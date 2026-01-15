Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina: „Este mai puţin pregătit să încheie un acord”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu că Ucraina, și nu Rusia, este cea care împiedică încheierea unui acord de pace. Liderul de la Casa Albă susține că Vladimir Putin ar fi gata să pună capăt războiului, în timp ce Volodimir Zelenski ar ezita să accepte o înțelegere, scrie adevărul.ro.
Berbecii se bucură de progrese în carieră, iar Racii vor fi în centrul atenției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocând reacții diverse în rândul nativilor. Ce secrete vă va dezvălui horoscopul zilnic și cum vă va influența ziua?
Leul moldovenesc a înregistrat o depreciere în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Iranul a emis o notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, în noaptea de miercuri spre joi, timp de mai multe ore, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
Accident fatal lângă Anenii Noi: O femeie de 61 de ani a decedat, după ce a ieșit cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal cu un TIR # UNIMEDIA
O femeie de 61 de ani și-a pierdut viața într-un accident, în apropiere de Anenii Noi. Potrivit poliției, aceasta, aflându-se la volanul unui automobil Toyota, a ieșit pe contrasens și s-a lovit frontal de un TIR.
Vremea în Moldova va fi marcată astăzi de condiții predominant noroase, cu posibilitatea apariției unor precipitații ușoare sub formă de ninsoare. Temperaturile se vor menține scăzute pe parcursul zilei.
Vor interveni Statele Unite în Iran? Miza reală a Washingtonului, între presiune, risc și calcul rece # UNIMEDIA
Protestele masive izbucnite în Iran au redeschis una dintre cele mai sensibile întrebări ale politicii internaționale: până unde este dispusă să meargă SUA pentru a influența soarta republicii islamice? Centrul pentru Studii Strategice Internaționale are un răspuns nuanțat, scrie adevărul.ro.
Accidentul mortal de pe bd. Decebal ajunge în instanță. Avocatul șoferului de troleibuz invocă „erori grave” în anchetă: Procurorul de la bun început avea ideaa prestabilită că el e vinovat # UNIMEDIA
Dosarul accidentului de pe bulevardul Decebal, în care un troleibuz a lovit mortal o femeie, a ajuns în instanță, în pofida unor „semne de întrebare” privind ancheta, așa cum susține avocatul conducătorului Andrei Domenco. Prima ședință de judecată este programată pentru 20 ianuarie 2026.
(video) Păcăliciul anului în tenis. Un austriac s-a crezut prea devreme câștigător și a părăsit dureros calificările de la Australian Open # UNIMEDIA
Jucătorul austriac de tenis Sebastian Ofner (29 de ani, 131 ATP) a părăsit astăzi calificările Australian Open într-un mod nefericit, după ce a uitat regulile și a sărbătorit prematur, pentru ca în final să piardă meciul, scrie adevarul.ro.
(video) Care este cel mai mare salariu în RM, în sectorul public? Ministrul Finanțelor: Nu exclud că vreunul depășește 200 de mii lei # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, spune că nu a verificat exact care este cel mai mare salariu din sectorul public, însă nu exclude că unele remunerații ar putea depăși pragul de 200 de mii de lei lunar.
Administraţia Trump va suspenda toate procesările de vize pentru vizitatori din 75 de ţări începând cu 21 ianuarie, a relatat miercuri postul de televiziune Fox News, citând o notă internă a Departamentului de Stat al SUA, transmite Reuters, citat de digi24.ro.
(video) „Brat, nu filma”. Reacția șefului adjunct de la Procuratura Glodeni, când a fost oprit de polițiști: Nu eu eram la volan # UNIMEDIA
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție.
Premierul ungar Viktor Orban, nemulțumit de cerințele Ucrainei față de UE: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că cele 800 de miliarde de dolari pe care Ucraina le-ar solicita Uniunii Europene în următorii zece ani ar însemna, pentru Ungaria, o contribuție de peste nouă miliarde de dolari, scrie adevarul.ro.
