Statele Unite suspendă acordarea de vize pentru 75 de țări. Restricția se aplică și cetățenilor din Republica Moldova
Radio Chisinau, 15 ianuarie 2026 08:20
Administrația SUA "îngheață" activitatea de procesare a cererilor de viză pentru cetățeni proveniți din 75 de țări, "într-un efort de a lua măsuri împotriva solicitanților considerați susceptibili de a deveni o povară publică".
• • •
Acum 15 minute
08:20
Acum 30 minute
08:05
Astăzi este marcată Ziua Națională a Culturii. Manifestările organizate de Ministerul Culturii la Chișinău # Radio Chisinau
Astăzi, 15 ianuarie, Republica Moldova și România sărbătoresc Ziua Națională a Culturii, eveniment care marchează data nașterii poetului național Mihai Eminescu.
Acum 12 ore
21:05
UE pregătește baza legală pentru sprijinul financiar de 90 miliarde de euro pentru Ucraina în 2026–2027 # Radio Chisinau
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 14 ianuarie, un pachet de propuneri legislative care vizează asigurarea unui sprijin financiar continuu pentru Ucraina în anii 2026 și 2027, marcând un nou pas major în angajamentul Uniunii Europene de a susține apărarea țării în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia.
21:05
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice a fost extins # Radio Chisinau
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și ale platformei tehnologice guvernamentale (Mcloud) a fost extins. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern.
20:45
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste de la Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale # Radio Chisinau
Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a declarat pentru New York Times că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea „asupra activității jurnalistice legitime”.
20:30
Protecția biodiversității, în prim-plan: Republica Moldova găzduiește Atelierul Tehnic Regional UNEP # Radio Chisinau
Protecția biodiversității și implementarea angajamentelor internaționale reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. În acest context, la Chișinău se desfășoară Atelierul Tehnic Regional UNEP, un eveniment care reunește reprezentanți ai Republicii Moldova și ai țărilor din regiune, oferind suport tehnic pentru elaborarea rapoartelor naționale în domeniul biodiversității.
20:05
Curtea de Apel Centru a reluat astăzi examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Președintele instanței a dispus formarea unui nou complet de judecată în dosarul în care sunt condamnate la închisoare bașcana și Svetlana Popan, contabila fostei formațiuni „Șor”, comunică MOLDPRES.
19:45
Trei mașini, parcate în curtea unui bloc din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, au fost cuprinse de flăcări în această dimineață. Incendiul a fost stins rapid de pompieri. Nicio persoană nu a avut de suferit.
Acum 24 ore
19:25
Sergiu Mihov a participat la reuniunea Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ODDE-GUAM # Radio Chisinau
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a participat astăzi, 14 ianuarie, la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM. Discuțiile au vizat evoluțiile politice și de securitate din regiune, precum și aspecte ce țin de activitatea curentă a organizației.
19:10
Trei medici de la Spitalul raional Comrat au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis și riscă de până la trei ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Generale, expertiza medico-legală a demonstrat că decesul a doi pacienți a survenit ca rezultat al neglijenții medicale.
18:45
Comisia Europeană a aprobat miercuri acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru anii 2026-2027, decizie convenită în cadrul Consiliului European din decembrie, transmite IPN.
18:25
Joi va ninge în toată țara. Pe drumuri se va menține ghețuș, pe alocuri se va forma polei și va fi ceață slabă.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:55
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea sobelor de încălzit, în două incidente produse pe parcursul zilei de 13 ianuarie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
17:45
AMDM vine cu precizări despre depistarea substanței metronidazol la mai multe ferme din R. Moldova: „Este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente” # Radio Chisinau
Medicamentul metronidazol este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente, întrucât nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri în alimentele de origine animală. Precizările au fost făcute astăzi de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), după ce substanța a fost depistată în serul sanguin al păsărilor de la mai multe ferme din țară.
17:20
Alimentația copiilor și elevilor la instituțiile de învățământ din Chișinău îi va costa mai scump pe părinți anul acesta. Primăria capitalei precizează că nu stabilește și majorează discreționar costurile alimentației, ajustările fiind o obligație rezultată legal din aplicarea cadrului normativ național.
17:10
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din R. Moldova # Radio Chisinau
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.
