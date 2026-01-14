Două accidente grave, soldate cu morți și răniți, printre care un copil
Radio Moldova, 14 ianuarie 2026 22:30
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ. Un alt accident soldat cu victime, printre care un copil de doar opt luni, s-a produs pe traseul Hâncești - Cimișlia.
• • •
Acum o oră
22:30
Acum 2 ore
22:00
Mihai Isac: Modernizarea Armatei Naționale este o garanție pentru pace în fața amenințărilor hibride ruse # Radio Moldova
După decenii de neglijare sistemică de către fostele guvernări pro-ruse, Republica Moldova accelerează procesul de consolidare a capacităților sale de apărare, iar modernizarea Armatei Naționale nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că investițiile actuale în armată reprezintă o garanție pentru a riposta amenințărilor hibride din partea Federației Ruse.
21:50
Statele Unite (SUA) retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în regiune, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale crescute, a declarat pentru Reuters un oficial american.
21:20
Miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda au discutat la Washington cu vicepreședintele J.D. Vance și cu Marco Rubio, șeful diplomației americane. Întâlnirea a avut loc în contextul amenințărilor de anexare a insulei Groenlandei, lansate de președintele Donald Trump. Reuniunea are o miză importantă, menită să dezamorseze criza. Danezii și locuitorii insulei spun că nu vor accepta niciodată să devină parte a Statelor Unite.
Acum 4 ore
20:40
Copiii au mers cu semănatul prin satele R. Moldova. „Un obicei străbun pe care îl păstrăm” # Radio Moldova
După ce aseară, de Anul Nou pe rit vechi, cetele de urători au mers din casă în casă cu Plugul sau cu uratul, azi dimineață, copiii au alergat pe la rude și vecini cu semănatul ori sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, au semănat prin casele gospodarilor cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat sănătate, pace și un an rodnic.
20:10
Ministrul Finanțelor afirmă că impozitele pe salarii ar putea fi reduse din 2027: „Este un început de cale” # Radio Moldova
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse, dar acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de anul 2027. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, admite că povara acestor taxe este mare, dar orice măsură trebuie să fie precedată de o analiză amplă a regimului fiscal. În același timp, oficialul a precizat că taxarea excesivă a muncii afectează competitivitatea companiilor și contribuie la fenomenul salariilor în plic.
19:50
Republica Moldova își întărește securitatea la frontieră prin inaugurarea noului sediu al Direcției Informații privind Pasagerii (UIP). Sediul, inaugurat pe 14 ianuarie, este o investiție care va permite identificarea rapidă a riscurilor, decizii mai rapide ale autorităților și călătorii mai sigure pentru cetățeni.
19:30
Statele Unite ale Americii (SUA) va suspenda, începând cu 21 ianuarie procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări. Printre statele vizate se numără inclusiv Republica Moldova, a raportat Fox News pe 14 ianuarie, citând un memoriu al Departamentului de Stat al SUA.
19:30
Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin # Radio Moldova
Celebra schioare americană Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin. Ea a atins această bornă în concursul de slalom din cadrul etapei desfășurate în stațiunea austriacă Flachau. Shiffrin a preluat conducerea în clasament chiar din prima manșă, iar în cea de-a doua a și-a consolidat poziția de lider.
19:10
Secretarul de stat Sergiu Mihov și-a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse. Totodată, oficialul a vorbit despre provocările cu care se confruntă R. Moldova, crizele generate de război și a reiterat necesitatea retragerii munițiilor și trupelor rusești, staționate ilegal în regiunea transnistreană. Afirmațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM.
Acum 6 ore
18:40
MEC a constatat pierderi de aproximativ 4 milioane de lei în 2024 la Palatul Sporturilor de la USM: Reacția instituției # Radio Moldova
Pierderi de aproximativ patru milioane de lei doar în anul 2024 și deficiențe grave în gestionarea veniturilor la Palatul Sporturilor de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Constatările sunt incluse într-un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Ministrul de resort, Dan Perciun, a menționat că este vorba despre o sumă foarte mare de bani, care ar trebui să ajungă în bugetul universității. În același timp, reprezentanții USM au anunțat că a luat act de raportul de audit și tratează cu responsabilitate concluziile acestuia.
18:20
Cerințe mai stricte pentru instalatorii de sisteme cu energie regenerabilă: lucrările vor fi raportate la CNED # Radio Moldova
Instalatorii de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (SER) vor fi înregistrați într-un registru dedicat și vor avea obligația de a transmite semestrial Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) lista lucrărilor efectuate și a beneficiarilor acestora. Măsura este prevăzută într-un Regulament aprobat de Guvern pe 14 ianuarie, care aliniază cadrul național din domeniu la cerințele europene.