Tragedie lângă Gura Galbenei: Un copilaș de 8 luni și un tânăr au murit, după ce Toyota cu care se deplasau a fost lovită de un Mercedes, ieșit la depășire # UNIMEDIA
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs astăzi pe traseul R-3, în apropiere de satul Gura Galbenei, soldat cu două decese, inclusiv al unui copilaș de doar 8 luni, și mai mulți răniți.
„Puteam să mor la 24 de ani”. Incendiu într-un club din Spania, la 10 zile de la tragedia din Elveţia # UNIMEDIA
Tragedia din Elveţia a marcat Europa, dar se pare că lecţia dureroasă de la Crans-Montana nu a fost învăţată de toată lumea. La 10 zile după incendiul în care au murit 40 de oameni, o tragedie asemănătoare putea avea loc şi în Spania, scrie observatornews.ro.
Trafic paralizat parțial pe str. Albișoara, după ce un BMW a doborât un stâlp la pământ: Intervin mai multe servicii de urgență # UNIMEDIA
Accidentul rutier produs pe strada Albișoara din capitală a dus la doborârea unui pilon de iluminat, afectând infrastructura din zonă și îngreunând traficul. În acest sens, mai multe echipe specializate au intervenit, informează Primăria Chișinău.
Un BMW s-a izbit de un pilon electric pe strada Albișoara: Doi tineri, transportați de urgență la spital # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs pe strada Albișoara din municipiul Chișinău, unde un automobil s-a izbit de un pilon electric. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital.
Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda şi efectuarea unor exerciţii militare în colaborare cu aliaţi din NATO în zona acestei insule arctice pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să o anexeze, scrie observatornews.ro.
Portarul echipei naționale, Emil Tîmbur, s-a alăturat la FC Sheriff. La ce alte cluburi a mai jucat fotbalistul # UNIMEDIA
Cel mai bun portar din campionatul Moldovei în anul 2025 conform Anchetei FMF, Emil Tîmbur, a ajuns la un acord cu FC Sheriff, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.
SUA își retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat bazele americane. „Ar putea fi prea târziu pentru negocieri” # UNIMEDIA
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Măsura vine după amenințarea Teheranului că va lovi baze americane din țările vecine. Între timp, Turcia face apel la negocieri, însă admite că „ar putea fi prea târziu” pentru asta, notează CNN, citat digi24.ro.
„Un film de groază devenit realitate”. Un bărbat ar fi furat peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia. Ce au găsit anchetatorii în casa lui # UNIMEDIA
Un cimitir istoric din apropierea orașului Philadelphia, SUA, introduce măsuri sporite de securitate, după ce autoritățile au arestat un bărbat acuzat de profanarea a zeci de morminte și furtul a peste 100 de rămășițe umane. Procurorii descriu cazul drept „un film de groază devenit realitate”, scrie adevărul.ro.
Andreea Bostanica, compleșită după ce a fost înșelată: Ce mesaj îi transmite iubitului infidel # UNIMEDIA
Andreea Bostanica pare copleșită, după ce a aflat că iubitul este infidel. Cu toate că a fost acuzată că ar fi pus la cale o strategie pentru a-și promova o melodie, influencerița a dat de înțeles că tot ce se întâmplă este real. Tânăra s-a afișat, din nou, în lacrimi pe Internet și i-a transmis un mesaj iubitului infidel, scrie spynews.ro.
Schimbări la impozitul pe imobile în 2026. Adrian Gavriliță: Primăriile vor stabili propriile taxe # UNIMEDIA
Impozitul pe imobil ar putea crește în 2026. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, susține că Guvernul lucrează la actualizarea metodologiilor de calcul și accentuează că aceste modificări vor permite primăriilor să aplice taxe mai corecte, în funcție de realității.
Victor Stînă a marcat la loviturile de departajare în Cupa Israelului: Internaționalul moldovean a înscris golul doi # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Victor Stînă a contribuit pe 13 ianuarie decisiv la calificarea echipei sale, Bnei Yehuda, în sferturile de finală ale Cupei Israelului. El a înscris golul doi la loviturile de departajare, iar Bnei Yehuda a învins Maccabi Herzliya cu 3-2, după ce în cele 120 de minute de joc nu au fost marcate goluri, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va rezista” # UNIMEDIA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina va putea să cheltuie în acest an și anul viitor pentru consolidarea capacităților militare 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE, a scris AFP, citată de presa română.
