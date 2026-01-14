Agenția Medicamentului despre utilizarea metronidazolului
Oficial.md, 14 ianuarie 2026 15:10
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale face următoarele..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
15:20
Primăria Chișinău continuă implementarea proeictului de modernizare a domeniului deșeurilor # Oficial.md
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră,..
Acum 30 minute
15:10
Pompierii au lichidat flăcările ce au afectat trei automobile parcate în curtea unui bloc din capitală # Oficial.md
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea..
15:10
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale face următoarele..
15:00
Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Oficial.md
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de..
Acum o oră
14:50
Peste 74 mii de cetățeni ai Republicii Moldova din regiunea transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie..
Acum 2 ore
14:10
Mai multe nereguli la Palatul Sporturilor al USM, scoase la iveală de o misiune de audit desfășurată de MEC # Oficial.md
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al..
14:10
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice..
14:00
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și..
14:00
Primăria Chișinău: Organizarea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că organizarea alimentației gratuite a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ..
14:00
Accident grav la Ștefan Vodă. Șoferul nu deținea permis de conducere și era în stare de ebrietate avansată # Oficial.md
Polițiștii din Ștefan Vodă au fost sesizați astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui..
14:00
Proiectul „NOI” și-a continuat misiunea de a susține dezvoltarea fotbalului juvenil la nivel regional. Cu..
13:50
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova # Oficial.md
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și..
13:50
PNM trage un semnal de alarmă: Procesul de unificare culturală și academică nu se construiește la nivel declarativ # Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) condamnă modul în care Guvernul Republicii Moldova gestionează reforma învățământului superior..
Acum 4 ore
11:50
(VIDEO) Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea..
Acum 6 ore
11:20
Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,..
11:20
Situația de pe piața imobiliară l-a făcut să se adreseze prim-ministrului. Mircea Baciu: Se impun acţiuni hotărâte, dar şi abordări complexe pentru a soluţiona problema locuințelor calitative # Oficial.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește..
11:20
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea..
11:20
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
11:20
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de..
11:10
Astăzi, 14 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Anul Nou pe stil vechi și sărbătoarea..
11:10
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în..
10:40
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
10:40
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Oficial.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni # Oficial.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a..
10:00
Agenda vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a continuat..
Acum 8 ore
09:00
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național..
09:00
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi # Oficial.md
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul..
Acum 24 ore
16:00
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu..
15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..
Ieri
14:40
Premiile în domeniul culturii pentru 2025 vor fi decernate de Ziua Națională a Culturii # Oficial.md
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în..
13:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii..
13:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane:..
13:20
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu..
13:20
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului –..
13:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars..
13:20
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada..
12:30
Liderul MAN: Starea reală a economiei Republicii Moldova după 5 ani de guvernare PAS este una critică # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare..
12:10
Victor Nichituș: Declarația doamnei Sandu este o idee aruncată în spațiul public pentru a fi discutată până societatea se va obișnui cu ea # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu că ar vota pentru..
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene # Oficial.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare..
12:00
Igor Zaharov, fost consilier prezidențial, are o nouă activitate. El este expert asociat al Mișcării..
11:10
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze..
11:00
Tinerii din întreaga țară pot participa la concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea” # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul..
10:50
241 de moldoveni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul..
10:30
Două persoane – reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea..
10:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați,..
10:30
Igor Dodon: Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine # Oficial.md
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în..
10:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte..
10:00
(VIDEO) Ion Ceban a adresat o rugăminte, în contextul începutului noului semestru de studii # Oficial.md
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.