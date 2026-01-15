ASP: Înmormântarea persoanelor decedate se va putea face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale
Ziarul de Garda, 15 ianuarie 2026 16:00
Înmormântarea persoanei decedate se va face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale, anunță miercuri, 15 ianuarie, Agenția Servicii Publice (ASP) Astfel, în scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înmormântarea unei persoane, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce...
LIVE TEXT/ Armata rusă a distrus o mașină de poliție din Harkiv, în timpul evacuării populației civile. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 În regiunea Harkiv, în timpul evacuării locuitorilor, o dronă rusească a distrus o mașină de poliție, a raportat Departamentul de Comunicare al Poliției din regiunea Harkiv. În seara zilei de 14 ianuarie, pe autostrada din districtul Ciuhuiv, în timpul evacuării populației civile de către poliția departamentului de poliție nr. 1 al departamentului de...
USMF declară că diplomele de rezidențiat „sunt valide din punct de vedere juridic”. Comisia de serviciu a evidențiat „necesitatea îmbunătățirii procedurilor interne și a mecanismelor de control” # Ziarul de Garda
Au fost finalizate activitățile Comisiei de anchetă de serviciu care a examinat informațiile despre diplomele de rezidențiat, anunță Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF „sunt valide din punct de vedere juridic”. Totodată, raportul final a „evidențiat necesitatea îmbunătățirii...
Cum se descurcă localitățile din stânga Nistrului, după ce au fost izolate de malul drept pentru o perioadă nedeterminată (Zona de Securitate) # Ziarul de Garda
Cinci localități din stânga Nistrului, aflate sub controlul autorităților constituționale ale R. Moldova, rămân izolate față de malul drept pe o perioadă nedeterminată, din cauza sistării circulației feribotului peste Nistru. Situația a fost creată ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, care fac imposibilă traversarea râului, parțial înghețat, scrie Zona de Securitate. Podul plutitor administrat de...
Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Instanța a respins solicitarea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Decizia a fost adoptată în ședința din 15 ianuarie 2026, în absența inculpatului Plahotniuc. „Doar părțile în proces pot solicita administrarea de probe, Veaceslav Platon nu este parte în proces”, a justificat președintele completului,...
Șoferul troleibuzului implicat în accidentul soldat cu moartea unei femei, trimis în judecată. Avocatul acestuia: „A ajuns în instanță în pofida unor serioase semne de întrebare” # Ziarul de Garda
Conducătorul troleibuzului care a lovit o femeie în timp ce trecea strada neregulamentar a fost trimis în judecată, anunță joi, 15 ianuarie, Procuratura Generală (PG). PG informează că șoferul troleibuzului este acuzat de comiterea infracțiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulației, faptă care a cauzat decesul unei persoane. Pe 31 mai, bărbatul, în...
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, despre suspendarea emiterii vizelor americane de imigrare: impactul este unul limitat # Ziarul de Garda
„Este foarte important să înțelegem că vizele turistice, de studii, de muncă și cele de afaceri vor fi eliberate în continuare, în regim normal. Ele nu sunt afectate”, a comentat ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski decizia părții americane de suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de stat, inclusiv ai...
MEC anunță un set de reforme pentru manualele școlare: modelul Estoniei, format electronic, raport preț/calitate # Ziarul de Garda
Manualele școlare vor fi vizate de un set de reforme, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026, când MEC va lansa proceduri de achiziție pentru 105 titluri de manuale, dintr-un total de 210 titluri prevăzute. Suma alocată în acest scop...
Coletele sub 150 de euro vor fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de 20 de lei. Termenul-limită de intrare în vigoare a fost anunțat de ministrul Finanțelor # Ziarul de Garda
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și Joom vor fi supuse unui TVA de 20%, dar și unei taxe fixe de 20 de lei, a precizat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Taxele ar urma să intre în vigoare cel...
LIVE TEXT/ Criza energetică din Kiev: peste 400 de blocuri rămân fără energie. „Această amploare este pentru prima dată în patru ani”. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:15 În noaptea de 9 ianuarie, trupele rusești au lansat un atac masiv asupra Kievului, după care alimentarea cu căldură, electricitate și apă din oraș s-a deteriorat brusc. În aceeași zi, Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, a anunțat că aproape jumătate din clădirile de apartamente – în jur de 6000 – erau fără încălzire...
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu după perchezițiile CNA privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga # Ziarul de Garda
„A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cauzei”, a informat Ministerul Culturii după acțiunile de urmărire penală într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga – zonă istorică a municipiului Chișinău efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Totodată, Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele...
