 32 de profesori mai puțin. Potrivit Biroului Național de Statistică, 2.701 dintre cadrele didactice sunt femei. Сообщение Câți doctori habilitați și câți profesori universitari activează în instituțiile de învățământ superior din Moldova появились сначала на #diez.
15:45
Vrei să mergi la finala națională a concursului Eurovison? Cât costă un bilet și de unde îl poți cumpăra # #diez
Finala națională a concursului Eurovision va avea loc în data de 17 ianuarie la Arena Chișinău. 16 interpreți și interprete urmează să concureze pentru șansa de a reprezenta țara la Viena. Сообщение Vrei să mergi la finala națională a concursului Eurovison? Cât costă un bilet și de unde îl poți cumpăra появились сначала на #diez.
14:45
În anul de studii 2025/2026, la programele de licență a universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 17.800 de persoane. Datele de la Biroul Național de Statistică arată că numărul a crescut cu 11,1 % față de 2024. Aproape jumătate dintre studenții înmatriculați în anul I au ales să studieze business, administrare și drept. Сообщение Care sunt cele mai populare domenii de studii printre studenții de la licență появились сначала на #diez.
12:45
Personalizarea vizualizării și un asistent inteligent. Samsung a prezentat o gamă de dispozitive cu AI la o expoziție din Las Vegas # #diez
La expoziția The First Look din cadrul CES 2026 din Las Vegas, compania Samsung a prezentat dispozitive și tehnologii de nouă generație bazate pe inteligența artificială. Bazându-se pe o experiență de douăzeci de ani în industria televiziunii, Samsung a prezentat o gamă completă de televizoare cu inteligență artificială, oferind utilizatorilor o modalitate inovatoare de interacțiune cu ecranul. Сообщение Personalizarea vizualizării și un asistent inteligent. Samsung a prezentat o gamă de dispozitive cu AI la o expoziție din Las Vegas появились сначала на #diez.
11:45
26 de școli din 11 județe din România au suspendat orele sau le vor desfășura online din cauza ninsorii abundente # #diez
În prima zi de școală din modulul 3 din România – 8 ianuarie – în unele instituții au fost suspendate orele sau se desfășoară online din cauza ninsoeii abundente. Este vorba despre 26 de școli din 11 județe, scrie edupedu.ro. Сообщение 26 de școli din 11 județe din România au suspendat orele sau le vor desfășura online din cauza ninsorii abundente появились сначала на #diez.
10:45
Din 2027, tinerii specialiști din medicină care vor alege să lucreze în mediul rural vor primi o indemnizație de 250.000 de lei # #diez
Tinerii specialiști din domeniul medical care vor alege să activeze în mediul rural vor benefivia de o indemnizație în valoare de 250.000 de lei. Despre acest lucru a anunțat ministrul sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres. Сообщение Din 2027, tinerii specialiști din medicină care vor alege să lucreze în mediul rural vor primi o indemnizație de 250.000 de lei появились сначала на #diez.
7 ianuarie 2026
19:30
Lista cadourilor de protocol primite de Maia Sandu în 2025: care este singurul dar păstrat de președintă # #diez
În 2025, președinta Maia Sandu a primit 62 de cadouri de protocol, printre care obiecte de artă, piese din porțelan și cristal, cărți și suveniruri simbolice, oferite în cadrul întâlnirilor oficiale. Majoritatea au rămas în proprietatea statului, iar unul singur a fost cumpărat legal de președintă. Сообщение Lista cadourilor de protocol primite de Maia Sandu în 2025: care este singurul dar păstrat de președintă появились сначала на #diez.
17:15
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, numărul cazurilor de gripă sezonieră a crescut cu 40 % față de săptămâna precedentă. În total, au fost raportate 363 de cazuri, cele mai multe în municipiul Chișinău (281), urmat de Bălți (15) și Glodeni (10). Сообщение În Moldova cresc cazurile de gripă. Ce recomandă specialiștii din domeniul sănătății появились сначала на #diez.
16:15
Șapte oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie # #diez
Transformă-ți visul de a studia peste hotare în realitate. În luna ianuarie, mai multe universități internaționale lansează procesul de admitere pentru tinerii din alte țări și, totodată, oferă burse de studii care îți vor acoperi taxele de școlarizare în țări precum Suedia, China sau Ungaria. Fie că ești elev(ă) în clasa a XII-a și intenționezi să aplici la un program de licență, fie vrei să-ți continui studiile superioare cu un program de masterat, în acest material găsești câteva oportunități care te vor ajuta în acest sens. Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare. Сообщение Șapte oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie появились сначала на #diez.
