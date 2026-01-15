Circulație restricționată în raionul Fălești: începe reconstrucția podului din localitatea Răuțel

13:30

Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor. „Dragi locuitori ai orașului Edineț, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de voi la Hramul orașului! Aici locuiesc mulți dintre prietenii și cunoscuții mei. […]