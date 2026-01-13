Relațiile dintre stat și mediul de afaceri se simplifică, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții
Observatorul de Nord, 13 ianuarie 2026 14:10
Despre aceasta a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform oficialului, obiectivul autorităților este ca toate procedurile legate de deschiderea unei afaceri, raportare, taxe, evidență contabilă, autorizare sau vamă să fie realizate integral online, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții. De altfel, cel mai recent pachet de debirocratizare
• • •
Despre aceasta a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform oficialului, obiectivul autorităților este ca toate procedurile legate de deschiderea unei afaceri, raportare, taxe, evidență contabilă, autorizare sau vamă să fie realizate integral online, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții. De altfel, cel mai recent pachet de debirocratizare
Numeroase instituții de presă din R. Moldova și de peste hotare și canale de social media au anunțat că „Chișinăul și Kievul au izolat Transnistria" și „au deconectat cei 1500 de militari ruși (care staționează ilegal în stânga Nistrului – n. r.) de la toate lanțurile de aprovizionare". Unii au utilizat chiar sintagma „blocadă a
Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare – au jefuit un bărbat și l-au urcat cu forța în mașină # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de
În raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate. # Observatorul de Nord
Deficitul de medici, în special de medici de familie, continuă să limiteze accesul populației la servicii medicale, în special în mediul rural. În autonomia găgăuză lipsesc 78 de medici, dintre care 27 în asistența medicală primară, iar în raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate, transmite
De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO # Observatorul de Nord
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost invitatul Podcastului „OBSERVATORUL". În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante, inclusiv despre activitatea pe TikTok. @promonord.md Protagonistul nostru ne-a decladar că mai mulți preoți au activități aferente pentru a-și întreține familiile, inclusiv în agricultură și nu
La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Acesta, fiind întrebat de unde ia banii, a răspuns sincer – nu-s din miliardul furat și nici din „kuliok". Iar cadourile… ascultați mai bine ce spune moșu. Dacă doriți
Inteligența este, de cele mai multe ori, privită ca un avantaj absolut. O minte rapidă, capacitatea de analiză, empatia și gândirea profundă sunt calități apreciate în societate. Cu toate acestea, psihologii atrag atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit în ultimii ani: oamenii cu un nivel ridicat de inteligență obosesc emoțional mai repede decât
Atelier la Liceul Teoretic „Ion Creangă” despre comunicarea profesor–părinte / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, la Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Soroca, a avut loc un atelier practic dedicat educației incluzive. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova". Proiectul este implementat de CCF Copil, Comunitate, Familie. Tema atelierului a vizat comunicarea eficientă cu părinții. Profesorii au discutat
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, vor sta la închisoare pentru că și-au omorât prietenul de pahar # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat
Dacă de Sfântul Vasile noaptea este lină și senină, anul va fi bun. Vezi și alte tradiții și superstiții # Observatorul de Nord
În noaptea dinspre 13 spre 14 ianuarie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfântul Vasile, iar peste 600.000 de români își aniversează ziua numelui. Conform tradiției ce datează din străbuni, s-au transmis și s-au păstrat numeroase obiceiuri și superstiții. # În Moldova, în Ajunul lui Sfântul Vasile, se așează 12 coji de ceapă, în care se pune sare.