15:15
SUA discută despre „achiziționarea” Groenlandei, inclusiv cu „utilizarea armatei”. Ce spun locuitorii insulei # #diez
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat despre mai multe opțiuni privind „achiziționarea” Groenlandei, inclusiv folosirea armatei. Anunțul a fost făcut de Casa Albă, care a declarat pentru BBC că regiunea din componența Danemarcei – țară NATO – ar reprezenta o „prioritate de securitate națională”. Сообщение SUA discută despre „achiziționarea” Groenlandei, inclusiv cu „utilizarea armatei”. Ce spun locuitorii insulei появились сначала на #diez.
15:15
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, din cele 1.165 de instituții de învățământ general din țară, 834 au decis să înceapă semestrul al doilea vineri, iar restul vor relua lecțiile luni, 12 ianuarie, transmite IPN. Сообщение Majoritatea elevilor vor reveni vineri la școală. Când vor recapitula ceilalți orele появились сначала на #diez.
12:15
Fără apă caldă și încălzire de Crăciun. Mai multe locuințe din Chișinău, deconectate din cauza unei avarii la rețea # #diez
16 blocuri locative de la Telecentru au rămas astăzi fără apă caldă și încălzire. Deconectările au fost cauzate de o cădere de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, pe 6 ianuarie, care a provocat perturbări în funcționarea sistemului centralizat de termoficare din zonă. Сообщение Fără apă caldă și încălzire de Crăciun. Mai multe locuințe din Chișinău, deconectate din cauza unei avarii la rețea появились сначала на #diez.
12:15
Examenul la istorie este obligatoriu pentru elevii clasei a IX-a. În acest an școlar, proba din sesiunea de bază va avea loc pe 4 iunie. Mai jos găsești testele rezolvate în anii precedenți de absolvenții de gimnaziu la această disciplină. Parcurgerea lor te va ajuta să înțelegi structura examenului și să recapitulezi temele studiate. Сообщение Examene clasa a IX-a: rezolvă testele la istorie din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
11:15
Pe 7 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Crăciunul pe stil vechi. Sărbătoarea face trimitere la nașterea lui Iisus Hristos, personajul central al religiei creștine. În unele localități, tradițional, astăzi răsună „Florile Dalbe” sau „Steaua sus răsare” și se împart dulciuri și bani colindătorilor. Сообщение Moldoveni marchează Crăciunul pe stil vechi. Cum se explică diferența de calendare появились сначала на #diez.
6 ianuarie 2026
17:00
La Chișinău va fi proiectat un episod din documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova” # #diez
Un episod din documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova” va fi proiectat pe 9 ianuarie, la Cinematograful Odeon din Chișinău. Evenimentul este programat pentru ora 17:45 și face parte dintr-o serie de trei episoade ale producției. Сообщение La Chișinău va fi proiectat un episod din documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova” появились сначала на #diez.
17:00
Studentul anului 2025. Sabin Rufa, despre studiile în Marea Britanie și Belgia, jobul la Comisia Europeană și premiul de la GSORM # #diez
Sabin Rufa este tânărul care, la ediția din 2025 a Galei Studenților Originari din Republica Moldova, a fost desemnat „Studentul Anului”. A urmat liceul pe Insula Man și facultatea în Anglia, iar pentru masterat a ales Colegiul Europei. De un an și jumătate lucrează la Comisia Europeană și spune că ar face o greșeală față de viitorul său dacă ar pleca dintr-un loc în care învață atât de multe. Сообщение Studentul anului 2025. Sabin Rufa, despre studiile în Marea Britanie și Belgia, jobul la Comisia Europeană și premiul de la GSORM появились сначала на #diez.
16:00
Patru oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie # #diez
După o vacanță binemeritată, revenirea la școală este și un bun prilej pentru a începe nu doar cel de-al doilea semestru, dar și dezvoltarea abilităților tale în afara orelor obișnuite. O poți face cu ajutorul oportunităților disponibile pentru înregistrare în luna ianuarie. În calitate de elev(ă), ai ocazia să devii participant(ă), voluntar(ă) la jocul intelectual televizat „Știu că știi” sau să contribui cu idei la noua viziune a democrației europene în cadrul atelierului YouthDecide 2040. Grăbește-te să completezi formularul pentru înscriere. Сообщение Patru oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie появились сначала на #diez.
14:00
Angajatul care nu doarme niciodată și vorbește 40 de limbi: cum start-upul moldovenesc KallinaAI revoluționează relația cu clienții # #diez
Imaginați-vă un angajat care lucrează 24 de ore din 24, nu obosește niciodată, răspunde instantaneu la sute de apeluri simultan și poate purta o conversație firească în peste 40 de limbi. Acest scenariu deja este real, iar această realitate a fost construită de KallinaAI, un start-up fondat la Chișinău care își propune să schimbe modul în care companiile interacționează cu clienții lor. Сообщение Angajatul care nu doarme niciodată și vorbește 40 de limbi: cum start-upul moldovenesc KallinaAI revoluționează relația cu clienții появились сначала на #diez.
