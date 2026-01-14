Încasările SFS la Bugetul public național au depășit 606 milioane lei în perioada 5–9 ianuarie
14 ianuarie 2026
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 606,4 milioane lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
• • •
Doi bărbați, în vârstă de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj. În urma acțiunilor speciale de investigație și a măsurilor de urmărire penală, polițiștii și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele personale ale suspecților din localitățile Văsieni și Bardar. În urma acestora, au fost depistate […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) consideră necesar să ofere clarificări cu privire la informațiile apărute recent în spațiul public referitoare la formarea prețului reglementat la gazele naturale și rolul instituțiilor implicate, având în vedere amploarea interpretărilor apărute și impactul acestora asupra încrederii publice. Prețul reglementat la gazele naturale nu reprezintă exclusiv costul de […]
Cel mai amplu proiect de modernizare a gestionării deșeurilor din Chișinău avansează conform planului # Curentul.md
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră, de Primăria Chișinău. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, în sectorul Ciocana, municipalitatea dezvoltă două proiecte de amploare, și anume etapa a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”. „Șantierul – LOT II – Construcția stației de transfer cu o linie […]
Valeriu Munteanu: Republica Moldova, singură, este vulnerabilă, expusă și lipsită de garanții reale de securitate # Curentul.md
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația recentă a doamnei Maia Sandu, prin care afirmă că ar vota pentru Reunirea cu România, reprezintă un gest important. Ea confirmă, în fond, ceea ce noi, unioniștii spunem de zeci de ani: Republica Moldova, singură, este vulnerabilă, expusă și lipsită […]
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența […]
Moldova și Elveția colaborează pentru dezvoltarea afacerilor și a sectorului sănătății pe ambele maluri ale Nistrului # Curentul.md
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de lucru cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani. Au fost abordate programele și proiectele de asistență, finanțate de către Elveția, implementate și planificate pentru promovare pe ambele maluri ale Nistrului, referitoare la dezvoltarea unui […]
Tineri specialiști din Franța vor putea efectua stagii profesionale în Republica Moldova # Curentul.md
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora. Guvernul a aprobat Acordul dintre Republica Moldova și Franța privind Programul de voluntariat internațional în întreprindere. Pentru țara noastră, Programul va […]
Video// Irina Vlah, la Hramul orașului Edineț: Pentru mine e o mare bucurie să fiu alături de voi! # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor. „Dragi locuitori ai orașului Edineț, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de voi la Hramul orașului! Aici locuiesc mulți dintre prietenii și cunoscuții mei. […]
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, mare teolog creștin, propovăduitor și unul dintre cei mai importanți părinţi ai bisericii ortodoxe”, a adresat sincere felicitări tuturor creștinilor ortodocși din Republica Moldova, precum și celor care poartă cu cinste numele de Vasile. „Această zi binecuvântată este legată și […]
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, „în legătură cu ultimele informații apărute în presă, precum că unele persoane, martori în nu știu care dosare, au declarat sau au pomenit” numele său într-un context sau altul, a infirmat toate aceste momente și spune că nu are „nicio legătură, sub niciun context și în nicio […]
Scrisoare deschisă către prim-ministru. Mircea Baciu, cu propuneri în susținerea populației: „Cererea de locuinţe depăşeşte oferta cu circa 30%, iar creşterea preţurilor la imobile” # Curentul.md
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește despre situaţia creată pe piaţa imobiliară și despre necesitatea de a veni cu abordări noi pentru a asigura accesul cât mai larg al populaţiei la locuinţe calitative: „Stimate Dle Prim-ministru! Această adresare publică a mea către dumneavoastră porneşte de la […]
O explozie cauzată de o scurgere de gaz a provocat arsuri unui bărbat în raionul Ialoveni # Curentul.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz, în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Deflagrația a provocat un incendiu care a afectat bunuri materiale din bucătărie […]
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul agreat al Republica India în Republica Moldova, cu reședința la București, E.S. Manoj Kumar Mohapatra. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor moldo-indiene, cu un accent special pe cooperarea culturală și educațională. Părțile au explorat oportunități de colaborare în domeniul artelor și cinematografiei, mobilitatea artiștilor, precum […]
Noi numiri la Guvern: Fosta deputată PAS, numită secretara de stat la Ministerul Culturii # Curentul.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Gheorghe Ambrosii și Radu Voiticovschi au fost numiți, prin detașare, în funcții de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Elena Grumeza a fost numită în […]