17:00
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane.
16:40
Parlamentul Ucrainei l-a confirmat, miercuri, pe Mihailo Fedorov în funcția de nou ministru al Apărării, iar acesta a promis că va promova inovația și reforma pentru a consolida armata în timpul unei faze critice a războiului de aproape patru ani declanșat prin invazia rusă, relatează Reuters.
16:25
Încep lucrările de reparație la podul din apropierea localității Răuțel din Fălești. Traficul rutier va fi restricționat # Radio Chisinau
Podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730 va fi reparat. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat lansarea lucrărilor și restricționarea traficului rutier în regiune. Lucrările ar urma să fie finalizate în septembrie 2026.
16:05
Aprovizionarea cu alimente, afectată în mai multe sate după oprirea feribotului de la Molovata # Radio Chisinau
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați după ce feribotul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe râul Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.
15:50
Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă, obligați să raporteze lucrările efectuate # Radio Chisinau
Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă vor fi obligați să țină evidența lucrărilor realizate și să transmită semestrial către Centrul Național pentru Energie Durabilă informații despre beneficiari, tipul sistemului și caracteristicile tehnice. Potrivit unui regulament aprobat de Guvern, obligația vizează specialiștii care instalează cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, sisteme fotovoltaice și termice solare, sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, transmite IPN.
15:25
Peste 70 500 de cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Radio Chisinau
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană.
15:05
14:55
Procurorul din Glodeni, prins beat la volan, și-a depus demisia după ce pe numele său a fost inițiat un dosar penal și o procedură disciplinară la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Violina Moraru, purtător de cuvânt al Procuraturii Generale.
14:35
Spitalele vor fi obligate să aibă rezerve de apă și energie pentru situații de urgență # Radio Chisinau
Instituțiile medicale vor trebui să asigure rezerve de apă potabilă și surse alternative de energie electrică pentru situații de urgență, astfel încât spitalele să poată funcționa și să acopere consumul necesar timp de cel puțin 24 de ore. Prevederile se conțin într-un regulament sanitar nou, aprobat miercuri de Guvern.
14:20
Japonia acordă un grant de 21 de milioane de lei pentru creșterea calității serviciilor media oferite de compania „Teleradio-Moldova” # Radio Chisinau
Japonia va acorda un grant în valoare de circa 21 de milioane de lei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală la compania „Teleradio-Moldova”, informează MOLDPRES.
14:00
Un număr de 302 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.
13:40
Comercianții sunt obligați să raporteze autorităților vânzările online de produse din tutun și țigarete electronice, și să transmită informații detaliate despre compoziție, ingrediente și emisii. Măsurile sunt incluse într-un regulament aprobat azi de Guvern, transmite IPN.
13:25
Impozitul imobiliar va fi actualizat, iar, ca rezultat, autoritățile locale vor putea stabili mai exact și corect valoarea taxelor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul conferinței care a precedat ședința de azi a Guvernului, transmite IPN.
13:10
România poate accesa în 2026 cel puțin 20 miliarde de euro din fonduri europene. Victor Negrescu: „În acest context economic dificil, banii europeni sunt o oportunitate de neratat” # Radio Chisinau
România poate accesa în 2026 cel puțin 20 de miliarde de euro din fonduri europene, a declarat miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că, în contextul economic dificil, banii europeni reprezintă o oportunitate de neratat și trebuie să devină un proiect ambițios al forțelor pro-europene.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de joi, 15 ianuarie.
12:30
„Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova”. Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, despre situația economică din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Problema economică din regiunea transnistreană este una mai veche și are legătură cu criza energetică, a transmis vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri care, în declarațiile oferite înaintea ședinâei Guvernului a precizat că rezolvarea constă în acceptarea de către așa-zisele autorități de la Tiraspol a ofertei de reintegrare a R. Moldova.
12:10
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova # Radio Chisinau
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora.
11:55
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va implementa în acest an un nou mecanism de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești, comunică MOLDPRES.
11:35
„Un astfel de comportament, dacă se confirmă, aduce atingere gravă prestigiului instituției Procuraturii”. Procurorul din Glodeni prins beat la volan, în vizorul CSP # Radio Chisinau
Șeful-adjunct al Procuraturii din Glodeni riscă sancțiuni disciplinare după ce ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, anunță că s-a autosesizat din oficiu în acest caz, comunică MOLDPRES.
