Maia Sandu în vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace”

12:40

Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că acesta va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an. „În primul […]