Statele Unite suspendă acordarea de vize pentru 75 de țări. Restricția se aplică și cetățenilor din Republica Moldova

16:05

Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați după ce feribotul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe râul Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.