11:15
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii completului, care au decis ca ședința să fie desfășurată cu ușile închise, transmite IPN.
11:00
Guvernul are de astăzi trei noi secretari de stat. Care sunt ministerele la care aceștia vor lucra # Radio Chisinau
Executivul a numit astăzi noi secretari de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii, transmite MOLDPRES.
10:40
„Despre Începuturi” – un concert despre sinceritate, curaj și întoarcerea la ceea ce contează cu adevărat. Radio Chișinău este partener media al evenimentului # Radio Chisinau
Pe 10 februarie, la Teatrul Fără Nume (Ginta Latină), Misha Grossu vă invită la „Despre Începuturi” – un concert despre sinceritate, curaj și întoarcerea la ceea ce contează cu adevărat.
10:25
Moneda unică europeană este cotată astăzi la 19 lei și 86 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și 02 bani, transmite MOLDPRES.
10:05
LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâri ale Executivului # Radio Chisinau
Are loc ;edința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026, în care miniștrii vor avea de adoptat 19 proiecte de hotărâri.
09:45
„Va oferi condiții moderne de cazare și instruire”. Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat astăzi șantierul noii unități militare din Băcioi,
09:30
Forțele speciale britanice, pregătite să ia cu asalt navele din flota fantomă a Rusiei: „Există un apetit mai larg în întreaga Europă” # Radio Chisinau
Soldații britanici de elită, antrenați să coboare în rapel din elicoptere, pe nave, și să captureze echipajele, ar putea viza sute de petroliere ilegale ale Rusiei, după ce guvernul de la Londra a identificat o nouă bază legală pentru raiduri, dezvăluie The Times.
09:15
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului, recunoscut ca mare ierarh al Bisericii și teolog de referință. Această zi are o dublă semnificație, marcând totodată începutul Anului Nou după calendarul vechi, relatează MOLDPRES.
09:00
Autoritățile separatiste de la Tiraspol se pregătesc să prelungească starea de urgență în economie # Radio Chisinau
Prezidiul așa-numitului soviet suprem din regiunea transnistreană s-a întrunit marți în prima ședință din acest an. În cadrul acesteia, a fost discutat decretul semnat de liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu privire la prelungirea regimului stării de urgență în economie cu încă 30 de zile. Chestiunea urmează să fie examinată pe 15 ianuarie, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
08:40
Cele mai puternice pașapoarte din lume pentru 2026. Singapore se situează pe locul 1, unde se află Republica Moldova și România # Radio Chisinau
Când vine vorba de a călători fără restricții dintr-o țară în alta și de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie de pașapoarte de elită cu mai multă influență decât altele. Cele mai bune trei pașapoarte, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, sunt ale țărilor asiatice: Singapore pe locul 1 și Japonia și Coreea de Sud la egalitate pe locul 2.
Ieri
08:25
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don. Patru persoane au fost rănite # Radio Chisinau
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopții a provocat două incendii la o instalație industrială, rănind patru persoane și avariind clădiri de apartamente în portul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, au declarat miercuri oficialii regionali, transmite Reuters.
08:00
METEO | Astăzi nu vom avea parte de precipitații, iar temperatura aerului va fi negativă în toate regiunile Republicii Moldova # Radio Chisinau
Vreme stabilă făr precipitații esențiale se așteapăt în ziua de miercuri, 14 ianuarie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului se va menține sub zero grade Celsius atât pe parcursul nopții cât și ziua, transmite MOLDPRES.
13 ianuarie 2026
21:05
Ministerul Culturii va marca Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor pentru anul 2025 # Radio Chisinau
Ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025 va fi organizată de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii, comunică MOLDPRES.
20:40
ANSP avertizează. Femeile gravide, copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la antibioticele din alimente # Radio Chisinau
Femeile gravide, în special în primele luni de sarcină, copiii sugari, seniorii și persoanele cu boli hepatice se numără printre cele mai vulnerabile categorii în cazul expunerii la metronidazol, un antibiotic interzis depistat recent la o fermă autohtonă în ouăle și carnea de pasăre.
