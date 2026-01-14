„Ziua judecății, amânată în ziua morții fiului”. Mama lui Mihăiță, devastată după suspendarea procesului ex-primarului din Boldurești
EA.md, 14 ianuarie 2026 07:10
Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, ucis la intrarea în satul Boldurești, și-a exprimat durerea pe rețelele sociale după ce instanța a suspendat procesul fostului primar Nicanor Ciochină și a fixat următoarea ședință tocmai în ziua comemorării fiului său, scrie UNIMEDIA. „Am o întrebare fără răspuns: judecătoarea s-a gândit bine când a ales data
• • •
Acum 10 minute
07:20
Fratele criminalului care a ucis o tânără însărcinată, Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare # EA.md
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului găsit vinovat de uciderea unei tinere însărcinate, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă: el a omorât un copil de 10 luni în februarie 2010, în raionul Telenești. „Cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a justiției penale din Republica Moldova, fiind redeschis în
07:20
Neculai Stanciu, stilist și consilier vestimentar, unul dintre cei mai cunoscuți personal shopperi din România, a criticat dur mai multe trenduri vestimentare, inclusiv purtarea colanților în ținutele de zi cu zi. Trendul, extrem de popular la Chișinău, a fost impulsionat de Jenică Guțu, care a făcut senzație pe TikTok promovând colanții JJ. Stanciu a
07:20
Mark Tkaciuk s-a întrebat ce reprezintă opoziția moldovenească: „Martori și victime ale unui ospăț al prădătorilor înnebuniți sau oameni capabili să înțeleagă cu adevărat sensul cuvintelor Constituție, Suveranitate și Independență?" Întrebarea a fost pusă în contextul declarațiilor președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru unirea cu România, dacă ar avea loc
07:20
Cele mai mari două fabrici de lactate din Moldova, „JLC" S.A. și „Incomlac" S.A., au scăzut în decembrie prețul de achiziție al laptelui crud cu 10%. Cu toate acestea, nu toate întreprinderile de prelucrare a laptelui din țară au sprijinit până acum inițiativa liderilor din industrie, transmite logos-press.md. Asociația Producătorilor, Procesatorilor și Livratorilor de
07:20
Liderul PSRM, Igor Dodon, a reacționat la declarația Maiei Sandu, care a recunoscut pentru prima dată că ar vota „pentru" unirea Moldovei cu România, dacă s-ar organiza un referendum. Dodon a scris pe rețelele de socializare că Maia Sandu ar vota într-adevăr pentru unirea cu România „din cel puțin două motive", relatează unimedia.info. În
07:20
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentul mortal în care și-a pierdut viața Mihai Beșliu, 14 ani, vorbește pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că
07:20
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global, scrie ZdGust. Numbeo oferă o serie de indici ai costului vieții care compară
07:20
Această zi încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian, informează MOLDPRES. În dimineața zilei de 14 ianuarie, copiii merg cu Semănatul sau Sorcova, aruncând cu boabe de grâu, grăunțe de păpușoi, ovăz și binecuvântează familia. Semințele care cad în ogradă sau locuință simbolizează credința într-un an mai prosper și
Acum 30 minute
07:10
Deficitul de medici, în special al medicilor de familie, afectează grav accesul populației la servicii medicale, mai ales în mediul rural. În autonomia găgăuză sunt vacante 78 de posturi de medici, dintre care 27 în asistența medicală primară, iar în raionul Soroca doar 14 medici de familie asigură îngrijirea pentru aproximativ 50.000 de locuitori din
07:10
Facturile la energia electrică sunt mai mari de la începutul anului nu din cauza scumpirii tarifelor, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este reflectat direct în factură. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a anunțat totodată că, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică, este prevăzută o ajustare de
07:10
Polițiștii de frontieră ucraineni au dejucat o tentativă de ieșire ilegală din țară a șapte bărbați, care se ascundeau într-un camion încărcat cu alcool. Potrivit Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, cazul a fost înregistrat luni, 12 ianuarie, la Punctul de trecere a frontierei „Mămăliga", la granița cu Republica Moldova. Bărbații au fost descoperiți
07:10
„Ziua judecății, amânată în ziua morții fiului”. Mama lui Mihăiță, devastată după suspendarea procesului ex-primarului din Boldurești # EA.md
Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, ucis la intrarea în satul Boldurești, și-a exprimat durerea pe rețelele sociale după ce instanța a suspendat procesul fostului primar Nicanor Ciochină și a fixat următoarea ședință tocmai în ziua comemorării fiului său, scrie UNIMEDIA. „Am o întrebare fără răspuns: judecătoarea s-a gândit bine când a ales data
