Alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în Iran

06:50

Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei. Secretarul de stat Marco Rubio a fost deja însărcinat cu pregătirea unei oferte, potrivit NBC News. Conform a trei surse citate de rețeaua de televiziune, valoarea estimată a Groenlandei a fost calculată de cercetători și foști oficiali americani, în cadrul […] Articolul Prețul Groenlandei estimat de Trump șochează. La cât au evaluat americanii costul celei mai mari insule din lume, și de ce o vor atât de tare. „ Într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda” apare prima dată în SafeNews.