(galerie foto) Moscova a înregistrat cele mai abundente ninsori din ultimii 146 de ani: Cum arată capitala Rusiei # UNIMEDIA
Moscova se confruntă cu ninsori record încă din weekend. Acestea au blocat traficul, au perturbat transportul public și au acoperit trotuarele. Este cea mai abundentă ninsoare din ultimii 146 de ani, potrivit The Moscow Times, citat de antena3.
(foto/video) Noi imagini cu mașinile incendiate la Botanica, ce ar aparține unui membru al grupării „Kitaeț”: Detalii de la pompieri # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a oferit detalii despre incendiul izbucnit în curtea unui bloc de la Botanica, în urma căruia trei automobile au fost distruse de flăcări în dimineața zilei de 14 ianuarie.
9 nou-născuți au murit într-o maternitate din Siberia. Conducerea secției ATI, arestată pentru neglijență # UNIMEDIA
Autoritățile ruse au arestat conducerea medicală a unei maternități din Siberia, după moartea a nouă nou-născuți în primele două săptămâni ale anului. Anchetatorii spun că decesele ar fi fost provocate de neglijență în acordarea îngrijirilor medicale, scrie adevărul.ro.
(video) Reglări de conturi în stil mafiot, la Botanica? Mai multe mașini, care ar aparține unui membru „Kitaeț”, au fost incendiate în curtea unui bloc # UNIMEDIA
Mai multe mașini au ars noaptea trecută, în curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei, după ce două dintre ele ar fi fost incendiate intenționat, scrie pulsmedia.md.
(video) Femeia misterioasă cu cască de la Crans-Montana a fost identificată: Nu trebuia să fie în bar, în noaptea tragediei # UNIMEDIA
Femeia misterioasă cu cască, care a apărut în videoclipurile virale de la clubul de noapte Le Constellation, din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a fost identificată. Este Cyane Panine, o tânără franceză de 24 de ani, care și-a pierdut viața în incendiul devastator, scrie adevarul.ro.
(foto/video) Irina Vlah, la Hram la Edineț: Vă mulțumesc pentru susținerea și căldura pe care o simt de fiecare dată când vin aici # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor.
(video) Perciun confirmă: Modificările la Codul Educației îi vor permite lui Bostan să își păstreze fotoliul de rector # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, confirmă că modificările la Codul Educației vor permite lui Viorel Bostan să candideze pentru un al treilea mandat. „Obiectivul nostru este să ne asigurăm că procesele de fuziune sunt duse la bun sfârșit”, a menționat Perciun.
Nereguli financiare de 3,5 mil. de lei, în 2024, depistate la Palatul Sporturilor al USM, după un audit MEC: Se referă la salarii, abonamente și evidența veniturilor # UNIMEDIA
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor, au fost semnalate în cadrul misiunii de audit „Evaluarea măsurilor de control intern instituite în cadrul proceselor și sistemelor desfășurate în cadrul Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova”, desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Poziția USM după ce MEC a depistat abateri financiare de 3,5 milioane de lei la Palatul Sporturilor: „Vom analiza în detaliu concluziile raportului” # UNIMEDIA
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a emis o reacție oficială în urma auditului efectuat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a depistat mai multe nereguli financiare în administrarea Palatului Sporturilor. „Instituția tratează cu responsabilitate constatările prezentate și va analiza în detaliu concluziile raportului de audit”, precizează USM.
Nereguli financiare la Palatul Sporturilor al USM. Abateri la salarizare, abonamente și evidența veniturilor de 3,5 mil. de lei au fost depistate de MEC # UNIMEDIA
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor, au fost semnalate în cadrul misiunii de audit „Evaluarea măsurilor de control intern instituite în cadrul proceselor și sistemelor desfășurate în cadrul Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova”, desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Donald Trump, mesaj tranșant înaintea întâlnirii despre viitorul Groenlandei: „Orice altceva este inacceptabil” și NATO „știe” asta # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a transmis într-un nou mesaj că Statele Unite nu vor accepta nimic altceva decât să preia controlul asupra Groenlandei, scrie hotnews.ro.
