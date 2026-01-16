MAN acuză guvernarea de politici iresponsabile în agricultură și cere majorarea subvențiilor
Realitatea.md, 16 ianuarie 2026 11:00
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) solicită guvernării să renunţe la ceea ce numește o politică iresponsabilă în raport cu agricultura și să ia măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor. Formaţiunea cere evitarea acumulării restanţelor la plata obligaţiilor faţă de agricultori, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului trecut, schimbarea modului de acordare a subvenţiilor pe […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
VIDEO Camion cu migranți, descoperit la frontieră. Fiecare a plătit 12.000 $ pentru a ajunge în Moldova # Realitatea.md
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova au fost prinși de polițiștii de frontieră ascunzându-se într-un camion. Cazul a fost documentat în timpul controlului la trecerea frontierei asupra unui camion care, potrivit documentelor, transporta marfă din Ucraina spre Moldova. Incidentul s-a produs în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul […]
Acum 15 minute
11:10
VIDEO Iulia Timoșenko, audiată la Curtea Anticorupție din Ucraina: ce se știe despre măsurile preventive # Realitatea.md
Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a început vineri, 16 ianuarie, o audiere pentru a stabili o măsură preventivă în cazul deputatei și liderei fracțiunii „Batkivșcina", Iulia Timoșenko, scrie RBC-Ucraina. Iulia Timoșenko a ajuns deja la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, unde este audiată în cadrul procedurii judiciare. Deputata este suspectată de mituirea unor membri ai […]
Acum 30 minute
11:00
MAN acuză guvernarea de politici iresponsabile în agricultură și cere majorarea subvențiilor # Realitatea.md
11:00
Luni sunt așteptate întreruperi de energie electrică în Capitală. Vezi străzile afectate # Realitatea.md
Luni, 19 ianuarie, între orele 09:00 și 15:00, pe strada Alecu Russo, 999, și pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 4/3, 4/4, 4/5, 6 și 8/2 (parțial) din Capitală, pot apărea întreruperi de energie electrică. Acestea sunt cauzate de lucrări de reparație a echipamentului electric, efectuate de „Premier Energy". „Graficul lucrărilor poate fi consultat în secțiunea […]
Acum o oră
10:50
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență, anunță Centrul Național Anticorupție, care a desfășurat acțiunile împreună cu procurorii municipiului Cahul. Potrivit anchetei, suspecții ar fi cerut și primit bani de la mai mulți oameni, promițând că pot aranja eliberarea certificatelor de instruire și competență profesională. În schimb, […]
10:40
20 de instituții de cercetare și inovare vor primi alocații bugetare mai mari: Peste jumătate de miliard de lei # Realitatea.md
În anul 2026, 20 de instituții publice din domeniul cercetării și inovării vor primi alocații bugetare ce depășesc jumătate de miliard de lei. Față de anul precedent, finanțarea sectorului a crescut cu aproximativ 47 de milioane de lei, de la 511 milioane la aproape 558 milioane de lei. Alocațiile bugetare sunt distribuite conform prevederilor Metodologiei […]
10:30
Scandal după o postare a carabinierilor cu minori pierduți. Mama: „Au întrebat dacă se poate să facem o poză” # Realitatea.md
Carabinierii sunt acuzați că ar fi publicat o informație falsă pe pagina oficială a Inspectoratului General de Carabinieri, potrivit căreia doi copii minori ar fi fost găsiți fără supravegherea unui adult. O mamă din Căușeni susține că este vorba despre copiii săi și că situația prezentată nu corespunde realității, transmite studio-l.online. Femeia afirmă că […]
Acum 2 ore
10:20
Londra anunță sprijin energetic suplimentar pentru Ucraina, pe fondul crizei de iarnă # Realitatea.md
Marea Britanie a anunțat că va oferi Ucrainei un sprijin financiar suplimentar de 20 de milioane de lire sterline pentru restaurarea și protejarea infrastructurii energetice. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial publicat pe site-ul guvernului britanic. „Acest lucru are loc în contextul în care Regatul Unit și Ucraina sărbătoresc astăzi, la Kiev, prima aniversare […]
10:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" implementează un proiect strategic de consolidare a securității infrastructurii feroviare. Proiectul include instalarea camerelor video cu senzori termici, echipamentelor GPS pentru monitorizarea trenurilor și iluminatului în puncte strategice de pe traseele feroviare. Eficiența acestora este asigurată prin pregătirea specializată a angajaților CFM, responsabili de utilizarea și gestionarea tehnologiilor […]
10:10