07:10
Băutura s-a transformat în tragedie: Doi bărbați, condamnați la câte 14 ani pentru uciderea prietenului lor într-o bătaie # EA.md
Doi bărbați, de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la închisoare după ce și-au ucis prietenul în urma unei beții. Conform informațiilor, incidentul a avut loc în martie 2025, într-un apartament din sectorul Botanica, Chișinău, unde agresorii și victima consumaseră împreună alcool și au avut un conflict. „În urma unui conflict spontan
07:10
„Cu Emilian pot face pace, dar pe Doina nu am iertat-o”. Rodica Ciorănică vorbește după ani despre scandalul „Omul secolului” și premierea lui Voronin # EA.md
În 2021, fostul președinte Vladimir Voronin a fost desemnat „Omul Secolului", o distincție care a stârnit valuri de controverse. Atunci, mai mulți artiști și influenceri moldoveni și-au exprimat indignarea, iar unii dintre premiați au refuzat trofeele, criticând evenimentul și jurnalista Rodica Ciorănică. La câțiva ani distanță, Ciorănică spune că a depășit acel episod și este
Acum 24 ore
13:50
Președintele Maia Sandu a discutat într-un interviu amplu cu doi jurnaliști britanici despre provocările Republicii Moldova în combaterea propagandei ruse și a interferențelor lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara noastră. Lidera de la Chișinău a vorbit pentru prima dată deschis despre faptul că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica
12:30
Facturile la energie, în creștere cu 5%! Motivul: costurile pentru noua linie Vulcănești–Chișinău # EA.md
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate în tariful la energie, însă acest lucru nu înseamnă automat scumpirea imediată a facturilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat în tarif. Vorbim despre o
12:10
Mai mulți studenți cazați în Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), de pe strada Pușkin 39 din Chișinău, semnalează condiții insalubre și o invazie de gândaci în spațiile de locuit. Un student a semnalat problema pe rețelele sociale, menționând că insectele pot fi observate în camere, bucătării și pe holuri, iar
11:40
Un nou standard în augmentarea mamară: Medpark introduce metoda “Preservé”, în premieră națională # EA.md
O tehnică considerată la nivel internațional „următorul mare pas în augmentarea mamară", Preservé reprezintă o abordare revoluționară a augmentării mamare: minim invazivă, atraumatică, fără anestezie generală, cu recuperare ultra-rapidă și un nivel de confort net superior pentru pacientă. Această metodă redefinește standardele clasice ale intervenției, punând accent pe protejarea structurilor anatomice, reducerea durerii postoperatorii și
Ieri
07:20
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandr Slusari, lansează un avertisment privind pericolele majore care amenință agricultura Republicii Moldova. El menționează că România a decis să prelungească restricțiile la importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina, în timp ce Chișinăul nu a adoptat măsuri similare, relatează bani.md. Potrivit lui Slusari, această decizie creează
07:20
Vasile Costiuc în vizorul ANI: Deputatul explică legătura cu o firmă din România și o asociație obștească # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc va fi verificat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru „posibila încălcare a regimului juridic al incompatibilităților". Potrivit unei sesizări, Costiuc a recunoscut într-o emisiune că nu a inclus în declarațiile de avere și interese funcția de administrator al Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru", pe care a fondat-o în decembrie 2016 și
07:20
Secrete întunecate din căsnicie: Rodica Ciorănică vorbește despre crize, bătăi și finalul tragic al relației cu Sergiu Gavriliță # EA.md
Jurnalista Rodica Ciorănică a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu fostul său soț, povestind despre conflicte care au degenerat în violență, presiunea profesională și ultimele luni din viața lui, marcate de boală, dependențe și, în final, deces. „Am început să lucrăm împreună, la Mircea Snegur, la ziar. Acolo a început criza relației noastre", a mărturisit
07:20
După două căsnicii eșuate și cu reputația de fustangiu, producătorul general Jurnal TV și prezentatorul Gabi Marcu s-a căsătorit pentru a treia oară. Deși nu a făcut un anunț oficial, vestea a ieșit la iveală în timpul emisiunii „Sună un prieten" cu Mircea Marco. Gabi Marcu a primit o întrebare din domeniul muzicii clasice
07:10