18:00
Jaqueline Cristian este în formă maximă înaintea turneului de Mare Șlem de la Australian Open # Radio Moldova
Tenismena Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA ce se desfășoară în orașul australian Adelaide. Românca a eliminat-o din competiție pe Daria Kasatkina, care de la începutul anului trecut reprezintă Australia. Jaqueline, venită din calificări, a învins-o pe Daria Kasatkina în două seturi cu scorul de 6:4, 6:0, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate.
17:50
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ.
17:40
Specialiștii atrag atenția asupra pericolului major pe care îl reprezintă metronidazolul - un antibiotic puternic, interzis în produsele de origine animală. Avertismentul vine în contextul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras, recent, din comerț ouă și carne de pui în care a fost depistat acest antibiotic. Produsele proveneau de la o fermă avicolă din R. Moldova.
17:30
Investiții de peste 210 milioane de lei pentru elaborarea planurilor urbanistice în 293 de localități # Radio Moldova
Statul va finanța actualizarea, iar acolo unde acestea lipsesc, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din Republica Moldova. Proiectele au fost incluse, pe 14 ianuarie, în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2025–2027.
17:20
Ninsoare pe timp de noapte: Autoritățile îndeamnă instituțiile de învățământ să curețe căile de acces # Radio Moldova
Meteorologii au anunțat ninsori în noaptea ce urmează, în intervalul orelor 01:00 - 06:00, iar autoritățile îndeamnă instituțiile de învățământ să întreprindă măsuri de siguranță, astfel încât să nu fie periclitat procesul de studii.
17:10
Comisia Europeană a adoptat pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Banii, alocați în 2026 și 2027 # Radio Moldova
Executivul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Decizia a fost luată pe 14 ianuarie, după reuniunea Colegiului Comisarilor, Comisia Europeană adoptând un set de propuneri legislative care asigură finanțare stabilă și predictibilă pentru Kiev în anii 2026 și 2027, în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei.
Acum 8 ore
17:00
„Pot să livrez performanță”: Viorel Bostan intenționează să candideze pentru al treilea mandat de rector al UTM # Radio Moldova
Viorel Bostan intenționează să candideze pentru un al treilea mandat de rector al Universității Tehnice din Moldova (UTM). Instituția a fost condusă în ultimii 33 de ani de el și de tatăl său. Viorel Bostan s-ar putea înscrie în concurs după ce vor fi aprobate modificările propuse la Codul Educației, UTM-ul fiind implicat în procesul de absorbție a unei universități mai mici, de la Cahul.
16:30
Când va fi gata noul penitenciar din Chișinău? Ministrul Justiției: Calendarul ar putea fi revizuit # Radio Moldova
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămâne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămâne incert. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, susține că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.
16:30
Liga nord-americană de baschet masculin: Oklahoma City Thunder a învins pe San Antonio Spurs # Radio Moldova
Oklahoma City Thunder s-a revanșat cu vârf și indesat pe San Antonio Spurs. Într-un meci din liga nord-americană de baschet masculin, echipa condusă de Mark Daigneault a învins-o în premieră în acest sezon pe franciza din statul Texas. De data asta Spurs, care câștigaseră toate cele 3 meciuri directe din sezonul regular cu „Tunetele" din Oklahoma, au pierdut clar meciul din deplasare cu scorul de 98:119.
16:20
Peste 74 de mii de cetățeni din stânga Nistrului, asigurați medical. Statul a achitat tratamente de peste 140 de milioane de lei # Radio Moldova
Zeci de mii de locuitori ai regiunii transnistrene își tratează bolile și primesc medicamente compensate în spitalele și policlinicile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit autorităților, 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova, care locuiesc în stânga Nistrului, sunt asigurați medical în sistemul național, iar o mare parte dintre ei, copii, pensionari și persoane vulnerabile, beneficiază de asigurare din contul statului.
16:10
Certificatul de deces nu va mai fi solicitat la înhumare: ajustări în contextul noii legislații privind actele de stare civilă # Radio Moldova
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare. Modificarea a fost operată în Regulamentul cu privire la cimitire, în contextul unui pachet mai amplu aprobat de Guvern pe 14 ianuarie.
