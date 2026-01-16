Șase ucraineni descoperiți ascunși într-un camion la vama Palanca

15:05

Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare, evaluate în proporție de 90% după calitate și doar 10% după preț, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul a precizat că în 2026 vor fi achiziționate 105 titluri noi, dintr-un total de 210 titluri prevăzute, cu un buget estimat la 150 de milioane lei, transmite Radio Chișinău.