Maia Sandu: Aș susține reunirea cu România, dacă moldovenii ar fi chemați la referendum
EA.md, 13 ianuarie 2026 13:50
Președintele Maia Sandu a discutat într-un interviu amplu cu doi jurnaliști britanici despre provocările Republicii Moldova în combaterea propagandei ruse și a interferențelor lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara noastră. Lidera de la Chișinău a vorbit pentru prima dată deschis despre faptul că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica […] Articolul Maia Sandu: Aș susține reunirea cu România, dacă moldovenii ar fi chemați la referendum apare prima dată în ea.md.
Președintele Maia Sandu a discutat într-un interviu amplu cu doi jurnaliști britanici despre provocările Republicii Moldova în combaterea propagandei ruse și a interferențelor lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara noastră. Lidera de la Chișinău a vorbit pentru prima dată deschis despre faptul că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica […] Articolul Maia Sandu: Aș susține reunirea cu România, dacă moldovenii ar fi chemați la referendum apare prima dată în ea.md.
Facturile la energie, în creștere cu 5%! Motivul: costurile pentru noua linie Vulcănești–Chișinău # EA.md
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate în tariful la energie, însă acest lucru nu înseamnă automat scumpirea imediată a facturilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat în tarif. Vorbim despre o […] Articolul Facturile la energie, în creștere cu 5%! Motivul: costurile pentru noua linie Vulcănești–Chișinău apare prima dată în ea.md.
Mai mulți studenți cazați în Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), de pe strada Pușkin 39 din Chișinău, semnalează condiții insalubre și o invazie de gândaci în spațiile de locuit. Un student a semnalat problema pe rețelele sociale, menționând că insectele pot fi observate în camere, bucătării și pe holuri, iar […] Articolul Cămin UTM, luat cu asalt de gândaci! Studenții cer un lucru simplu: curățenie, nu lux apare prima dată în ea.md.
Un nou standard în augmentarea mamară: Medpark introduce metoda “Preservé”, în premieră națională # EA.md
O tehnică considerată la nivel internațional „următorul mare pas în augmentarea mamară”, Preservé reprezintă o abordare revoluționară a augmentării mamare: minim invazivă, atraumatică, fără anestezie generală, cu recuperare ultra-rapidă și un nivel de confort net superior pentru pacientă. Această metodă redefinește standardele clasice ale intervenției, punând accent pe protejarea structurilor anatomice, reducerea durerii postoperatorii și […] Articolul Un nou standard în augmentarea mamară: Medpark introduce metoda “Preservé”, în premieră națională apare prima dată în ea.md.
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, lansează un avertisment privind pericolele majore care amenință agricultura Republicii Moldova. El menționează că România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare, relatează bani.md. Potrivit lui Slusari, această decizie creează […] Articolul Slusari critică: Bucureștiul își apără grâul, Chișinăul își lasă fermierii la greu apare prima dată în ea.md.
Vasile Costiuc în vizorul ANI: Deputatul explică legătura cu o firmă din România și o asociație obștească # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc va fi verificat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru „posibila încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Potrivit unei sesizări, Costiuc a recunoscut într-o emisiune că nu a inclus în declarațiile de avere și interese funcția de administrator al Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, pe care a fondat-o în decembrie 2016 și […] Articolul Vasile Costiuc în vizorul ANI: Deputatul explică legătura cu o firmă din România și o asociație obștească apare prima dată în ea.md.
Secrete întunecate din căsnicie: Rodica Ciorănică vorbește despre crize, bătăi și finalul tragic al relației cu Sergiu Gavriliță # EA.md
Jurnalista Rodica Ciorănică a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu fostul său soț, povestind despre conflicte care au degenerat în violență, presiunea profesională și ultimele luni din viața lui, marcate de boală, dependențe și, în final, deces. „Am început să lucrăm împreună, la Mircea Snegur, la ziar. Acolo a început criza relației noastre”, a mărturisit […] Articolul Secrete întunecate din căsnicie: Rodica Ciorănică vorbește despre crize, bătăi și finalul tragic al relației cu Sergiu Gavriliță apare prima dată în ea.md.
