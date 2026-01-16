MAN acuză guvernarea de politici iresponsabile în agricultură și cere majorarea subvențiilor

16:30

Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 15 ianuarie, pe strada Mitropolit Dosoftei, intersecție cu Mihai Viteazul din Capitală. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Volkswagen și un Peugeot. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de polițiști. Pentru cele mai importante […] Articolul VIDEO Impact puternic pe o stradă din Chișinău. Două autoturisme au fost avariate apare prima dată în Realitatea.md.