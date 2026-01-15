LIVE TEXT/ „Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”. Replica lui Donald Tusk la acuzațiile lansate de Trump în adresa liderului ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1422
Ziarul de Garda, 15 ianuarie 2026 17:30
UPDATE 17:21 Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat declarația președintelui american Donald Trump, conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace. „Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite”, a scris Tusk pe platforma X. „Singurul răspuns al Rusiei a fost acela...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
17:50
1200 de grădinițe din țară, dotate cu 82 800 de cărți: bilanțul proiectului „Citește-mi 100 de povești”, sprijinit de Guvernele Marii Britanii, SUA și Coreei # Ziarul de Garda
O mie două sute de grădinițe din țară au fost dotate în 2025 cu 69 de titluri de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”. Proiectul a fost sprijinit financiar de Guvernul Marii Britanii, Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Coreei de Sud. Potrivit unui comunicat Ministerului Educației și Cercetării...
Acum 15 minute
17:40
Politico: Serbia le-a permis spionilor lui Putin să ucidă câini cu „tunuri sonore”, care ar fi fost utilizate la protestele din Belgrad # Ziarul de Garda
Ofițerii de informații sârbi au testat „tunuri sonore” pe câini în colaborare cu serviciu de securitate rus, conform documentelor guvernamentale consultate de Politico. Documentele sârbe confirmă că administrația președintelui Aleksandar Vučić a efectuat experimente cu difuzoare de mare putere, cunoscute sub numele de „tunuri sonore”, la două săptămâni după ce o demonstrație antiguvernamentală din Belgrad...
Acum 30 minute
17:30
LIVE TEXT/ „Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”. Replica lui Donald Tusk la acuzațiile lansate de Trump în adresa liderului ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:21 Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat declarația președintelui american Donald Trump, conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace. „Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite”, a scris Tusk pe platforma X. „Singurul răspuns al Rusiei a fost acela...
Acum o oră
17:10
Cum explică Termoelectrica facturile care au nemulțumit consumatorii: „Nu presupune facturare exagerată și nu indică majorări de tarif” # Ziarul de Garda
Consumul de energie termică pentru încălzirea blocurilor locative este influențat de mai mulți factori, dar tariful la energie termică nu a fost modificat recent, a comunicat Termoelectrica, după ce mai mulți consumatori s-au plâns pe rețelele de socializare că au primit pentru luna decembrie facturi neobișnuit de mari. În contextul apariției în spațiul public a...
Acum 2 ore
16:50
Viorel Melnic, apropiat lui Șor, arestat înainte de alegeri într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, eliberat în tăcere # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, într-o cauză privind finanțarea unor structuri politice, a fost lăsat în libertate. Despre aceasta nu s-a cunoscut public. La 15 ianuarie 2026, Melnic a dat pe la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,...
16:50
Nicușor Dan despre R. Moldova: Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește # Ziarul de Garda
„R. Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă„, a spus președintele României, Nicușor Dan. Declarațiile au fost făcute la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie Agerpres. „E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și R. Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă....
16:40
Viorel Melnic, un apropiat de-al lui Șor, arestat înainte de alegeri într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, eliberat în tăcere # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, într-o cauză privind finanțarea unor structuri politice, a fost lăsat în libertate. Despre aceasta nu s-a cunoscut public. La 15 ianuarie 2026, Melnic a dat pe la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,...
16:40
„Se atestă o creștere considerabilă a focarelor de pestă porcină africană”. ANSA a venit cu recomandări pentru crescătorii și vânătorii de animale # Ziarul de Garda
„În ultimii ani, pesta porcină africană (PPA) a cauzat mai multe provocări. În ultimul trimestru al anului 2025 și începutul anului 2026 se atestă o creștere considerabilă a focarelor de PPA în fauna sălbatică”, susține Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care publicat mai multe recomandări practice pentru toți crescătorii și vânătorii de animale. Cerințe...