După două căsnicii eșuate și cu reputația de fustangiu, producătorul general Jurnal TV și prezentatorul Gabi Marcu s-a căsătorit pentru a treia oară. Deși nu a făcut un anunț oficial, vestea a ieșit la iveală în timpul emisiunii „Sună un prieten” cu Mircea Marco. Gabi Marcu a primit o întrebare din domeniul muzicii clasice […] Articolul Gabi Marcu, gata de a treia căsătorie? Cum a scăpat vestea la iveală! apare prima dată în ea.md.
Angajații din sectorul public din Republica Moldova adună anual sute de mii de zile de concediu nefolosite, situație care pune o presiune semnificativă pe bugetele instituțiilor și, în unele cazuri, le afectează activitatea financiară. Autoritățile avertizează că, atunci când mai mulți angajați ies din sistem, instituțiile sunt nevoite să achite milioane de lei pentru concedii […] Articolul Concedii pe hârtie și muncă la stat: care bugetari se bucură de cele mai multe zile libere apare prima dată în ea.md.
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, este internat în spital, după ce ar fi suferit o insuficiență renală, potrivit RBC-Ucraina, care citează surse apropiate situației. „Lui Kadîrov i-au cedat rinichii, iar Kremlinul caută de urgență un nou lider pentru Cecenia”, susțin sursele citate de publicația ucraineană. Potrivit acestora, în prezent, la spital se află și membri […] Articolul Alertă la Kremlin: Kadîrov în stare gravă, iar Moscova caută un nou lider pentru Cecenia apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova se clasează printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume, conform World Population Review. Cu un consum mediu anual de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Moldova ocupă locul patru la nivel global, după România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată că România conduce topul mondial, cu […] Articolul R. Moldova, campioană mondială la „pahare ridicate” apare prima dată în ea.md.
O postare virală a scos în evidență discrepanța dintre imaginea de brand și realitatea unor produse prezentate ca fiind autohtone. O femeie a semnalat că un borcan de castraveți murați, vândut sub un brand moldovenesc cu tradiție, este de fapt fabricat în Turcia. Potrivit autoarei postării, ambalajul produsului sugerează clar o origine locală: denumire […] Articolul „Produs moldovenesc” din Turcia? O consumatoare revoltă rețelele apare prima dată în ea.md.
Doi români au vrut să profite de vreme și de ultimele zile de vacanță și au plecat la schi în Ucraina. Au rezervat o cameră în Bukovel, dar, ajungând la recepție, au dat peste… totul închis. Cum a decurs drumul celor doi români până în stațiunea de schi din Ucraina Cei doi soți au […] Articolul Vacanță ratată în Bukovel: doi români au dat de pârtii… închise apare prima dată în ea.md.
Incident la frontieră: Un Range Rover forțează trecerea în România, iar un polițist ajunge grav rănit # EA.md
Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene. Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul […] Articolul Incident la frontieră: Un Range Rover forțează trecerea în România, iar un polițist ajunge grav rănit apare prima dată în ea.md.
(Foto) Scandal sau coincidență? Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi, în aceeași poveste cu un milionar din Dubai. Cine este bărbatul surprins subtil în imagini? # EA.md
Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt două influencerițe de succes, care se învârt printre cercuri înalte, inclusiv în Dubai. Recent, un milionar celebru, extrem de bogat, a aparut subtil în imaginile amândurora, scrie spynews.ro. Internetul a fost inflamat de acuzații controversate despre viața amoroasă a Iulianei Beregoi, dar și a Andreei Bostanica. Cele două au […] Articolul (Foto) Scandal sau coincidență? Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi, în aceeași poveste cu un milionar din Dubai. Cine este bărbatul surprins subtil în imagini? apare prima dată în ea.md.
