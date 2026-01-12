La solicitarea cetățenilor, Târgul de Crăciun din PMAN se prelungește

10:30

Două persoane au ajuns la spital, după ce ar fi suferit o intoxicație acută cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 09:24, în localitatea Grozești din raionul Nisporeni. Victimele s-au dovedit a fi o tânără de 22 de ani și o fetiță de numai zece ani. Acestea au fost găsite […]