16:30
Alertă de călătorie, în contextul situației din Iran. Cum pot părăsi țara cetățenii care deja se află acolo # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite orice călătorie în Republica Islamică Iran. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a emis joi, 15 ianuarie, o alertă de călătorie în acest sens, care vine în contextul deteriorării situației de securitate din Iran. „MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care...
16:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a distrus o mașină de poliție din Harkiv, în timpul evacuării populației civile. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 În regiunea Harkiv, în timpul evacuării locuitorilor, o dronă rusească a distrus o mașină de poliție, a raportat Departamentul de Comunicare al Poliției din regiunea Harkiv. În seara zilei de 14 ianuarie, pe autostrada din districtul Ciuhuiv, în timpul evacuării populației civile de către poliția departamentului de poliție nr. 1 al departamentului de...
16:10
ASP: Înmormântarea persoanelor se va putea face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale # Ziarul de Garda
Înmormântarea persoanei decedate se va face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale, anunță miercuri, 15 ianuarie, Agenția Servicii Publice (ASP) Astfel, în scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înmormântarea unei persoane, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce...
16:00
ASP: Înmormântarea persoanelor decedate se va putea face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale # Ziarul de Garda
Înmormântarea persoanei decedate se va face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale, anunță miercuri, 15 ianuarie, Agenția Servicii Publice (ASP) Astfel, în scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înmormântarea unei persoane, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce...
Acum 4 ore
15:40
USMF declară că diplomele de rezidențiat „sunt valide din punct de vedere juridic”. Comisia de serviciu a evidențiat „necesitatea îmbunătățirii procedurilor interne și a mecanismelor de control” # Ziarul de Garda
Au fost finalizate activitățile Comisiei de anchetă de serviciu care a examinat informațiile despre diplomele de rezidențiat, anunță Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF „sunt valide din punct de vedere juridic”. Totodată, raportul final a „evidențiat necesitatea îmbunătățirii...
15:30
Cum se descurcă localitățile din stânga Nistrului, după ce au fost izolate de malul drept pentru o perioadă nedeterminată (Zona de Securitate) # Ziarul de Garda
Cinci localități din stânga Nistrului, aflate sub controlul autorităților constituționale ale R. Moldova, rămân izolate față de malul drept pe o perioadă nedeterminată, din cauza sistării circulației feribotului peste Nistru. Situația a fost creată ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, care fac imposibilă traversarea râului, parțial înghețat, scrie Zona de Securitate. Podul plutitor administrat de...
15:30
Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Instanța a respins solicitarea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Decizia a fost adoptată în ședința din 15 ianuarie 2026, în absența inculpatului Plahotniuc. „Doar părțile în proces pot solicita administrarea de probe, Veaceslav Platon nu este parte în proces”, a justificat președintele completului,...
15:10
Șoferul troleibuzului implicat în accidentul soldat cu moartea unei femei, trimis în judecată. Avocatul acestuia: „A ajuns în instanță în pofida unor serioase semne de întrebare” # Ziarul de Garda
Conducătorul troleibuzului care a lovit o femeie în timp ce trecea strada neregulamentar a fost trimis în judecată, anunță joi, 15 ianuarie, Procuratura Generală (PG). PG informează că șoferul troleibuzului este acuzat de comiterea infracțiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulației, faptă care a cauzat decesul unei persoane. Pe 31 mai, bărbatul, în...
15:00
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, despre suspendarea emiterii vizelor americane de imigrare: impactul este unul limitat # Ziarul de Garda
„Este foarte important să înțelegem că vizele turistice, de studii, de muncă și cele de afaceri vor fi eliberate în continuare, în regim normal. Ele nu sunt afectate”, a comentat ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski decizia părții americane de suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de stat, inclusiv ai...
14:20
MEC anunță un set de reforme pentru manualele școlare: modelul Estoniei, format electronic, raport preț/calitate # Ziarul de Garda
Manualele școlare vor fi vizate de un set de reforme, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026, când MEC va lansa proceduri de achiziție pentru 105 titluri de manuale, dintr-un total de 210 titluri prevăzute. Suma alocată în acest scop...