Din cauza gerului puternic, cascada de la Mănăstirea Saharna s-a transformat complet în gheață, un fenomen extrem de rar. Gerul din ultimele zile a oprit curgerea apei, creând forme ciudate de gheață și țurțuri. Imaginile acestui fenomen natural rar s-au viralizat rapid pe rețelele sociale, scrie point.md. Articolul Iarnă spectaculoasă: Cascada de la Mănăstirea Saharna, complet înghețată apare prima dată în ea.md.
Crime șocante în Telenești: Bărbatul care a ucis o femeie de afaceri cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, condamnat # EA.md
Bărbatul de 46 de ani, care în august 2025 a ucis o femeie de afaceri într-o companie din Telenești, a fost condamnat la 18,6 ani de închisoare. „Potrivit probelor administrate de procurori, la data de 8 august 2025, pe timp de zi, inculpatul, aflându-se pe teritoriul societății comerciale, unde activa în calitate de paznic, […] Articolul Crime șocante în Telenești: Bărbatul care a ucis o femeie de afaceri cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, condamnat apare prima dată în ea.md.
O femeie a fost descoperită fără suflare într-un automobil, pe 12 ianuarie, în jurul orei 08:30, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei. Poliția a fost alertată de către o trecătoare, care a văzut femeia zăcând fără suflare într-un automobil de marca Toyota. La fața locului s-a deplasat grupul operativ de la […] Articolul Șoc în Capitală: Cadavrul unei femei, găsit fără suflare într-o mașină apare prima dată în ea.md.
Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de automobile și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova vor fi obligați să achite taxa pentru folosirea drumurilor, în aceleași condiții ca toți ceilalți participanți la trafic. Prevederea este inclusă într-un proiect privind politica fiscală, publicat în Monitorul Oficial încă din 10 august 2023, și a intrat oficial […] Articolul Taxă nouă din 2026: Șoferii de mașini electrice din Moldova vor achita taxa de drum apare prima dată în ea.md.
Nicolae Botgros nu suportă să lipsească din topul Vip Magazin! Rodica Ciorănică: „Îmi dă bătăi de cap, am probleme” # EA.md
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care acordă premii prestigioase personalităților publice, a dezvăluit într-un interviu cu Dorin Galben că Nicolae Botgros, deputat și dirijor al Orchestrei „Lăutarii”, îi dă bătăi de cap. Deși a fost distins cu titlul de „Omul Secolului”, artistul nu se mulțumește și vrea să domine topul în […] Articolul Nicolae Botgros nu suportă să lipsească din topul Vip Magazin! Rodica Ciorănică: „Îmi dă bătăi de cap, am probleme” apare prima dată în ea.md.
Un bărbat suspectat de uciderea tatălui său este căutat de oamenii legii. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de 11 ianuarie, în jurul orei 14:10, în localitatea Batâr, raionul Cimișlia. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 81 de ani. Cadavrul acestuia a fost depistat zăcând în […] Articolul Alertă în teritoriu: Poliția caută un bărbat suspectat că și-ar fi ucis tatăl apare prima dată în ea.md.
„Kenții Maiei Sandu” fac ravagii în zootehnică: Costiuc, despre distrugerea a peste 110.000 de găini de către ANSA # EA.md
„O să mâncăm carne din Ucraina”, a declarat liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, după ce ANSA a ordonat recent distrugerea a peste 110.000 de găini. Deputatul din opoziție a criticat decizia, afirmând într-un videoclip că „«Kenții Maiei Sandu» au trăsnit sectorul zootehnic și s-au apucat de păsări”. „De ce trebuie să mâncăm carne de pasăre […] Articolul „Kenții Maiei Sandu” fac ravagii în zootehnică: Costiuc, despre distrugerea a peste 110.000 de găini de către ANSA apare prima dată în ea.md.
