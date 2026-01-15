Drumarii continuă intervenția în Chișinău cu 23 de utilaje pe străzile centrale și secundare

Oficial.md, 15 ianuarie 2026 13:10

Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de..

Acum 15 minute
13:10
Acum 30 minute
13:00
CNA desfășoară percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei..
13:00
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a Chișinăului Oficial.md
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind..
Acum 2 ore
12:00
(VIDEO) Irina Vlah recită „Criticilor mei” de Mihai Eminescu Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, de ziua de naștere a marelui poet..
Acum 4 ore
11:10
Ion Ceban: Astăzi este o zi deosebită și pentru toți oamenii care lucrează, se dedică, se implică și se dăruiesc domeniului culturii Oficial.md
În fiecare an, la data de 15 ianuarie este comemorat și cinstit marele poet Mihai..
11:00
Igor Grosu: Să celebrăm oamenii de cultură – cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua Națională a Culturii vrea „să celebrăm oamenii de cultură..
11:00
Ministrul Culturii: Felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din Republica Moldova, dar și celor care iubesc cultura Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a adresat felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din..
10:50
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 Oficial.md
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de..
10:50
Școlile din țară vor desfășura mai multe activități în contextul Zilei Naționale a Culturii Oficial.md
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei..
10:50
Maia Sandu va răspunde la întrebările jurnaliștilor pe 22 ianuarie Oficial.md
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an,..
10:50
Premierul: Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea națională Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu spune că de Ziua Națională a Culturii, celebrată în aceeași zi în..
09:30
MAE: SUA a suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile..
Acum 6 ore
09:10
Serviciile speciale ale Primăriei intervin în procesul de deszăpezire a Chișinăului Oficial.md
În Chișinău continuă să ningă deja de câteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate..
09:10
Alexandru Munteanu se află într-o vizită de lucru în raionul Soroca Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda..
Acum 24 ore
16:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarie Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale..
16:30
Activitatea Bacului Molovata a fost suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru Oficial.md
Activitatea Bacului Molovata a fost suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului..
16:10
Istoria fotbalului. Liga 7777 se apropie de golul 14.000! Oficial.md
De la prima ediție a campionatului național, Superliga în 1992, au fost marcate 13.857 de goluri. În..
16:00
Valeriu Pașa: Pentru o decizie în Republica Moldova privind unirea s-ar cere revizuirea Constituției prin referendum Oficial.md
Valeriu Pașa, președintele WatchDog.MD, referindu-se la declarația președintelui Maia Sandu cu privire la votul la..
15:40
Garanția globală – flexibilitate și eficiență în operațiunile vamale Oficial.md
Pentru operatorii economici care desfășoară activități de import, export, tranzit vamal sau aplică regimuri vamale,..
15:30
Audit privind utilizarea resurselor financiare alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală în anii 2022–2024 Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor..
15:30
Primele 42 de locuințe din mediul rural au fost reabilitate prin Programul FEERM Oficial.md
Primele 42 de locuințe din mediul rural, din întreaga țară, au fost reabilitate prin Programul..
15:20
Primăria Chișinău continuă implementarea proeictului de modernizare a domeniului deșeurilor Oficial.md
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră,..
15:10
Pompierii au lichidat flăcările ce au afectat trei automobile parcate în curtea unui bloc din capitală Oficial.md
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea..
15:10
Agenția Medicamentului despre utilizarea metronidazolului Oficial.md
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale face următoarele..
15:00
Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor Oficial.md
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de..
14:50
Peste 74 mii de cetățeni ai Republicii Moldova din regiunea transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie..
14:10
Mai multe nereguli la Palatul Sporturilor al USM, scoase la iveală de o misiune de audit desfășurată de MEC Oficial.md
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al..
14:10
Planuri urbanistice generale pentru circa 300 de localități din țară Oficial.md
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice..
14:00
Noi reguli de igienă în instituțiile medicale Oficial.md
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și..
14:00
Primăria Chișinău: Organizarea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale Oficial.md
Primăria Chișinău informează că organizarea alimentației gratuite a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ..
14:00
Accident grav la Ștefan Vodă. Șoferul nu deținea permis de conducere și era în stare de ebrietate avansată Oficial.md
Polițiștii din Ștefan Vodă au fost sesizați astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui..
14:00
Retrospectiva 2025. Proiectul NOI Oficial.md
Proiectul „NOI” și-a continuat misiunea de a susține dezvoltarea fotbalului juvenil la nivel regional. Cu..
13:50
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova Oficial.md
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și..
13:50
PNM trage un semnal de alarmă: Procesul de unificare culturală și academică nu se construiește la nivel declarativ Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) condamnă modul în care Guvernul Republicii Moldova gestionează reforma învățământului superior..
Ieri
11:50
(VIDEO) Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea..
11:20
Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,..
11:20
Situația de pe piața imobiliară l-a făcut să se adreseze prim-ministrului. Mircea Baciu: Se impun acţiuni hotărâte, dar şi abordări complexe pentru a soluţiona problema locuințelor calitative Oficial.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește..
11:20
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea..
11:20
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
11:20
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de..
11:10
Cine toarnă astăzi? Deputații cu prenumele Vasile din Parlamentul Republicii Moldova! Oficial.md
Astăzi, 14 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Anul Nou pe stil vechi și sărbătoarea..
11:10
Ion Ceban: Atacurile continuă împotriva mea pentru a fi denigrată imaginea Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în..
10:40
Valeriu Munteanu: Reunirea nu este o opțiune conjuncturală și nici un calcul de moment Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
10:40
Maia Sandu a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
10:40
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova Oficial.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni Oficial.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:30
Numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a..
10:00
Vladimir Bolea a inspectat mersul lucrărilor pe traseul Soroca-Arionești-Otaci Oficial.md
Agenda vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a continuat..
09:00
Fiscul a încasat peste 606 mln. lei în bugetul de stat săptămâna trecută Oficial.md
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național..
09:00
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi Oficial.md
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul..