Acum 6 ore
13:40
Coletele sub 150 de euro vor fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de 20 de lei. Termenul-limită de intrare în vigoare a fost anunțat de ministrul Finanțelor # Ziarul de Garda
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și Joom vor fi supuse unui TVA de 20%, dar și unei taxe fixe de 20 de lei, a precizat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Taxele ar urma să intre în vigoare cel...
13:20
LIVE TEXT/ Criza energetică din Kiev: peste 400 de blocuri rămân fără energie. „Această amploare este pentru prima dată în patru ani”. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:15 În noaptea de 9 ianuarie, trupele rusești au lansat un atac masiv asupra Kievului, după care alimentarea cu căldură, electricitate și apă din oraș s-a deteriorat brusc. În aceeași zi, Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, a anunțat că aproape jumătate din clădirile de apartamente – în jur de 6000 – erau fără încălzire...
13:00
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu după perchezițiile CNA privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga # Ziarul de Garda
„A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cauzei”, a informat Ministerul Culturii după acțiunile de urmărire penală într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga – zonă istorică a municipiului Chișinău efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Totodată, Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele...
12:40
Stație de pompare nouă și Casă de Cultură renovată. Au fost semnate contractele pentru două proiecte care vor fi implementate în orașul Cimișlia # Ziarul de Garda
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. Contractele de antrepriză pentru realizarea celor două proiecte au fost semnate joi, 15 ianuarie, de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea. Conform unui comunicat de...
12:20
Reguli noi împotriva violenței și hărțuirii la locul de muncă, în special în rândul femeilor. Codul Muncii s-a actualizat din 1 ianuarie # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, Codul Muncii al R. Moldova va include noi prevederi privind prevenirea și combaterea faptelor de violență și hărțuire comise la locul de muncă, se arată într-un comunicat. Necesitatea acestor schimbări este susținută de datele statistice care arată amploarea fenomenului, în special în rândul femeilor. Astfel, pentru prima dată, legislația din R....
12:10
Ziua Națională a Culturii: „Este o zi care unește cele două maluri ale Prutului”. Programul activităților din țară # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 ianuarie, este marcată Ziua Națională a Culturii. Ministerul Culturii a invitat cetățenii la o serie de evenimente culturale dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național. Manifestările sunt organizate de instituțiile din subordinea ministerului, precum și în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film...
12:10
Reguli noi împotriva violenței și hărțuirii la locul de muncă, în special în rândul femeilor. Codul Muncii s-a actualizat de la 1 ianuarie. # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, Codul Muncii al R. Moldova va include noi prevederi privind prevenirea și combaterea faptelor de violență și hărțuire comise la locul de muncă, se arată într-un comunicat. Necesitatea acestor schimbări este susținută de datele statistice care arată amploarea fenomenului, în special în rândul femeilor. Astfel, pentru prima dată, legislația din R....
12:00
Oameni/ Eminescu – în stânga Nistrului. Discuție ZdG cu Angela Ivanov, directoarea Liceului „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari # Ziarul de Garda
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite...
Acum 8 ore
11:50
LIVE TEXT/ SBU: Rusia a efectuat 256 de atacuri asupra sectorului energetic ucrainean de la începutul sezonului de încălzire. Locuințele a milioane de ucraineni au rămas fără energie. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:40 Potrivit unui raport întocmit de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), de la începutul sezonului actual de încălzire, armata rusă a efectuat 256 de atacuri aeriene asupra instalațiilor energetice și sistemelor de încălzire din Ucraina. Mai exact, din octombrie 2025 până la mijlocul lunii ianuarie 2026, forțele ruse au vizat 11 centrale hidroelectrice...
11:50
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: Zece persoane, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat că desfășoară joi, 15 ianuarie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga – zonă istorică a municipiului Chișinău. Conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri...
10:10
Procurorul Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. În 2023, când candida la funcția de membru al CSP, procurorul nu a trecut de pre-vetting # Ziarul de Garda
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. Astăzi, 15 ianuarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost acceptat cu un vot unanim, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a propus promovarea procurorului. În 2023, când candida la funcția de membru...
