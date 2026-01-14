Pompierii au lichidat flăcările ce au afectat trei automobile parcate în curtea unui bloc din capitală

Oficial.md, 14 ianuarie 2026 15:10

Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
15:20
Primăria Chișinău continuă implementarea proeictului de modernizare a domeniului deșeurilor Oficial.md
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră,..
Acum 30 minute
15:10
Pompierii au lichidat flăcările ce au afectat trei automobile parcate în curtea unui bloc din capitală Oficial.md
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea..
15:10
Agenția Medicamentului despre utilizarea metronidazolului Oficial.md
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale face următoarele..
15:00
Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor Oficial.md
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de..
Acum o oră
14:50
Peste 74 mii de cetățeni ai Republicii Moldova din regiunea transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie..
Acum 2 ore
14:10
Mai multe nereguli la Palatul Sporturilor al USM, scoase la iveală de o misiune de audit desfășurată de MEC Oficial.md
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al..
14:10
Planuri urbanistice generale pentru circa 300 de localități din țară Oficial.md
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice..
14:00
Noi reguli de igienă în instituțiile medicale Oficial.md
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și..
14:00
Primăria Chișinău: Organizarea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale Oficial.md
Primăria Chișinău informează că organizarea alimentației gratuite a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ..
14:00
Accident grav la Ștefan Vodă. Șoferul nu deținea permis de conducere și era în stare de ebrietate avansată Oficial.md
Polițiștii din Ștefan Vodă au fost sesizați astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui..
14:00
Retrospectiva 2025. Proiectul NOI Oficial.md
Proiectul „NOI” și-a continuat misiunea de a susține dezvoltarea fotbalului juvenil la nivel regional. Cu..
13:50
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova Oficial.md
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și..
13:50
PNM trage un semnal de alarmă: Procesul de unificare culturală și academică nu se construiește la nivel declarativ Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) condamnă modul în care Guvernul Republicii Moldova gestionează reforma învățământului superior..
Acum 4 ore
11:50
(VIDEO) Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea..
Acum 6 ore
11:20
Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,..
11:20
Situația de pe piața imobiliară l-a făcut să se adreseze prim-ministrului. Mircea Baciu: Se impun acţiuni hotărâte, dar şi abordări complexe pentru a soluţiona problema locuințelor calitative Oficial.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește..
11:20
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea..
11:20
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
11:20
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de..
11:10
Cine toarnă astăzi? Deputații cu prenumele Vasile din Parlamentul Republicii Moldova! Oficial.md
Astăzi, 14 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Anul Nou pe stil vechi și sărbătoarea..
11:10
Ion Ceban: Atacurile continuă împotriva mea pentru a fi denigrată imaginea Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în..
10:40
Valeriu Munteanu: Reunirea nu este o opțiune conjuncturală și nici un calcul de moment Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
10:40
Maia Sandu a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
10:40
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova Oficial.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni Oficial.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:30
Numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a..
10:00
Vladimir Bolea a inspectat mersul lucrărilor pe traseul Soroca-Arionești-Otaci Oficial.md
Agenda vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a continuat..
Acum 8 ore
09:00
Fiscul a încasat peste 606 mln. lei în bugetul de stat săptămâna trecută Oficial.md
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național..
09:00
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi Oficial.md
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul..
Acum 24 ore
16:00
Incendiu într-un apartament din Chișinău Oficial.md
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu..
15:30
5 focare de pestă porcină africană înregistrate de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..
Ieri
14:40
Premiile în domeniul culturii pentru 2025 vor fi decernate de Ziua Națională a Culturii Oficial.md
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în..
13:30
PLDM a comentat declarația recentă a Maiei Sandu privind reunirea cu România Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii..
13:30
4 persoane – condamnate la închisoare pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane:..
13:20
Ministrul Bolea a avut discuții cu autoritățile publice locale din Drochia Oficial.md
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu..
13:20
Sediul Oficiului Avocatului Poporului a intrat în proces de reparație Oficial.md
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului –..
13:20
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars..
13:20
Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington Oficial.md
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada..
12:30
Liderul MAN: Starea reală a economiei Republicii Moldova după 5 ani de guvernare PAS este una critică Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare..
12:10
Victor Nichituș: Declarația doamnei Sandu este o idee aruncată în spațiul public pentru a fi discutată până societatea se va obișnui cu ea Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu că ar vota pentru..
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene Oficial.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare..
12:00
Cu ce se ocupă Igor Zaharov, fostul consilier prezidențial? Oficial.md
Igor Zaharov, fost consilier prezidențial, are o nouă activitate. El este expert asociat al Mișcării..
11:10
Declarație: Orașul va continua să se dezvolta, chiar și cu un buget provizoriu Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze..
11:00
Tinerii din întreaga țară pot participa la concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul..
10:50
241 freelanceri au ales să lucreze legal Oficial.md
241 de moldoveni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul..
10:30
Două persoane – reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026,  ofițerii CNA, sub conducerea..
10:30
Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați,..
10:30
Igor Dodon: Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine Oficial.md
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în..
10:00
PSRM: Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte..
10:00
(VIDEO) Ion Ceban a adresat o rugăminte, în contextul începutului noului semestru de studii Oficial.md
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.