Maia Sandu în vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită la șantierul noii unități militare din localitatea Băcioi, unde sunt în desfășurare lucrările de construcție a unei tabere moderne destinate cazării și instruirii militarilor moldoveni. Șefa statului a declarat că, timp de mulți ani, militarii au activat și s-au antrenat în condiții precare, iar acest proiect […]
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară de Comisia de evaluare # Curentul.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise. Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare care va include faptele […]
Trei șoferi aflați sub influența marijuanei au fost depistați și stopați în trafic, la Bălți, de către polițiștii Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Primul caz a fost înregistrat pe strada Kiev, unde a fost oprit un bărbat de 25 de ani din raionul Drochia, care conducea un automobil de marca BMW. […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci focare de Pesta porcină africană (PPA): – 1 focar, la porci domestici, în raionul Leova, satul Hîrtop; – 1 focar, la porci domestici, în raionul Ungheni, satul Zagarancea; – 1 focar, la porci domestici, în raionul Hîncești, satul Boghiceni; – […]
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost […]
PLDM: Declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România sunt lipsite de asumare politică # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar vota pentru reunirea cu România, formulată în mod ipotetic și condițional, nu este însoțită de nicio poziție politică clară și de niciun demers instituțional. În această formă, declarația nu constituie o direcție strategică, ci o luare […]
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu ambasadorul Letoniei despre investiții și integrare europeană # Curentul.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile au vizat extinderea relațiilor economice, cu accent pe investițiile letone în domeniul tehnologiilor informaționale și al energiei. În context, a […]
Ministrul Energiei pleacă la Washington pentru discuta despre parteneriate strategice cu SUA # Curentul.md
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică. În cadrul vizitei, ministrul Energiei va avea mai multe întrevederi […]
Traversările cu bacul pe râul Nistru au fost suspendate, ca urmare a formării unui strat gros de gheață provocat de temperaturile foarte scăzute din ultimele zile. Administratorii serviciului au anunțat că navigarea nu mai poate fi efectuată în condiții de siguranță, motiv pentru care activitatea bacului a fost sistată începând cu 14 ianuarie 2026. Reluarea […]
15 ani de detenție pentru un moldovean acuzat de trădare de patrie și manipulare financiară # Curentul.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unei persoane, recunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 12 ianuarie 2026, inculpatul a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu […]
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […]
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de […]
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, efectuează o vizită de lucru în nordul țării. În drum spre Soroca, ministrul a făcut o oprire la sensul giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 32, pentru a inspecta mersul lucrărilor. Obiectivul are un rol important în creșterea siguranței rutiere și în fluidizarea traficului […]
Antreprenorii individuali și fermierii sunt obligați să prezinte CAS18–AN până pe 15 ianuarie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 15 ianuarie 2026 survine termenul limită de prezentare a dării de seamă Forma CAS18–AN pentru perioada fiscală 2025. Contribuabilii obligați să prezinte darea de seamă respectivă sunt persoanele fizice (cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și a celor angajate prin contract individual de muncă), care desfășoară […]
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în cadrul unui referendum – liderul socialiștilor, Igor Dodon, a venit cu o reacție, afirmând că „Maia Sandu într-adevăr ar vota unirea cu România, și cât mai repede posibil, din cel puțin două motive”. „În primul rând, cu speranța că se […]
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), se află într-o stare gravă și că oamenii sunt cei care simt zilnic efectele negative. „Nu soarta celor din PAS mă interesează, pentru că ei sunt un accident pentru Republica Moldova și, la prima […]
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă o amenințare pentru existența Republicii Moldova”. „Declarația președintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova și absorbția acesteia de către România nu este o „opinie personală” și nici o „speculație abstractă”, ci un act […]
Instanțele vor monitoriza dosarele vechi: CSM lansează un nou mecanism de reducere a restanțelor # Curentul.md
Prin Hotărârea nr. 529/39 din 7 octombrie 2025 Plenul CSM a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești, ce urmează să fie implementat din anul 2026. Acest mecanism prevede măsurile ce vor fi implementate de instanțele judecătorești, în scopul reducerii restanțelor la examinarea cauzelor. […]
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la începutul noului semestru a venit cu o rugăminte. „Am rugat maximă implicare, suport și atenție în legătură cu începerea studiilor de după vacanță, iar planul antidrog care a fost pregătit, să fie consultat pe larg și implementat de comun cu […]
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 2–11 ianuarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit pentru 23.880 de cetățeni, dintre care 3.467 copii. Din totalul solicitărilor, 872 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. În urma acordării primului ajutor, 9.287 de pacienți, inclusiv 1.762 copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești. Cele […]