10:10
Autoritățile de la București solicită cetățenilor români aflați în Iran să părăsească teritoriul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe de la București recomandă „cu fermitate” cetățenilor români aflați în Iran să părăsească această țară imediat, pe orice rută sigură existentă. În seara zilei de miercuri, 14 ianuarie, autoritățile române au anunțat că, „având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare”, nivelul avertismentului de călătorie...
10:00
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a declarat în ianuarie 2026 Maia Sandu, președinta statului R. Moldova, în cadrul podcastului „The rest is politics” (Restul e politică, n.r.), realizat de către doi politicieni britanici, iar internetul rusesc (și cel pro-rus) a luat foc: cum poate președinta unui stat să declare...
Acum 12 ore
09:50
Procurorul din dosarul „Kuliok”, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea externă din a treia încercare # Ziarul de Garda
Procurorul anticorupție, Vitalie Codreanu, care reprezintă acuzarea de stat în dosarul „Kuliok”, a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 15 ianuarie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat, cu vot unanim, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Codreanu. Pe 23 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura...
09:40
Explicația MAE la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare: „Nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA” # Ziarul de Garda
„Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA”, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) despre decizia administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii (SUA), care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor...
09:30
Explicația MAE referitor la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare # Ziarul de Garda
„Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA”, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) despre decizia administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii (SUA), care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor...
09:20
Guvernatoarea BNM consideră că R. Moldova este pregătită de venirea unei mari bănci străine # Ziarul de Garda
„Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de creditare”, a afirmat Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, într-un interviu acordat publicației Bloomberg cu ocazia Forumului CEE de la Viena. Dragu a afirmat că R. Moldova este pregătită...
09:10
Danemarca și Groenlanda nu cedează după întâlnirea de la Casa Albă. Trump rămâne hotărât să anexeze Groenlanda # Ziarul de Garda
După întâlnirea de la Casa Albă cu administrația Trump, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au dorit să sublinieze că discuțiile au fost constructive, însă, dincolo de politețurile diplomatice, nu au reușit să convingă administrația să renunțe la cererea de a anexa Groenlanda la SUA, transmite BBC. La întâlnire au participat ministrul danez de...
09:10
VIDEO/ De ce se închid școlile din sate? „La 1 septembrie, în instituție au rămas doar trei copii” # Ziarul de Garda
În unele sate din R. Moldova toți elevii din localitate încap într-o singură clasă… și încă ar mai rămâne bănci libere. Aproape fiecare a zecea școală din țară are sub 50 de elevi. În astfel de instituții, profesorii ajung adesea să predea mai multe discipline, inclusiv care nu corespund specializării lor. În acest context, Ministerul...
08:50
LIVE TEXT/ Un bloc de 15 etaje, lovit în Kiev după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 În Kiev, raionul Solomianskîi, fragmente ale unei drone rusești au lovit un bloc de locuințe cu 15 etaje. Potrivit autorităților, a fost lovit etajul tehnic. A fost înregistrată distrugerea unui perete pe o suprafață de aproximativ 4 metri pătrați, fără izbucnirea unui incendiu ulterior. Salvatorii au desfășurat lucrări pentru deschiderea ușii uneia dintre...
Acum 24 ore
22:30
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat starea de urgență în sectorul energetic al Ucrainei, pe fondul agravării crizei energetice. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, acordând o atenție specială orașului Kiev, care se confruntă cu atacuri rusești care au lăsat locuitorii fără energie electrică, încălzire sau apă, la temperaturi sub zero grade, scrie The Kyiv Independent. Zelenski a declarat că la Kiev va fi înființat un grup...
22:10
Expert Watchdog, despre suspendarea procedurilor de eliberare a vizelor de către SUA: „Decizia nu vizează Moldova în mod special” # Ziarul de Garda
Câteva „zeci sau sute” de moldoveni ar putea fi afectați de decizia administrației Trump de suspendare a procedurilor de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, inclusiv R. Moldova, scrie Andrei Curăraru, expert Watchdog. Acesta a subliniat că decizia nu vizează R. Moldova „în mod special” și că pe listă sunt...