Judecătorii Curții Supreme de Justiție au dat curs cererii procurorilor anticorupție și au aprobat audierea oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, precum și a apropiatului său, Serghei Iaralov, fugit din Republica Moldova, în dosarul „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon, transmite […] Articolul CSJ decide: Plahotniuc și Iaralov, față în față cu anchetatorii în dosarul „Kuliok” apare prima dată în ea.md.
În raionul Cahul s-a finalizat un proiect major de infrastructură: un drum care leagă satele Andrușul de Sus și Andrușul de Jos. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că proiectul a costat 18 milioane de lei, transmite rupor.md. Potrivit autorităților locale, această porțiune de drum este de o importanță crucială pentru locuitori. Problema alunecărilor […] Articolul Igor Grosu inaugurează în satul natal un drum de 18 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu și-a publicat declarația de avere pentru 2025: peste 67 de mii de lei câștigați dintr-un litigiu judiciar # EA.md
Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru 2025. Documentul din 11 ianuarie arată că președinta a înregistrat venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasările externe, precum și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, fără a declara noi bunuri imobile, automobile sau datorii. Conform declarației publicate pe site-ul […] Articolul Maia Sandu și-a publicat declarația de avere pentru 2025: peste 67 de mii de lei câștigați dintr-un litigiu judiciar apare prima dată în ea.md.
Mama tânărului moldovean ucis în Italia: „Nu voi găsi liniștea până nu aflu adevărul complet” # EA.md
Durerea Anastasiei Burghelea, mama lui Sergiu Țărnă, tânărul moldovean ucis în Italia, rămâne la fel de puternică chiar și după arestarea principalului suspect. Ea cere ca întreaga poveste a crimei să iasă la iveală și ca toți vinovații să fie trași la răspundere. „Nu voi avea liniște până când nu se va face lumină. […] Articolul Mama tânărului moldovean ucis în Italia: „Nu voi găsi liniștea până nu aflu adevărul complet” apare prima dată în ea.md.
Daria, copilul unic din Moldova diagnosticat cu sindromul Myhre: Povestea unei lupte speciale # EA.md
Timp de opt ani și-au dorit un copil, iar vestea minunată le-a schimbat viața pentru totdeauna. Este povestea familiei Pavlovschi, care înfruntă greutățile cu recunoștință și iubire. Acum aproape 18 ani, în familia lor s-a născut Daria, unicul copil din Moldova diagnosticat cu sindromul Myhre. Fetița s-a născut prematur, iar venirea ei pe lume […] Articolul Daria, copilul unic din Moldova diagnosticat cu sindromul Myhre: Povestea unei lupte speciale apare prima dată în ea.md.
La „Femeile vorbesc” veți descoperi povestea unei mame a 12 copii, care și-a purtat viața între urcușurile responsabilităților și încercările grele ale destinului. Trei accidente rutiere i-au marcat existența, iar unul dintre ele l-a traversat chiar în timpul sarcinii. Cu toate acestea, nu s-a oprit, nu a renunțat. A mers mai departe pentru copii […] Articolul Mama a 12 copii: Trei accidente rutiere i-au schimbat viața pentru totdeauna apare prima dată în ea.md.
Începând cu acest an, toate persoanele din mediul de afaceri implicate în producția și comercializarea alcoolului sunt obligate să depună declarații privind fabricarea și circulația alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă și a produselor alcoolice. Începând cu 2026, agenții economici care produc și vând angro bere și băuturi pe bază de bere vor […] Articolul ANSA impune noi reguli pentru producătorii și comercianții de alcool apare prima dată în ea.md.
Nicanor Ciochină, primul interviu după tragedia în care a murit un copil: „Pentru unele canale de știri, verdictul era dat cu doi ani înainte” # EA.md
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal cu automobilul un copil și ar fi părăsit locul accidentului, a oferit recent un interviu canalului de YouTube LIFE.MD. Discuția, desfășurată timp de aproximativ două ore la domiciliul familiei Ciochină, s-a axat pe procesul de judecată și circumstanțele tragediei soldate cu moartea […] Articolul Nicanor Ciochină, primul interviu după tragedia în care a murit un copil: „Pentru unele canale de știri, verdictul era dat cu doi ani înainte” apare prima dată în ea.md.