Stație de pompare nouă și Casă de Cultură renovată. Au fost semnate contractele pentru două proiecte care vor fi implementate în orașul Cimișlia # Ziarul de Garda
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. Contractele de antrepriză pentru realizarea celor două proiecte au fost semnate joi, 15 ianuarie, de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea. Conform unui comunicat de...
Reguli noi împotriva violenței și hărțuirii la locul de muncă, în special în rândul femeilor. Codul Muncii s-a actualizat din 1 ianuarie # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, Codul Muncii al R. Moldova va include noi prevederi privind prevenirea și combaterea faptelor de violență și hărțuire comise la locul de muncă, se arată într-un comunicat. Necesitatea acestor schimbări este susținută de datele statistice care arată amploarea fenomenului, în special în rândul femeilor. Astfel, pentru prima dată, legislația din R....
Ziua Națională a Culturii: „Este o zi care unește cele două maluri ale Prutului”. Programul activităților din țară # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 ianuarie, este marcată Ziua Națională a Culturii. Ministerul Culturii a invitat cetățenii la o serie de evenimente culturale dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național. Manifestările sunt organizate de instituțiile din subordinea ministerului, precum și în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film...
Oameni/ Eminescu – în stânga Nistrului. Discuție ZdG cu Angela Ivanov, directoarea Liceului „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari # Ziarul de Garda
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite...
LIVE TEXT/ SBU: Rusia a efectuat 256 de atacuri asupra sectorului energetic ucrainean de la începutul sezonului de încălzire. Locuințele a milioane de ucraineni au rămas fără energie. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:40 Potrivit unui raport întocmit de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), de la începutul sezonului actual de încălzire, armata rusă a efectuat 256 de atacuri aeriene asupra instalațiilor energetice și sistemelor de încălzire din Ucraina. Mai exact, din octombrie 2025 până la mijlocul lunii ianuarie 2026, forțele ruse au vizat 11 centrale hidroelectrice...
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: Zece persoane, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat că desfășoară joi, 15 ianuarie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga – zonă istorică a municipiului Chișinău. Conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri...
Procurorul Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. În 2023, când candida la funcția de membru al CSP, procurorul nu a trecut de pre-vetting # Ziarul de Garda
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. Astăzi, 15 ianuarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost acceptat cu un vot unanim, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a propus promovarea procurorului. În 2023, când candida la funcția de membru...
Autoritățile de la București solicită cetățenilor români aflați în Iran să părăsească teritoriul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe de la București recomandă „cu fermitate” cetățenilor români aflați în Iran să părăsească această țară imediat, pe orice rută sigură existentă. În seara zilei de miercuri, 14 ianuarie, autoritățile române au anunțat că, „având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare”, nivelul avertismentului de călătorie...
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a declarat în ianuarie 2026 Maia Sandu, președinta statului R. Moldova, în cadrul podcastului „The rest is politics” (Restul e politică, n.r.), realizat de către doi politicieni britanici, iar internetul rusesc (și cel pro-rus) a luat foc: cum poate președinta unui stat să declare...
Procurorul din dosarul „Kuliok”, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea externă din a treia încercare # Ziarul de Garda
Procurorul anticorupție, Vitalie Codreanu, care reprezintă acuzarea de stat în dosarul „Kuliok”, a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 15 ianuarie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat, cu vot unanim, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Codreanu. Pe 23 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura...
Explicația MAE la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare: „Nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA” # Ziarul de Garda
„Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA”, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) despre decizia administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii (SUA), care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor...
Guvernatoarea BNM consideră că R. Moldova este pregătită de venirea unei mari bănci străine # Ziarul de Garda
„Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de creditare”, a afirmat Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, într-un interviu acordat publicației Bloomberg cu ocazia Forumului CEE de la Viena. Dragu a afirmat că R. Moldova este pregătită...
Danemarca și Groenlanda nu cedează după întâlnirea de la Casa Albă. Trump rămâne hotărât să anexeze Groenlanda # Ziarul de Garda
După întâlnirea de la Casa Albă cu administrația Trump, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au dorit să sublinieze că discuțiile au fost constructive, însă, dincolo de politețurile diplomatice, nu au reușit să convingă administrația să renunțe la cererea de a anexa Groenlanda la SUA, transmite BBC. La întâlnire au participat ministrul danez de...
VIDEO/ De ce se închid școlile din sate? „La 1 septembrie, în instituție au rămas doar trei copii” # Ziarul de Garda
În unele sate din R. Moldova toți elevii din localitate încap într-o singură clasă… și încă ar mai rămâne bănci libere. Aproape fiecare a zecea școală din țară are sub 50 de elevi. În astfel de instituții, profesorii ajung adesea să predea mai multe discipline, inclusiv care nu corespund specializării lor. În acest context, Ministerul...
