VIDEO Scandalul de la un cămin UTM ia amploare. O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche
Realitatea.md, 15 ianuarie 2026 11:20
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare, potrivit newsmaker.md. În același timp, […] Articolul VIDEO Scandalul de la un cămin UTM ia amploare. O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
11:30
Grosu și Munteanu, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să mergem la teatru, la operă, la concerte, să citim cărți” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu și speakerul Igor Grosu îndeamnă moldovenii să promoveze patrimoniul țării de Ziua Națională a Culturii. Oficialii au menționat rolul angajaților din domeniu în procesul de promovare a tradițiilor și artei. În opinia prim-ministrului Alexandru Munteanu, evenimentul reprezintă o ocazie de discuție despre importanța patrimoniului cultural și promovarea personalităților autohtone. Conform oficialului, moștenirea […] Articolul Grosu și Munteanu, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să mergem la teatru, la operă, la concerte, să citim cărți” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:20
VIDEO Scandalul de la un cămin UTM ia amploare. O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche # Realitatea.md
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare, potrivit newsmaker.md. În același timp, […] Articolul VIDEO Scandalul de la un cămin UTM ia amploare. O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:00
Românul David Popovici a devenit cel mai bun înotător european al anului 2025. Anunțul a fost făcut de European Aquatics și clubul Dinamo București. Popovici a obținut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 metri liber și 200 metri liber. Înotătorul are două medalii de aur și una de bronz, câștigate […] Articolul Sportivul român a David Popovici a devenit cel mai bun înotător european în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pe fondul atacurilor rusești care afectează tot mai grav infrastructura energetică a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că autoritățile de la Kiev caută noi surse de energie pentru a asigura încălzirea capitalei, a orașelor și a satelor din întreaga țară. În acest context, la Kiev au fost instalate cinci noi centrale electrice de mici […] Articolul Urgență energetică la Kiev: centrale electrice mobile sosesc pentru a salva orașul apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Ion Ceban a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, „Luceafărul” literaturii române # Realitatea.md
În fiecare an, pe 15 ianuarie, este comemorat Mihai Eminescu. Astăzi, tradițional, primarul Capitalei, Ion Ceban, a depus flori la monumentul poetului, considerat ”Luceafărul” literaturii române, în scuarul care îi poartă numele. „În fiecare an, la data de 15 ianuarie, este sărbătorită atât ziua de naștere a lui Mihai Eminescu (care ar fi împlinit astăzi […] Articolul VIDEO Ion Ceban a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, „Luceafărul” literaturii române apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Incident la muncă: Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion # Realitatea.md
Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion. Incidentul s-a produs la un atelier de reparații auto din stânga Nistrului. Muncitorul de 56 de ani era sudor și urma să efectueze lucrări la vehiculul de mare tonaj. Camionul a fost ridicat, iar roțile – blocate prin intermediul unui […] Articolul Incident la muncă: Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Criza continuă la Tiraspol! Starea de urgență rămâne în vigoare până la 15 februarie # Realitatea.md
Pretinsele autorități de la Tiraspol au decis prelungirea stării de urgență în economie pentru încă 30 de zile, până la 15 februarie, potrivit unui decret semnat de liderul administrației separatiste, Vadim Krasnoselski, și aprobat de așa-numitul Soviet Suprem al regiunii, transmite bani.md. Decizia vine pe fondul continuării dificultăților economice din regiune, inclusiv probleme legate de […] Articolul Criza continuă la Tiraspol! Starea de urgență rămâne în vigoare până la 15 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:30
Tăieri ilegale de nuc la Mihălășeni: inspectorii de mediu au surprins făptașii în flagrant # Realitatea.md