Este admirabil când oamenii își urmează pasiunile din copilărie chiar și la vârste înaintate. Pentru Elena Crețu din satul Răzeni, croșetatul și lucrul cu andrelele sunt o alinare a dorului de copiii și nepoții plecați peste hotare. Vă invităm să-i descoperiți povestea și să admirați lucrările sale deosebite. Știe să tricoteze aproape orice: de […] Articolul Din visele copilăriei, spre o viață trăită cu pasiune: Povestea unei femei din satul Răzeni apare prima dată în ea.md.
Cine este tânăra care stârnește controverse pe TikTok: Moldova, descrisă drept „o țară degradată” # EA.md
Un videoclip în care o tânără descrie Republica Moldova drept „o țară degradată” și spune că va pleca „cu prima posibilitate” a devenit viral pe rețelele sociale, adunând zeci de mii de vizualizări și provocând reacții aprinse. ZdGust.md a verificat identitatea autoarei mesajului și a constatat că aceasta este Irina Gheorghiuc, condamnată într-un dosar […] Articolul Cine este tânăra care stârnește controverse pe TikTok: Moldova, descrisă drept „o țară degradată” apare prima dată în ea.md.
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor să-și majoreze în 2026 tarifele pentru servicii cu 25%, ca răspuns la creșterea de 2,5 ori a costului poliței medicale aprobată de Parlament. Recomandarea a fost făcută după o ședință de urgență a conducerii Uniunii Avocaților din 5 ianuarie. Avocații au discutat legea bugetară adoptată la 29 decembrie, […] Articolul Uniunea Avocaților propune o creștere de 25% a tarifelor pentru servicii juridice apare prima dată în ea.md.
În ultimele șase luni ale anului 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări externe, iar șefa statului a participat personal la 14 dintre acestea. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800.000 de lei, transmite zdg.md. Cei mai mulți bani au fost […] Articolul Președinția a investit aproape 800.000 de lei în călătorii externe în ultimele șase luni apare prima dată în ea.md.
2026 aduce avantaje fiscale pentru moldoveni: Noi deduceri și beneficii disponibile pentru toți # EA.md
În 2026, contribuabilii din Republica Moldova vor avea acces la noi deduceri și scutiri fiscale, care le vor reduce venitul impozabil și, implicit, suma de impozit pe venit de achitat statului. Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care a explicat ce cheltuieli pot fi […] Articolul 2026 aduce avantaje fiscale pentru moldoveni: Noi deduceri și beneficii disponibile pentru toți apare prima dată în ea.md.
La opt luni de la incendiul din Durlești: Locuitorii încă trăiesc fără căldură și condiții decente # EA.md
La mai bine de șase luni de la incendiul de la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului rămâne aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul […] Articolul La opt luni de la incendiul din Durlești: Locuitorii încă trăiesc fără căldură și condiții decente apare prima dată în ea.md.
În 2026, scutirile pentru persoanele fizice rezidente, inclusiv scutirea personală, rămân neschimbate față de 2025, păstrându-se la valoarea de 29.700 lei. Trebuie reamintit faptul că scutirea personală se acordă la locul de muncă principal sau la locul de muncă pe bază combinată, sau se utilizează la depunerea unei declarații personale privind impozitul pe venit […] Articolul Scutirea personală în Moldova va rămâne la fel și în 2026, fără indexare apare prima dată în ea.md.
Șeful Energocom anunță sfârșitul prețurilor mici: Pâinea de 16 copeici și salamul de o rublă dispar # EA.md
Republica Moldova nu se va mai bucura de energia electrică ieftină livrată anterior de MGRES, iar realitatea pieței energetice diferă mult de nostalgicele percepții din trecut. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. „Noi din ianuarie 2025 nu mai achiziționăm energie electrică […] Articolul Șeful Energocom anunță sfârșitul prețurilor mici: Pâinea de 16 copeici și salamul de o rublă dispar apare prima dată în ea.md.
