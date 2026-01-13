Vladimir Bolea: 28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale, lansate în cadrul Programului „Europa este aproape”

13:40

În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. Dintre acestea, 26 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice și înlăturați de la volan. De asemenea, 1.368 de șoferi au depășit limita de viteză, iar 836 nu au respectat indicatoarele […]