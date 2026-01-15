Consilierii municipali ai MAN cheamă consilierii PAS și PSRM la ședința Consiliului
Oficial.md, 15 ianuarie 2026 14:30
Consilierii municipali ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în..
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
14:40
Petr Vlah: Organizarea într-un an a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și a celor anticipate la funcția de bașcan, așa cum se vehiculează, nu este logică # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, organizarea într-un an a alegerilor în Adunarea Populară a..
Acum 30 minute
14:30
14:20
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, se află astăzi în raionul Cimișlia, unde..
Acum o oră
14:10
PLDM cere președintei Maia Sandu să-și precizeze clar, public și argumentat poziția pe subiectul unirii cu România # Oficial.md
„Pornind de la valul de interpretări și discuții apărute în presa europeană, dar și în..
14:10
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Soroca la grădinița „Alunelul” din..
Acum 2 ore
13:10
Drumarii continuă intervenția în Chișinău cu 23 de utilaje pe străzile centrale și secundare # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de..
13:00
CNA desfășoară percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei..
13:00
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a Chișinăului # Oficial.md
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind..
Acum 4 ore
12:00
Politiciana Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, de ziua de naștere a marelui poet..
11:10
Ion Ceban: Astăzi este o zi deosebită și pentru toți oamenii care lucrează, se dedică, se implică și se dăruiesc domeniului culturii # Oficial.md
În fiecare an, la data de 15 ianuarie este comemorat și cinstit marele poet Mihai..
11:00
Igor Grosu: Să celebrăm oamenii de cultură – cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua Națională a Culturii vrea „să celebrăm oamenii de cultură..
11:00
Ministrul Culturii: Felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din Republica Moldova, dar și celor care iubesc cultura # Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a adresat felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din..
10:50
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 # Oficial.md
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de..
10:50
Școlile din țară vor desfășura mai multe activități în contextul Zilei Naționale a Culturii # Oficial.md
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei..
10:50
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an,..
10:50
Premierul: Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea națională # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu spune că de Ziua Națională a Culturii, celebrată în aceeași zi în..
Acum 6 ore
09:30
MAE: SUA a suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile..
09:10
În Chișinău continuă să ningă deja de câteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate..
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda..
Acum 24 ore
16:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarie # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale..
16:30
Activitatea Bacului Molovata a fost suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru # Oficial.md
Activitatea Bacului Molovata a fost suspendată temporar din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului..
16:10
De la prima ediție a campionatului național, Superliga în 1992, au fost marcate 13.857 de goluri. În..
16:00
Valeriu Pașa: Pentru o decizie în Republica Moldova privind unirea s-ar cere revizuirea Constituției prin referendum # Oficial.md
Valeriu Pașa, președintele WatchDog.MD, referindu-se la declarația președintelui Maia Sandu cu privire la votul la..
15:40
Pentru operatorii economici care desfășoară activități de import, export, tranzit vamal sau aplică regimuri vamale,..
15:30
Audit privind utilizarea resurselor financiare alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală în anii 2022–2024 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor..
15:30
Primele 42 de locuințe din mediul rural, din întreaga țară, au fost reabilitate prin Programul..
15:20
Primăria Chișinău continuă implementarea proeictului de modernizare a domeniului deșeurilor # Oficial.md
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră,..
15:10
Pompierii au lichidat flăcările ce au afectat trei automobile parcate în curtea unui bloc din capitală # Oficial.md
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea..
15:10
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale face următoarele..
15:00
Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Oficial.md
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de..
14:50
Peste 74 mii de cetățeni ai Republicii Moldova din regiunea transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie..
Ieri
14:10
Mai multe nereguli la Palatul Sporturilor al USM, scoase la iveală de o misiune de audit desfășurată de MEC # Oficial.md
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al..
14:10
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice..
14:00
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și..
14:00
Primăria Chișinău: Organizarea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că organizarea alimentației gratuite a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ..
14:00
Accident grav la Ștefan Vodă. Șoferul nu deținea permis de conducere și era în stare de ebrietate avansată # Oficial.md
Polițiștii din Ștefan Vodă au fost sesizați astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui..
14:00
Proiectul „NOI” și-a continuat misiunea de a susține dezvoltarea fotbalului juvenil la nivel regional. Cu..
13:50
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova # Oficial.md
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și..
13:50
PNM trage un semnal de alarmă: Procesul de unificare culturală și academică nu se construiește la nivel declarativ # Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) condamnă modul în care Guvernul Republicii Moldova gestionează reforma învățământului superior..
11:50
(VIDEO) Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea..
11:20
Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,..
11:20
Situația de pe piața imobiliară l-a făcut să se adreseze prim-ministrului. Mircea Baciu: Se impun acţiuni hotărâte, dar şi abordări complexe pentru a soluţiona problema locuințelor calitative # Oficial.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește..
11:20
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea..
11:20
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
11:20
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de..
11:10
Astăzi, 14 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Anul Nou pe stil vechi și sărbătoarea..
11:10
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în..
10:40
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
10:40
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Oficial.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