16:10
Parlamentul ucrainean l-a numit pe Mikhailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, iar pe Denis Shmihal - ministru al Energiei, scrie The Kyiv Independent.
16:00
15:50
Brigada 2 Infanterie Motorizată și Academia Militară, transferate la Băcioi. Ministru: „Vor fi condiții mult mai bune pentru activitatea militarilor” # Radio Moldova
Noua unitate militară, aflată în construcție la periferia Chișinăului, mai exact la Băcioi, ar urma să devină funcțională la finele anului 2027. Aici vor fi transferați militarii Armatei Naționale dislocați în prezent în capitală. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, jumătate din lucrările de construcție au fost deja realizate, iar proiectul, în valoare totală de 1.4 miliarde de lei, se desfășoară conform graficului aprobat.
15:40
Mercedes, Skoda și Toyota: Trei mașini, distruse de flăcări într-o curte de la Botanica # Radio Moldova
15:30
Mercedes, Skoda Octavia și Toyota Land Cruiser: Trei mașini, distruse de flăcări într-o curte de la Botanica # Radio Moldova
Acum 12 ore
14:50
Clubul de fotbal Sheriff Tiraspol continuă să transfere jucători liberi de contract. După ce au anunțat înregimentarea brazilianului Ze Flores, a devenit fotbalist al „galben-negrilor" și portarul Emil Tîmbur. Acordul goalkeeperul cu Milsami Orhei a expirat pe 31 decembrie 2025, iar portarul de 28 de ani a semnat deja cu Sheriff Tiraspol din postura de jucător liber de contract.
14:50
SRI solicită retragerea cetățeniei române a Victoriei Furtună: Fosta procuroare, invitată la audieri în România # Radio Moldova
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, este invitată pentru data de 16 ianuarie la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) de la București, pentru a fi audiată vizavi de solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române. Furtună nu a răspuns la mesajele Teleradio-Moldova pentru a ne spune dacă va onora invitația autorităților de la București.
14:40
România s-a impus drept cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană (UE) în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025–2026, care se încheie în luna iunie. Potrivit datelor citate de economica.net, fermierii români au livrat pe piețele externe peste 6,4 milioane de tone de cereale, reprezentând 33,4% din totalul exporturilor UE.
14:30
Guvernul introduce standarde moderne de curățenie și ventilație pentru spitale și policlinici # Radio Moldova
Spațiile din instituțiile medicale din țară vor fi împărțite pe zone de risc epidemiologic, cu reguli specifice de curățenie și dezinfecție. De asemenea, vor fi aplicate cerințe moderne de ventilație și de gestionare a deșeurilor medicale, acțiuni menite să asigure condiții mai sigure pentru pacienți și personalul sanitar. Noile reguli au fost instituite prin decizie de Guvern.
14:00
A total of 70 pigs were slaughtered at an illegal farm in the village of Boghiceni, Hâncești district. According to the village mayor, Ion Zoină, the farm was operating without proper authorization.
14:00
Emisarul Casei Albe și ginerele lui Trump intenționează să discute cu Putin la Moscova # Radio Moldova
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenționează să călătorească la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Despre aceasta a relatat miercuri, 14 ianuarie, Bloomberg News, potrivit unor surse. Întâlnirea ar putea avea loc în această lună, deși planurile nu sunt definitive și sincronizarea ar putea fi amânată din cauza neliniștilor din Iran, informează Reuters.
13:50
Un număr de 70 de porci au fost sacrificați la o fermă improvizată din satul Boghiceni, raionul Hâncești. Potrivit primarului localității, Ion Zoină, ferma activa ilegal.
13:40
Un bărbat de la Costești a ajuns la spital în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce propria locuință a fost zguduită de o explozie provocată de o scurgere de gaz.
13:30
Un incendiu izbucnit luni-dimineață, 12 ianuarie, la grădinița din satul Grădinița, raionul Căușeni, a scos la iveală riscurile încălzirii instituțiilor preșcolare cu sobe vechi, folosite de zeci de ani. Deși flăcările au fost stinse rapid și nimeni nu a avut de suferit, incidentul readuce în atenție necesitatea modernizării sistemelor de încălzire din instituțiile de educație timpurie.
13:20
Anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru populația civilă din Ucraina de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022, arată un raport publicat de Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU).
13:20
Guvernul aprobă acordul cu Japonia pentru modernizarea tehnică a radiodifuzorului public # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își va moderniza echipamentele audiovizuale prin achiziții realizate dintr-un grant oferit de Japonia. Proiectul de ratificare a înțelegerii a fost aprobat pe 14 ianuarie, în ședința Executivului de la Chișinău.