Polițistul prins băut la volan și șeful Inspectoratului de Poliție Glodeni, suspendați din funcție # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) oferă detalii în cazul șefului Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, care a fost depistat în trafic, noaptea trecută, conducând un automobil în stare de ebrietate. Potrivit IGP, oamenii legii au intervenit în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, care a anunțat că, în municipiul Glodeni, […]
09:40
Compania Double Case, actor activ în ecosistemul tehnologiei blockchain și al criptomonedelor, salută anunțul Ministrului Finanțelor privind intenția autorităților de a reglementa piața criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026. CEO-ul companiei, Alexandru Ignat, consideră acest pas unul necesar și matur, care vine să răspundă unei realități economice deja existente, se arată într-un comunicat […]
09:40
VIDEO A fost obligat anterior să părăsească țara, dar a ignorat decizia! Un străin, expulzat de autorități # Realitatea.md
Un cetățean străin originar din Bangladesh, aflat în ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, a fost expulzat din țară de către inspectorii de migrație. Cazul a fost înregistrat astăzi, 16 ianuarie. „Străinul, în vârstă de 26 de ani, a fost obligat anterior să părăsească voluntar teritoriul țării, în termen de 15 zile, în baza unei […]
09:30
Acum 4 ore
09:00
Parlamentul a înregistrat peste 4 400 de petiții anul trecut. Cu ce probleme s-au adresat cetățenii # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a fost una dintre cele mai solicitate instituții ale statului în anul 2025. Pe parcursul anului, Legislativul a recepționat aproximativ 4 400 de petiții și adresări verbale, prin care cetățenii au semnalat aproape 6 400 de probleme. Potrivit datelor oficiale, 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă, iar alte 676 […]
08:50
VIDEO Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea alcooscopică # Realitatea.md
În seara zilei de 15 ianuarie, când Republica Moldova sărbătorește nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind suspectat că s-ar fi aflat la volan sub influența alcoolului. Ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai […]
08:30
08:30
Tariful la gazele naturale ar fi trebuit deja să scadă la 14-15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu se întâmplă din cauza „devierilor" financiare acumulate anterior. Explicația a fost oferită de Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, tariful de distribuție a […]
08:10
Incendiu de amploare într-o zonă defavorizată din Gangnam: Aproape 300 de pompieri mobilizați în sudul Seulului # Realitatea.md
Aproximativ 300 de pompieri sud-coreeni au fost mobilizați, vineri, pentru a lichida un incendiu de proporții izbucnit într-o zonă defavorizată din districtul Gangnam, cartier de lux din sudul Seulului, potrivit unui oficial al serviciilor de urgență. Nu au fost raportate victime, dar 47 de locuitori din satul Guryong au fost evacuaţi, a declarat telefonic un […]
08:00
Paun Rahovei: Ne dorim mai mult ca oricine pacea, însă toți înțeleg că pentru a supraviețui avem nevoie de o pace justă # Realitatea.md
Ucraina își dorește pacea mai mult decât oricine, însă aceasta trebuie să fie una justă, care să garanteze supraviețuirea statului și tragerea la răspundere a celor vinovați de crime de război. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, care a avertizat că eventualele concesii făcute în favoarea Rusiei ar putea […]
07:30
Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, spune că i-a „oferit” lui Trump Premiul său Nobel pentru Pace # Realitatea.md
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat joi că i-a oferit președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, în contextul unei întrevederi desfășurate la Washington, în timp ce liderul de la Casa Albă o exclude, deocamdată, din strategia sa politică pentru Venezuela, transmite Agerpres. „I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel […]
07:30
Pe 16 ianuarie, vremea se menține rece, cu cer predominant noros și ninsori izolate în unele zone ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță temperaturi scăzute pe parcursul zilei, cu maxime ce nu vor depăși -6 grade Celsius, iar pe timp de noapte valorile termice vor coborî până la -17 grade. În regiunile de nord, frigul va […]
Acum 6 ore
07:20
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026. Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026 aduce un mesaj comun pentru toate zodiile: este momentul să încetinești ritmul, să asculți mai atent semnalele din jur și să te reconectezi cu nevoile tale reale. Fie că este vorba despre liniște, schimbare, decizii importante sau dorința de afirmare, astrele te îndeamnă la sinceritate față de tine însăți. […]
07:00