Inspectorii de mediu din raionul Ocnița au descoperit, în urma unor controale în teren, mai multe cazuri de tăiere ilegală a arborilor de nuc în localitatea Mihălășeni. Aceștia erau tăiați din fâșia de protecție a câmpurilor. Persoanele implicate au fost prinse în flagrant, iar pe numele lor au fost întocmite procese-verbale. Făptașii au fost amendați, […] Articolul Tăieri ilegale de nuc la Mihălășeni: inspectorii de mediu au surprins făptașii în flagrant apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Evenimentul va avea loc între orele 11.00 și 13.00. Reprezentanții mass-media sunt invitați începând cu 10:30, la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, […] Articolul Maia Sandu va susține o conferință de presă joi, 22 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Incendiu într-un apartament din Tiraspol. Un bărbat a ajuns la terapia intensivă cu arsuri grave # Realitatea.md
Un pensionar a ajuns la terapia intensivă după ce a suferit arsuri grave în urma unui incendiu, produs miercuri, 14 ianuarie, în Tiraspol. Potrivit autorităților din regiune, flăcările au izbucnit într-un apartament de la etajul patru. Salvatorii l-au găsit pe proprietarul de 82 de ani conștient, întins la podea, și l-au transportat de urgență la […] Articolul VIDEO Incendiu într-un apartament din Tiraspol. Un bărbat a ajuns la terapia intensivă cu arsuri grave apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Cum pierd aliații încrederea în Rusia, pe măsură ce atenția Kremlinului se mută spre Ucraina # Realitatea.md
Aliații strategici ai Rusiei își exprimă tot mai des nemulțumirea față de lipsa de sprijin din partea Moscovei, pe fondul concentrării președintelui Vladimir Putin asupra războiului din Ucraina. În ultimele 13 luni, mai multe regimuri autoritare apropiate Kremlinului au constatat că nu se pot baza pe Rusia în momentele de criză. De la Siria și […] Articolul Cum pierd aliații încrederea în Rusia, pe măsură ce atenția Kremlinului se mută spre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Cât de ingenioși au fost moldovenii în 2025 la capitolul nume de copii? De la Sofia și David… la Akif și Alvisa # Realitatea.md
Moldovenii care în 2025 au devenit părinți au avut de luat una dintre cele mai importante decizii din viața lor: cum își vor numi copiii. Datele statistice din primele 11 luni ale anului, oferite de Agenția Servicii Publice (ASP) într-o solicitare adresată de Realitatea.md, arată că, în timp ce unii au mers pe variante clasice, […] Articolul Cât de ingenioși au fost moldovenii în 2025 la capitolul nume de copii? De la Sofia și David… la Akif și Alvisa apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Iranul și-a redeschis spațiul aerian joi dimineața, după ce acesta a fost închis temporar din motive de securitate. Autoritățile iraniene au impus inițial restricții asupra majorității zborurilor de sosire și plecare pentru câteva ore. Măsura a fost luată pe fondul tensiunilor legate de o posibilă acțiune militară a Statelor Unite, care ar fi putut crește […] Articolul Iranul redeschide spațiul aerian după o închidere temporară de cinci ore apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ziua Națională a Culturii și nașterea lui Mihai Eminescu, marcate în școlile din țară # Realitatea.md
Pe parcursul lunii ianuarie, școlile din Republica Moldova vor desfășura mai multe activități dedicate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la naștere, personalitate emblematică a literaturii și identității naționale. Acțiunile au drept scop promovarea patrimoniului cultural și a rolului educației în cultivarea valorilor spirituale autentice. […] Articolul Ziua Națională a Culturii și nașterea lui Mihai Eminescu, marcate în școlile din țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumarii, mobilizați pe timp de noapte în toată țara. Peste 1.300 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate # Realitatea.md
În urma ninsorilor din noaptea trecută, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pe traseele naționale pentru a asigura circulația în condiții de siguranță. Potrivit AND, echipele au desfășurat lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe aproximativ 40 de sectoare din […] Articolul Drumarii, mobilizați pe timp de noapte în toată țara. Peste 1.300 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Oficialul se va întâlni cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între administrația […] Articolul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Soroca. Cu cine se va întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:30
Piața datoriilor din Rusia, sub presiune: număr record de defaulturi în al patrulea an de război # Realitatea.md
Al patrulea an al războiului din Ucraina a devenit cel mai dificil pentru piața obligațiunilor din Rusia cel puțin din 2022 încoace: 48 de companii au intrat în default sau au fost nevoite să își restructureze forțat datoriile, potrivit datelor Cbonds citate de RBC, scrie The Moscow Times. Prin comparație, dificultăți de plată au avut […] Articolul Piața datoriilor din Rusia, sub presiune: număr record de defaulturi în al patrulea an de război apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
