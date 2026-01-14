(VIDEO) Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri!

Oficial.md, 14 ianuarie 2026 11:50

Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune și liniște sufletească Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,..
11:20
Situația de pe piața imobiliară l-a făcut să se adreseze prim-ministrului. Mircea Baciu: Se impun acţiuni hotărâte, dar şi abordări complexe pentru a soluţiona problema locuințelor calitative Oficial.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește..
11:20
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea..
11:20
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
11:20
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de..
11:10
Cine toarnă astăzi? Deputații cu prenumele Vasile din Parlamentul Republicii Moldova! Oficial.md
Astăzi, 14 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Anul Nou pe stil vechi și sărbătoarea..
11:10
Ion Ceban: Atacurile continuă împotriva mea pentru a fi denigrată imaginea Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în..
Acum 2 ore
10:40
Valeriu Munteanu: Reunirea nu este o opțiune conjuncturală și nici un calcul de moment Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
10:40
Maia Sandu a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
10:40
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova Oficial.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni Oficial.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
10:30
Numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a..
Acum 4 ore
10:00
Vladimir Bolea a inspectat mersul lucrărilor pe traseul Soroca-Arionești-Otaci Oficial.md
Agenda vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a continuat..
09:00
Fiscul a încasat peste 606 mln. lei în bugetul de stat săptămâna trecută Oficial.md
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național..
09:00
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi Oficial.md
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul..
Acum 24 ore
16:00
Incendiu într-un apartament din Chișinău Oficial.md
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu..
15:30
5 focare de pestă porcină africană înregistrate de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..
14:40
Premiile în domeniul culturii pentru 2025 vor fi decernate de Ziua Națională a Culturii Oficial.md
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în..
13:30
PLDM a comentat declarația recentă a Maiei Sandu privind reunirea cu România Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii..
13:30
4 persoane – condamnate la închisoare pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane:..
13:20
Ministrul Bolea a avut discuții cu autoritățile publice locale din Drochia Oficial.md
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu..
13:20
Sediul Oficiului Avocatului Poporului a intrat în proces de reparație Oficial.md
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului –..
13:20
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars..
13:20
Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington Oficial.md
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada..
12:30
Liderul MAN: Starea reală a economiei Republicii Moldova după 5 ani de guvernare PAS este una critică Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare..
12:10
Victor Nichituș: Declarația doamnei Sandu este o idee aruncată în spațiul public pentru a fi discutată până societatea se va obișnui cu ea Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu că ar vota pentru..
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene Oficial.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare..
Ieri
12:00
Cu ce se ocupă Igor Zaharov, fostul consilier prezidențial? Oficial.md
Igor Zaharov, fost consilier prezidențial, are o nouă activitate. El este expert asociat al Mișcării..
11:10
Declarație: Orașul va continua să se dezvolta, chiar și cu un buget provizoriu Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze..
11:00
Tinerii din întreaga țară pot participa la concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul..
10:50
241 freelanceri au ales să lucreze legal Oficial.md
241 de moldoveni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul..
10:30
Două persoane – reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026,  ofițerii CNA, sub conducerea..
10:30
Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați,..
10:30
Igor Dodon: Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine Oficial.md
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în..
10:00
PSRM: Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte..
10:00
(VIDEO) Ion Ceban a adresat o rugăminte, în contextul începutului noului semestru de studii Oficial.md
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la..
09:50
Vladimir Bolea a inspectat mersul lucrărilor pe drumul spre Orhei Oficial.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în..
09:50
Relațiile bilaterale moldo-britanice discutate de Mihai Popșoi cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe..
09:40
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare..
09:40
CSM a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești Oficial.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a..
12 ianuarie 2026
16:20
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în localitățile din țară Oficial.md
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv:..
16:00
Noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal, prezentată colectivului instituției Oficial.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe..
16:00
Circa 470 mii pasageri au călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău în decembrie Oficial.md
În decembrie 2025, peste 469.385 de pasageri au călătorit de pe și către Aeroportul Internațional..
15:40
Partidele politice mai au la dispoziție 4 zile pentru a depune rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi din 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că termenul limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară..
15:40
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești Oficial.md
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la..
15:10
PL – împotriva inițiativei Guvernului de a „integra” Universitatea din Cahul cu UTM Oficial.md
Partidul Liberal (PL) își exprimă dezacordul ferm față de intenția Guvernului Republicii Moldova de a..
15:10
Prețurile medii de consum au crescut cu circa 7% Oficial.md
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de..
14:40
Dezvoltarea competențelor în utilizarea echipamentelor digitale la ore, pentru învățători din mai multe școli din țară Oficial.md
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor..
14:40
Valeriu Munteanu, despre reorganizarea Universității din Cahul: Orice soluție privind viitorul Universității trebuie discutată transparent Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul..