Angajații din sectorul public din Republica Moldova adună anual sute de mii de zile de concediu nefolosite, situație care pune o presiune semnificativă pe bugetele instituțiilor și, în unele cazuri, le afectează activitatea financiară. Autoritățile avertizează că, atunci când mai mulți angajați ies din sistem, instituțiile sunt nevoite să achite milioane de lei pentru concedii
07:10
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, este internat în spital, după ce ar fi suferit o insuficiență renală, potrivit RBC-Ucraina, care citează surse apropiate situației. „Lui Kadîrov i-au cedat rinichii, iar Kremlinul caută de urgență un nou lider pentru Cecenia", susțin sursele citate de publicația ucraineană. Potrivit acestora, în prezent, la spital se află și membri
07:10
Republica Moldova se clasează printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume, conform World Population Review. Cu un consum mediu anual de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Moldova ocupă locul patru la nivel global, după România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată că România conduce topul mondial, cu
07:10
O postare virală a scos în evidență discrepanța dintre imaginea de brand și realitatea unor produse prezentate ca fiind autohtone. O femeie a semnalat că un borcan de castraveți murați, vândut sub un brand moldovenesc cu tradiție, este de fapt fabricat în Turcia. Potrivit autoarei postării, ambalajul produsului sugerează clar o origine locală: denumire
07:10
Doi români au vrut să profite de vreme și de ultimele zile de vacanță și au plecat la schi în Ucraina. Au rezervat o cameră în Bukovel, dar, ajungând la recepție, au dat peste… totul închis. Cum a decurs drumul celor doi români până în stațiunea de schi din Ucraina Cei doi soți au
07:10
Incident la frontieră: Un Range Rover forțează trecerea în România, iar un polițist ajunge grav rănit # EA.md
Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene. Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul
07:10
(Foto) Scandal sau coincidență? Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi, în aceeași poveste cu un milionar din Dubai. Cine este bărbatul surprins subtil în imagini? # EA.md
Andreea Bosta
07:10
Din cauza gerului puternic, cascada de la Mănăstirea Saharna s-a transformat complet în gheață, un fenomen extrem de rar. Gerul din ultimele zile a oprit curgerea apei, creând forme ciudate de gheață și țurțuri. Imaginile acestui fenomen natural rar s-au viralizat rapid pe rețelele sociale, scrie point.md. Articolul Iarnă spectaculoasă: Cascada de la Mănăstirea Saharna, complet înghețată apare prima dată în ea.md.
07:10
Crime șocante în Telenești: Bărbatul care a ucis o femeie de afaceri cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, condamnat # EA.md
Bărbatul de 46 de ani, care în august 2025 a ucis o femeie de afaceri într-o companie din Telenești, a fost condamnat la 18,6 ani de închisoare. „Potrivit probelor administrate de procurori, la data de 8 august 2025, pe timp de zi, inculpatul, aflându-se pe teritoriul societății comerciale, unde activa în calitate de paznic, […] Articolul Crime șocante în Telenești: Bărbatul care a ucis o femeie de afaceri cu toporul și a aruncat-o într-o fântână, condamnat apare prima dată în ea.md.
07:10
O femeie a fost descoperită fără suflare într-un automobil, pe 12 ianuarie, în jurul orei 08:30, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei. Poliția a fost alertată de către o trecătoare, care a văzut femeia zăcând fără suflare într-un automobil de marca Toyota. La fața locului s-a deplasat grupul operativ de la […] Articolul Șoc în Capitală: Cadavrul unei femei, găsit fără suflare într-o mașină apare prima dată în ea.md.
07:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de automobile și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova vor fi obligați să achite taxa pentru folosirea drumurilor, în aceleași condiții ca toți ceilalți participanți la trafic. Prevederea este inclusă într-un proiect privind politica fiscală, publicat în Monitorul Oficial încă din 10 august 2023, și a intrat oficial […] Articolul Taxă nouă din 2026: Șoferii de mașini electrice din Moldova vor achita taxa de drum apare prima dată în ea.md.
12 ianuarie 2026
14:50
Nicolae Botgros nu suportă să lipsească din topul Vip Magazin! Rodica Ciorănică: „Îmi dă bătăi de cap, am probleme” # EA.md
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care acordă premii prestigioase personalităților publice, a dezvăluit într-un interviu cu Dorin Galben că Nicolae Botgros, deputat și dirijor al Orchestrei „Lăutarii”, îi dă bătăi de cap. Deși a fost distins cu titlul de „Omul Secolului”, artistul nu se mulțumește și vrea să domine topul în […] Articolul Nicolae Botgros nu suportă să lipsească din topul Vip Magazin! Rodica Ciorănică: „Îmi dă bătăi de cap, am probleme” apare prima dată în ea.md.
