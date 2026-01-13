Slusari critică: Bucureștiul își apără grâul, Chișinăul își lasă fermierii la greu

09:10

Un bărbat de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament aflat la etajul cinci al unui bloc din Dubăsari. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla în vizită la niște cunoscuți. După ce ar fi consumat alcool, toți s-au retras în camere și au adormit. Nimeni nu a […] Articolul Miracol în Dubăsari: Un bărbat a căzut de la etajul cinci și a supraviețuit apare prima dată în ea.md.