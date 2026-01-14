Când va fi gata noul penitenciar din Chișinău? Ministrul Justiției: Calendarul ar putea fi revizuit

08:30

De peste patru secole, „Richard al III-lea" este una dintre cele mai jucate piese ale lui William Shakespeare pe scenele din întreaga lume. La sfârșitul acestei săptămâni, spectacolul va avea premiera pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău. Noua producție scenică este semnată de regizorul Petru Hadârcă, care, împreună cu o echipă de actori, propune o viziune contemporană asupra ascensiunii și decăderii tiranului Richard al III-lea.