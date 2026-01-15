Insectele care pot provoca șoc anafilactic se răspîndesc dintr-o țară în alta
Noi.md, 15 ianuarie 2026 01:00
Originară din America de Sud, a invadat Africa centrală şi a provocat pagube importante în Statele Unite: reperată în Franţa metropolitană pentru prima dată în 2022, „furnica electrică”, specie exotică invazivă, ameninţă să se prolifereze în contextul fondurilor insuficiente pentru eradicarea ei.Comuna La Croix-Valmer (sud), situată pe malul Mării Mediterane, a fost luată cu asalt de Wasmannia
Acum 15 minute
02:00
Cel mai vechi rîu din lume este considerat rîul Finke (sau Larapinta) din Australia Centrală, a cărui vîrstă este estimată la 300-400 de milioane de ani, ceea ce îl face mai vechi decît dinozaurii.O dovadă-cheie a vechimii sale este o caracteristică unică — așa-numitul drenaj transversal. În loc să ocolească crestele de cuarțit solid MacDonnell, rîul le străbate. Geomorfologii explică acest fe
Acum o oră
01:30
Drumarii Regiei „Exdrupo” desfășoară lucrări de plombare a gropilor cu beton asfaltic rece, o soluție tehnologică provizorie utilizată în sezonul rece pentru a menține circulația rutieră în condiții bune.Intervențiile vizează remedierea deteriorărilor apărute din cauza condițiilor meteorologice specifice iernii (îngheț–dezgheț, ninsori, utilizarea materialului antiderapant),{{858642}}Lucră
Acum 2 ore
01:00
00:30
Startup-ul din San Francisco, GRU Space, a anunțat planurile de a construi hoteluri pe Lună. Turiștii vor putea beneficia de acestea deja din 2032, se arată pe site-ul companiei.În declarația GRU Space se menționează că, datorită activității SpaceX, costul transportului de mărfuri pe orbită a scăzut semnificativ. Compania se așteaptă ca lansările să continue să se ieftinească din cauza concure
Acum 4 ore
00:00
Piața păpușoiului din Europa începe anul 2026 cu prețuri în creștere, care au ajuns la niveluri comparabile cu cele ale grîului, pe fondul unei oferte mai restrînse și al incertitudinilor geopolitice din regiune.Potrivit analizelor de piață, cotațiile păpușoiului pe Euronext au depășit pragul de 190 euro/tonă pentru contractele cu livrare în martie, într-un context în care disponibilitatea păp
00:00
Producția de automobile din China a ajuns, în anul 2025, la nivelul de 34,53 milioane (+10,4%), iar v înzările la 34,40 milioane unități (+9,4%), fiind menținută poziția de lider mondial pentru al 17-lea an consecutiv, arată datele prezentate de Asociația Chineză a Industriei Automobilelor (CAAM), scrie romanian.cri.cn. Producția și v înzările de mășini electrice au depășit, în 2025, nivelul d
14 ianuarie 2026
23:30
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent mai multe razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu.În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Larga au fost identificate tăieri ilegale a patru arbori de specia salcie, fapt ce constituie o încălcare a normelor
23:00
Serviciul de informații și securitate din Costa Rica a anunțat că a descoperit un atentat planificat asupra președintelui țării, Rodrigo Chavez, cu cîteva zile înainte de alegerile care vor avea loc la începutul lunii februarie.„Astăzi sînt aici pentru a depune o plîngere penală pe baza informațiilor primite de la o sursă confidențială cu privire la amenințarea la adresa vieții președintelui r
23:00
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicației The New York Times, că Beijingul consideră Taiwanul drept parte a teritoriului Chinei și că soluționarea problemei Taiwanului depinde de China. Afirmațiile sale au stîrnit atenție în Taiwan, scrie romanian.cri.cnReferindu-se la declarațiile președintelui SUA, purtătorul de cuvînt a Biroului pentru Afacerile Tai
22:30
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vîrste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în țara noastră, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora.Guvernul a aprobat Acordul dintre Moldova și Franța privind Programul de voluntariat internațional în întreprindere, notează Noi.md.{{855483}}Pentru țara noastră, Pr
22:30
Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică, pe fondul informațiilor apărute în presa internațională potrivit cărora Statele Unite ar putea lansa o lovitură asupra Iranului în următoarele 24 de ore.Doi oficiali europeni au afirmat că probabilitatea unei intervenții militare este în creștere, unul dintre aceștia indicînd că acțiunea ar putea fi declanșată în următoarele 24 de ore. Dinspre I
Acum 6 ore
22:00
