Maia Sandu: Aș susține reunirea cu România, dacă moldovenii ar fi chemați la referendum

Relațiile sănătoase se bazează pe respect, încredere și comunicare. Unele comportamente, însă, sunt semnale de alarmă și nu ar trebui tolerate niciodată. Iată șase lucruri pe care nu le-am acceptat niciodată și pe care te sfătuiesc să nu le accepți nici tu: 1️⃣ Lipsa respectului Jignirile, sarcasmul sau subestimarea sentimentelor tale nu trebuie tolerate. Respectul