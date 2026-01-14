Jaqueline Cristian este în formă maximă înaintea turneului de Mare Șlem de la Australian Open

10:20

Din presă aflăm că regiunea transnistreană se integrează tot mai intens în economia UE, aceasta fiind principala destinație pentru exporturile companiilor din stânga Nistrului. Publicațiile naționale mai scriu în context despre un interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului. Între timp, aflăm că vinul moldovenesc se poziționează tot mai favorabil pe piața internațională.