În noaptea de miercuri spre joi, meteorologii anunță ninsori. Avertizarea va fi valabilă între orele 01:00 și 06:00.În acest context Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău trecomandă administrațiilor instituțiilor de învățămînt să se pregătească și să aplice măsurile necesare de siguranță.{{859024}}Potrivit atenționării, instituțiile trebuie să: asigure
22:00
Poliția franceză a descoperit în suburbia pariziană Oberville un garaj în care hoții de la Luvru ascundeau bijuteriile. Acesta a fost găsit cu ajutorul camerelor de supraveghere video. Jaful a avut loc pe 19 octombrie 2025. Patru infractori au pătruns în clădirea Luvrului și, după cîteva minute, au plecat de acolo pe două scutere în direcția comunei Ivry-sur-Seine din departamentul Val-de-Marn
22:00
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a afirmat că există posibilitatea ca în unele instituții un angajat să aibă un salariu care depășește 200 de mii de lei pe lună, însă aceste cazuri nu se regăsesc în structurile aflate direct în subordinea Guvernului.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.{{854911}}„N-am verificat exact persoana și nivelul sa
22:00
Președintele american Donald Trump a declarat recent că dreptul internațional „nu are nicio importanță” pentru el, iar singurul lucru care contează sînt propriile sale standarde morale, scrie romanian.cri.cn.Ca răspuns la această afirmație, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a subliniat că dreptul internațional, bazat pe principiile Cartei ONU, reprezintă temelia
21:30
Metodologiile folosite în procesul de încasare a impozitului pe bunurile imobiliare urmează să fie actualizate, ca primăriile să poată stabili mai corect și mai exact taxele.Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ședința Guvernului.„Este o inițiativă demult așteptată de administrațiile publice locale, pentru că impozitele pe bunurile imobiliare sînt în
21:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele cîștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026. Comisia de evaluare a declarat 35 de proiecte cîștigătoare, pentru care s-a alocat circa 14 milioane lei. {{858680}}Proiectele finanțate vor implica direct tineri, lucrători de tineret, organizații de tineret, consilii de tineret și de elevi, aut
21:00
Oamenii de știință spun că anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an din istoria observațiilor, din cauza vremii anormale cauzate de încălzirea globală.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie The Guardian.{{836333}}Ianuarie 2025 a devenit cea mai caldă lună din istoria observațiilor, iar din martie pînă în mai temperatura a fost aproape maximă pentru perioada de primăvară. Datele colec
21:00
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați după ce feribotul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe rîul Nistru.Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care livrează produse alimentare nu pot trece acolo, singura rută pentru ei fiind bacul de la Molovata..Contactat de
21:00
Cea de-a cincea sesiune plenară a celei de-a 20-a Comisii Centrale de Control al Disciplinei a Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a încheiat miercuri, la Beijing, lansînd un comunicat, scrie romanian.cri.cn.Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat la ședință și a avut un dis
20:30
Joi, pe unele străzi din municipiul Chișinău, va fi oprită livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, în data de 15 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{858647}}-str. Valea Crucii 10 ; Decebal 6/2 ;Traian 22 ; Dacia 47/2.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi
Acum 8 ore
20:00
În 2025, corporația Apple a devenit producătorul cu cea mai rapidă creștere pe piața mondială a computerelor personale.Conform datelor companiei analitice Omdia, livrările globale de PC-uri și laptopuri au crescut cu 16,4%, ajungînd la 28 de milioane de unități.{{856968}}Principalul motor al creșterii Apple a fost cererea crescută pentru MacBook Air, relatează Noi.md, cu referire la calibe
20:00
Potrivit datelor vamale, valoarea totală a importurilor și exporturilor Chinei în anul 2025 a ajuns la 45.470 miliarde de yuani, marcînd o creștere de 3,8% față de anul precedent, scrie romanian.cri.cn.Exporturile s-au ridicat la 26.990 miliarde de yuani, în creștere cu 6,1%, în timp ce importurile au totalizat 18.480 miliarde de yuani, cu un avans de 0,5%. Astfel, comerțul exterior al Chinei
19:30
