Turcia va trimite avioane de luptă în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană

21:00

Oamenii legii din Italia au arestat un bărbat care ar fi complicele agentului de poliției din Veneția, Riccardo Salvagno, care a fost reținut în cazul omorului lui Sergiu Țărnă. Tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit fără suflare în noaptea dintre 30 spre 31 decembrie 2025, pe un câmp din localitatea...