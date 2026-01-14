foto | Cum arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace”

10:40

Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină este acuzat din nou că încearcă să tergiverseze procesul de judecată, în care este acuzat că a accidentat mortal un adolescent și a fugit de la fața locului. La ședința de azi, la care erau programate dezbaterile judiciare, fostul edil a venit cu mai multe cereri, pe care le-a depus … Articolul Nicanor Ciochină, acuzat că ar tergiversa procesul de judecată. Cereri depuse în ultimul moment apare prima dată în ZUGO.