MAE, despre suspendarea vizelor de imigrare de către SUA: Nu constituie o interdicție generală de călătorie # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu o reacția la decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda vizele de imigrare pentru 75 de țări, printre care s-ar afla și Republica, începând cu 21 ianuarie 2026. Autoritățile precizează că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor […] Articolul MAE, despre suspendarea vizelor de imigrare de către SUA: Nu constituie o interdicție generală de călătorie apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Moldova va reglementa criptomonedele în 2026. Gavriliță: „Este dreptul cetățenilor să le dețină” # Realitatea.md
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal complet pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și conversia acestora, dar va introduce și reguli stricte de control fiscal și de prevenire a spălării banilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, relatează Bani.md. Potrivit ministrului, […] Articolul Moldova va reglementa criptomonedele în 2026. Gavriliță: „Este dreptul cetățenilor să le dețină” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Iranul își redeschide spațiul aerian după închiderea temporară cauzată de tensiuni cu SUA # Realitatea.md
Iranul și-a redeschis joi dimineața spațiul aerian, după ce îl închisese temporar. Măsura a afectat majoritatea zborurilor de sosire și plecare, fiind luată din cauza îngrijorărilor legate de posibile atacuri militare americane, ceea ce a crescut riscurile pentru companiile aeriene. Restricția, care s-a încheiat la ora 3:30 a fost în vigoare timp de 5 ore. […] Articolul Iranul își redeschide spațiul aerian după închiderea temporară cauzată de tensiuni cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
SRI cere retragerea cetățeniei române a Victoriei Furtună. Fosta procuroare, chemată la audieri la București # Realitatea.md
Serviciul Român de Informații (SRI) a solicitat retragerea cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”. Politiciana este invitată la audieri pe 16 ianuarie, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, scrie Europa Liberă România. SRI a formulat cererea în baza articolului 25, alineatul 1, litera b din Legea cetățeniei române, care vizează […] Articolul SRI cere retragerea cetățeniei române a Victoriei Furtună. Fosta procuroare, chemată la audieri la București apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Donald Trump acuză Ucraina că blochează un acord de pace, în contrast cu poziția aliaților europeni # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina și nu Rusia – ar împiedica un eventual acord de pace. Afirmațiile sale contrazic însă retorica aliaților europeni, care susțin constant că Moscova nu ar avea un interes real în încheierea războiului din Ucraina. Într-un interviu exclusiv acordat în Biroul Oval, Trump a declarat că […] Articolul Donald Trump acuză Ucraina că blochează un acord de pace, în contrast cu poziția aliaților europeni apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Horoscop 15 ianuarie 2026. O zodie se confruntă cu provocări financiare în această perioadă # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026 vine cu o energie specială, care te îndeamnă la introspecție, echilibru emoțional și curajul de a face schimbări necesare. Astrele pun accent mai puțin pe evenimentele exterioare și mai mult pe trăirile tale interioare, pe nevoia de a te asculta cu adevărat și de a-ți urma intuiția. Este o […] Articolul Horoscop 15 ianuarie 2026. O zodie se confruntă cu provocări financiare în această perioadă apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Ce schimbă jocul pentru AI în 2026: Trei tendințe care pot tempera investițiile pentru investitori # Realitatea.md
După ce a alimentat creșteri istorice ale piețelor în 2025, inteligența artificială ar putea intra într-o fază de încetinire a investițiilor în 2026, pe fondul unor transformări structurale profunde în economie, avertizează economistul Mohamed El-Erian. „Pe măsură ce anul 2026 avansează, este puțin probabil ca narațiunea AI să fie suficient de puternică pentru a continua […] Articolul Ce schimbă jocul pentru AI în 2026: Trei tendințe care pot tempera investițiile pentru investitori apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:30
Mai multe trupe NATO în Groenlanda, „în următoarele zile”. Germania anunță o misiune de recunoaștere formată din 13 militari # Realitatea.md