Colectivul Primăriei Ialoveni a felicitat soții Vladimir și Tatiana Zagorodniuc cu frumosul jubileu de familie ”nunta de aur”, marcînd 50 de ani de la momentul în care au decis să-și unească destinele și să clădească o familie.Cu acest prilej, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, în numele administrației publice locale și tuturor ialovenenilor, i-a felicitat pe omagiații cu sărbătoarea f
19:30
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și raportare pentru produsele de tutun, dar și introducerea unor norme detaliate de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea accesului minor
19:00
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au fost audiați, în contextul scandalului cu eliberarea frauduloasă a diplomelor. Precizarea a fost făcută de către ministrul Sănătății, Emil Ceban.Oficialul și rectorul USMF a precizat că nu cunoaște detalii despre ancheta din România, dar responsabilii din cadrul instituției au transmis autorităț
19:00
Inspectorii de mediu din raionul Rezina au întreprins, recent, mai multe razii în teren, pentru a întări controlul asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier și pentru a verifica dacă se ține cont de legislația de mediu.Potrivit Inspectoratului Pentru Protecția Mediului, în urma verificărilor, au fost descoperite cîteva încălcări cu identificarea infractorior.{{857908}}Potrivit In
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Danemarcei să se „care” din Groenlanda și să o facă „de urgență”.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o postare a lui Trump pe propria sa rețea socială, Truth Social.„NATO, spune Danemarcei să se care de acolo imediat! Două echipaje trase de cîini nu vor face față. Doar SUA pot face asta. Anul trecut, serviciile daneze de informații a preînt
18:30
Folosirea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special, a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia.Într-o perioadă în care multe ţări iau în considerare măsuri care să reglementeze accesul pe Facebook, Ins
18:30
Întreruperea comunicațiilor radio timp de opt ore în aeroporturile grecești, săptămîna trecută, care a dus la anularea, întîrzierea și redirecționarea zborurilor, a fost parțial cauzată de utilizarea unei tehnologii de comunicații învechite.Acest lucru este menționat în raportul privind rezultatele anchetei incidentului, citat de Reuters.{{857393}}Comisia guvernamentală care a anchetat inc
Acum 12 ore
18:00
În Moldova, în ianuarie-noiembrie 2025, exportul de mărfuri a constituit 3 miliarde 431,2 milioane de dolari SUA, cu 4,4% mai mult față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2025 au constituit 2699,9 milioane dolari SUA (78,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 7,9% față de perioada similară
18:00
Ștefan Burghiu, care a părăsit echipa Zimbru, a decis unde va continua cariera.Experimentatul fundaș a devenit jucătorul echipei Real Sireți, care evoluează în Liga 1 și în primăvară va lupta în play-off pentru promovarea în Super Liga, informează Noi.md cu referire la Moldfootball.{{858350}}Reamintim că, potrivit Transfermarkt, Burghiu, în vârstă de 34 de ani, a bifat pentru Zimbru 23
18:00
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei din surse regenerabile.Noul Regula
18:00
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citînd amendamente la lege.Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Experimentul se va desfășura în perioada 2
18:00
În contextul prognozei de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, pentru zilele următoare, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să fie prudenți.Astfel, pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, iar automobiliștii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, pentru a ev
17:30
După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sînt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru.Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sînt învinuite de comp
17:30
Transportul rutier internațional de marfă se pomenește cu o nouă criză în regiune, după ce șoferii de TIR din Serbia și Bosnia și Herțegovina au anunțat un protest de amploare.Pe 26 ianuarie, ei spun că vor bloca toate punctele de trecere pentru marfă spre spațiul Schengen, acuzînd că noul sistem european de control aduce piedici la frontieră.{{858686}}Șoferii de camioane din cele două sta
17:30
Termoelectrica S.A. susține că asigurarea căldurii în locuințe și la instituțiile de menire socială rămîne o prioritate, iar buna funcționare a termoficării este asigurată de intervențiile zilnice ale specialiștilor întreprinderii, inclusiv în condiții grele de muncă.Potrivit companiei, angajații intervin operativ pentru a înlătura scurgerile din rețelele termice, iar unele lucrări se fac în ș