13:10
Concediu forțat pentru angajații CFM. Vor reveni la muncă la începutul lunii februarie # Radio Moldova
Concediul forțat de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a fost prelungit. Măsura afectează peste o mie de angajați care, după ce au stat acasă două săptămâni, au fost anunțați că vor reveni la muncă abia la începutul lunii viitoare. În această perioadă, oamenii primesc câte jumătate din salariu.
13:10
Manchester City are prima șansă la calificarea în finala Cupei Ligii Angliei la fotbal # Radio Moldova
Manchester City are prima șansă la calificare în finala Cupei Ligii Angliei la fotbal. În partida-tur din semifinale, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 2:0 în deplasare pe Newcastle United. Meciul-retur se va disputa pe 4 februarie. Pe St James' Park, Newcastle United a început mai bine meciul și a ratat o ocazie uriașă de gol deja în minutul 5.
13:00
Trei medici din UTA Găgăuzia riscă până la trei ani de închisoare, fiind acuzați de malpraxis, după ce neglijența lor ar fi cauzat moartea a doi pacienți. Procuratura Generală anunță că a trimis în instanță două dosare penale împotriva celor trei medici, învinuiți că nu au respectat regulile și procedurile medicale.
12:40
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
12:30
Ministrul Educației și Cercetării: Reorganizarea Universității din Cahul ar putea fi adoptată de Guvern în câteva săptămâni # Radio Moldova
Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi adoptată în câteva săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înaintea ședinței Executivului din 14 ianuarie. Potrivit oficialului, instituția va fi parte a Universității Tehnice din Moldova (UTM) și gestionată de un prorector ales din partea comunității din Cahul.
12:20
Guvernul ar putea elimina funcții neocupate din sectorul public, pentru a renunța la moratoriile anuale asupra angajărilor # Radio Moldova
Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate din organigramele ministerelor sau agențiilor, după ce autoritățile au constatat că acestea rămân neocupate de mai mulți ani. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, această revizuire ar putea reduce necesitatea instituirii anuale a moratoriului asupra angajărilor, măsură care, potrivit lui, este aplicată constant încă din 2018 și nu reprezintă o situație excepțională pentru sectorul public.
12:10
Tineri europeni vor face stagii în Republica Moldova, într-un program de voluntariat cu Franța # Radio Moldova
Republica Moldova și Franța lansează un program internațional de voluntariat în întreprinderi, care va permite tinerilor din Spațiul Economic European, inclusiv din Franța, să desfășoare stagii profesionale în țara noastră. Activitățile vor avea loc în filialele companiilor franceze din Republica Moldova sau la partenerii acestora. Acordul a fost aprobat de Guvern în ședința din 14 ianuarie.
12:10
A refuzat să se prezinte în instanță în calitate de martor ocular: un bărbat de 32 de ani, condamnat la închisoare # Radio Moldova
A refuzat să facă declarații într-o cauză penală, la solicitarea oamenilor legii, și a fost condamnat la pușcărie. Un bărbat de 32 de ani va sta nouă luni la închisoare, pedeapsă adăugată la o sentință anterioară, emisă în 2024.
12:00
Propunerea Chișinăului pentru depășirea crizei economice din regiunea transnistreană: „Acceptarea ofertei de reintegrare a R. Moldova” # Radio Moldova
Regiunea transnistreană ar putea depăși actuala criză economică, dacă ar răspunde pozitiv ofertei Chișinăului de reintegrare a R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, soluția ar reprezenta o cale rapidă și eficientă de ieșire din impas.
11:40
La căminul din capitală unde au fost fotografiați gândaci „au loc verificări și acțiuni de dezinsecție”, anunță ministrul Perciun # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării a demarat verificări după sesizările privind prezența gândacilor într-un cămin studențesc din Chișinău. Ministrul Dan Perciun a menționat că au fost deja programate acțiuni de dezinsecție și situația ar urma să fie remediată în zilele următoare.
11:20
Adjunctul procurorului din Glodeni, prins beat la volan, ar putea fi sancționat de CSP # Radio Moldova
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, ar putea fi sancționat disciplinar, după ce ar fi fost prins de polițiști conducând în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a depus un demers în acest sens pe 14 ianuarie, subliniind că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de procuror. Poliția refuză să confirme cazul, iar colegii lui Crișciuc invocă „ședințe” pentru a evita comentariile vizavi de pretinsa faptă a colegului.