Bunuri de peste 7 milioane de lei, indisponibilizate de CNA în dosare de corupție # Observatorul de Nord
Active ilicite în sumă de peste 7 milioane de lei au fost sechestrate, în perioada 5-11 ianuarie curent, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre bunurile indisponibilizate sunt 3 capitaluri sociale, o construcție locativă, 55 de terenuri agricole și unul pentru construcție, scrie anticoruptie.md Alte bunuri, în valoare
„Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md Mai mulți condamnați la închisoare pe viață au insuflat aerul libertății în acest an. Ce-i drept, pentru o perioadă scurtă, timp în care, în culoarele politicii de la Chișinău, s-au dus lupte acerbe și s-au făcut declarații tăioase, în contextul adoptării amendamentelor la Legea amnistiei. Propuse de fosta deputată PAS,
Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău urmează să furnizeze primii kilowați de energie electrică la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie # Observatorul de Nord
Spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie urmează să treacă primii kilowați de energie electrică prin Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că în prezent echipele tehnice sunt în așteptarea condițiilor meteo favorabile pentru a demara lucrările de testare a noii linii, informează moldpres.md
Dacă nu este compensare tarifele la energia electrică sunt mai mari – ministrul Dorin Junghietu dă explicații # Observatorul de Nord
Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură. Totodată, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare a tarifelor de aproximativ 5%, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu,
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 – 2029, publicat în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 – 2029, care reprezintă principalul document de planificare strategică ce ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la UE, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.md Programul actualizat are peste 880 de pagini și oferă o viziune unitară și coerentă asupra reformelor, stabilește
Curs valutar, 13 ianuarie 2026: euro crește cu patru bani, iar dolarul se menține la valoarea de ieri # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc urcă la valoarea de 3
Conform tarifelor noi, costul unui tratament în spitalele raionale variază între 6.945 și 7.110 lei per caz # Observatorul de Nord
Prețul unui caz tratat în spitalele din Moldova variază, de la 1 ianuarie 2026, între aproximativ 6.900 și aproape 19.700 de lei, în funcție de tipul instituției medicale și serviciul prestat. Noile tarife au fost stabilite printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și CNAM, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial. Noile sume se aplică atât
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 13 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,29 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,83 lei. Aceasta înseamnă o scumpire cu 17 bani la
Horoscopul zilei de 13 ianuarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cei care își doresc relații de lungă durată trebuie să știe că azi este momentul pentru ca acestea să fie cu adevărat definite. Două schimbări la nivel planetar aduc cu sine o zi în care apar certurile. Acest aspect poate redeschide răni vechi ce nu s-au vindecat încă. Descoperă ce îți rezervă astrele
Acuzat de omorul unui copil de 10 luni, un bărbat a fost comdamnat la 25 de ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Generală anunță că ieri, 12 ianuarie 2026 a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești, informează procuratura.md. După cum a anunțat Procuratura Generală anterior, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 13 ianuarie 2026 vom avea vreme geroasă, sub media perioadei, iar precipitațiile sunt puțin posibile. Astfel, valorile termice se vor încadra între -7 și -14 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 81 procente, iar vântul
Ne-a părăsit Vitalie Zagaievschi – scriitor, jurnalist, om de cultură Dumnezeu să-l odihnească în pace. Gândurile noastre se îndreaptă spre familia îndurerată. Vitalie Zagaievschi născut la 25 iunie 1936, în satul Palanca (Cosautii-Noi), judetul Soroca, in familia lui Cozma şi Anastasici Zagaievschi, provine din neam cosăuțean. Studii: Şcoala medie din s. Chetrosu, r-nul. Drochia, Facultatea
Președinta Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România…” / Video # Observatorul de Nord
Evoluțiile regionale și globale fac ca supraviețuirea unor țări precum Republica Moldova să devină tot mai complicată, iar aderarea la UE devine un obiectiv realist pentru protejarea suveranității, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici. Pentru prima dată, președinta a declarat public că, dacă ar fi organizat un referendum, ar vota
Invitație la „Din zodia lirei…” – poezia care se aude, muzica ce rostește cuvântul # Observatorul de Nord
Într-o lume grăbită, în care cuvântul riscă să-și piardă greutatea, scena Teatrului „Veniamin Apostol" din Soroca (re)devine locul unei reîntoarceri la esență. Recitalul „Din zodia lirei…" propune o întâlnire între poezie și muzică, între rostire și emoție, într-un omag
Profesorii din învățământul primar, instruiți în utilizarea roboților educaționali # Observatorul de Nord
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au dezvoltat competențele digitale în cadrul atelierului practic „Inovație în educație”. Instruirea s-a axat pe folosirea tehnologiei la lecții și în activitățile cu elevii. Atelierul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics. Activitatea face parte din Proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat […] Post-ul Profesorii din învățământul primar, instruiți în utilizarea roboților educaționali apare prima dată în Observatorul de Nord.
