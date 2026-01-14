(VIDEO) Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri!
Oficial.md, 14 ianuarie 2026 11:50
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,..
11:20
Situația de pe piața imobiliară l-a făcut să se adreseze prim-ministrului. Mircea Baciu: Se impun acţiuni hotărâte, dar şi abordări complexe pentru a soluţiona problema locuințelor calitative # Oficial.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește..
11:20
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea..
11:20
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
11:20
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de..
11:10
Astăzi, 14 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Anul Nou pe stil vechi și sărbătoarea..
11:10
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în..
Acum 2 ore
10:40
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
10:40
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Oficial.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni # Oficial.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a..
Acum 4 ore
10:00
Agenda vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a continuat..
09:00
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național..
09:00
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi # Oficial.md
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul..
Acum 24 ore
16:00
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu..
15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..
14:40
Premiile în domeniul culturii pentru 2025 vor fi decernate de Ziua Națională a Culturii # Oficial.md
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în..
13:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii..
13:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane:..
13:20
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu..
13:20
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului –..
13:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars..
13:20
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada..
12:30
Liderul MAN: Starea reală a economiei Republicii Moldova după 5 ani de guvernare PAS este una critică # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare..
12:10
Victor Nichituș: Declarația doamnei Sandu este o idee aruncată în spațiul public pentru a fi discutată până societatea se va obișnui cu ea # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu că ar vota pentru..
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene # Oficial.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare..
Ieri
12:00
Igor Zaharov, fost consilier prezidențial, are o nouă activitate. El este expert asociat al Mișcării..
11:10
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze..
11:00
Tinerii din întreaga țară pot participa la concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea” # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul..
10:50
241 de moldoveni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul..
10:30
Două persoane – reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea..
10:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați,..
10:30
Igor Dodon: Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine # Oficial.md
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în..
10:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte..
10:00
(VIDEO) Ion Ceban a adresat o rugăminte, în contextul începutului noului semestru de studii # Oficial.md
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la..
09:50
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în..
09:50
Relațiile bilaterale moldo-britanice discutate de Mihai Popșoi cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe..
09:40
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare..
09:40
CSM a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești # Oficial.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a..
12 ianuarie 2026
16:20
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv:..
16:00
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe..
16:00
Circa 470 mii pasageri au călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău în decembrie # Oficial.md
În decembrie 2025, peste 469.385 de pasageri au călătorit de pe și către Aeroportul Internațional..
15:40
Partidele politice mai au la dispoziție 4 zile pentru a depune rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi din 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că termenul limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară..
15:40
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești # Oficial.md
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la..
15:10
Partidul Liberal (PL) își exprimă dezacordul ferm față de intenția Guvernului Republicii Moldova de a..
15:10
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de..
14:40
Dezvoltarea competențelor în utilizarea echipamentelor digitale la ore, pentru învățători din mai multe școli din țară # Oficial.md
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor..
14:40
Valeriu Munteanu, despre reorganizarea Universității din Cahul: Orice soluție privind viitorul Universității trebuie discutată transparent # Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul..