LIVE TEXT/ Un bloc de 15 etaje, lovit în Kiev după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 În Kiev, raionul Solomianskîi, fragmente ale unei drone rusești au lovit un bloc de locuințe cu 15 etaje. Potrivit autorităților, a fost lovit etajul tehnic. A fost înregistrată distrugerea unui perete pe o suprafață de aproximativ 4 metri pătrați, fără izbucnirea unui incendiu ulterior. Salvatorii au desfășurat lucrări pentru deschiderea ușii uneia dintre...
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat starea de urgență în sectorul energetic al Ucrainei, pe fondul agravării crizei energetice. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, acordând o atenție specială orașului Kiev, care se confruntă cu atacuri rusești care au lăsat locuitorii fără energie electrică, încălzire sau apă, la temperaturi sub zero grade, scrie The Kyiv Independent. Zelenski a declarat că la Kiev va fi înființat un grup...
Expert Watchdog, despre suspendarea procedurilor de eliberare a vizelor de către SUA: „Decizia nu vizează Moldova în mod special” # Ziarul de Garda
Câteva „zeci sau sute” de moldoveni ar putea fi afectați de decizia administrației Trump de suspendare a procedurilor de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, inclusiv R. Moldova, scrie Andrei Curăraru, expert Watchdog. Acesta a subliniat că decizia nu vizează R. Moldova „în mod special” și că pe listă sunt...
SUA retrag o parte din personalul din bazele militare din Orientul Mijlociu. Trump a decis să intervină în Iran, scrie Reuters # Ziarul de Garda
Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac, scrie Reuters. Totodată, doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a...
Complicele polițistului anchetat pentru omorul tânărului Sergiu Țărnă, reținut de oamenii legii din Italia # Ziarul de Garda
Oamenii legii din Italia au arestat un bărbat care ar fi complicele agentului de poliției din Veneția, Riccardo Salvagno, care a fost reținut în cazul omorului lui Sergiu Țărnă. Tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit fără suflare în noaptea dintre 30 spre 31 decembrie 2025, pe un câmp din localitatea...
UPDATE/ Statele Unite vor suspenda procesarea vizelor pentru imigranții din 75 de țări. R. Moldova ar fi printre statele afectate # Ziarul de Garda
UPDATE 20:04 Conform listei publicate de Fox News, R. Moldova ar fi printre cele 75 de state în privința cărora vor fi suspendate procedurile de eliberare a vizelor. Ministerul Afacerile Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată informațiile. Lista completă a țărilor cuprinde Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados,...
LIVE TEXT/ Două persoane, rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 Două persoane rănite, un magazin și o casă privată distruse – sunt consecințele atacului rusesc de astăzi asupra raionului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii Zaporijjea, Ivan Fedorov. „Rușii au lovit Tavriisk cu bombe aeriene ghidate. O casă privată și un magazin au fost distruse. La locul uneia dintre lovituri a izbucnit un incendiu....
Accident grav în raionul Cimișlia: șoferul unui automobil și un copil de 8 luni au decedat. Alte trei persoane au fost rănite # Ziarul de Garda
Șoferul unui automobil și un pasager, un copil de 8 luni, au decedat în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției. Preliminar, oamenii legii au stabilit că o Toyota, condusă de un bărbat de...
Statele Unite vor suspenda procesarea vizelor pentru imigranții din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran și Afganistan # Ziarul de Garda
Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, a declarat miercuri, 14 ianuarie, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, scrie Reuters. Lista țărilor nu a fost făcută publică deocamdată, dar Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda s-ar număra printre țările afectate. Purtătorul...
Prima ediție a ziarului tipărit aduce pe prima pagină impactul ZdG din anul 2025. În rubrica Impact citiți despre dosarele penale deschise, deciziile luate și legile modificate în Parlamentul R. Moldova, în urma mai multe articole publicate de Ziarul de Gardă. Datele oficiale arată că aproape una din zece școli din R. Moldova are sub...
Victoria Furtună spune că are interdicție în UE și nu poate veni la București, într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei române, la solicitarea SRI # Ziarul de Garda
Victoria Furtună a declarat că nu a fost invitată printr-o citație de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și, chiar dacă autoritățile române ar face acest lucru, politiciana asociată lui Ilan Șor spune că nu ar putea să meargă la București din cauză că are interdicție să intre în Uniunea Europeană. Vineri, 16 ianuarie, președinta partidului „Moldova...