Centrală electrică distrusă la Harkov după un atac rusesc. Marea Britanie anunță ajutor de urgență # Realitatea.md
Forţele ruse au distrus o importantă centrală electrică din Harkov, al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, a anunţat primarul localităţii. Atacul reprezintă cea mai recentă lovitură din campania aeriană de iarnă desfăşurată de Moscova, care a lăsat milioane de ucraineni fără electricitate şi căldură. Primarul din Harkov, Igor Terekhov, a declarat pe Telegram că […]
06:50
Uscarea aerului din locuință în sezonul rece este aproape inevitabilă, mai ales atunci când nu acorzi atenție nivelului de umiditate. Dacă observi că ai gâtul uscat, pielea încordată sau ochii iritați, este foarte posibil ca aerul din interior să fie prea uscat. Atunci când sistemul de încălzire funcționează constant, iar ferestrele sunt deschise tot mai […]
06:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 16 ianuarie 2026. Euro crește ușor și ajunge la 19 lei și 91 de bani, cu un ban mai mult față de ședința precedentă. Dolarul american înregistrează un avans mai accentuat, fiind cotat la 17 lei și 12 bani, în creștere cu 3 bani. […]
Acum 12 ore
23:00
Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și echipajul, evacuați în siguranță # Realitatea.md
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi, 15 ianuarie curent, la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, informează știrileprotv.ro. Pasagerii aeronavei, care venea din Turcia, au debarcat pe cont propriu şi se află […]
22:50
Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă # Realitatea.md
Seria morților suspecte din rândul elitei ruse continuă. De această dată, este vorba despre Aleksei Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii din Federația Rusă, găsit fără viață la intrarea în propria locuință din Moscova. Potrivit primelor informații apărute în presa rusă, ar fi vorba despre o sinucidere, transmite adevărul.ro. Trupul neînsuflețit al fostului oficial a […]
Acum 24 ore
22:20
VIDEO O explozie puternică, urmată de un incendiu în orașul Utrecht, Olanda. Patru persoane rănite # Realitatea.md
O explozie puternică produsă în orașul olandez Utrecht a provocat prăbușirea mai multor clădiri din zona istorică. Au fost rănite cel puțin patru persoane, fiind declanșată o amplă intervenție a echipelor de urgență, scrie agerpres.ro. „A fost o explozie puternică", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, citat de agenția de presă locală ANP. […]
21:50
Un moldovean care deține și cetățenie română, condamnat în Rusia la 11 ani de pușcărie pentru „ajutor inamicului” # Realitatea.md
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului", prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi, 15 ianuarie curent, presa independentă rusă, scrie Digi24. Potrivit website-ului rus de opoziţie […]
21:20
Premiați de Ziua Culturii. Ce distincții au primit mai mulți actori, poeți, scriitori și muzicieni din țară # Realitatea.md
Oamenii de cultură și instituțiile cu realizări remarcabile în 2025 au fost premiați la Gala organizată de Ministerul Culturii, de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a reunit artiști și specialiști din domeniu, evidențiind contribuțiile la promovarea culturii naționale, scrie IPN. Premiile au fost oferite în semn de recunoaștere atât a realizărilor din anul trecut
21:00
Avertisment de la Kremlin: Ce țări ar putea fi atacate nuclear de Rusia în 1–2 ani. „Germania trebuie să fie prima” # Realitatea.md
Rusia ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Regatului Unit, în 1-2 ani, pentru „a pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere în fața agresiunii ruse, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, informează The Moscow Times, scrie antena3.ro. „Alegerea mea ar fi Marea Britanie […] Articolul Avertisment de la Kremlin: Ce țări ar putea fi atacate nuclear de Rusia în 1–2 ani. „Germania trebuie să fie prima” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Șoferul Mercedesului implicat în accidentul de pe R-3, soldat cu trei morți, a fost reținut de poliție # Realitatea.md
Șoferul Mercedesului implicat în accidentul produs miercuri, 14 ianuarie curent, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a fost reținut. Anunțul a fost făcut de poliție. În urma impactului, trei persoane, printre care un copil de 8 luni, au murit. Potrivit poliției, o Toyota, condusă de un bărbat de 27 de ani, având cu el […] Articolul Șoferul Mercedesului implicat în accidentul de pe R-3, soldat cu trei morți, a fost reținut de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Alexandru Munteanu: Aș vota pentru unire. Este o decizie personală, iar ca premier voi respecta voința majorității # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru” în calitate de cetățean, însă ca prim-ministru va acționa în conformitate cu voința majorității populației și cu obiectivul oficial al statului – integrarea europeană. „E o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu aș vota pentru”, a […] Articolul Alexandru Munteanu: Aș vota pentru unire. Este o decizie personală, iar ca premier voi respecta voința majorității apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