Mai multe state europene au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda, pentru a consolida securitatea insulei arctice, la solicitarea Danemarcei. Norvegia, Suedia și Germania se numără printre primele țări care au confirmat că vor participa la aceste misiuni militare, iar ulterior și Franța a anunțat că va contribui cu trupe la o misiune europeană […] Articolul Mai multe trupe NATO în Groenlanda, „în următoarele zile”. Germania anunță o misiune de recunoaștere formată din 13 militari apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pentru astăzi, 15 ianuarie meteorologii anunță ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile maxime nu vor depăși -3 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la -10 grade. În nordul țării, maximele diurne vor atinge cel mult -7 grade, în timp ce noaptea temperaturile vor scădea până la -10 […] Articolul Ger și ninsori slabe pe 15 ianuarie. Temperaturile scad până la -10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Ziua Națională a Culturii va fi marcată printr-o serie amplă de manifestări culturale în Republica Moldova. Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film și întâlniri tematice, anunță Ministerul Culturii. Tradițional, manifestările vor debuta cu depuneri de flori la busturile lui Mihai Eminescu, atât în capitală, pe Aleea Clasicilor, cât și în mai […] Articolul Zeci de evenimente dedicate Zilei Naționale a Culturii 2026 în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
În contextul ninsorilor și al formării poleiului pe străzi, serviciile municipale sunt mobilizate și acționează în teren pentru prevenirea situațiilor de risc și intervenția promptă, în caz de necesitate. Echipele specializate intervin pe principalele artere ale capitalei, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii. Se lucrează continuu […] Articolul VIDEO Serviciile municipale, mobilizate în teren din cauza ninsorii și poleiului apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru ziua de 15 ianuarie 2026. Potrivit datelor BNM, euro se apreciază și ajunge la 19 lei și 90 de bani, în creștere cu 4 bani. Dolarul american înregistrează un avans mai pronunțat, fiind cotat la 17 lei și 9 bani, cu 7 bani […] Articolul Curs valutar 15 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:20
O femeie de 61 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs pe traseul R-30, în apropiere de Anenii Noi. Potrivit poliției, victima conducea un automobil Toyota când, din motive care urmează a fi stabilite, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion condus de un bărbat de 35 de ani. […] Articolul Accident fatal în apropierea orașului Anenii Noi: o femeie și-a pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
23:00
Iranul a lansat miercuri, 14 ianuarie curent, o amenințare de asasinat la adresa președintelui american Donald Trump, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini de la tentativa de asasinat asupra lui Trump din 13 iulie 2024, de la un miting electoral din Butler, Pennsylvania, când un glonț […] Articolul Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „De data aceasta, glonțul nu va rata” apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
O intervenție militară a SUA în Iran ar putea avea loc cel mai probabil în următoarele 24 de ore, au declarat, sub anonimat, doi oficiali europeni, citați de Reuters, transmite mediafax.ro. „Un oficial israelian a mai spus că Trump pare să fi luat decizia de a interveni, deși amploarea și momentul intervenției nu au fost […] Articolul Protestele din Iran: „Posibil atac al SUA în următoarele 24 de ore” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
Toate coletele expediate din străinătate vor fi supuse unei taxe de 20% din valoarea produsului, la care se va adăuga o taxă fixă de 20 de lei pentru procesare. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Ministrul a afirmat că noile reguli ar […] Articolul Colet din străinătate? Pregătește-te pentru TVA și taxă de procesare de 20 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Asociația Forța Fermierilor a sesizat mai multe ambasade europene în legătură cu ceea ce numește „hărțuirea” agricultorilor de către o parte a presei din Republica Moldova. Directorul executiv al asociației, Alexandru Bădărău, afirmă că anumite portaluri publică acuzații nefondate la adresa fermierilor, iar acestea sunt preluate ulterior „în tandem” de mai multe posturi de televiziune. […] Articolul Forța Fermierilor: Etichetarea și hărțuirea agricultorilor nu sunt valori europene apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, 14 ianuarie curent, că va fi declarată „stare de urgență” în sectorul