Peste 780 de pacienți au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă din cauza „ghețușului pe trotuare și drumurilor necurățate” # Ziarul de Garda
Aproape 800 de pacienți s-au adresat medicului traumatolog în perioada 7–14 ianuarie 2026. Creșterea numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe al IMU în ultima săptămână este cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile, potrivit Institutului de Medicină Urgentă. În perioada 7–14 ianuarie, Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat...
Medicamente compensate în valoare de peste 23 de milioane de lei: aproximativ 74 de mii de cetățeni ai R. Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Ziarul de Garda
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai R. Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană, a anunțat Biroul politici de reintegrare. Dintre aceștia, peste opt mii de persoane au beneficiat de articole medicale...
DOC/ Un inspector vamal va fi supus unui control ANI. „Au fost identificate modificări patrimoniale semnificative” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința lui Grigore Cucu, inspector principal din cadrul Biroului Vamal Centru a Serviciului Vamal. Într-o sesizare expediată ANI, în declarația de avere a inspectorului vamal „au fost identificate modificări patrimoniale semnificative, care generează aparența unei posibile încălcări a regimului juridic...
NBC: Marco Rubio va pregăti o propunere oficială prin care SUA să cumpere Groenlanda, în schimbul sumei de 700 de miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Secretarul de stat Marco Rubio a fost însărcinat să pregătească o propunere oficială, prin care Statele Unite să cumpere Groenlanda, a declarat pentru NBC News o sursă de la Casa Albă, care a precizat că SUA ar putea plăti 700 de miliarde de dolari pentru teritoriul danez autonom. „Asta e problema lor” Astăzi, 14 ianuarie,...
Precizările autorităților din sănătate despre substanța depistată în cele 110 mii de găini. ANSP face apel fermierilor de a înceta utilizarea regulată a antibioticelor pentru a stimula creșterea animalelor # Ziarul de Garda
„Metronidazolul este un medicament autorizat în R. Moldova pentru tratarea oamenilor și se utilizează doar la recomandarea medicului”, a scris Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în contextul informațiilor apărute public despre cele 110 mii de păsări nimicite, care au fost identificate cu substanța interzisă cu efecte carcinogene. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Sănătate...
LIVE TEXT/ Un bărbat a murit în urma unui atac rusesc asupra Kramatorskului. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Un bărbat a murit în Kramatorsk în urma bombardamentelor rusești, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Noaptea, soldații ruși au atacat zona rezidențială a orașului. O casă privată a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. Un bărbat a rămas sub dărâmături, iar corpul său neînsuflețit a fost recuperat...
Incendiu în sectorul Botanica: mai multe automobile parcate în curtea unui bloc au fost cuprinse de flăcări în dimineața zilei de miercuri # Ziarul de Garda
Trei automobile, parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău, au luat foc în dimineața zilei de miercuri, 14 ianuarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Nu au fost înregistrate victime. Apelul la 112 a fost recepționat la ora...
Procesul Evgheniei Guțul, reluat la Curtea de Apel. Avocații cer recuzarea judecătorilor # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a reluat pe 14 ianuarie examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Ea se află în arest din 5 august, fiind condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Guțul pledează nevinovată, scrie Radio Europa Liberă. Evghenia Guțul și...
„Plătim zece pentru două ședințe.” Interceptările din dosarul de corupție în care este vizată fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko # Ziarul de Garda
În înregistrările publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, ar fi discutat cu un deptuat nenumit al parlamentului ucrainean despre un sistem de plată pentru „voturi specifice” în Rada Supremă, scrie Ukrainska Pravda, citând interceptările publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) Conform publicației, conversația a avut loc...
Autorizațiile pentru complexul rezidențial de pe strada Bucovinei, suspendate. INST merge în instanță, iar reprezentanții firmei de construcții își exprimă dezacordul: „Analizăm situația” # Ziarul de Garda
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a suspendat autorizațiile emise de Primăria municipiului Chișinău pentru construirea unui complex rezidențial pe strada Bucovinei 3/1, în sectorul Ciocana al capitalei, potrivit jurnaliștilor de la RISE Moldova. Totodată, Inspectoratul a înaintat pe 30 decembrie o cerere de chemare în judecată pentru anularea actelor permisive. Într-un comentariu pentru Ziarul...
UE oferă un nou împrumut de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro # Ziarul de Garda
UE va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro. Comisia Europeană a adoptat un set de propuneri legislative pentru a asigura sprijinul financiar continuu pentru țara aflată în război pentru anii 2026 și 2027. Documentul, prevede, printre altele, și propunerea de instituire a împrumutului de sprijin. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acest angajament financiar...