În ultimele 12 ore, drumarii au intervenit în peste 35 de regiuni din țară pentru a menține traseele practicabile # Realitatea.md
Echipele de drumari au fost în teren pe parcursul întregii zile pentru a menține drumurile naționale practicabile, în contextul ninsorilor și al riscului de formare a ghețușului pe carosabil. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în ultimele 12 ore au fost mobilizate 230 de utilaje speciale și 265 de muncitori rutieri pentru lucrări de curățare, deszăpezire […] Articolul În ultimele 12 ore, drumarii au intervenit în peste 35 de regiuni din țară pentru a menține traseele practicabile apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Un copil de 9 ani a fost lovit de o ambulanță aflată în misiune, la Basarabeasca. Ar fi traversat printr-un loc nepermis # Realitatea.md
O fetiță de 9 ani a fost lovită astăzi de o ambulanță aflată în misiune, pe o stradă din orașul Basarabeasca. Potrivit Poliției, copilul traversa strada neregulamentar în momentul producerii accidentului și a fost transportat la Spitalul Raional Cimișlia pentru acordarea îngrijirilor medicale. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite. În acest context, […] Articolul Un copil de 9 ani a fost lovit de o ambulanță aflată în misiune, la Basarabeasca. Ar fi traversat printr-un loc nepermis apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
SUA capturează un al șaselea petrolier în Caraibe. Veronica „a sfidat” blocada impusă de Trump petrolului venezuelean # Realitatea.md
Armata Statelor Unite a capturat joi, în Marea Caraibelor, un petrolier „supus sancțiunilor”, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump de a exercita presiuni asupra Venezuelei și asupra exporturilor sale de petrol, transmit agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres. „La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o […] Articolul SUA capturează un al șaselea petrolier în Caraibe. Veronica „a sfidat” blocada impusă de Trump petrolului venezuelean apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
APIT: Turismul mondial a generat 10 trilioane de euro în 2025. Moldova pe harta oportunităților # Realitatea.md
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC). Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an. Informațiile au fost făcute publice de Asociația […] Articolul APIT: Turismul mondial a generat 10 trilioane de euro în 2025. Moldova pe harta oportunităților apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Sergiu Țârnă, tânărul moldovean găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției, a fost condus astăzi, 15 ianuarie, pe ultimul drum. Înmormântarea a avut loc în Italia. La slujba de înmormântare a participat familia și prietenii. „Astăzi, la biserica Sfânta Lucia din Zelarino, cu profundă durere și […] Articolul „Zbor lin, Sergiu”. Tânărul moldovean omorât în Italia, condus pe ultimul drum apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
O femeie în vârstă de 42 de ani din municipiul Aiud, județul Alba, a fost arestată preventiv, joi, 15 ianuarie, fiind acuzată că a provocat moartea copilului său nou-născut, la scurt timp după naștere. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în data de 17 decembrie 2025, când femeia a născut la domiciliu, fără a […] Articolul Caz șocant în România: o mamă a fost arestată după ce și-a ucis copilul apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Rusia, îngrijorată că NATO trimite trupe în Groenlanda. Lavrov: „Sub pretextul imaginar al unei amenințări” # Realitatea.md
Kremlinul este îngrijorată de intențiile statelor Alianței Nord-Atlantice de a trimite trupe în Groenlanda. Serghei Lavrov susține că țările membre NATO și-ar justifica asemenea decizii cu un „pretext imaginar al unei amenințări”. Declarația vine după ce la Casa Albă au avut loc discuții oficialilor americani cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei. Potrivit news.ro, Suedia, Germania, Norvegia […] Articolul Rusia, îngrijorată că NATO trimite trupe în Groenlanda. Lavrov: „Sub pretextul imaginar al unei amenințări” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un bărbat în vârstă de 36 de ani din România a fost prins în flagrant în timp ce vindea aproximativ 280 de grame de cocaină pentru suma de 12.000 de euro, informează Mediafax. Incidentul a avut loc în județul Mehedinți, unde autoritățile au documentat activitatea infracțională a acestuia. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de […] Articolul Prins cu droguri de 12.000 de euro: tânăr arestat în România apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, urmează să se confrunte din nou cu o moțiune de cenzură în Parlamentul European, săptămâna viitoare, informează Antena 3 CNN. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a informat în acest sens pe liderii grupurilor politice din legislativul Uniunii Europene. Potrivit anunțului, dezbaterea și votul asupra moțiunii vor avea […] Articolul Ursula von der Leyen, din nou sub presiune: a patra moțiune de cenzură în șase luni apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces autorităților locale pentru a putea organiza înmormântarea. De acum înainte, va fi suficient avizul emis de medicul care a constatat decesul, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, în caz de necesitate, membrii familiei vor putea obține extrasul de pe actul de deces […] Articolul Statul digitalizează moartea: Nu mai e nevoie de certificat de deces apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună # Realitatea.md
Nicușor Dan susține că una dintre metodele a apropiere a Republicii Moldova și României este aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Liderul de la Cotroceni a reiterat că încercările rusești de destabilizare ne afectează și a punctat că rămânem „o prioritate esențială de politică externă” pentru București. Șeful statului român a mai menționat că aderarea Moldovei […] Articolul Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 15 ianuarie, pe strada Mitropolit Dosoftei, intersecție cu Mihai Viteazul din Capitală. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Volkswagen și un Peugeot. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de polițiști. Pentru cele mai importante […] Articolul VIDEO Impact puternic pe o stradă din Chișinău. Două autoturisme au fost avariate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Furnica electrică”, specie periculoasă pentru om și animale, a ajuns în Franța și amenință Europa # Realitatea.md
O amenințare pentru Europa și România: „furnica electrică”, una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru oameni și capabilă să provoace orbirea câinilor și pisicilor, a ajuns în Franța. Această insectă provoacă deja daune semnificative în Africa și Statele Unite ale Americii (SUA). Joi, 15 ianuarie, dr. Ioan Tăușan, mirmecolog la Universitatea […] Articolul „Furnica electrică”, specie periculoasă pentru om și animale, a ajuns în Franța și amenință Europa apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Chișinăul cere Tiraspolului tranzitul liber al produselor, cât Bacul de la Molovata s-a oprit. Separatiștii se gândesc # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău a cerut Tiraspolului să asigure accesul liber prin posturile neautorizate de control a agenților economici care duc produse alimentare, medicamente și mărfuri de primă necesitate la Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și în alte localități din stânfa Nistrului. Adresarea a fost transmisă la prima reuniune din 2026 a Comisiei Unificate de Control […] Articolul Chișinăul cere Tiraspolului tranzitul liber al produselor, cât Bacul de la Molovata s-a oprit. Separatiștii se gândesc apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Realitatea.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea […] Articolul Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Petr Vlah despre presupusele alegeri anticipate ale bașcanului: Orice scrutin presupune şi o mare doză de instabilitate # Realitatea.md
Fostul deputat Petr Vlah este de părerea că nu este logic de a organiza într-un singur an alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și cele a bașcanului autonomiei. ”Orice tip de alegeri, presupune şi o mare doză de instabilitate. Dacă în 2026 vor avea loc întâi alegeri în Adunarea Populară, apoi alegeri anticipate ale […] Articolul Petr Vlah despre presupusele alegeri anticipate ale bașcanului: Orice scrutin presupune şi o mare doză de instabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
MAE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran și îndeamnă cetățenii aflați acolo să părăsească țara # Realitatea.md
În contextul situației de securitate instabile din Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară. Totodată, moldovenii care se află deja pe teritoriul iranian sunt îndemnați să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile. MAE solicită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran să își […] Articolul MAE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran și îndeamnă cetățenii aflați acolo să părăsească țara apare prima dată în Realitatea.md.
