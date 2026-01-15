15 ianuarie – Ziua Națională a Culturii pe ambele maluri ale Prutului, marcată la 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu

20:40

După ce aseară, de Anul Nou pe rit vechi, cetele de urători au mers din casă în casă cu Plugul sau cu uratul, azi dimineață, copiii au alergat pe la rude și vecini cu semănatul ori sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, au semănat prin casele gospodarilor cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat sănătate, pace și un an rodnic.