Creștere semnificativă a traficului aerian la Aeroportul Chișinău în ultima lună a anului # Curentul.md
În decembrie 2025, Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat peste 469.385 de pasageri, ceea ce reprezintă o creștere de 41,8% față de aceeași lună a anului trecut. Numărul operațiunilor de aeronave a fost de 3.664, cu 39,6% mai multe comparativ cu decembrie 2024. Diversificarea destinațiilor și intensificarea frecvenței zborurilor continuă să ofere pasagerilor mai multe opțiuni […]
Vladimir Bolea: 28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale, lansate în cadrul Programului „Europa este aproape” # Curentul.md
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localități din întreaga țară, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Peste 43.400 de locuitori din 42 de localități vor beneficia de îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Proiectele prevăd modernizarea a 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme […]
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 395,4 milioane lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 577,4 milioane lei. Totodată, în perioada 5 – 11 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri […]
O persoană a decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon în raionul Rîșcani. Victima este un bărbat în vârstă de 47 de ani, care a suferit intoxicare ca urmare a utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o locuință din satul Răcăria, […]
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern. Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii […]
Un paznic din Telenești, condamnat la peste 18 ani de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil # Curentul.md
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la […]
Sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, aplicate de CNA într-o săptămână # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără 3 capitaluri sociale, o construcție […]
Pesta porcină africană, depistată în raionul Ungheni: autoritățile au instituit carantină # Curentul.md
În urma depistării unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a instituit carantină pe întreg teritoriul raionului pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, începând cu 9 ianuarie. A fost aprobat Planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea răspândirii bolii. Zona de monitorizare pentru […]
Veste bună pentru Chișinău și locuitorii săi! Vineri, Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru contractarea execuției lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. „Este un proiect mult așteptat, despre care am vorbit în ultima perioadă și la care am muncit foarte mult împreună cu colegii și […]
Parlamentari din UE și Moldova dezbat la COSAC prioritățile Președinției Ciprului și geopolitica europeană # Curentul.md
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC). Evenimentul se desfășoară în perioada 11 – 12 ianuarie, în Republica Cipru. Agenda evenimentului conține două sesiuni de discuții. Prima dintre ele se referă la prioritățile Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene. Acestea sunt structurate […]
Polițiștii au depistat în weekend zeci de conducători sub influența alcoolului și a drogurilor # Curentul.md
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. Dintre acestea, 26 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice și înlăturați de la volan. De asemenea, 1.368 de șoferi au depășit limita de viteză, iar 836 nu au respectat indicatoarele […]
CMC se întrunește pe 20 ianuarie: bugetul Capitalei și taxele locale pe agenda ședinței # Curentul.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) va avea loc la data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională și a executivului Primăriei. „Considerăm că toate cele patru subiecte puse pe ordinea de zi sunt importante pentru Chișinău și locuitorii săi. Facem apel către toți consilierii, toate fracțiunile, să dăm dovadă de maturitate […]
Igor Corman, administrator al SEBN MD: Pentru noi este o mândrie că, prin investiţiile pe care le facem şi prin locurile de muncă create, ajutăm economia R. Moldova, dar şi contribuim la dezvoltarea localităţilor # Curentul.md
Igor Corman, administratorul SEBN MD, a declarat că, în cei 10 ani de activitate, valoarea investițiilor totale a ajuns la circa 50 milioane de euro, iar suma totală a taxelor și impozitelor achitate la bugetul de stat – peste 1 miliard de lei. În cadrul unui interviu pentru tribuna.md, conducătorul a mai spus că, exportul anual al companiei […]
Ion Ceban: Toate serviciile municipale au intervenit prompt în procesul de deszăpezire # Curentul.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor municipale, a declarat că în procesul de deszăpezire, toate unitățile și serviciile municipale au patrulat continuu și au intervenit prompt. Primarul a mulțumit colegilor și tuturor cetățenilor care au fost receptivi, precum și serviciilor de patrulare. „Așa cum spuneam, în astfel de situații, atât autoritățile […]
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a depus declarația de avere pentru anul 2025. Anul trecut, a avut venituri din salariu de 269 333,87 MDL. De asemenea, oficialul a ridicat diurnă pentru deplasări peste hotare în sumă de 154 057,50 MDL și plăți pentru concediu nefolosit 2020-2024 – 55 065, 53 MDL. Șeful statului a mai obținut compensații pentru pagube morale în sumă […]