energiei, pentru combaterea efectelor provocate de atacurile constante ale forțelor ruse asupra infrastructurii, scrie hotnews.ro. „Consecințele atacurilor rusești, în actualele condiții meteorologice, sunt grave”, a spus Zelenski. „Va fi înființat un sediu permanent de coordonare pentru […] Articolul Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Peste 200 de mii de lei pe lună? Ce spune Gavriliță despre salariile din instituțiile autonome # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a afirmat că există posibilitatea ca în unele instituții un angajat să aibă un salariu care depășește 200 de mii de lei pe lună, însă aceste cazuri nu se regăsesc în structurile aflate direct în subordinea Guvernului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. […] Articolul Peste 200 de mii de lei pe lună? Ce spune Gavriliță despre salariile din instituțiile autonome apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Autoritățile române au investit 550.000 de lei românești în modernizarea cantinei de la Liceul Alexandru cel Bun, singurul liceu cu predare în limba română din Cernăuți, Ucraina, relatează antena3.ro. Unitatea de învățământ, considerată una dintre cele mai importante școli ale comunității românești din Ucraina, a beneficiat de o finanțare de 300.000 de lei din partea […] Articolul România a investit 550.000 de lei în singurul liceu românesc din Cernăuți apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Primele imagini cu adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins în stare de ebrietate la volan, au fost publicate de jurnaliștii Nordinfo.md. Ion Crișciuc a încercat să evite filmarea de către jurnaliști, deși se afla într-un spațiu public. „Eu nu am fost la volan. Te rog frumos nu filma, brat”, a declarat Crișciuc. Bărbatul a refuzat în […] Articolul Primele imagini VIDEO cu procurorul prins beat la volan: „Brat, nu mă filma” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
La această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, partea carosabilă fiind uscată, dar pe alocuri însă se semnalează ghețuș, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe unele sectoare, drumarii au continuat lucrările de deszăpezire și curățare a părții carosabile și a acostamentelor, inclusiv răspândirea materialului antiderapant. Astfel, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit cu 32 […] Articolul AND: Drumurile naționale sunt practicabile, dar pe alocuri există risc de ghețuș apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Noi detalii despre accidentul de la Hîncești: Trei morți, printre care un bebeluș, și trei răniți # Realitatea.md
Poliția Națională vine cu noi detalii despre tragicul accident produs astăzi, 14 ianuarie, în raionul Hîncești. Trei persoane, printre care un copil de 8 luni, au murit, iar alte trei au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit grav pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. „Preliminar s-a stabilit că o Toyota, condusă de un […] Articolul Noi detalii despre accidentul de la Hîncești: Trei morți, printre care un bebeluș, și trei răniți apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Descoperire macabră pe malul unui iaz. O persoană dispărută din 24 decembrie 2025, găsită moartă # Realitatea.md
Pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei, a fost descoperit astăzi, 14 ianuarie, cadavrul unui bărbat de 33 de ani. Apelul la Serviciul Unic de Urgență 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că victima se afla la aproximativ doi metri de […] Articolul Descoperire macabră pe malul unui iaz. O persoană dispărută din 24 decembrie 2025, găsită moartă apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
FOTO Modernizare la IGP: Un nou sediu pentru informații privind pasagerii, inaugurat # Realitatea.md
Miercuri, 14 ianuarie, a fost inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP) din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF). Autoritățile subliniază că modernizarea mecanismelor de analiză a datelor privind pasagerii reprezintă o prioritate esențială pentru prevenirea și combaterea riscurilor transfrontaliere. În acest context, dezvoltarea capacităților instituționale în schimbul și prelucrarea informațiilor devine un […] Articolul FOTO Modernizare la IGP: Un nou sediu pentru informații privind pasagerii, inaugurat apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Noaptea și dimineața sunt așteptate ninsori! Autoritățile îndeamnă școlile să curețe căile de acces # Realitatea.md