17:30
Serghei Lavrov a anunțat că Federația Rusă va continua comerțul cu Iranul în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu atacuri și tarife vamale din partea Statelor Unite.Întrebat despre presiunile SUA asupra Iranului, Lavrov a declarat că Rusia va implementa acorduri bilaterale, adăugînd că nicio putere externă nu poate modifica natura legăturilor dintre cele două țări.{{8
17:30
Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a început, în aceste zile, extragerea stufului din lacurile municipale, o intervenție planificată pentru a preveni extinderea excesivă a vegetației acvatice și pentru a menține echilibrul ecologic.Potrivit întreprinderii, stuful care se răspîndește necontrolat poate reduce nivelul de oxigen din apă și, respectiv, biodiversi
17:00
În perioada 05–09 ianuarie 2026, prin modalități de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a încasat 16 milioane de lei pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri.Totodată, cea mai mare parte a sumei fiind retrasă din conturile bancare (15,80 milioane lei), iar 0,20 milioane lei – din casieriile contribuabililor.{{857410}}Potrivit buletinului informativ, în
17:00
Viața în Republica Moldova rămîne scumpă. Tarifele la servicii continuă să apese asupra bugetelor populației. Cei care merg după cumpărături la Piața Centrală din Chișinău, de exemplu, resimt din plin evoluția prețurilor.Anul trecut, inflația în țara noastră a ajuns la 6,8%, iar produsele alimentare s-au scumpit cu 5,6%. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la fructe și ouă, cu
17:00
Portarul echipei naționale a Moldovei, Emil Tîmbur, s-a alăturat FC „Sheriff” din Tiraspol.Părțile au semnat un contract, iar jucătorul a început pregătirile pentru a doua parte a sezonului.Potrivit serviciului de presă al clubului din Tiraspol, fostul jucător al echipei „Zimbru” Chișinău și-a început cariera profesională la clubul natal, după care a trecut la echipa belarusă „Torpedo” din
16:30
Fie că pornești într-o călătorie de la Paris la Amsterdam, să faci o călătorie de la Los Angeles la San Francisco sau să mergi din Stockholm la Oslo, noul SUV complet electric Volvo EX60 este alături de tine. Cu o autonomie de până la 810 kilometri la o singură încărcare în configurația cu tracțiune integrală — cea mai bună din clasă, depășind chiar și cei mai recent lansați concurenți — EX6
16:30
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale.Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai b
16:30
Circulația transportului pe podul peste rîul Răuțel, din raionul Fălești va fi redirecționată.Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor, care precizează că măsura este luată din cauza pornirii lucrărilor de reparație capitală a podului de pe drumul public național G54 (R16–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16), la km 1,730. După încheierea licitației, antreprenorul ales a înce
16:30
La nodul feroviar din Ocnița, angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) susțin că lucrează în condiții grele și, pe alocuri, nesigure, semnalînd lipsa echipamentelor de protecție, unelte vechi și intervenții realizate fără respectarea riguroasă a normelor de securitate.Nemulțumirile vin pe fundalul șomajului tehnic, al reducerilor salariale și al întîrzierilor la plată, despre care ferov
16:30
Echipa Noi.md, împreună cu Radio Relax, a adunat cele mai frumoase amintiri din copilărie, iar acum pe cei mai apreciați îi premiază.Campania cu aromă de brad a ajuns la final, iar noi sîntem fericiți că am avut parte de istorii colorate încărcate cu multe emoții și sentimente de nostalgie.Iată istoriile cîștigătoare alese de Noi.md care vor primi din partea redacției cîte un beauty box de
16:30
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) anunță o creștere a adresărilor în Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) în perioada 7–14 ianuarie 2026, pe fundalul condițiilor meteo nefavorabile și al ghețușului de pe trotuare și drumuri.Potrivit instituției, în acest interval au fost înregistrați 780 de pacienți consultați de medicul traumatolog, cei mai mulți prezentîndu-se cu entorse și luxații. Din
16:30
"Maia Sandu, spunînd că ar vota pentru unirea cu România, fiind președinte al statului R. Moldova, este pasibilă de răspundere penală. Ea încalcă jurămîntul prevăzut de Constituția țării noastre". Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii online "Gonța și Morari", notează Noi.md."În decembrie 2024, Maia Sandu depunea jurămîntul de președinte al Republicii Moldova și declara următoarele: "Ju
