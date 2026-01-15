ASP: Înmormântarea persoanelor decedate se va putea face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale

16:30

Trei automobile, parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău, au luat foc în dimineața zilei de miercuri, 14 ianuarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Nu au fost înregistrate victime. Apelul la 112 a fost recepționat la ora...