(video) „Intendentul e foarte supărat”. Scandalul gândacilor de la căminul UTM: O dezinsecție totală va avea loc tocmai la Paște. Care e soluția temporară # UNIMEDIA
La căminul nr. 15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), va fi efectuată o dezinsecție temporară cu gel, urmată de una generală, după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini cu o invazie de gândaci. Informația a fost confirmată pentru redacția diez, care a recepționat câteva materiale foto și video de la fața locului.
(foto) Beat criță și fără permis, un tânăr a derapat cu mașina și s-a izbit de un copac, la Ștefan Vodă: Pasagera sa de 19 ani, spitalizată # UNIMEDIA
Un tânăr de 25 de ani, fără permis și băut la volan, a derapat cu mașina și s-a izbit de un copac între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Pasagera sa de 19 ani a fost rănită și transportată la spital.
Șeful adjunct de la Procuratura Glodeni, care ar fi fost beat la volan, și-a dat demisia: Ce spune PG # UNIMEDIA
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus astăzi cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
(video) Bostan se vrea în fotoliul de rector UTM și pentru al treilea mandat: Cum răspunde la acuzația că funcția e „o răsplată politică” pentru campania pro-PAS # UNIMEDIA
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge acuzațiile potrivit cărora reorganizarea UTM și eventuala sa numire într-un al treilea mandat ar fi o „răsplată politică” pentru candidatura sa pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2025. În cadrul emsiunii „Rezoomat” de la RLive, acesta a subliniat că implicarea sa politică a avut un caracter strict civic și nu a fost condiționată de beneficii sau funcții”.
(video) Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud: Momentul care a cucerit internetul # UNIMEDIA
Un moment neașteptat, aproape suprarealist, a pus pe jar rețelele sociale și a adus din nou în prim-plan relația complicată, dar esențială, dintre Japonia și Coreea de Sud. La finalul summitului bilateral, liderii celor două țări au ales să vorbească nu prin declarații rigide, ci prin muzică, scrie adevarul.ro.
Cine a ocupat funcțiile de conducere la Cancelaria de Stat Bălți, după demisiile de la finalul anului trecut # UNIMEDIA
Roman Grigoraș a fost numit șef al oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, iar Ion Buzinschi va ocupa funcția de șef adjunct. Numirile au fost aprobate în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
(foto/video) Showbiz-ul fierbe. Andro și Misha Miller, cel mai nou cuplu? Filmulețul enigmatic care a pus pe jar fanii: „Iubirea plutește” # UNIMEDIA
Un filmuleț publicat recent de interpretul Andro a stârnit un val de speculații în mediul online, lăsând fanii într-o stare de maximă curiozitate. Clipul îl surprinde pe artist în prim-plan, iar ulterior apare o tânără misterioasă, care stă cu spatele și privește pe fereastră. Fanii au analizat tot și au făcut legătura cu moldoveanca Misha Miller.
(foto) Imagini cu viitoarea unitate militară a Armatei Naţionale, construită la Băcioi: Maia Sandu a vizitat șantierul # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat șantierul noii unități militare aflate în construcție la Băcioi. „Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a scris șefa statului.
Andrei Cebotari a sesizat CSP, după ce adjunctul Procuraturii Glodeni ar fi fost prins beat la volan: „Comportament incompatibil cu statutul de procuror” # UNIMEDIA
Membrul Consiliul Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan de polițiști. „Un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de procuror și aduce atingere gravă prestigiului instituției. Legea este aceeași pentru toți, iar funcția de demnitate publică nu oferă nici privilegii, nici imunitate morală”, a scris Cebotari.
Scumpiri fără oprire la carburanți: Motorina se apropie de 19 lei per litru, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 15 ianuarie. Astfel, benzina va fi mai scumpă cu 10 bani, iar prețul motorinei crește cu 9 bani.
Fosta deputată PAS Marcela Nistor nu a stat mult timp șomeră: Aceasta a fost numită de Guvern în funcția de Secretară de Stat la Ministerul Culturii # UNIMEDIA
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
