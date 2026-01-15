În atenția fermierilor: A intrat în vigoare un nou document

17:30

După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sînt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru.Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sînt învinuite de comp