„Vor plăti cu sânge!” Motivul șocant pentru care polițistul italian l-ar fi ucis pe Sergiu Țârnă – declarațiile suspectului # EA.md
Cazul uciderii tânărului moldovean din Italia, Sergiu Țârnă, împușcat în cap în jurul orei 3:00 din noaptea de marți spre miercuri, 31 decembrie 2025, la Malcontenta di Mira, lângă Veneția, intră acum într-o etapă nouă: însuși suspectul principal indică un posibil motiv legat de un videoclip intim, scrie rotalianul.com. Potrivit Corriere del Veneto, agentul de […] Articolul „Vor plăti cu sânge!” Motivul șocant pentru care polițistul italian l-ar fi ucis pe Sergiu Țârnă – declarațiile suspectului apare prima dată în ea.md.
ANI bate în retragere: Averea Svetlanei Dogotaru nu va fi verificată, în ciuda erorilor depistate. Care este motivul # EA.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a hotărât să nu declanșeze controlul averii și intereselor personale în cazul arhitectului-șef al municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru. Decizia a fost luată în urma unei sesizări din oficiu, care semnala posibile neconcordanțe între veniturile declarate și bunurile dobândite de aceasta și membrii familiei sale. Sesizarea a fost înregistrată la ANI […] Articolul ANI bate în retragere: Averea Svetlanei Dogotaru nu va fi verificată, în ciuda erorilor depistate. Care este motivul apare prima dată în ea.md.
Dosarele apropiaților lui Plahotniuc intră pe ultima sută de metri: Sentințele ar putea fi pronunțate chiar luna aceasta # EA.md
Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, vizat în dosarul angajărilor fictive de la MAI și cercetat pentru multiple infracțiuni, își va afla sentința luni, 19 ianuarie 2026. Instanța a amânat pronunțarea, inițial programată pentru 24 decembrie 2025. O săptămână mai târziu, la 27 ianuarie 2026, își va afla sentința și Constantin Țuțu, […] Articolul Dosarele apropiaților lui Plahotniuc intră pe ultima sută de metri: Sentințele ar putea fi pronunțate chiar luna aceasta apare prima dată în ea.md.
Tragedie cumplită în Vatra Dornei: Preoteasa a plonjat cu mașina în Bistrița alături de cei cinci copii. Unul dintre ei și-a pierdut viața # EA.md
Un accident rutier petrecut în municipiul Vatra Dornei s-a transformat într-o dramă care a zguduit o întreagă comunitate. Potrivit informațiilor, o preoteasă împreună cu cei 5 copii au căzut cu mașina în râul Bistrița. În urma accidentului, unul dintre copii, un băiat de 14 ani a decedat, scrie presa română. Totul s-a întâmplat pe data […] Articolul Tragedie cumplită în Vatra Dornei: Preoteasa a plonjat cu mașina în Bistrița alături de cei cinci copii. Unul dintre ei și-a pierdut viața apare prima dată în ea.md.
„Cu doar 3 minute înainte de ședință”: Ciochină, acuzat că l-a ucis pe Mihăiță, acuzat de un „șiretlic juridic”. Ce solicitare a făcut în fața instanței # EA.md
La etapa dezbaterilor juridice, când urma ca părțile să-și susțină pledoariile, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, cu 3 minute înainte de începerea ședinței, a înaintat trei cereri către instanță. Una dintre cereri se referă la ridicarea excepției de neconstituționalitate și […] Articolul „Cu doar 3 minute înainte de ședință”: Ciochină, acuzat că l-a ucis pe Mihăiță, acuzat de un „șiretlic juridic”. Ce solicitare a făcut în fața instanței apare prima dată în ea.md.
