Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina: „Este mai puţin pregătit să încheie un acord”

12:10

Membrul Consiliul Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan de polițiști. „Un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de procuror și aduce atingere gravă prestigiului instituției. Legea este aceeași pentru toți, iar funcția de demnitate publică nu oferă nici privilegii, nici imunitate morală”, a scris Cebotari.