21:50
SUA retrag o parte din personalul din bazele militare din Orientul Mijlociu. Trump a decis să intervină în Iran, scrie Reuters # Ziarul de Garda
Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac, scrie Reuters. Totodată, doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a...
21:00
Complicele polițistului anchetat pentru omorul tânărului Sergiu Țărnă, reținut de oamenii legii din Italia # Ziarul de Garda
Oamenii legii din Italia au arestat un bărbat care ar fi complicele agentului de poliției din Veneția, Riccardo Salvagno, care a fost reținut în cazul omorului lui Sergiu Țărnă. Tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit fără suflare în noaptea dintre 30 spre 31 decembrie 2025, pe un câmp din localitatea...
20:10
UPDATE/ Statele Unite vor suspenda procesarea vizelor pentru imigranții din 75 de țări. R. Moldova ar fi printre statele afectate # Ziarul de Garda
UPDATE 20:04 Conform listei publicate de Fox News, R. Moldova ar fi printre cele 75 de state în privința cărora vor fi suspendate procedurile de eliberare a vizelor. Ministerul Afacerile Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată informațiile. Lista completă a țărilor cuprinde Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados,...
19:40
LIVE TEXT/ Două persoane, rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 Două persoane rănite, un magazin și o casă privată distruse – sunt consecințele atacului rusesc de astăzi asupra raionului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii Zaporijjea, Ivan Fedorov. „Rușii au lovit Tavriisk cu bombe aeriene ghidate. O casă privată și un magazin au fost distruse. La locul uneia dintre lovituri a izbucnit un incendiu....
19:10
Accident grav în raionul Cimișlia: șoferul unui automobil și un copil de 8 luni au decedat. Alte trei persoane au fost rănite # Ziarul de Garda
Șoferul unui automobil și un pasager, un copil de 8 luni, au decedat în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției. Preliminar, oamenii legii au stabilit că o Toyota, condusă de un bărbat de...
18:50
Statele Unite vor suspenda procesarea vizelor pentru imigranții din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran și Afganistan # Ziarul de Garda
Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, a declarat miercuri, 14 ianuarie, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, scrie Reuters. Lista țărilor nu a fost făcută publică deocamdată, dar Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda s-ar număra printre țările afectate. Purtătorul...
18:20
Prima ediție a ziarului tipărit aduce pe prima pagină impactul ZdG din anul 2025. În rubrica Impact citiți despre dosarele penale deschise, deciziile luate și legile modificate în Parlamentul R. Moldova, în urma mai multe articole publicate de Ziarul de Gardă. Datele oficiale arată că aproape una din zece școli din R. Moldova are sub...
18:10
Victoria Furtună spune că are interdicție în UE și nu poate veni la București, într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei române, la solicitarea SRI # Ziarul de Garda
Victoria Furtună a declarat că nu a fost invitată printr-o citație de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și, chiar dacă autoritățile române ar face acest lucru, politiciana asociată lui Ilan Șor spune că nu ar putea să meargă la București din cauză că are interdicție să intre în Uniunea Europeană. Vineri, 16 ianuarie, președinta partidului „Moldova...
18:00
Peste 780 de pacienți au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă din cauza „ghețușului pe trotuare și drumurilor necurățate” # Ziarul de Garda
Aproape 800 de pacienți s-au adresat medicului traumatolog în perioada 7–14 ianuarie 2026. Creșterea numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe al IMU în ultima săptămână este cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile, potrivit Institutului de Medicină Urgentă. În perioada 7–14 ianuarie, Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat...
Ieri
17:50
Medicamente compensate în valoare de peste 23 de milioane de lei: aproximativ 74 de mii de cetățeni ai R. Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Ziarul de Garda
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai R. Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană, a anunțat Biroul politici de reintegrare. Dintre aceștia, peste opt mii de persoane au beneficiat de articole medicale...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.