MAGNAT, rapper și polițist: „Sper să nu știe nimeni”! Află unde a lucrat înainte de a deveni celebru # EA.md
Maxim Saculțan, cunoscut ca MAGNAT, are un CV impresionant. Este luptător olimpic, cântăreț popular care reinterpretează folclorul alături de Feoctist și deține diplome în marketing, management, antrenorat și chiar a lucrat ca polițist. Într-un podcast, el a dezvăluit că a activat timp de un an în cadrul „Fulger”. Tânărul era angajat oficial, în paralel […] Articolul MAGNAT, rapper și polițist: „Sper să nu știe nimeni”! Află unde a lucrat înainte de a deveni celebru apare prima dată în ea.md.
SFS ar putea pune sechestru pe activele Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova # EA.md
Serviciul Fiscal de Stat poate bloca activele și fondurile Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova. Jurnaliștii de la Rise.md scriu că decizia a fost luată pe 6 ianuarie 2026 de Consiliul interinstituțional de supervizare, care a aprobat punerea în aplicare a măsurilor restrictive instituite în octombrie 2025 de Statele Unite împotriva companiilor […] Articolul SFS ar putea pune sechestru pe activele Lukoil și ale altor companii petroliere ruse din Moldova apare prima dată în ea.md.
Din 2026, tutunul se scumpește: majorarea accizelor ar putea convinge unii fumători să renunțe, dar părerile rămân împărțite. Un bărbat intervievat de Jurnal.md a spus că majorarea prețurilor îl afectează „foarte puțin” și nu îl determină să-și schimbe obiceiurile de consum. Un alt fumător afirmă că cheltuie lunar aproximativ 2.000 de lei pentru țigări […] Articolul Țigările se scumpesc în 2026: Cum reacționează oamenii la noile prețuri apare prima dată în ea.md.
Te lupți cu părul lipsit de viață sau cu bucle care nu țin? Există un produs care poate face minuni, oferindu-ți volum, elasticitate și strălucire instant. De ce funcționează Produsul conține ingrediente cheie care hrănesc firul de păr din interior și protejează structura buclelor: Proteine hidrolizate – repară și întăresc părul fragil Uleiuri naturale – […] Articolul Părul fără volum? Acest produs îți schimbă complet buclele! apare prima dată în ea.md.
Relațiile sănătoase se bazează pe respect, încredere și comunicare. Unele comportamente, însă, sunt semnale de alarmă și nu ar trebui tolerate niciodată. Iată șase lucruri pe care nu le-am acceptat niciodată și pe care te sfătuiesc să nu le accepți nici tu: 1️⃣ Lipsa respectului Jignirile, sarcasmul sau subestimarea sentimentelor tale nu trebuie tolerate. Respectul […] Articolul 6 lucruri pe care niciodată nu le-am tolerat la un bărbat – și tu nu ar trebui! apare prima dată în ea.md.
Frigul și zilele scurte nu afectează doar starea de spirit, ci și dorința sexuală. Temperaturile scăzute pot reduce circulația sângelui, crește oboseala și chiar influența hormonii responsabili de libido. De ce scade dorința în sezonul rece Frigul – corpul prioritizează menținerea temperaturii și mai puțin excitarea sexuală. Oboseala și somnul – nopțile lungi și lipsite […] Articolul Vremea rece îți scade libidoul? Iată ce poți face! apare prima dată în ea.md.
Vrei să începi anul cu mai multă concentrare, memorie mai bună și energie mentală? Nutriția joacă un rol cheie în sănătatea creierului. Iată 5 alimente care te ajută să-ți menții mintea ascuțită: 1️⃣ Pește gras Somon, macrou, sardine – bogate în omega-3, care susțin funcțiile cognitive și reduc riscul de declin mental. Exemplu: Un file […] Articolul 5 alimente care îți fac creierul mai clar și sănătos în noul an apare prima dată în ea.md.