În intervalul orelor 01:00-06:00, sunt prognozate ninsori. În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău îndeamnă administrațiile instituțiilor de învățământ să fie pregătite și să întreprindă măsurile necesare, precum: curățarea operativă a căilor de acces către instituții; presărarea materialului antiderapant, acolo unde este necesar; asigurarea unui acces sigur pentru elevi, copii, […] Articolul Noaptea și dimineața sunt așteptate ninsori! Autoritățile îndeamnă școlile să curețe căile de acces apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Provocările agricultorilor, în dezbateri! Alexandru Bădărău și Sergiu Stefanco, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției din această seară sunt directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău și deputatul Democrația Acasă, Sergiu Stefanco. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre […] Articolul Provocările agricultorilor, în dezbateri! Alexandru Bădărău și Sergiu Stefanco, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Guțul și examinează dosarul lui Plahotniuc, nu va fi verificată de ANI # Realitatea.md
Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Guțul și examinează dosarul lui Plahotniuc, nu va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Inspectorii au primit o sesizare, urmare aparițiilor unor informații în spațiul public au apărut detalii despre apartamentul său, mașina pe care o deține și pretinse legături cu un martor vizat în procesul fostului […] Articolul Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Guțul și examinează dosarul lui Plahotniuc, nu va fi verificată de ANI apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Ce părere au cetățenii despre situația din economia Republicii Moldova? Iată ce ne-au mărturisit # Realitatea.md
Este ea într-o stare critică sau doar traversează o perioadă dificilă? REALITATEA a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului cum percep situația economică a țării, dacă simt vreo îmbunătățire în viața de zi cu zi și care cred ei că sunt cele mai mari probleme. Iată câteva dintre răspunsuri: – Cam șubredă situația din […] Articolul Ce părere au cetățenii despre situația din economia Republicii Moldova? Iată ce ne-au mărturisit apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Hîncești: Un micuț și-a pierdut viața după ce două mașini s-au tamponat violent. Încă un mort și persoane rănit # Realitatea.md
Două automobile s-au tamponat violent în raionul Hîncești miercuri. Conform presei locale, două persoane, printre care un copil, s-au stins din viață. Publicația locală Hîncești24 scrie că minorul avea mai puțin de un an, pe când pe canale de Telegram au apărut informații că ar fi avut 2 ani. A doua persoană decedată este șoferul […] Articolul Hîncești: Un micuț și-a pierdut viața după ce două mașini s-au tamponat violent. Încă un mort și persoane rănit apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un BMW a doborât un pilon pe strada Albișoara. Șoferul și o pasageră, transportați la spital # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de miercuri pe strada Albișoara 80 din capitală. Un automobil de marca BMW a lovit frontal un pilon de electricitate, pe care l-a doborât, incidentul având loc în apropiere de o stație de așteptare. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, poliție și ambulanță. Circulația în […] Articolul Un BMW a doborât un pilon pe strada Albișoara. Șoferul și o pasageră, transportați la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Ursula von der Leyen: 60 de miliarde din împrumutul UE pentru Ucraina vor merge către echipamente militare # Realitatea.md
Ucraina va putea folosi anul acesta și anul viitor 60 de miliarde de euro din împrumutul de 90 de miliarde acordat de Uniunea Europeană pentru a-și consolida capacitățile militare, a anunțat miercuri, 14 ianuarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres. Împrumutul, convenit în decembrie de liderii europeni, va fi finanțat prin emiterea […] Articolul Ursula von der Leyen: 60 de miliarde din împrumutul UE pentru Ucraina vor merge către echipamente militare apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Atenție, șoferi! Podul din proximitatea localității Răuțel a intrat în reparație capitală # Realitatea.md
Traficul pe podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranîc-R16, km 1,730, este redirecționat, ca urmare a demarării lucrărilor de reparație capitală a podului. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), în urma finalizării procedurii de licitație, antreprenorul câștigător, a început lucrările de demolare a structurii existente a podului menționat. „Pe […] Articolul Atenție, șoferi! Podul din proximitatea localității Răuțel a intrat în reparație capitală apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.