Republica Moldova rămâne, în continuare, una dintre țările europene cu un consum ridicat de alcool. Vinul, băuturile tari și mesele „cu paharul pe masă” fac parte din cultura locală de zeci de ani. Cu toate acestea, în 2024 și începutul lui 2025, autoritățile, medicii și sociologii observă o schimbare lentă, dar vizibilă: tot mai mulți […] Post-ul De ce tot mai mulți moldoveni aleg să renunțe la alcool – trend sau nevoie? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Lebedele de la Soroca: Hrănirea necorespunzătoare a păsărilor le poate pune în pericol viața, avertizează ornitologii # Observatorul de Nord
Un stol de lebede care iernează pe râul Nistru, în zona municipiului Soroca, a devenit în această perioadă o adevărată atracție pentru localnici și turiști. Iarna blândă și faptul că apa râului nu îngheață determină păsările să nu mai migreze, însă ornitologii atrag atenția că hrănirea necorespunzătoare le poate pune în pericol viața și le […] Post-ul Lebedele de la Soroca: Hrănirea necorespunzătoare a păsărilor le poate pune în pericol viața, avertizează ornitologii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la […] Post-ul Condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare. Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată […] Post-ul Inspectorii ANSA au depistat prezența metronidazolului la oa fermă autohtonă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate, fără a deține permis de conducere, faptă care a pus în pericol siguranța circulației rutiere. Bărbatul a condus o motocicletă pe un drum dintr-o localitate rurală, manifestând un comportament neadecvat în trafic. Echipajul de poliție care patrula […] Post-ul A condus fără permis și sub influența alcoolului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Majoritatea elevilor din Republica Moldova au revenit la ore după vacanța de iarnă vineri, 9 ianuarie. Alți elevi au început semestrul II astăzi, 12 ianuarie. În raionul Soroca sunt 43 de instituții de învățământ. Dintre acestea, 29 au decis reluarea orelor vineri, iar 14 școli au început activitatea luni. Informația a fost confirmată de șefa […] Post-ul 14 instituții de învățământ din raionul Soroca au revenit astăzi la ore apare prima dată în Observatorul de Nord.
Kremlinul ar căuta un nou lider pentru Cecenia – Kadârov, în stare gravă la spital # Observatorul de Nord
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, se află în prezent în spital, după ce ar fi suferit o insuficiență renală. Informația este relatată de RBC-Ucraina, cu trimitere la surse apropiate situației. „Lui Kadîrov i-au cedat rinichii, iar Kremlinul caută de urgență un nou lider pentru Cecenia”, susțin sursele citate de publicația ucraineană. Potrivit acestora, în prezent, la […] Post-ul Kremlinul ar căuta un nou lider pentru Cecenia – Kadârov, în stare gravă la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ansamblul „Struguraș” din satul Racovăț – Premiul I la festivalul Copiilor Români de Pretutindeni din Canada / VIDEO # Observatorul de Nord
Am participat la Festivalul-Concurs de Datini pentru Copiii Români de Pretutindeni – Canada, un eveniment de mare valoare culturală, care a reunit copii talentați din diverse colțuri ale lumii, uniți prin dragostea pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul românesc. În cadrul acestui festival ansamblul „Struguraș”, sub ghidarea conducătorului Rotaru Lilia, a obținut Premii de Excelență și […] Post-ul Ansamblul „Struguraș” din satul Racovăț – Premiul I la festivalul Copiilor Români de Pretutindeni din Canada / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, informează mediafax.ro1. Sofia Vicoveanca, interpreta de muzică populară extrem de iubită de români, a suferit un infarct miocardic în timpul nopții, relatează monitorulsv.ro. Ea a fost preluată […] Post-ul Internată de urgență la spital – Sofia Vicoveanca a suferit un infarct apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primul miracol al anului: O mamă a adus pe lume al nouălea copil chiar în drum spre spital # Observatorul de Nord
Echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei a avut o intervenție cu totul special în primele zile ale anului 2026, marcată de emoții pozitive – asistarea unei nașteri în ambulanță. Cazul a avut loc la data de 5 ianuarie 2026, când la ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat […] Post-ul Primul miracol al anului: O mamă a adus pe lume al nouălea copil chiar în drum spre spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maia Sandu, averea din 2025: aceleași proprietăți și mai puține economii decât acum cinci ani # Observatorul de Nord
Proprietățile președintei Maia Sandu au rămas neschimbate pe parcursul anului 2025, în timp ce veniturile salariale au crescut, potrivit declarației de avere depuse de șefa statului la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Documentul arată că Maia Sandu deține același bun imobil ca în anii precedenți, în timp ce economiile sunt mai modeste decât cele indicate la […] Post-ul Maia Sandu, averea din 2025: aceleași proprietăți și mai puține economii decât acum cinci ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cancerul colorectal în vizorul autorităților – circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal # Observatorul de Nord
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). Testul respectiv a fost efectuat în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Râșcani și Centru), municipiul Bălți și […] Post-ul Cancerul colorectal în vizorul autorităților – circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal apare prima dată în Observatorul de Nord.
Corul „Belcanto” la„Focul Crăciunului” – Festival Internațional de Artă Corală și Vocală, care a proslăvit Nașterea Domnului # Observatorul de Nord
Corul „Belcanto” a participat cu bucurie și succes la cel de-al VI-lea Festival Internațional de Artă Corală și Vocală „Focul Crăciunului”, desfășurat în perioada 25–26 decembrie 2025 la Odesa, Ucraina. Ludmira SAMARIN, cunducătoarea și dirijoarea Corului Belcanto: „Prin colindele noastre tradiționale am proslăvit Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, purtând sufletul Moldovei pe scena […] Post-ul Corul „Belcanto” la„Focul Crăciunului” – Festival Internațional de Artă Corală și Vocală, care a proslăvit Nașterea Domnului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026. Gemenii caută dragostea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua aceasta este caracterizată de un moment care se mișcă fără voia sa. Fiecare zodie va avea acum simțul responsabilității în ceea ce privește acțiunile lor. Este un moment pentru acțiuni serioase, conversații care lasă un loc în suflet și roluri bine definite. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026. Gemenii caută dragostea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Fizica nu este doar o disciplină a formulelor și calculelor, ci o cheie esențială pentru înțelegerea lumii care ne înconjoară. De la mișcarea corpurilor și structura materiei până la misterele Universului, legile fizicii stau la baza fiecărui fenomen natural. Concursul de fizică dedicat elevilor de liceu reunește tineri cu potențial remarcabil, pasionați de explorarea acestor […] Post-ul Dincolo de formule: competiția care a unit tineri pasionați de fizică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atenție, turiști! Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel # Observatorul de Nord
Doi români au profitat de vreme și de ultimele zile de vacanță așa că s-au dus la schi în Ucraina. Aceștia au rezervat o cameră de hotel în Bukovel, dar când au ajuns la recepție au găsit totul închis. Cei doi soți au decis să plece într-o vacanță la schi, încă din primele zile ale […] Post-ul Atenție, turiști! Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel apare prima dată în Observatorul de Nord.