14:40
Un bărbat suspectat de uciderea tatălui său este căutat de oamenii legii. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de 11 ianuarie, în jurul orei 14:10, în localitatea Batâr, raionul Cimișlia. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 81 de ani. Cadavrul acestuia a fost depistat zăcând în […] Articolul Alertă în teritoriu: Poliția caută un bărbat suspectat că și-ar fi ucis tatăl apare prima dată în ea.md.
14:30
„Kenții Maiei Sandu” fac ravagii în zootehnică: Costiuc, despre distrugerea a peste 110.000 de găini de către ANSA # EA.md
„O să mâncăm carne din Ucraina”, a declarat liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, după ce ANSA a ordonat recent distrugerea a peste 110.000 de găini. Deputatul din opoziție a criticat decizia, afirmând într-un videoclip că „«Kenții Maiei Sandu» au trăsnit sectorul zootehnic și s-au apucat de păsări”. „De ce trebuie să mâncăm carne de pasăre […] Articolul „Kenții Maiei Sandu” fac ravagii în zootehnică: Costiuc, despre distrugerea a peste 110.000 de găini de către ANSA apare prima dată în ea.md.
13:50
Judecătorii Curții Supreme de Justiție au dat curs cererii procurorilor anticorupție și au aprobat audierea oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, precum și a apropiatului său, Serghei Iaralov, fugit din Republica Moldova, în dosarul „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon, transmite […] Articolul CSJ decide: Plahotniuc și Iaralov, față în față cu anchetatorii în dosarul „Kuliok” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
În raionul Cahul s-a finalizat un proiect major de infrastructură: un drum care leagă satele Andrușul de Sus și Andrușul de Jos. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că proiectul a costat 18 milioane de lei, transmite rupor.md. Potrivit autorităților locale, această porțiune de drum este de o importanță crucială pentru locuitori. Problema alunecărilor […] Articolul Igor Grosu inaugurează în satul natal un drum de 18 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
07:20
Maia Sandu și-a publicat declarația de avere pentru 2025: peste 67 de mii de lei câștigați dintr-un litigiu judiciar # EA.md
Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru 2025. Documentul din 11 ianuarie arată că președinta a înregistrat venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasările externe, precum și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, fără a declara noi bunuri imobile, automobile sau datorii. Conform declarației publicate pe site-ul […] Articolul Maia Sandu și-a publicat declarația de avere pentru 2025: peste 67 de mii de lei câștigați dintr-un litigiu judiciar apare prima dată în ea.md.
07:20
Mama tânărului moldovean ucis în Italia: „Nu voi găsi liniștea până nu aflu adevărul complet” # EA.md
Durerea Anastasiei Burghelea, mama lui Sergiu Țărnă, tânărul moldovean ucis în Italia, rămâne la fel de puternică chiar și după arestarea principalului suspect. Ea cere ca întreaga poveste a crimei să iasă la iveală și ca toți vinovații să fie trași la răspundere. „Nu voi avea liniște până când nu se va face lumină. […] Articolul Mama tânărului moldovean ucis în Italia: „Nu voi găsi liniștea până nu aflu adevărul complet” apare prima dată în ea.md.
07:20
Daria, copilul unic din Moldova diagnosticat cu sindromul Myhre: Povestea unei lupte speciale # EA.md
Timp de opt ani și-au dorit un copil, iar vestea minunată le-a schimbat viața pentru totdeauna. Este povestea familiei Pavlovschi, care înfruntă greutățile cu recunoștință și iubire. Acum aproape 18 ani, în familia lor s-a născut Daria, unicul copil din Moldova diagnosticat cu sindromul Myhre. Fetița s-a născut prematur, iar venirea ei pe lume […] Articolul Daria, copilul unic din Moldova diagnosticat cu sindromul Myhre: Povestea unei lupte speciale apare prima dată în ea.md.
07:20
La „Femeile vorbesc” veți descoperi povestea unei mame a 12 copii, care și-a purtat viața între urcușurile responsabilităților și încercările grele ale destinului. Trei accidente rutiere i-au marcat existența, iar unul dintre ele l-a traversat chiar în timpul sarcinii. Cu toate acestea, nu s-a oprit, nu a renunțat. A mers mai departe pentru copii […] Articolul Mama a 12 copii: Trei accidente rutiere i-au schimbat viața pentru totdeauna apare prima dată în ea.md.
