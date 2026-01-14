Valeriu Munteanu: Republica Moldova, singură, este vulnerabilă, expusă și lipsită de garanții reale de securitate

11:10

Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă. Potrivit instituției, în unele zone ale orașului, copiii se dau cu sania atât nesupravegheați, cât și pe pârtii care duc direct spre carosabil, ceea ce poate genera situații […]