Despre carieră, viața de cuplu, sănătate și bani – previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 202 # Observatorul de Nord
Horoscop săptămânal Berbec: 12-18 ianuarie 2026 De cele mai multe ori, energia negativă pe care o „recepționezi” de la cei din jur te poate bloca în planul acțiunii. Nu vorbi prea mult despre planuri de viitor, decizii, dorința de schimbare sau orice alt lucru care presupune determinare și acțiune. De prea multe ori doar […] Post-ul Despre carieră, viața de cuplu, sănătate și bani – previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 202 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 12 ianuarie 2026: în prima zi a săptămânii euro costă 19,77 lei, iar dolarul valorează 16,97 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 ianuarie 2026, moneda unică europeană poate fi cumpărată cu 19 lei și 77 de bani, iar dolarul american este cotat la 16 lei și 87 de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 88 de bani, hrivna […] Post-ul Curs valutar, 12 ianuarie 2026: în prima zi a săptămânii euro costă 19,77 lei, iar dolarul valorează 16,97 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Peste 460 de milioane de lei pentru localitățile din Republica Moldova, inclusiv din raionul Soroca # Observatorul de Nord
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul […] Post-ul Peste 460 de milioane de lei pentru localitățile din Republica Moldova, inclusiv din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Regiunea Nord şi-a trasat priorităţile pentru următorii ani: competitivitate și dezvoltare economică # Observatorul de Nord
Programul Operațional Regional (POR) Nord pentru perioada 2025–2028 a fost aprobat, în cadrul şedinţei Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite moldpres.md Ședința a fost prezidată de președintele raionului Sângerei, Cristian Cainarian, care a mulțumit consilierilor […] Post-ul Regiunea Nord şi-a trasat priorităţile pentru următorii ani: competitivitate și dezvoltare economică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform prognozelor meteorologilor prima zi a săptămânii, 12 ianuarie 2026, începe cu ninsori, pe alocuri abundente și cu temperaturi joase, în special în orele dimineții. Astfel, valorile termice se vor încadra între -3 și -14 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 12 ianuarie 2026: săptămâna începe cu ninsori și vreme geroasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cutremur în media! După ce Theo Rose a anunțat că renunță la Vocea României, acum și Irina Rimes o urmează. Artista lasă liber scaunul juratului și pleacă de la Pro TV. Se pare că vedeta își plănuia plecarea de ceva vreme, dar producătorii au convins-o să mai rămână. Însă, acum cântăreața a luat decizia definitivă, […] Post-ul Irina Rimes, out de la Vocea României! apare prima dată în Observatorul de Nord.
După zilele de vacanță în care ceasul a fost ignorat, iar programul zilnic a devenit flexibil, revenirea la rutina obișnuită poate părea o provocare. Fie că este vorba despre întoarcerea la serviciu, la școală sau la ritmul normal al familiei, tranziția nu trebuie să fie bruscă sau stresantă. Specialiștii recomandă pași mici și ajustări realiste […] Post-ul Cum revenim fără stres la rutina zilnică de după vacanță? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Lacul care pietrifică animalele care beau din el. Doar unii pești pot supraviețui la mal # Observatorul de Nord
Cel mai interesant loc din lume, care îi sperie pe toți ce ajung să îl viziteze. Se spune că orice vietate care se apropie de această apă va fi pietrificată. Care este explicația acestui fenomen sumbru, care pare desprins din filmele de groază. Unde se află Lacul Morții Lacul Natron, situat în partea de nord […] Post-ul Lacul care pietrifică animalele care beau din el. Doar unii pești pot supraviețui la mal apare prima dată în Observatorul de Nord.
Fructele congelate pot fi la fel de nutritive ca cele proaspete și, în unele cazuri, chiar mai bune. Fructele proaspete sunt delicioase și sănătoase, dar se ofilesc, se zdrobesc și se strică mai repede decât majoritatea dintre noi le putem consuma, transmite Ziare.com. Fructele congelate reprezintă o opțiune fiabilă și accesibilă, pe care o poți […] Post-ul Patru fructe pe care ar trebui să le cumperi întotdeauna congelate apare prima dată în Observatorul de Nord.