07:20
Începând cu acest an, toate persoanele din mediul de afaceri implicate în producția și comercializarea alcoolului sunt obligate să depună declarații privind fabricarea și circulația alcoolului etilic, a distilatelor de origine agricolă și a produselor alcoolice. Începând cu 2026, agenții economici care produc și vând angro bere și băuturi pe bază de bere vor […] Articolul ANSA impune noi reguli pentru producătorii și comercianții de alcool apare prima dată în ea.md.
07:20
Nicanor Ciochină, primul interviu după tragedia în care a murit un copil: „Pentru unele canale de știri, verdictul era dat cu doi ani înainte” # EA.md
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal cu automobilul un copil și ar fi părăsit locul accidentului, a oferit recent un interviu canalului de YouTube LIFE.MD. Discuția, desfășurată timp de aproximativ două ore la domiciliul familiei Ciochină, s-a axat pe procesul de judecată și circumstanțele tragediei soldate cu moartea […] Articolul Nicanor Ciochină, primul interviu după tragedia în care a murit un copil: „Pentru unele canale de știri, verdictul era dat cu doi ani înainte” apare prima dată în ea.md.
07:10
Este admirabil când oamenii își urmează pasiunile din copilărie chiar și la vârste înaintate. Pentru Elena Crețu din satul Răzeni, croșetatul și lucrul cu andrelele sunt o alinare a dorului de copiii și nepoții plecați peste hotare. Vă invităm să-i descoperiți povestea și să admirați lucrările sale deosebite. Știe să tricoteze aproape orice: de […] Articolul Din visele copilăriei, spre o viață trăită cu pasiune: Povestea unei femei din satul Răzeni apare prima dată în ea.md.
07:10
Cine este tânăra care stârnește controverse pe TikTok: Moldova, descrisă drept „o țară degradată” # EA.md
Un videoclip în care o tânără descrie Republica Moldova drept „o țară degradată” și spune că va pleca „cu prima posibilitate” a devenit viral pe rețelele sociale, adunând zeci de mii de vizualizări și provocând reacții aprinse. ZdGust.md a verificat identitatea autoarei mesajului și a constatat că aceasta este Irina Gheorghiuc, condamnată într-un dosar […] Articolul Cine este tânăra care stârnește controverse pe TikTok: Moldova, descrisă drept „o țară degradată” apare prima dată în ea.md.
07:10
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor să-și majoreze în 2026 tarifele pentru servicii cu 25%, ca răspuns la creșterea de 2,5 ori a costului poliței medicale aprobată de Parlament. Recomandarea a fost făcută după o ședință de urgență a conducerii Uniunii Avocaților din 5 ianuarie. Avocații au discutat legea bugetară adoptată la 29 decembrie, […] Articolul Uniunea Avocaților propune o creștere de 25% a tarifelor pentru servicii juridice apare prima dată în ea.md.
07:10
În ultimele șase luni ale anului 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări externe, iar șefa statului a participat personal la 14 dintre acestea. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800.000 de lei, transmite zdg.md. Cei mai mulți bani au fost […] Articolul Președinția a investit aproape 800.000 de lei în călătorii externe în ultimele șase luni apare prima dată în ea.md.
07:10
2026 aduce avantaje fiscale pentru moldoveni: Noi deduceri și beneficii disponibile pentru toți # EA.md
În 2026, contribuabilii din Republica Moldova vor avea acces la noi deduceri și scutiri fiscale, care le vor reduce venitul impozabil și, implicit, suma de impozit pe venit de achitat statului. Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care a explicat ce cheltuieli pot fi […] Articolul 2026 aduce avantaje fiscale pentru moldoveni: Noi deduceri și beneficii disponibile pentru toți apare prima dată în ea.md.
07:10
La opt luni de la incendiul din Durlești: Locuitorii încă trăiesc fără căldură și condiții decente # EA.md
La mai bine de șase luni de la incendiul de la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului rămâne aproape neschimbată. Apartamentele afectate sunt și astăzi într-o stare deplorabilă, ultimul etaj fiind în beznă. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că problemele nu s-au oprit aici: odată cu începutul […] Articolul La opt luni de la incendiul din Durlești: Locuitorii încă trăiesc fără căldură și condiții decente apare prima dată în ea.md.
